INLAND

Zürich als Briefkastenwirtschaft – der Lack der Paradeplatz-Kulisse

Die Zürcher Bahnhofstrasse strahlt nach aussen Seriosität und Kapitalstärke aus – dahinter verbirgt sich zunehmend eine Briefkastenökonomie. Wie Inside Paradeplatz aufdeckt, lassen sich Unternehmen ab 95 Franken im Monat eine Zustelladresse an den nobelsten Lagen der Stadt mieten. Manche Eingänge sind Blindtüren, die sich von keiner Seite öffnen lassen – dahinter dennoch ein angemeldetes Domizil. Ein Eidgenosse im Verwaltungsrat kostet optional 300 Franken zusätzlich. Das Modell ist legal, illustriert aber ein tieferes Problem: Der Standort Zürich wird weniger als Produktivitätszentrum genutzt als vielmehr als reputatorischer Deckmantel für Firmen, die faktisch anderswo tätig sind.

Quelle: Inside Paradeplatz – https://insideparadeplatz.ch/2026/05/27/die-zuercher-bluff-und-briefkasten-strasse/

Gleichzeitig zeigt eine neue Erhebung der Jobplattform Indeed, dass das Stellenangebot in der Schweizer Bankenbranche auf einem historischen Tiefstand angelangt ist. Bei den zehn grössten Banken des Landes waren zuletzt nur noch 482 Stellen ausgeschrieben – rund 20 Prozent weniger als im Mai 2025, über 30 Prozent weniger als im Frühling 2024. Hauptverantwortlich ist die UBS: Wo einst über 200 und nach der CS-Übernahme noch 167 Stellen ausgeschrieben waren, sind es heute gerade noch 41 mit Arbeitsort Schweiz. Gleichzeitig waren im April 4387 ehemalige Bankangestellte bei den RAV registriert – so viele wie seit Jahren nicht. Die Branchenarbeitslosenquote liegt bei 3,5 Prozent.

Quelle: blue News/SDA – https://www.bluewin.ch/de/news/wirtschaft-boerse/stellenangebot-in-bankenbranche-wegen-ubs-auf-tiefststand-3252146.html

Dazu kommt ein weiterer Schlag für den Industriestandort: Die Druckfarbenfirma Siegwerk schliesst ihre Produktion in Bargen BE und verlagert sie in die Türkei. Rund 100 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle – überraschend, ohne Vorwarnung. Als Gründe nennt das Unternehmen den starken Franken, sinkende Nachfrage in Westeuropa und die Verlagerung des Wachstums in den Nahen Osten und Osteuropa. Nur die Technologieabteilung bleibt in der Schweiz. Der Fall reiht sich in eine wachsende Serie von Produktionsabgängen ein: Bally, Sigvaris, Eversys – der Schweizer Industriestandort blutet an allen Enden.

Quelle: blue News – https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/siegwerk-verlagert-produktion-100-jobs-in-bargen-fallen-weg-3252282.html

Die SP Zürich und ihr hausgemachter Albtraum

Die Zürcher Kantonalsektion der SP steht vor einem Nachfolgeduell, das die Partei zu zerreissen droht: Jacqueline Badran gegen Daniel Jositsch. Die NZZ analysiert das Kräftemessen als Symptom einer Partei, die nicht weiss, was sie sein will – klassische Linke oder modernisierte Sozialdemokratie. Beide Kandidierenden verkörpern inkompatible Vorstellungen von Parteiidentität. Die Wählerinnen und Wähler der SP werden zusehen, wie sich die Partei selbst den Boden unter den Füssen wegzieht.

Quelle: NZZ – https://www.nzz.ch/meinung/jositsch-gegen-badran-die-zuercher-sp-erschafft-sich-ihren-eigenen-albtraum-ld.10008709 (Paywall)

WIRTSCHAFT

Kurzarbeit ohne Ende: Das Bundesrats-Dauerprovistorium

Der Bundesrat hat die Höchstbezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigung erneut verlängert – nun bis Ende Januar 2027, auf bis zu 24 Monate. Was als Instrument zur kurzfristigen Überbrückung konjunktureller Einbrüche konzipiert war, ist zu einem strukturellen Dauerprovisorium geworden. Begründet wird die Massnahme mit den anhaltenden Verwerfungen durch die US-Strafzölle, den Iran-Konflikt und die schwache Konjunktur in der Exportindustrie – insbesondere in der Maschinen-, Elektro-, Metall- und Uhrenbranche.

Was fehlt: jegliche Wirkungsanalyse. Der Bundesrat weiss schlicht nicht, ob betroffene Firmen in dieser Zeit neue Geschäftsmodelle oder neue Märkte erschlossen haben. Die Kurzarbeit hält Arbeitslosigkeit künstlich tief, nimmt dem Arbeitsmarkt aber den Anpassungsdruck. Muula.ch bringt es auf den Punkt: Unternehmen, die am Markt längst nicht mehr überlebensfähig wären, werden durchgefüttert. Das Instrument heisst «Kurzarbeit» – doch von «kurz» kann nach über zwei Jahren keine Rede mehr sein.

Quelle: muula.ch – https://muula.ch/aktuell/ewiges-kurzarbeitergeld-wird-zum-dauerprovisorium-bundesrat-seco-us-strafzoelle-rav-seco-bau-industrie-uhrenbranche-arbeitslosigkeit-alv/

Swiss und Lufthansa: Das Versprechen klingt bekannt

Dieter Vranckx, ehemaliger Swiss-CEO und heutiger Chief Commercial Officer der Lufthansa-Gruppe, ist mit einer Beruhigungsbotschaft vor die Öffentlichkeit getreten: Kerosin sei gesichert, Buchungen könnten bedenkenlos getätigt werden. Wer bei Treibstoffmangel einen Flugausfall erleide, erhalte entweder eine Umbuchung oder das volle Ticket rückerstattet.

Das Problem: Dieses Versprechen kennen Schweizer Passagiere bereits – und wissen, wie es endet. In der Corona-Pandemie hatten Swiss und Lufthansa ihre Kunden tagelang im Ungewissen gelassen, Rückerstattungen blockiert und stattdessen Gutscheine ausgestellt. Der Staat musste eingreifen. Nun, nachdem zu Kriegsbeginn im Iran Drehkreuze in Dubai, Abu Dhabi und Doha tagelang ausgefallen sind, sollen dieselben Passagiere der Grossfluggesellschaft neu vertrauen. Das Kalkül dahinter ist simpel: Wer jetzt vorbucht, gibt der Airline bereits heute sein Geld.

Quelle: muula.ch – https://muula.ch/aktuell/corona-wird-zum-bumerang-fur-lufthansa-und-swiss-vranckx-buchungen-business-treibstoff-usa-israel-iran-kerosin-drehkreuze-dubai-doha-pandemie/

GEOPOLITIK

Selenskyj kündigt weitere Angriffe in Russland an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Gesprächen mit seiner Militärführung neue Gegenschläge tief im russischen Hinterland angekündigt. Im Fokus stehen Anlagen der russischen Ölindustrie – Kiew will die Einnahmen des Kremls aus dem Energieexport weiter beschneiden, der die russische Kriegswirtschaft finanziert. In einem Brief an US-Präsident Trump und den Kongress beklagt Selenskyj gleichzeitig ein strukturelles Defizit bei der ukrainischen Luftabwehr: Er verlangt mehr Raketen aus US-Produktion und betont, dass verlässliche Flugabwehr der entscheidende Schlüssel zu Diplomatie sei.

Moskau kündigt seinerseits Vergeltungsschläge gegen ukrainische Führungskommandos an und wirft Kiew vor, bewusst auf Eskalation zu setzen.

Quelle: blue News/SDA – https://www.bluewin.ch/de/news/international/selenskyj-kuendigt-weitere-angriffe-in-russland-an-3252863.html

Der schleichende Abstieg des Schweizer Offshore-Banking

Zum ersten Mal in der Geschichte verwalten Finanzinstitute in Hongkong mehr grenzüberschreitende Vermögen als Schweizer Privatbanken. Die Boston Consulting Group beziffert das Volumen in Hongkong auf 2,9 Billionen Dollar – davon rund 60 Prozent aus dem chinesischen Festland. Der Trend ist strukturell und irreversibel: Vermögenszentren folgen der wirtschaftlichen Macht, und die Wachstumsdynamik liegt seit Jahren im Osten.

Die Schweiz verliert nicht primär aus eigener Schwäche, sondern weil sie geopolitisch eingespannt ist: Durch die Übernahme westlicher Sanktionsregimes hat sie einen Teil ihrer wichtigsten Standortgarantie – die unbedingte Neutralität und Diskretion – eingebüsst. Zugleich profitiert Hongkong von Chinas Wachstum, Dubai von einer geopolitischen Zwischenposition, Singapur von asiatischer Vernetzung. Die Schweiz verwaltet Bestand. Das reicht nicht mehr für die Spitzenposition.

Quelle: Inside Paradeplatz – https://insideparadeplatz.ch/2026/05/27/goetterdaemmerung-im-offshore-banking/

PERSON IM FOKUS

Gianni Infantino – Fussballplätze als Antwort auf einen Genozid

Der Karikaturist «Pitch» bringt es im Infosperber auf den Punkt, was viele denken: FIFA-Präsident Gianni Infantino und Aussenminister Ignazio Cassis haben angekündigt, im Gazastreifen Mini-Fussballplätze bauen zu lassen. «Und wem sagt man danke?», fragt die Zeichnung. Es ist eine der präzisesten Kritiken an schweizerischer Aussenpolitik der letzten Monate: Während Gaza unter einem anhaltenden Krieg leidet, liefert die offizielle Schweiz Fussballplätze. Symbolpolitik als Ersatz für humanitäre Verantwortung – und Cassis, der einst den Anspruch auf eine aktive Friedensrolle der Schweiz verwaltet, steht dazu.

Quelle: Infosperber – https://www.infosperber.ch/politik/und-wem-sagt-man-danke/

ZAHLEN

482 – so viele Stellen haben die zehn grössten Schweizer Banken aktuell ausgeschrieben. Im Mai 2023 waren es allein bei UBS und Credit Suisse zusammen 377.

41 – so viele Stellen schreibt die UBS heute noch in der Schweiz aus. Im Mai 2023 waren es 239 (UBS) plus 138 (CS).

2,9 Billionen Dollar – grenzüberschreitende Vermögen, die von Hongkong aus verwaltet werden. Erstmals mehr als aus der Schweiz.

24 Monate – auf diese Höchstbezugsdauer hat der Bundesrat die Kurzarbeitsentschädigung erneut verlängert, gültig bis Ende Januar 2027.

3,5 Prozent – Branchenarbeitslosenquote im Bankensektor, höchster Wert seit Jahren.

KURZMELDUNGEN

Karl Egloff, der Schweizer Extremläufer, hat seinen Everest-Rekordversuch wegen schlechter Wetterbedingungen abgebrochen. Egloff hatte den Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt in Rekordzeit absolvieren wollen. (Quelle: blue News – https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/karl-egloff-everest-rekordversuch-abbruch-3252512.html)

Die Feinkostkette Oil & Vinegar hat in Deutschland Insolvenz angemeldet. Die niederländische Muttergesellschaft Assisi BV war bereits im April zahlungsunfähig geworden. Rund 80 Stellen sind betroffen, die 19 Filialen bleiben vorerst geöffnet, während nach Investoren gesucht wird.

(Quelle: blue News – https://www.bluewin.ch/de/news/wirtschaft-boerse/oil-vinegar-insolvenz-feinkostkette-3252332.html)

Der Infosperber warnt vor der strukturellen Diagnoseunsicherheit in der Psychiatrie: ADHS, Depression, Autismus, bipolare Störungen – für keine dieser Diagnosen gibt es einen objektiven Blut- oder Gentest. Psychiater Awais Aftab hält fest, dass Diagnosen in Wirklichkeit Schwellenwerte auf einem fliessenden Spektrum sind, primär aus Abrechnungsgründen kodifiziert. Peter C. Gøtzsche bezeichnete den massiven Einsatz von Psychopharmaka bereits als «schlimmste Arzneimittelepidemie aller Zeiten». (Quelle: Infosperber – https://www.infosperber.ch/gesundheit/public-health/fuer-adhs-depression-autismus-gibt-es-keine-klaren-diagnosen/)

Metallica hat gestern im Letzigrund in Zürich gespielt und dabei «Enter Sandman» und «Alperose» kombiniert – ein kulturelles Crossover, das die Schweizer Fanszene offenbar begeistert hat.

(Quelle: SRF 3 – https://www.srf.ch/radio-srf-3/musik/metallica-in-zuerich-metallica-im-letzigrund-enter-sandman-und-alperose)

SpaceX plant einen Börsengang, der auch für Kleinanleger relevant sein könnte: Der Nasdaq-100-Index könnte SpaceX aufnehmen. Was das bedeutet und warum Kleinanleger aufpassen müssen, erklärt SRF.

(Quelle: SRF – https://www.srf.ch/news/wirtschaft/aktien-im-nasdaq-100-index-spacex-boersengang-warum-er-gerade-kleinanleger-etwas-angeht)

Die deutsche Wirtschaft schrumpft weiter. Laut RT DE liegen erdrückende Statistiken vor, die das Ausmass der Deindustrialisierung in Deutschland dokumentieren – mit direkten Auswirkungen auf die Schweizer Exportwirtschaft.

(Quelle: RT DE – https://de.rt.com/inland/281409-erdrueckende-statistik-deutsche-wirtschaft-schrumpft/)

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 28. Mai 1976 erzielte die Formel-1-Weltmeisterschaft mit dem Grand Prix von Monaco einen ihrer dramatischsten Saisonhöhepunkte: Niki Lauda dominierte das Rennen und festigte seinen Führungsanspruch in der Gesamtwertung. Es war das Jahr des legendären Zweikampfs zwischen Lauda und James Hunt – eine Saison, die wenige Monate später durch Laudas schweren Unfall am Nürburgring zu einem der bewegendsten Kapitel der Motorsportgeschichte werden sollte. Der Österreicher überlebte das Inferno im August knapp und kehrte nach nur sechs Wochen in den Cockpit zurück – ein Akt des Willens, der bis heute als eines der bemerkenswertesten Comebacks im Spitzensport gilt.

Swissvox Daily Briefing – 28. Mai 2026 | swissvox.news | swissvox.substack.com