INLAND

Giftköder im Grillrost – kriminelle Gruppe verkaufte giftige Asche als Holzkohle

Eine kriminelle Gruppe soll Verbraucherinnen und Verbraucher in der Schweiz mit gefährlicher Asche als vermeintliche Grillkohle betrogen haben. Die Behörden haben den Fall aufgedeckt; Details zu den Tätern und dem Ausmass des Schadens sind noch in Abklärung. Der Fall illustriert einmal mehr die Schwächen bei der Kontrolle von Konsumgütern im Niedrigpreissegment. (Quelle: bluewin.ch)

Gstaad: Anwälte zweifeln an Menschenhandels-Vorwurf bei Putzfrauen

Im Fall der Gstaader Putzfrauen, die unter mutmasslich ausbeuterischen Bedingungen gearbeitet haben sollen, stellen sich die Verteidiger nun klar gegen die Qualifikation als Menschenhandel. Anwälte sehen keine Belege für Menschenhandel in Gstaad. ￼ Das Verfahren wirft grundlegende Fragen über die rechtliche Schutzwürdigkeit von Haushaltsangestellten auf – einem Bereich, in dem die Schweiz traditionell wenig Transparenz kennt. (Quelle: bluewin.ch)

Impfstoffverträge: Bundesrat schützt Hersteller, Steuerzahler haften weiterhin

Besonders aufhorchen lässt ein Bericht der Weltwoche: Der Bundesrat will auch nach dem Skandal um die Covid-Impfstoff-Verträge nichts wissen von einer Streichung von Artikel 70 des Epidemiengesetzes (EpG). Dieser besagt, dass der Bund die Hersteller- und Haftungsrisiken dem Steuerzahler überwälzen kann. Nachdem die juristisch erzwungene Offenlegung der jahrelang geschwärzten Impfstoffverträge gezeigt hatte, dass die Hersteller weder zu sicheren noch zu wirksamen Produkten verpflichtet waren und dass die Risiken einseitig bei Bund und Steuerzahlern lagen, forderte Nationalrat Rémy Wyssmann die Streichung von Artikel 70. ￼ Der Bundesrat lehnte ab. Für Swissvox-Leser ist dies kein neues Muster: Die parlamentarische Initiative Geschäft 26.3128 zielt auf genau diesen strukturellen Missstand. Das Thema bleibt brandaktuell. (Quelle: weltwoche.ch)

WIRTSCHAFT

EWZ-Messgebühr: Der «gratis»-Strom-Umbau kostet plötzlich doch

Aufmerksame Leser erkannten eine neue Position auf ihren aktuellen EWZ-Rechnungen: «Kosten für Messung und Datenverarbeitung». In einem konkreten Fall belief sich der Betrag für das erste Quartal 2026 auf 20 Franken und 75 Rappen. ￼ Bei der Einführung der Smart-Meter hatte das städtische Elektrizitätswerk die Umrüstung als kostenlos angepriesen. Das EWZ weist den Vorwurf neuer Zusatzkosten zurück. Die Messgebühr sei die Folge einer schweizweiten Gesetzesänderung per 1. Januar 2026 und stehe «in keinem Zusammenhang mit der Einführung der Smart Meter». Das Entgelt beträgt 6.90 Franken pro Monat. ￼ Pikant: Das städtische Unternehmen räumt ein, dass Haushalte mit tiefem Stromverbrauch durch die neue Struktur stärker belastet würden, während Grossverbraucher profitierten. ￼ Wer wenig verbraucht, zahlt relativ mehr – ein Preismodell, das den sozialpolitischen Ansprüchen des rot-grünen Stadtrates kaum standhält. (Quelle: insideparadeplatz.ch)

Zürich für 2,3 Milliarden: Fernwärme-Netz wird zur Dauerbaustelle

Der rot-grün dominierte Zürcher Stadtrat beantragt 2,3 Milliarden Franken für den Ausbau des thermischen Netzes – zur Abstimmung Mitte Juni. Das heutige städtische Wärmenetz deckt mit rund 250 Kilometern Leitungen rund 30 Prozent des Siedlungsgebietes ab. Nun soll die Erschliessung auf 60 Prozent verdoppelt werden. Dafür brauche es 150 Kilometer für zusätzliche Leitungen. ￼ Sprich: Auf 150 Kilometern werden in den nächsten Jahren Strassen aufgerissen werden müssen. ￼ Die Folgen für Bevölkerung und Gewerbe sind erheblich: Verkehrsbehinderungen, Lärm, wegfallende Parkplätze, Umsatzeinbussen. Zum anderen mausert sich der Staat zum Monopolisten bei der Wärmeversorgung. Zentral vor dezentral, Kontrolle vor Unabhängigkeit sind die Devisen. ￼ Finanziert werden soll das Vorhaben über Schulden des EWZ – einem Unternehmen, das sich ohnehin schon für die Smart-Meter-Aufrüstung verschuldet hat. (Quelle: insideparadeplatz.ch)

Baloise-Helvetia-Fusion: Lohn-Zweiklassengesellschaft?

Im Zuge der Mega-Fusion der beiden Schweizer Versicherer häufen sich laut Inside Paradeplatz Insider-Berichte über ungleiche Behandlung: Jedenfalls für jene der alten Baloise. Bei denen gibts bis zu 8’000 Franken Jahreslohn-Verbesserung. Umgekehrt eine Nullrunde für die Leute der bisherigen Helvetia. ￼ Auch bei den Mitarbeiter-Aktien sollen die Baloise-Angestellten klar besser wegkommen. Das Unternehmen weist den Vorwurf zurück: «Unser Ziel ist es, einheitliche Grundlagen für Arbeitsbedingungen und Vergütungen für alle Mitarbeitenden der beiden fusionierten Unternehmen zu schaffen.» ￼ Die Formulierung «Vereinheitlichung» lässt freilich offen, ob dies eher nach oben oder unten erfolgt. (Quelle: insideparadeplatz.ch)

Bankenombudsmann: Rekord-Akzeptanz – aber Phishing-Opfer gehen leer aus

Der Schweizerische Bankenombudsmann Andreas Barfuss und sein Team erledigten im vergangenen Jahr rund 2500 Fälle und intervenierten in 319 Angelegenheiten bei der Finanzwirtschaft. ￼ Die Erfolgsbilanz: Im vergangenen Jahr folgten die Geldhäuser zu 98 Prozent den Empfehlungen des Bankenombudsmanns. Seit 2006 habe es nie so eine hohe Erfolgsquote gegeben. ￼ Weniger erfreulich bleibt die Situation bei Betrugsopfern: In vielen Fällen, gerade bei Phishing-Angriffen, könne die Kundschaft kaum mehr auf Kulanz der Banken hoffen. Da die Angriffe in der Regel auf der Kundenseite ansetzten, blieben Information und Prävention zentral. ￼ Bemerkenswert: Die CS/UBS-Fusion verlief laut Barfuss erstaunlich reibungslos – aus Sicht der Kundenbeschwerden zumindest. (Quelle: muula.ch)

Engadiner Baukartell höchstrichterlich bestätigt

Nach über zehn Jahren haben die Kartellwächter der Schweiz einen Sieg vor dem höchsten Gericht des Landes errungen. Das Bundesgericht wies Beschwerden im Zusammenhang mit Sanktionen der Wettbewerbskommission (Weko) wegen unzulässiger Wettbewerbsabreden im Unterengadin ab. ￼ Die Absprachen hatten sich über anderthalb Jahrzehnte erstreckt: Dieser Gesamtkonsens habe von 2008 bis Oktober 2012 gedauert. Zudem sei für die Zeitperiode von 1997 bis Mai 2008 ein Gesamtkonsens darüber festgestellt worden, Vorversammlungen abzuhalten, mit dem Zweck, den Zuschlagsempfänger und die Angebotspreise vorgängig festzulegen. ￼ Die Sanktionen bleiben bestehen: Die Sanktionsbeträge bleiben für die Unternehmensgruppe bei 2,464 Millionen Franken und für die beiden Baufirmen bei 185.000 Franken beziehungsweise 2,032 Millionen Franken. ￼ (Quelle: muula.ch)

Spritpreise treiben Verhaltensänderung

Der Iran-Krieg macht sich zunehmend im Schweizer Portemonnaie bemerkbar. Für beinahe zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung stellen die höheren Spritpreise laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Marketagent Schweiz zumindest eine mittelstarke finanzielle Mehrbelastung dar. Bei Personen mit niedrigem Einkommen sprechen gar vier von zehn von einer eher grossen oder grossen Belastung. ￼ Das Mobilitätsverhalten verändert sich messbar: 40 Prozent der Befragten nutzen ihr Auto, Motorrad oder Moped bereits heute etwas seltener als zuvor. Jede neunte Person hat die Nutzung sogar deutlich reduziert. ￼ Eine rasche Entspannung erwartet kaum jemand: Zwei von fünf Personen gehen davon aus, dass die Spritpreise mindestens in den kommenden sieben Monaten hoch bleiben. ￼ (Quelle: bluewin.ch)

GEOPOLITIK

Gaza-Hilfsflotte gestoppt – sieben Schweizer festgenommen

Ein diplomatisch brisanter Vorfall auf dem Mittelmeer: Die israelische Marine ist über Nacht weiter gegen die Global Sumud Flotilla vorgegangen und hat mehr als die Hälfte von insgesamt 57 Booten unter ihre Kontrolle gebracht. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern festgenommen worden. ￼ Unter ihnen befinden sich gemäss Aktivisten-Angaben sieben Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, darunter die Lausanner Künstlerin Anne Rochat. Das israelische Aussenministerium sprach von einer Provokation und teilte mit, auf den Booten seien bisher keine humanitären Hilfsgüter gefunden worden. ￼ Das EDA reagierte kühl: Schweizer Staatsangehörige, die sich trotz expliziter Warnungen für eine Teilnahme an der Gaza-Flotille entschieden hätten, «handeln fahrlässig und auf eigene Verantwortung». ￼ Die Aussenminister von zehn Ländern – darunter Spanien, Türkei, Brasilien und Jordanien – verurteilten den israelischen Einsatz als Angriff auf eine zivile humanitäre Initiative. (Quelle: bluewin.ch)

GESELLSCHAFT & ARBEIT

Drittstaatler überproportional unter Schweizer Erwerbslosen

Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) auf Basis der ILO-Methodik zeichnen ein differenziertes Bild des Schweizer Arbeitsmarkts. Die Erwerbslosenquote liegt mittlerweile bei 5,2 Prozent, weil alle Personen gezählt werden, die in den vergangenen vier Wochen aktiv nach einer Arbeit gesucht haben und für die Aufnahme einer Tätigkeit verfügbar wären. ￼ Deutlich problematischer ist die Situation bei Personen aus Drittstaaten: Personen aus EU/EFTA-Staaten verzeichnen nur halb so hohe Erwerbslosigkeit wie Personen aus Afrika, Asien oder Amerika. Es ist ein Dauerzustand, dass rund jede 8. Person aus einem Drittstaat dauerhaft in der Schweiz keinem offiziellen Erwerb nachgeht. ￼ Die Daten werfen grundlegende Fragen zur Integrationspolitik auf – insbesondere in Bezug auf die Aufnahme Geflüchteter aus Konfliktregionen. (Quelle: muula.ch)

ZAHLEN DES TAGES

6.90 Fr. – monatliche Messgebühr, die das EWZ neu auf Stromrechnungen erhebt, obwohl Smart-Meter als «kostenlos» angekündigt wurden.

2,3 Mrd. Fr. – Investitionsvolumen für den Zürcher Fernwärmenetzausbau, der 150 km Strassenbelag aufbrechen würde.

98 % – Akzeptanzrate der Banken gegenüber Empfehlungen des Ombudsmanns im Jahr 2025 – Rekordhoch seit 2006.

2,464 Mio. Fr. – Kartellbusse gegen die Haupttätergruppe im Engadiner Baukartell, vom Bundesgericht bestätigt.

40 % – Anteil Schweizer Autofahrender, die ihr Fahrzeug wegen hoher Spritpreise seltener nutzen.

7 – Schweizer Staatsbürger, die laut Aktivisten-Angaben von der israelischen Marine auf hoher See festgenommen wurden.

KURZMELDUNGEN

Baloise/Helvetia | Die Fusionsintegration des zweitgrössten Schweizer Versicherungskonzerns läuft – intern aber offensichtlich nicht ohne Spannungen. Die Frage der Lohnharmonisierung dürfte die Belegschaft noch längere Zeit beschäftigen.

Baukartell-Schweiz | Das Engadiner Urteil ist ein Teilerfolg der Weko. Strukturell bleibt das Problem aber bestehen: Kartellabsprachen im Bauwesen sind in der Schweiz weit verbreitet und kosten Steuerzahler und Private jährlich Hunderte von Millionen.

Impfstoffverträge | Die parlamentarische Initiative 26.3128 (Wyssmann) zielt auf Art. 70 EpG. Der Bundesrat lehnte eine Streichung ab. Das Thema wird den Nationalrat im Herbst beschäftigen – Swissvox berichtet weiter.

Flottenaktivismus | Der Fall der Gaza-Hilfsflotte testet erneut die Grenzen der Schweizer Neutralität und des humanitären Engagements. Die Reaktion des EDA – de facto ein Rückzug der konsularischen Verantwortung – dürfte innenpolitisch Diskussionen auslösen.

Sprit & Krieg | Der Iran-Krieg ist längst im Alltag der Schweizer Haushalte angekommen – nicht als geopolitisches Abstraktum, sondern als Preisschock an der Zapfsäule.

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