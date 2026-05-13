INLAND

10-Millionen-Initiative: Tännler bricht Reihen

Der Abstimmungskampf zur SVP-Initiative für einen Bevölkerungsdeckel bei 10 Millionen erhält unerwarteten Auftrieb. Zugs Finanzdirektor Heinz Tännler, bislang skeptischer Parteigenosse, bekennt sich im Blick nun offen zur Vorlage. Das Argument mit dem Numerus Clausus sticht dabei besonders: Die Schweiz bilde zu wenig eigene Ärzte aus und importiere sie dann aus dem Ausland — ein strukturelles Versagen, das laut Tännler durch «Ausbildungsoffensiven» zu beheben wäre. Kontingente nach Drittstaaten-Modell seien für ihn vorstellbar.

Die Gegnerseite, die unter dem Kampagnennamen «Chaos-Initiative Nein» aufgefahren ist, setzt auf das Pflegepersonal-Argument. Die NZZ dämpft diese Rhetorik jedoch mit einer ernüchternden Zahl: Lediglich rund 1 Prozent aller Zuwanderer sind im Pflegebereich tätig. Gleichzeitig zeigen die NZZ-Zahlen, dass in den vergangenen Jahren jeweils über 90’000 Menschen jährlich in die Schweiz einwanderten — ein Volumen, das auch im bürgerlichen Lager zunehmend Unbehagen auslöst.

Tännlers Schwenk ist politisch bedeutsam. Als Stimme des wirtschaftsstarken Innerschweizer Raums kann er Wählerinnen und Wähler ansprechen, die bisher zögerten. Ob das den Ausschlag gibt, wird die Mobilisierung zeigen.

Mietstreit auf Rekordhoch

Die Zahl der Mietstreitigkeiten in der Schweiz ist markant gestiegen. Laut Muula.ch verzeichnen Schlichtungsbehörden einen deutlichen Anstieg der Fälle — ein direktes Echo auf die Leitzinssenkungen der SNB und die daraus resultierenden Diskussionen über Mietzinsanpassungen. Vermieter, die von sinkenden Referenzzinsen profitieren wollen, sehen sich zunehmend Widerstand gegenüber. Die Zahl der Kündigungsanfechtungen und Einigungsverfahren wächst.

PFAS-Altlasten: Wallis vor Milliardenproblem

Der Kanton Wallis rechnet mit Kosten im Milliardenbereich für die Sanierung von PFAS-Altlasten. Die sogenannten «Ewigen Chemikalien» sind in Böden und Gewässern nachgewiesen worden — ein Problem, das nicht nur das Wallis, sondern schweizweit zahlreiche Gemeinden und Kantone betreffen dürfte. Die Schätzungen zur Schadensausdehnung variieren; klar ist, dass die finanziellen Folgen die Leistungsgrenzen betroffener Kantone übersteigen werden.

WIRTSCHAFT

Fachkräfte-Lüge: Inside Paradeplatz rechnet ab

Ein Kommentar auf Inside Paradeplatz greift das Narrativ des «Fachkräftemangels» grundsätzlich an. Das Argument dient seit Jahren als Legitimation für die Masseneinwanderung, ohne dass die Schweiz ihre eigenen Hausaufgaben gemacht hätte — von der Medizinausbildung über die berufliche Eingliederung Älterer bis hin zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Text kommt zu dem Schluss: Das Narrativ ist weniger eine ökonomische Analyse als eine politisch bequeme Erzählung.

Bitcoin Suisse verlässt die Schweiz Richtung Bermudas

Der Krypto-Finanzdienstleister Bitcoin Suisse verlagert seinen Hauptsitz auf die Bermudainseln. CEO Majcen begründet den Schritt mit dem regulatorischen Umfeld. Der Schritt ist symptomatisch: Nach Abu Dhabi und den VAE zieht es nun auch Schweizer Kryptofirmen in Offshore-Jurisdiktionen mit freundlicherem Regelwerk. Die Frage, was die Schweiz als Finanzplatz für digitale Assets attraktiv halten soll, bleibt unbeantwortet.

Swatch Group schlägt Aktivisten zurück

Die Swatch Group hat an ihrer Generalversammlung einen Angriff des US-Investors Greenwood Investors abgewehrt. Der aktivistische Fonds wollte Veränderungen in der Unternehmensführung erzwingen. Die Hayek-Familie und das treue Aktionariat stellten sich dahinter. Für Omega, Tissot und Breguet ändert sich vorerst nichts — die Unabhängigkeitsdoktrin der Gruppe übersteht den zweiten Angriff.

Vontobel wagt Wette auf US-KI-Infrastruktur

Der Zürcher Vermögensverwalter Vontobel beteiligt sich am Spin-off von Applied Digital, einem US-amerikanischen Rechenzentrums- und KI-Infrastrukturbetreiber. Das Engagement ist ein Signal: Europäische Finanzinstitute suchen Exposure in der KI-Infrastruktur — und finden es zunehmend jenseits des Atlantiks.

eBay lehnt GameStop-Übernahme ab

GameStop hatte mit einem milliardenschweren Übernahmeangebot für eBay für Aufsehen gesorgt. eBay lehnte ab. Der Schritt zeigt, wohin die durch Bitcoin-Investments aufgepäppelte GameStop-Kasse drängt — und wo die Grenzen liegen.

GEOPOLITIK

Ukraine: Jermak offiziell im Visier der Antikorruptionsbehörden

Andrij Jermak, ehemaliger Chef des ukrainischen Präsidialamts und engster Vertrauter Selenskyjs, steht im Zentrum einer neuen Korruptionsaffäre. Die Anti-Korruptionsbehörden SAPO und NABU führen ihn im Rahmen der Operation «Dynasty» als offiziellen Verdächtigen. Es geht um mutmassliche Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Bauprojekt im Grossraum Kiew — im Raum stehen Summen zwischen 8 und 10 Millionen Dollar, verteilt über ein Netzwerk aus Politikern, Beamten und Unternehmern.

Jermak bestreitet alle Vorwürfe und spricht von politisch motivierten Ermittlungen. Die Affäre ist dennoch brisant: Jermak war bis zu seinem Rücktritt faktisch das operative Zentrum der ukrainischen Exekutive — präsent beim Bürgenstock-Gipfel, fotografiert neben Bundesrätin Viola Amherd. Dass die westlichen Milliardentransfers in ein System flossen, das solche Strukturen duldet, ist keine neue Erkenntnis — aber eine zunehmend unbequeme.

China: Versorgungsflug zur Raumstation

China hat erneut einen Versorgungsflug zu seiner Raumstation Tiangong absolviert. Das Programm läuft planmässig und unterstreicht Pekings Ambitionen als eigenständige Weltraummacht. Während die ISS altert und das westliche Raumfahrtprogramm auf private Akteure setzt, baut China systematisch und ohne Abhängigkeiten aus.

PERSON IM FOKUS

Heinz Tännler

Der Zuger Finanzdirektor ist dieser Tage mehr als ein kantonaler Haushaltshüter: Er ist zum Symbol einer bürgerlichen Neuorientierung in der Einwanderungsdebatte geworden. Tännler, der Zug jahrelang als Steuermagnet positioniert hat, blickt nun auf die Kehrseite des Booms — überhitzte Immobilienmärkte, Infrastrukturdruck, eine Mittelklasse, die sich Wohneigentum im eigenen Kanton nicht mehr leisten kann. Sein Sinneswandel ist nicht populistisch, sondern pragmatisch: Wer jahrelang Wachstum als Allheilmittel verkauft hat und jetzt auf die Bremse tritt, hat entweder dazugelernt — oder misst den Wind.

ZAHLEN DES TAGES

90’000+ — Einwanderer jährlich in den letzten Jahren in der Schweiz, laut NZZ-Auswertung.

1% — Anteil der Zuwanderer, die im Pflegebereich tätig sind — das Kernargument der Initiativgegner steht damit auf wackeligem Fundament.

8–10 Mio. Dollar — mutmassliche Summe der Geldwäsche im ukrainischen Korruptionsfall «Dynasty».

KURZMELDUNGEN

— pharmaSuisse: Der Verband der Schweizer Apotheken kämpft laut Infosperber mit einem Namensproblem — die Bezeichnung suggeriert eine Nähe zur Pharmaindustrie, die der Apothekerschaft schadet und Verwechslungen fördert.

— Süssgetränke und Darmkrebs: Infosperber berichtet über eine neue Studie, die einen klaren Zusammenhang zwischen dem regelmässigen Konsum von Süssgetränken, Chips und Wurstwaren und dem erhöhten Risiko für Darmkrebs bestätigt.

— IV und BVG bei langer Krankheit: Cash.ch analysiert die finanziellen Fallstricke bei längerer Erwerbsunfähigkeit — von der Koordination zwischen IV-Rente und beruflicher Vorsorge bis zu den oft unterschätzten Lücken im zweiten Pfeiler.