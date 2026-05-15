INLAND

GKB-Führung unter Strafverdacht

Gegen zwei Spitzenmanager der Graubündner Kantonalbank (GKB) läuft seit Ende März ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Ermittelt wird von der Schwyzer Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte. Hintergrund ist der sogenannte Fall Ebner, konkret der Kauf der BZ Bank, die Martin Ebner der GKB verkauft hatte. Angezeigt wurden der langjährige GKB-Finanzchef Andreas Lötscher, sein Verwaltungsratskollege Stefan Sigron sowie ein früherer Revisor der Patinex. ￼

Brisant: GKB-Präsident Heinz Huber, früherer Raiffeisen-Chef, führte am Samstag erstmals durch die GKB-PS-Versammlung — ohne die Aktionäre über das laufende Strafverfahren zu informieren. Dabei soll Huber davon bereits seit anderthalb Monaten gewusst haben. Ebenso CEO Daniel Fust. Beide trafen kurz vor der Versammlung den Graubündner Finanzdirektor und Regierungspräsidenten Martin Bühler. ￼ Fragen zur Offenlegungspflicht sind damit unausweichlich.

Seppmail: Kritische Sicherheitslücken bei Verschlüsselungs-Anbieter

Ein ETH-Student und das Bundesamt für Cybersicherheit haben kritische Sicherheitslücken beim Verschlüsselungsanbieter Seppmail aufgedeckt. Das Unternehmen gilt als führend im Bereich sicherer E-Mail-Kommunikation und wird von Banken, Spitälern, Gemeinden und Unternehmen genutzt. Ein Angreifer hätte ohne Anmeldung lokale Dateien auf den Servern auslesen oder löschen können. ￼ Betroffen wären unter anderem Swiss Life, die Graubündner Kantonalbank, Raiffeisen, das Universitätsspital Zürich sowie Helvetia-Baloise. Seppmail erklärt, die Schwachstellen seien inzwischen grösstenteils behoben, und betont, dass keine erfolgreichen Angriffe bekannt seien. ￼

Uni Zürich im Abstimmungskampf

Eine Einladung zu einem ausschliesslich von Gegnern der SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» bestückten Podium ging von der Universität Zürich an 30’000 Studierende und 10’000 Angestellte. Organisiert wurde der Anlass von zwei UZH-Professorinnen, eine davon befindet sich im Forschungssabbatical. Kritiker werfen der Universität vor, mit Steuergeldern einseitig politischen Einfluss zu nehmen und den eigenen Ethikgrundsatz zu verletzen, wonach sich Studierende «unbeeinflusst von externen Zwängen und ideologischen Einflussnahmen» entfalten können sollen.

Die Initiative kommt am 14. Juni zur Abstimmung.

SBB entfernen Bundesratsporträts in Lausanne

Die SBB haben die Porträts der freisinnigen Waadtländer Bundesräte Delamuraz, Chevallaz, Chaudet sowie von General Guisan aus dem Tibits-Restaurant im Bahnhofbuffet Lausanne entfernt. Begründung: Die Bilder hätten keinen künstlerischen Wert. ￼ Ein Entscheid, der in der Westschweiz für Kopfschütteln sorgt.

WIRTSCHAFT

Fenaco unter Druck: Mitglieder laufen davon

Die Schweizer Agrargenossenschaft Fenaco verzeichnete 2025 einen Umsatzrückgang von 1,1 Prozent auf 7,2 Milliarden Franken. Der Gewinn brach um fast 15 Prozent auf 82,9 Millionen Franken ein. Noch gravierender: Die Zahl der Mitgliedgenossenschaften fiel von 165 im Jahr 2021 auf noch 133 — ein Rückgang von rund 20 Prozent in wenigen Jahren. ￼ Als Gründe nennt Fenaco tiefere Preise im internationalen Getreidehandel sowie gestiegene Kosten bei Personal, Infrastruktur, Energie und Logistik. Der Personalbestand stieg gleichzeitig auf 11’613 Mitarbeitende. ￼ Das Muster ist klassisch: Ein Kartell funktioniert nur, solange der Nutzen die Kosten übersteigt.

Breitling: Stellenabbau, CEO auf Tauchstation

Die Uhrenmarke Breitling streicht 50 Stellen. CEO Georges Kern hatte die Lage noch vor drei Wochen als solide bezeichnet und den starken Franken als einziges Problem genannt. Seit der Bloomberg-Meldung über den Stellenabbau schweigt er. Kern sowie Verwaltungsratspräsident Fredy Gantner, der über Gantner Partners Group investiert ist, haben eigenes Geld in die Marke gesteckt. ￼ Das «House of Brands»-Konzept mit Universal Genève und Gallet steht nun unter Druck.

GEOPOLITIK / ENERGIE

Europas Solarboom stösst an Grenzen

Europa produziert mehr Solarstrom, als die Netze aufnehmen können. In diesem Jahr könnten rund 40 Terawattstunden Strom ungenutzt bleiben — genug, um Gross-London ein Jahr lang zu versorgen. Das entspricht einem Anstieg um ein Viertel gegenüber 2025. Die Folge: In Deutschland und Frankreich fielen die Stundenpreise in Spitzenzeiten teils auf minus 500 Euro pro Megawattstunde. ￼ In Spanien wurden im ersten Quartal rund 16 Prozent der Solarstromerzeugung abgeregelt, doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Europäische Kommission schätzt, dass bis 2040 rund 1,2 Billionen Euro in den Ausbau der Stromnetze investiert werden müssen.

FINANZMARKT / TECHNOLOGIE

Wall Street im Aufwind dank Tech

Cisco verzeichnete einen Kurssprung von über 14 Prozent nach einer Anhebung der KI-Infrastruktur-Jahresprognose und der Ankündigung von rund 4’000 Stellenstreichungen. Nvidia legte rund 2,6 Prozent zu, nachdem die USA etwa zehn chinesischen Firmen den Kauf des KI-Chips H200 genehmigt haben sollen. Der Dow Jones notierte rund ein halbes Prozent höher. ￼

Morgan Stanley greift Krypto-Börsen an

Morgan Stanley startet den Krypto-Spothandel via ETrade mit einer Gebühr von 50 Basispunkten — deutlich günstiger als Coinbase (60 Bp), Robinhood (95 Bp) und Charles Schwab (75 Bp). Alle 8,6 Millionen ETrade-Kunden sollen noch in diesem Jahr Zugang erhalten. Das Angebot umfasst derzeit Bitcoin, Ether und Solana. ￼ Die Mainstreamisierung von Krypto schreitet unaufhaltsam voran.

GESUNDHEIT / WISSENSCHAFT

PFAS beschleunigen das Altern bei Männern

Eine Studie der Universität Shanghai zeigt einen Zusammenhang zwischen bestimmten Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) und beschleunigter biologischer Alterung bei Männern zwischen 50 und 64 Jahren. Konkret betroffen sind die Chemikalien PFNA und PFOSA, die in der EU respektive der Schweiz inzwischen verboten sind, aber weiterhin in Blut- und Lebensmittelproben nachgewiesen werden. Bei Frauen derselben Altersgruppe zeigten sich statistisch deutlich geringere Effekte. ￼ Die Studie zeigt Korrelationen, keinen Kausalnachweis.

PERSON IM FOKUS

Heinz Huber, Präsident Graubündner Kantonalbank

Heinz Huber kennt das Geschäft mit heiklen Bankaffären aus nächster Nähe: Als ehemaliger Chef der Raiffeisen erlebte er den Absturz von Pierin Vincenz aus der ersten Reihe. Nun sitzt er selbst im Brennpunkt. Als Präsident der GKB führte er am vergangenen Samstag erstmals durch die PS-Versammlung — und verschwieg den Anteilseignern dabei ein seit anderthalb Monaten laufendes Strafverfahren gegen zwei seiner engsten Führungsleute. Spätestens seit der Eröffnung des Verfahrens muss Huber davon gewusst haben. ￼

Unmittelbar vor der Versammlung traf er zusammen mit CEO Daniel Fust den Graubündner Finanzdirektor und Regierungspräsidenten Martin Bühler, der als oberster politischer Verantwortlicher für die Staatsbank gilt. ￼ Was besprochen wurde, ist nicht bekannt. Was nicht besprochen wurde — das Strafverfahren gegenüber den Aktionären — ist hingegen aktenkundig.

Huber hat nun ein doppeltes Problem: Er muss eine angeschlagene Bank stabilisieren und gleichzeitig erklären, warum er gegenüber den Eigentümern geschwiegen hat. Eine Antwort darauf ist bisher ausgeblieben.

ZAHLEN

20 % — Rückgang der Mitgliedgenossenschaften bei der Fenaco seit 2021: von 165 auf noch 133. Das strukturelle Signal hinter den Gewinnzahlen.

82,9 Mio. CHF — Fenaco-Gewinn 2025, nach fast 130 Millionen in Spitzenjahren. Ein Einbruch von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

40 TWh — Solarstrom, der in Europa in diesem Jahr ungenutzt bleiben könnte. Genug für die Jahresversorgung von Gross-London.

minus 500 Euro/MWh — Tiefstpreise für Strom in Deutschland und Frankreich an Feiertagen mit Solarüberschuss. Der Markt straft den Boom.

50 Basispunkte — Morgan Stanleys Einstiegsgebühr im Krypto-Spothandel. Halb so viel wie Robinhood, billiger als Coinbase und Schwab.

14 % — Kurssprung von Cisco nach Anhebung der KI-Prognose und Ankündigung von 4’000 Stellenstreichungen. Stellenabbau als Börsentreiber — das Rezept bleibt dasselbe.

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KURZMELDUNGEN

Fussball-Regelwirrwarr: Infosperber-Kolumnist Martin Born kritisiert die Ungleichbehandlung im Fussball: Am Ball fast nichts erlaubt mit der Hand, am gegnerischen Körper fast alles. Das Gerangel bei Eckbällen lasse sich abstellen, wenn der Schiedsrichter beim ersten Vergehen konsequent pfeife. ￼

Damenklos in Bayern: Die Grünen im Bayerischen Landtag fordern eine Änderung der Versammlungsstättenverordnung: Derzeit stehen Frauen bei einer Veranstaltung mit 1’000 Besuchern 12 Toiletten zu, Männern 8 Toiletten und 12 Pissoirs. «Diese Schlangen vor dem Frauenklo sind politisch gewollt», so Landtagsabgeordnete Julia Post. ￼

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