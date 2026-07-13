Inland

Die Schweizer Innenpolitik wirkt genau einen Monat nach der Abstimmung vom 14. Juni noch immer nach. Das klare Nein zur SVP-Initiative gegen die «10-Millionen-Schweiz» hat die Migrationsdebatte nicht beendet, sondern nur verschoben: Die Parteipräsidien blicken laut bereits auf den kommenden Kampf um die EU-Verträge voraus, obwohl beim Bevölkerungsdeckel kein Schlussstrich gezogen wurde SRF. Der Abstimmungssonntag zeigte zudem einen vertieften Stadt-Land-Graben: Die Kernstädte lehnten die Initiative deutlich ab, während kleinere Gemeinden ihr zustimmten – ein Symptom für das wachsende Gefühl auf beiden Seiten, in der Politik dominiert zu werden SRF.

Aussenpolitisch stellt sich derweil eine Grundsatzfrage zur Schweizer Rolle in der Welt. Die Guten Dienste, jahrzehntelang ein Aussenpolitik-Pfeiler, verlieren an Exklusivität, wie der ETH-Sicherheitsexperte Daniel Möckli feststellt: Vermittlung von Frieden sei mittlerweile ein umkämpfter Markt geworden NZZ. Zeigen musste sich das bereits im Juni bei der Verhandlungsrunde auf dem Bürgenstock. Passend dazu meldet Radio SRF, dass die Schweiz die Sicherheitskosten für den G7-Gipfel in Evian nun selbst tragen muss, nachdem entsprechende Verhandlungen mit Frankreich gescheitert sind – ein kleines, aber bezeichnendes Beispiel dafür, wie wenig diplomatisches Gewicht das Land derzeit in die Waagschale werfen kann.

Wirtschaft

Die Konjunkturzahlen überraschen positiv. Das Bruttoinlandprodukt ist im ersten Quartal 2026 real um 0,5 Prozent gewachsen – deutlicher als die von Ökonomen erwarteten 0,3 bis 0,4 Prozent Tages-Anzeiger, wie das Seco mitteilte. Sowohl Industrie als auch Dienstleistungssektor trugen zur Erholung nach dem Zollschock bei Tages-Anzeiger. Die längerfristige Erwartung bleibt dennoch gedämpft: Die KOF rechnete zuletzt mit deutlich tieferem Wachstum als noch im Sommer angenommen, belastet durch US-Importzölle.

Auffällig ist der Arbeitsmarkt: Fast jede siebte Stellenausschreibung bietet inzwischen Remote-Arbeit an, so viel wie nie seit Beginn der Erhebungen 2019 – die Schweiz verzeichnet dabei das stärkste Wachstum in ganz Europa Tages-Anzeiger. Zürich klettert derweil im Lifestyle-Index von Julius Bär drei Plätze nach oben, angetrieben vom starken Franken – nur Singapur ist für Vermögende noch teurer. Bei den Grossbanken zeigt sich ein anderer Trend: Aus der Finanzbranche berichtet Inside Paradeplatz, dass die UBS seit 2011 rund 24’000 Stellen abgebaut hat, mit einer weiteren Verlagerung zentraler Asset-Management-Positionen nach Polen.

Techvox

Aus der Technologiewelt sticht ein asiatischer Rekord heraus: Samsung Electronics profitiert massiv vom anhaltenden KI-Boom und steigert den Betriebsgewinn im Jahresvergleich um über 1800 Prozent – ein Signal, wie stark die Halbleiter- und Speichernachfrage für KI-Infrastruktur derzeit die Bilanzen asiatischer Technologiekonzerne prägt. Für die Schweiz bleibt die Anschlussfähigkeit an diesen Boom die zentrale Frage, gerade während KI-Startups hierzulande laut EY-Barometer bereits einen wachsenden Anteil der Finanzierungsrunden auf sich vereinen.

Person im Fokus

Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani, der frühere Emir von Katar, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Unter seiner Führung wurde Katar modernisiert und zu einer bedeutenden Gasmacht SRF. Sein Erbe ist zwiespältig: einerseits der Aufstieg des kleinen Golfstaats zu globalem wirtschaftlichem und mediapolitischem Einfluss, andererseits eine autoritäre Innenpolitik, die von westlichen Partnern lange toleriert wurde, solange die Gasflüsse und Investitionen stimmten.

Zahlen

0,5 Prozent – so stark wuchs das Schweizer BIP im ersten Quartal 2026, mehr als von Ökonomen erwartet. 1800 Prozent – um so viel steigerte Samsung seinen Betriebsgewinn dank KI-Boom. 24’000 – so viele Stellen hat die UBS gemäss Inside Paradeplatz seit 2011 in der Schweiz abgebaut.

Kurzmeldungen

Das US-Militär hat gegen den Iran eine Seeblockade verhängt, die ab 22 Uhr MESZ am 14. Juli gilt und jeglichen Schiffsverkehr betrifft ZDFheute. Es ist bereits die dritte Nacht in Folge, in der amerikanische Streitkräfte iranische Ziele angreifen, um Irans Fähigkeit einzuschränken, die Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus zu bedrohen ZDFheute. Die Eskalation zwischen Washington und Teheran dürfte die Ölmärkte in den kommenden Tagen belasten.

In Russland ist der Ukraine-Krieg mittlerweile spürbar bei der Bevölkerung angekommen: Treibstoffmangel, eine kränkelnde Wirtschaft und Internetzensur prägen den Alltag SRF. In Venezuela kämpfen die Behörden weiterhin mit den Folgen der schwersten Erdbeben seit über 120 Jahren, zweieinhalb Wochen nach der Katastrophe. Aus Südspanien wird zudem von einem beispiellosen Waldbrand berichtet.

Auf dem Wirtschaftsplatz Zürich sorgt laut Inside Paradeplatz ein Streit um Kita-Plätze für Diskussionen: Städtische Betreuungsplätze würden auch an Eltern mit Monatslöhnen von 25’000 Franken und mehr subventioniert vergeben.

2 Naturheilmethoden

Johanniskraut wird traditionell bei leichten bis mittelschweren Verstimmungen der Gemütslage eingesetzt; die im Kraut enthaltenen Hyperforine gelten als serotoninmodulierend, weshalb eine Kombination mit anderen Medikamenten ärztlich abgeklärt werden sollte. Kirsch- und Aprikosenkerne – passend zur aktuellen Erntesaison, auf die Radio SRF im «Ratgeber» hinweist – enthalten Kalium und Magnesium; die Früchte selbst werden in der Volksheilkunde wegen ihres hohen Anteils an Antioxidantien und Melatonin-Vorstufen für einen ruhigeren Schlaf geschätzt.

3 Schweizer Startups im Fokus

Climeworks (Zürich) bleibt einer der Aushängeschilder der Schweizer Climate-Tech-Szene und wird regelmässig als eine der grössten Finanzierungsrunden 2025 genannt. Distalmotion (Ecublens), ein Medtech-Unternehmen für chirurgische Robotik, gehört ebenfalls zu den kapitalstärksten Schweizer Neugründungen des vergangenen Jahres. GlycoEra (Schlieren), ein Biotech-Startup im Bereich gezielter Proteinabbau-Therapien, rundet das Bild einer Schweizer Startup-Landschaft ab, in der 2025 mit 3,3 Milliarden Franken ein Rekord-Finanzierungsvolumen erreicht wurde – ein Plus von 44 Prozent gegenüber 2024, wie das EY Startup Barometer zeigt. Auffällig: Der Gesundheitssektor vereint mit 1,5 Milliarden Franken weiterhin fast die Hälfte des gesamten Volumens auf sich.

3 offene Stellen bei Startups

Angesichts des Rekord-Finanzierungsjahres 2025 und des anhaltend starken Wachstums bei KI-orientierten Jungunternehmen dürften insbesondere in den Bereichen Health-Tech, Climate-Tech und angewandte KI in den kommenden Wochen neue Stellenausschreibungen bei Zürcher und Westschweizer Startups zu erwarten sein – konkrete, tagesaktuelle Ausschreibungen liessen sich für den heutigen Stichtag jedoch nicht seriös verifizieren.

Heute vor 50 Jahren

Am 14. Juli 1976 beschloss das kanadische Unterhaus in Ottawa mit 130 gegen 124 Stimmen die Abschaffung der Todesstrafe für Zivilpersonen Was war Wann?. Am selben Tag wurde im südafrikanischen Binnenstaat Sambia die mit chinesischer Hilfe errichtete Tansam-Eisenbahnstrecke eröffnet, eine 1860 Kilometer lange Trasse, die Sambia mit dem Hafen Daressalam in Tansania verbindet Was war Wann? – ein frühes Symbol chinesischer Infrastrukturdiplomatie in Afrika, lange vor der heutigen «Belt and Road»-Ära.

Zahl des Tages: 0,5 Prozent BIP-Wachstum im ersten Quartal 2026 – stärker als von Ökonomen erwartet.

Person des Tages: Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani, der frühere Emir von Katar, gestorben im Alter von 74 Jahren.

Quellen nach Rubrik: Inland: nzz.ch (Podcast «NZZ Geopolitik»), srf.ch/news Wirtschaft: tagesanzeiger.ch, insideparadeplatz.ch Geopolitik: zdfheute.de, srf.ch/news Kurzmeldungen: srf.ch/news, insideparadeplatz.ch Startups/Finanzierung: ey.com, moneytoday.ch Heute vor 50 Jahren: was-war-wann.de