Inland

Armee à la carte: Wie Odermatt und von Allmen Dienst leisten

Was für den gewöhnlichen Dienstpflichtigen gilt, gilt nicht für Schweizer Spitzensportler. Während normale Soldaten 245 Diensttage absolvieren müssen – trotz Beruf, Studium und Familie – dürfen Marco Odermatt und Franjo von Allmen ihre Trainings- und Wettkampftage als Militärdienst anrechnen lassen und erhalten dafür zusätzlich Sold. Im Sportcenter Magglingen stehen den Sport-Assen während der Rekrutenschule Massage und Sauna zur Verfügung. Der Befund am Empfang durch die Bundesräte Parmelin und Pfister im Bundeshaus sprach für sich: Odermatt trug lediglich zwei Ribbons – ein Abzeichen für die absolvierten 90 Diensttage, die niedrigste Auszeichnung der Schweizer Armee, sowie den Militärsport-Ribbon Stufe 1. Die Schnalle für 170 Diensttage fehlte ihm hingegen. Von Allmen hatte gar nur einen einzigen Ribbon – jenen für Sport. Das Abzeichen für 90 Diensttage fehlte dem dreifachen Goldmedaillengewinner von Milano-Cortina vollständig. Auf Nachfrage erklärte eine Armeesprecherin, das Tragen militärischer Auszeichnungen sei bei Sportsoldaten «nicht prioritär». Eine Zweiklassengesellschaft, die schweigend akzeptiert wird.

Einwanderungsdebatte: 50 Jahre im Kreis

Seit einem halben Jahrhundert streitet die Schweiz über Einwanderung – und dreht sich dabei immer wieder um dieselben Fragen: Wieviel Zuwanderung verträgt ein Land, das geografisch klein, wirtschaftlich aber auf Auslandarbeitskräfte angewiesen ist? Die Debatte ist strukturell. Nicht die Einwanderer sind das Problem, sondern das Fehlen eines politischen Konsenses über Steuerungsprinzipien jenseits von Populismus und Beschwichtigung. Solange das so bleibt, werden auch die nächsten 50 Jahre im Kreis verlaufen.

Chur, Roveredo und die Mafia

Die Bündner Kantonshauptstadt Chur sucht das Gespräch mit der Gemeinde Roveredo GR – im Hintergrund steht der Einfluss organisierter Kriminalität. Ein seltenes öffentliches Eingeständnis, dass das Mafia-Problem auch in der Schweiz nicht nur ein Importthema ist, sondern kommunale Realität werden kann. Wie tief verwurzelt die Strukturen sind, bleibt vorerst unklar.

Wirtschaft

SNB-Aussenposten Singapur: Luxusleben auf Staatskosten

Die Schweizerische Nationalbank leistet sich einen Aussenposten in Singapur, der alle Grenzen sprengt. Die Chefin des Ablegers lebt in einer Villa – ein alleinstehendes Haus an bester Lage im dicht besiedelten Finanzstadtstaat. Kosten: rund 20’000 Franken im Monat. Die jungen Mitarbeiter des Ablegers sollen im Schnitt auf ein Salär in der Grössenordnung eines Bundesratsgehalts kommen. Mehrere wohnen in Gebäuden der Luxusklasse in begehrten Singapurer Vierteln – Wallich Residence, Martin Modern Condominium, RiverGate und Riviere Condo. Der Singapur-Ableger ermöglicht der SNB laut eigenem Jahresbericht, den asiatisch-pazifischen Teil der Devisenreserven zu bewirtschaften und Entwicklungen an den Finanzmärkten zu beobachten. Insider beschreiben die regelmässigen Besuche der Singapur-Chefs in Zürich als «Kaffeekränzchen». Die SNB hat auf Anfragen bisher nicht reagiert.

Reiche Schweiz, arme Schweizer

Rund eine halbe Million Menschen in der Schweiz verfügt über keinen Notgroschen von 2’500 Franken. Zehn Prozent der Bevölkerung geben mehr als 40 Prozent ihres Lohns für die Miete aus – die empfohlene Belastung liegt bei maximal 25 bis 30 Prozent. 14 Prozent der unteren Mittelklasse haben erhebliche Schwierigkeiten, mit dem verfügbaren Einkommen bis Ende des Monats auszukommen. Dem gegenüber stehen 1’300 Milliarden Franken Hypothekarschulden – ein Scheinreichtum, der erst beim Verkauf real wird und der das strukturelle Ungleichgewicht zwischen Vermögen auf dem Papier und täglicher Kaufkraft illustriert.

Aldi Suisse: Rückzug von der Bahn

Mit grossem Tamtam hatte Aldi Suisse angekündigt, am Basler Bahnhof SBB eine auf Pendler zugeschnittene Filiale zu eröffnen – an 365 Tagen im Jahr, mit einem neuen Konzept, das schweizweit auf weitere Verkehrsknotenpunkte ausgerollt werden sollte. Daraus wird nun nichts. Statt eines Aldi kommt ein Avec-Shop der Valora-Gruppe in die freiwerdenden Räumlichkeiten. Aldi Suisse erklärte gegenüber muula.ch, man konzentriere sich auf Standorte, die zur Discount-Strategie passten. Komplexe Standorte mit hohen Kosten seien kein Teil dieser Strategie. Der Strategieschwenk blieb unkommentiert – die ursprüngliche Medienmitteilung verschwand still von der Website. Die gut eingespielten Strukturen zwischen SBB, Coop, Migros und Valora scheinen auch diesmal gesiegt zu haben.

Mietstreitereien nehmen zu

Der Anstieg bei Schlichtungsverfahren im Mietbereich ist kein Zufall. Steigende Leitzinsen, auslaufende Mietverträge und eine angespannte Wohnraumsituation treiben Mieter und Vermieter vor die Behörden. Die Zahlen zeigen: Das Mietsystem der Schweiz steht unter Druck, und die politischen Antworten hinken der Realität hinterher.

Geopolitik

Ray Dalio: Amerika steht vor einem Jahrzehnt des Umbruchs

Bridgewater-Gründer Ray Dalio warnt, dass die USA in den nächsten fünf Jahren mit gewaltigen Veränderungen konfrontiert sein werden – getrieben von hohen Defiziten, wachsender Vermögensungleichheit, politischer Polarisierung sowie dem Aufstieg einer neuen geopolitischen Ordnung und der Disruption durch Künstliche Intelligenz. Er erwartet, dass die Republikaner bei den Midterm-Wahlen das Repräsentantenhaus verlieren werden, und prognostiziert danach eine weitere Verschärfung politischer und gesellschaftlicher Konflikte bis zur Präsidentschaftswahl 2028. Den Konflikt zwischen den USA und Iran sieht Dalio als schicksalhafte Weichenstellung: Wer die Strasse von Hormus kontrolliert und wer nukleares Material besitzt, werde «fast in schwarz-weissen Begriffen» das globale Kräfteverhältnis neu definieren. Dalios Anlagestrategie für dieses Umfeld: ein Goldanteil von 5 bis 15 Prozent im Portfolio, da in vergleichbaren historischen Phasen alle Fiat-Währungen an Wert verloren hätten.

Organisierte Kriminalität und Umweltdelikte: ein wachsendes Geschäftsmodell

Umweltverbrechen sind längst kein Randthema mehr. Infosperber beleuchtet, wie organisierte Kriminalität systematisch in illegale Müllentsorgung, Wilderei und den Handel mit gefährlichen Substanzen eingestiegen ist. Die Renditen sind hoch, das Entdeckungsrisiko gering – und die staatlichen Kontrollbehörden in den meisten Ländern unterfinanziert.

China und Indien: Mehr Strom, weniger Kohle

Zwei der weltgrössten Energieverbraucher zeigen, dass der Umbau möglich ist: Sowohl China als auch Indien verzeichnen steigende Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, während der Anteil fossiler Träger relativ zurückgeht. Das revidiert die Narrative jener, die den Ausbau grüner Energie als westliches Elitenprojekt abtun.

Person im Fokus

Robert Studer (1939–2026): Der letzte General der Schweizer Bankenwelt

Robert Studer, der letzte Militärbanker der Schweizerischen Bankgesellschaft, ist vergangene Woche im Alter von 87 Jahren verstorben. Studer hatte es vom Banklehrling zum CEO und anschliessend zum Präsidenten der SBG gebracht. Als Oberst in der Armee führte er die Bank mit militärischer Disziplin – und verteidigte sie erfolgreich gegen den «Raider» Martin Ebner und gegen den Fusionsangriff der Credit Suisse unter Rainer Gut. Mit seiner Unterstützung für Mathis Cabiallavetta als CEO-Nachfolger – dem ersten Spitzenbanker ohne Offizierstitel – öffnete er jedoch unbeabsichtigt die Tür für Marcel Ospel und die Derivatewette, die 2008 beinahe zur Implosion der UBS führte. Die NZZ, einst das Hausblatt der Zürcher Bankenwelt, würdigte seinen Tod bislang mit keinem einzigen Artikel – nur mit einer Todesanzeige.

Zahlen

900 % – Kursanstieg des kanadischen Kaliproduzenten Millennial Potash innerhalb eines Jahres. Der gewaltige Anstieg lockt Family Offices in den Junior-Mining-Sektor, der bislang institutionellen Fonds vorbehalten war. Kali gilt als kritischer Rohstoff, da weder die USA noch China Selbstversorgung aufweisen.

1’300 Mrd. CHF – Gesamte Hypothekarschulden der Schweiz.

20’000 CHF/Monat – Monatliche Mietkosten für die Singapurer Villa der SNB-Aussenstellen-Leiterin.

87 Jahre – Alter von Robert Studer beim Tod.

Kurzmeldungen

Ebookers schliesst Schweizer Angebot — Der Online-Reiseanbieter stellt sein Schweizer Geschäft per 2. September ein. Ein weiteres Zeichen für den Konsolidierungsdruck im digitalen Reisemarkt.

Sarkozy drohen sieben Jahre Haft — Die Anklage im jüngsten Verfahren gegen den früheren französischen Präsidenten fordert eine empfindliche Freiheitsstrafe. Frankreich bleibt mit dem Rechtsdrama beschäftigt.

Matcha als Investment — Nach dem Dubai-Schokolade-Hype ist Matcha der nächste Food-Trend mit Anlagecharakter. Emmi, Starbucks und Konsumgüterunternehmen mit Asien-Exposure gelten als mögliche Profiteure – zumindest solange der Hype anhält.

UBS-Militärbanker stirbt, NZZ schweigt — Bereits in der Person im Fokus vermerkt, aber als Medienkritik gesondert beachtenswert: Das Schweigen der NZZ über den Tod von Robert Studer ist ein symptomatisches Signal für das institutionelle Gedächtnis des Schweizer Qualitätsjournalismus – oder dessen Schwund.