Nico Stino | Swissvox

Inland

Swiss als Melkkuh: Lufthansa schröpft Schweizer Fluggäste systematisch

Wer von Zürich nach New York fliegt, zahlt deutlich mehr als sein Sitznachbar, der denselben Transatlantikflieger ab München bestieg – inklusive Zubringerflug. Ein Preisvergleich für eine Geschäftsreise zu zweit im Oktober 2026 zeigt: Business Class ab Zürich kostet 8’616 Franken, dasselbe Ticket ab München mit Zubringerflug nach Zürich lediglich umgerechnet 7’432 Franken – also fast 1’200 Franken weniger, bei längerer Gesamtreisezeit. In der First Class beträgt der Aufpreis für Schweizer sogar 3’326 Franken.

Das Phänomen ist nicht neu, wird aber kaum politisch aufgegriffen. Der frühere WEKO-Präsident Andreas Heinemann, Professor an der Universität Zürich, äusserte öffentlich den Verdacht, dass geografische Preisdifferenzierung mehr koste als sie nütze – gehandelt wurde trotzdem nicht. Das Ergebnis: Viele Schweizer wählen den Umweg, starten in München, Mailand oder Budapest, kaufen das günstigere Ticket und steigen erst dort in den Transatlantikflieger ein – ein ökologisches und ökonomisches Absurdum.

Hintergrundfrage, die ungestellt bleibt: 2005 übernahm die Lufthansa die Swiss für einen Spottpreis. Drei Jahre später zahlte der Frankfurter Konzern 339 Millionen Franken; dem Bund flossen aus der Abwicklung 64 Millionen Franken zu. Die Gegenleistung – Zürich bleibt Hub, die Marke Swiss bleibt – erweist sich als Einbahnstrasse: Die Swiss bleibt Cashcow der Lufthansa, die Zeche zahlen die Schweizer Passagiere.

(Quelle: Inside Paradeplatz)

Geldwäscherei-Razzia: 13 Millionen Franken in vier Kantonen beschlagnahmt

Bundesanwaltschaft und Fedpol haben Anfang Mai bei Hausdurchsuchungen in mehreren Kantonen Vermögenswerte im Gesamtwert von über 13 Millionen Franken sichergestellt. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht auf organisierte Geldwäscherei im Zusammenhang mit Drogengeldern.

Die Ermittler fanden unter anderem eine Tasche mit rund 1,3 Millionen Franken Bargeld sowie Schmuck und Luxusuhren im Wert von mehr als einer Million Franken. Zusätzlich wurden fünf Luxusfahrzeuge im Gesamtwert von rund 1,2 Millionen Franken sichergestellt; für mehrere Immobilien im Wert von 9,6 Millionen Franken wurden Grundbuchsperren verhängt.

Die Beschuldigten sollen mindestens 8,1 Millionen Franken aus mutmasslichem Drogenhandel in das Schweizer Finanzsystem eingeschleust haben. Eine Person sitzt in Untersuchungshaft, eine weitere verbüsst bereits im Ausland eine Freiheitsstrafe wegen Drogendelikten. Parallel meldeten Bundesanwaltschaft und Fedpol den Verdacht auf erschlichene Aufenthaltsbewilligungen. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

(Quelle: blue News)

Armut wächst – trotz Sozialtransfers von 214 Milliarden

Die Schweiz hatte sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 keine Armut mehr zu kennen. Das Ziel ist gescheitert. Im Jahr 2024 waren 8,4 Prozent der Bevölkerung – rund 743’000 Personen – von Einkommensarmut betroffen. Im Vergleich zu 2014 (6,7 Prozent) ist die Quote kontinuierlich gestiegen; die Zahl der Betroffenen erhöhte sich innert zehn Jahren um 209’000 Personen.

Ohne Sozialtransfers wäre die Armutsquote horrendal: Nahezu ein Drittel der Schweizer Bevölkerung – 31,9 Prozent – wäre betroffen. Die Gesamtausgaben für soziale Sicherheit lagen 2023 bei rund 214 Milliarden Franken, das entspricht 26,9 Prozent des BIP und pro Kopf rund 23’800 Franken.

Besonders exponiert: Ausländische Staatsangehörige weisen eine Armutsgefährdungsquote von 23,5 Prozent auf, Schweizer Bürgerinnen und Bürger hingegen 13,8 Prozent. Die Zahlen stammen aus dem Länderbericht 2026, den der Bundesrat vergangene Woche zur Kenntnis nehmen musste.

(Quelle: muula.ch)

Wirtschaft

Lombard Odier und der CS-Flop: Teure Stars, kurzes Gastspiel

Aus dem CS-Trümmerhaufen Talente rekrutieren – Lombard Odier wähnte sich klug. Das Ergebnis: Der im Januar 2025 lancierte Fonds «Global Macro» – bestückt mit ehemaligen Credit-Suisse-Kadern – wird in eine Abwicklungsphase überführt, die voraussichtlich 4,5 Jahre dauert. Die CS-«Cracks» mussten das Haus verlassen.

Das Vehikel kam nie richtig in Fahrt. Trumps erste Zollsalve im April 2025 traf es unvorbereitet; von diesem Schlag erholte es sich nicht mehr. Laut Swissfunddata verloren Investoren seit Auflegung rund 7 Prozent – während der SMI im selben Zeitraum inklusive Dividenden rund 15 Prozent zulegte.

Die Geschichte hat eine simple Moral: Wer Kader einstellt, die bereits eine Grossbank an die Wand gefahren haben, darf sich über das Ergebnis nicht wundern. Lombard Odier beteuert, die «Strategie habe seit Auflegung eine solide Performance erzielt» – Zahlen und Worte sprechen eine andere Sprache.

(Quelle: Inside Paradeplatz)

Stahl-Streit: Schweiz zwischen Brüssel und Hammer

Die EU will im Streit um Stahlimport-Schutzmassnahmen noch vor Juli eine Lösung. Bundesrat Parmelin hatte Brüssel gewarnt: Ohne Ausnahmeregelung für die Schweiz drohen erhebliche Nachteile für die heimische Stahlindustrie. Wie die NZZ berichtet, könnte ein EU-Kompromiss bitter ausfallen – die Schweiz ist als Drittland ohne vollwertigen Sitz am Tisch und wird de facto vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein weiteres Symptom der schleichenden Erosion bilateraler Substanz.

(Quelle: NZZ, Paywall)

Royal Pop: Swatch vermarktet die Verwässerung von AP

Hunderte Menschen stehen sich die Füsse platt vor Swatch-Läden für eine 350-Franken-Plastikkeramik-Uhr mit dem Aufdruck von Audemars Piguet – und an manchen Orten rückt die Polizei ein. Was als cleveres Marketing-Manöver verkauft wird, ist in Wirklichkeit eine Markenerosion historischen Ausmasses.

Audemars Piguet, einstiger heiliger Gral des Schweizer Luxushandwerks, wird fortan mit Warteschlangen, Gier und Weiterverkauf-Spekulation assoziiert. «Die absolute Edelmarke auf den Altar des Plastik-Marketings geopfert», urteilt Kommentatorin Isabel Villalon auf Inside Paradeplatz.

Das Muster kennt die Uhrenbranche: Nach dem anfänglichen Hype werden die Stücke verramscht. So erging es der MoonSwatch, und so wird es dem Royal Pop ergehen – nur schneller.

(Quelle: Inside Paradeplatz)

Geopolitik

San Diego: Anschlag auf islamisches Zentrum – drei Tote

Beim Angriff auf das Islamic Center of San Diego wurden drei Menschen getötet. Die beiden mutmasslichen Angreifer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden tot in einem Auto auf dem Parkplatz aufgefunden – die Behörden gehen von Suizid aus.

Zu dem Zentrum gehören eine Moschee und eine Schule. Auf Hubschrauberaufnahmen war zu sehen, wie Kinder aus dem Gebäude herausgeleitet wurden. Da es sich um eine religiöse Einrichtung handelt, betrachtet die Polizei den Angriff als Hassverbrechen; das FBI wurde eingeschaltet.

Der Anschlag ereignet sich in einem gesellschaftlichen Klima, das von anti-muslimischer Rhetorik und wachsender innenpolitischer Spaltung geprägt ist. Er reiht sich in eine Serie islamophober Gewalt in den USA ein, die politisch bislang kaum ernsthaft adressiert wird.

(Quelle: blue News)

Ukraine: Jermak gegen Kaution frei – ein Land unter Schock

Das Oberste Anti-Korruptions-Gericht in Kiew hat den früheren Präsidialamtschef Andrij Jermak gegen eine Millionenkaution – umgerechnet 2,72 Millionen Euro – auf freien Fuss gesetzt. Das Geld wurde laut Medienberichten von Unterstützern gesammelt.

Jermak soll an Geldwäsche von rund neun Millionen Euro im Zusammenhang mit einem Luxusbauprojekt nahe Kiew beteiligt gewesen sein. Er weist die Vorwürfe kategorisch zurück; sein Anwalt sprach von reinen Mutmassungen ohne Beweise.

Der Fall erschüttert die Ukraine innenpolitisch: Selenskyj hatte dem Westen Reformen und Korruptionsbekämpfung versprochen – ausgerechnet sein engster Vertrauter und lange Zeit zweitmächtigster Mann des Landes steht nun unter Geldwäscheverdacht. Ein Signal zum denkbar ungünstigsten Moment: EU-Beitrittsgespräche und westliche Kreditvergabe hängen massgeblich an der Glaubwürdigkeit der Kiewer Reformagenda.

(Quelle: blue News)

Person im Fokus

Hendrik Budliger – der Demograf, der den SVP-Hype nüchtern sieht

Während die SVP mit ihrer 10-Millionen-Initiative mobilisiert, macht der Demografieforscher Hendrik Budliger einen Schritt zurück. Er hält es für unwahrscheinlich, dass die Schweiz die 10-Millionen-Grenze je erreicht. Das tiefe Szenario des Bundes – Maximal 9,4 Millionen – sei realistischer, da die Nettozuwanderung schon jetzt rückläufig sei.

Seine eigentliche Warnung aber geht in die andere Richtung: Die Geburtenrate liegt bei historisch tiefen 1,28 Kindern pro Frau. «Wir brauchen wieder mehr Geburten, sonst sterben wir aus», sagt Budliger. Das Thema gehöre zuoberst auf die politische Agenda.

Die geburtenstärksten Jahrgänge gehen in den nächsten Jahren in Rente. Ohne Zuwanderung würde der Arbeitsmarkt seit Jahren schrumpfen; eine Begrenzung auf 40’000 Einwanderer pro Jahr – wie die SVP fordert – würde laut Budliger nicht reichen, um die Zahl der Erwerbstätigen konstant zu halten.

(Quelle: Blick)

Zahlen des Tages

743’000 – von Einkommensarmut betroffene Personen in der Schweiz (2024), laut BFS

214 Milliarden Franken – Schweizer Ausgaben für soziale Sicherheit (2023)

1’184 Franken – Preisaufschlag für denselben Business-Class-Transatlantikflug ab Zürich statt München (für zwei Personen)

2,72 Millionen Euro – Kaution für Ex-Präsidialamtschef Jermak in der Ukraine

13 Millionen Franken – sichergestellte Vermögenswerte bei der Geldwäsche-Razzia in vier Kantonen

Kurzmeldungen

10-Millionen-Initiative: Am 14. Juni stimmt das Schweizer Volk ab. Das Rennen ist laut Umfragen eng. Demografieforschung legt nahe, dass sich die Frage möglicherweise ohnehin nie stellen wird.

Armeefinanzierung / Bundesbern: Leserinnen und Leser kritisieren in Blick-Kommentaren die Haushaltspolitik des Parlaments scharf – das Tenor: Bundesbern liefert bei der Armeefinanzierung ein schlechtes Bild.

Infosperber / Migrations-Debatte: Das Portal Infosperber beleuchtet die Schweiz als «Land auf dem Egotrip» und hält der öffentlichen Debatte um Migration einen Spiegel vor, der unbequeme Realitäten zeigt – darunter die strukturelle Abhängigkeit der Sozialwerke von Zugewanderten.

Schweizer Wirtschaft wächst robust: Trotz globaler Unsicherheiten legt das Schweizer BIP im ersten Quartal 2026 solide zu, getragen von Industrie und Dienstleistungen. Das SECO vermeldet ein über dem Durchschnitt liegendes Wachstum.

KI-Infrastruktur / NZZ: Das Zeitalter der Datenzentren bricht an. Der globale Wettlauf um KI-Infrastruktur verändert Energiemärkte, Stadtbilder und geopolitische Gewichtsverteilungen – auch die Schweiz hat Ambitionen, aber noch keine klare staatliche Strategie.

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