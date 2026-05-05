Dienstag, 6. Mai 2026

INLAND

Umweltsteuern: 12,3 Milliarden Franken – und kaum etwas fliesst zurück

Der Schweizer Staat kassierte 2025 laut Bundesamt für Statistik rund 12,3 Milliarden Franken an umweltbezogenen Abgaben – mehr als doppelt so viel wie noch 1990. Davon stammten knapp 47 Prozent von der Wirtschaft, rund 44 Prozent von Privathaushalten, der Rest von im Ausland ansässigen Personen und Unternehmen.

Der grösste Brocken entfiel auf Energiesteuern (56 Prozent) und Verkehrssteuern (42 Prozent). Besonders belastet werden die Branchen Verkehr und Lagerei (25 Prozent der Wirtschaftsbelastung) sowie das verarbeitende Gewerbe mit 15 Prozent. ￼

Der entscheidende Befund: Von den 12,3 Milliarden Franken fliesst nur ein Bruchteil – rund 2 Milliarden – tatsächlich in den Umweltbereich zurück. Der Grossteil versickert im allgemeinen Staatshaushalt. Was als Klimaschutzmassnahme vermarktet wird, ist in der Praxis eine breit abgestützte Steuerquelle geworden, die die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft erodiert, ohne einen nachweisbaren ökologischen Gegenwert zu liefern.

Zu beachten ist auch: Der sinkende Steuerertrag aus der Mobilität – verursacht durch den Elektroboom – hat die Staatskasse merklich belastet. Finanzministerin Karin Keller-Sutter reagierte darauf mit der Abschaffung der Steuerbefreiung für importierte Elektroautos. ￼ Die Logik ist klar: Das Loch muss gestopft werden, notfalls auf dem Rücken jener, die das Klima schonen wollten.

Gastgewerbe unter Druck: Das Alkohol-Modell bricht weg

Die Schweizer Gastronomie verliert ihren wichtigsten Ertragspfeiler: Alkohol. Seit 1992 ist der Anteil der Personen, die täglich Alkohol trinken, um knapp zwei Drittel zurückgegangen – besonders ausgeprägt bei jüngeren Gästen. ￼ Das bisherige Quersubventionierungsmodell – ein Tisch mit grosszügigen Weinbestellungen deckt einen «schlechten» Tisch quer – funktioniert nicht mehr.

Gleichzeitig steigen die Kosten für Energie, Personal und Lebensmittel. Personalkosten machen im Gastgewerbe inzwischen rund 51 Prozent eines Umsatzfrankens aus. ￼ Hinzu kommen gestiegene Ansprüche der Gäste: vegane Optionen, Allergien, individuelle Wünsche – der Aufwand in der Küche nimmt zu, während die Zahlungsbereitschaft begrenzt bleibt.

Ein Lokal in Bad Ragaz versucht einen Ausweg: günstigere Getränke, dafür realistischere Preise für Speisen – eine Abkehr von der klassischen Mischkalkulation. Der Ansatz ist konzeptionell nachvollziehbar, stösst aber auf Widerstand, weil Gäste Preise nicht rational beurteilen. GastroSuisse hält die klassische Mischkalkulation weiterhin für zentral und warnt vor einer vollständig verursachergerechten Bepreisung als zu komplex und kaum nachvollziehbar. ￼

WIRTSCHAFT

Pflegenotstand und das Marktversagen der Bürgerlichen

Ein fundamentaler Widerspruch in der Schweizer Wirtschaftspolitik: Jene Parteien, die den Markt als universelles Steuerungsinstrument predigen – FDP, SVP, GLP – verweigern dessen konsequente Anwendung dort, wo sie unbequem wird: im Pflegebereich.

In der Schweiz fehlen derzeit 13’000 bis 15’000 Pflegefachpersonen, bis 2030 dürften es gegen 40’000 sein. Fast jede fünfte diplomierte Pflegeperson denkt ans Aufhören – zu geringer Lohn, zu hohe Belastung, zu wenig Planbarkeit. ￼ Das Lehrbuch der Marktwirtschaft schreibt: Knappheit führt zu steigenden Preisen. Warum gilt das nicht für Pflegekräfte?

Stattdessen importiert die Schweiz mehr als jede dritte Pflegefachkraft aus dem Ausland – vier von fünf ausländischen Gesundheitsfachpersonen kommen aus benachbarten Ländern, vor allem aus Deutschland. ￼ Die Kollateralschäden dieser Strategie sind erheblich: In deutschen Spitälern nahe der Schweizer Grenze ist die Sterblichkeit wegen des Personalmangels – mitverursacht durch Abwanderung in die Schweiz – um 4,4 Prozent gestiegen. ￼

Das 2021 vom Schweizer Stimmvolk mit über 60 Prozent angenommene Verfassungsgebot zur «angemessenen Abgeltung der Pflegeleistungen» bleibt praktisch toter Buchstabe. Der Volkswille als «keine feste Grösse» – so der stellvertretende NZZ-Inlandchef unverblümt. Eine Aussage, die den Zustand des bürgerlichen Parlamentsblocks präzise zusammenfasst.

MEDIEN

Bern wird zur einzigen Druckerei der Schweiz – und das Ende naht

Tamedia betrieb bis vor kurzem drei Druckereien. Die Lausanne-Druckerei schloss Ende März 2025. Die Zürcher Druckerei schliesst Ende dieses Jahres. Übrig bleibt einzig die Druckerei in Bern – sie wird künftig sämtliche Tamedia-Titel drucken, darunter «BZ», «Bund», «Basler Zeitung» und «Tages-Anzeiger», sowie die verlagsfremden Titel «Blick» und «NZZ». ￼

Was die «Berner Zeitung» als Stärke feiert – Bern werde zur «Druckhochburg» –, ist bei nüchterner Betrachtung ein Zeichen fortgeschrittenen Verfalls: Ein einziger Engpass für die gesamte Deutschschweizer Tageszeitungsproduktion. Für Zeitungsleser bedeutet das frühere Redaktionsschlüsse, da der Druck früher beginnen muss. ￼

Ob die Berner Rotationsmaschine überhaupt noch ersetzt wird, lässt Tamedia offen. Die Entscheidung hänge von der Entwicklung des Abomarkts, dem Zustand der Maschine und dem Maschinenhersteller-Markt ab – ein vorsichtiger Hinweis darauf, dass die erste Hälfte der 30er-Jahre das Ende der gedruckten Tageszeitung in der Schweiz markieren könnte. ￼

Zum Vergleich: Der «Blick» verkauft heute noch knapp 63’000 Exemplare – weniger als ein Sechstel seiner Auflage von vor 40 Jahren. Der «Tages-Anzeiger» kommt auf 66’000, die NZZ auf gerade noch 54’000 verkaufte Exemplare. ￼

GEOPOLITIK

Amokfahrt Leipzig: Zwei Tote, Täter ist polizeibekannter Deutscher

Am Abend des 4. Mai 2026 fuhr ein 33-jähriger Deutscher in der Grimmaischen Strasse – einer belebten Einkaufszone in der Leipziger Innenstadt – mit einem weissen Auto rund 500 Meter durch die Fussgängerzone. Augenzeugen berichten von Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h. Zwei Menschen kamen ums Leben: eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann, beide deutsche Staatsangehörige. Drei weitere wurden schwer verletzt, insgesamt etwa 80 Personen waren betroffen. ￼

Der Täter wurde noch im Fahrzeug festgenommen und leistete keinen Widerstand. Sachsens Innenminister Armin Schuster bezeichnete die Tat als «hochwahrscheinliche Amokfahrt». Die leitende Oberstaatsanwältin sah keine Anzeichen für weitere Täter und keine alternative Lesart der Ereignisse. ￼

Laut «Leipziger Volkszeitung» war der Mann polizeibekannt und hatte bis Anfang Jahr ehrenamtlich Boxtraining für Anfänger geleitet. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beschrieb ihn als «psychisch auffällig». ￼ Ein islamistischer oder politisch motivierter Hintergrund wurde nicht genannt. Die Behörden gehen von einer individuellen Amoktat aus.

KURZMELDUNGEN

Hausfriedensbruch im Kanton Schwyz: Zwei Fälle, zwei Verurteilungen. Ein 74-jähriger Schwyzer übertrat innerhalb von vier Wochen neunmal ein Hausverbot im Seedamm-Center Pfäffikon SZ. Er wurde zu einer Busse sowie Verfahrenskosten von rund 4500 Franken verurteilt, zuzüglich einer bedingten Geldstrafe von 5400 Franken. Eine 29-jährige Zürcherin, die trotz landesweitem Hausverbot eine Coop-Filiale in Goldau betrat, muss insgesamt rund 4600 Franken bezahlen. ￼ Beide Strafbefehle sind rechtskräftig. Rechtlich klar: Ein Unternehmen darf Hausverbote erteilen, benötigt dafür aber bei öffentlich zugänglichen Betrieben einen sachlichen Grund.

ZAHL DES TAGES

12,3 Milliarden Franken – so viel kassierte der Schweizer Staat 2025 an Umweltsteuern. Davon flossen rund 2 Milliarden tatsächlich in den Umweltbereich. Der Rest finanziert den allgemeinen Staatshaushalt.

Swissvox Daily Briefing – unabhängiger Journalismus aus der Schweiz.

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