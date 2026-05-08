Freitag, 8. Mai 2026

INLAND

GKB und die BZ Bank: Ein Pulverfass brennt

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) steht unter wachsendem Druck. Im Mittelpunkt: die BZ Bank des Finanzinvestors Martin Ebner, die die GKB seit 2022 schrittweise übernommen hat. Nun liegt eine Klage von Remo Stoffel – dem Turmbauer von Vals – auf dem Tisch, der einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag fordert, also mindestens 500 Millionen Franken. Der Streit dreht sich um einen entgangenen finanziellen Gewinnanteil im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Georg-Fischer-Division an die United Grinding Group Ende 2024, einer Transaktion, bei der Ebner als Hauptaktionär zentral mitfinanziert hatte.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Seit der Erstakquisition von 70 Prozent Ende 2021 flossen netto fast 7 Milliarden Franken an Kundenvermögen ab – von damals knapp 12 auf heute noch rund 7 Milliarden Franken. In keinem einzigen der vier Jahre gab es Nettozuflüsse. Der Jahresgewinn der BZ Bank sackte 2025 auf 7,5 Millionen Franken, weit unter der langjährigen Bandbreite von 12 bis 15 Millionen. Die Dividende kollabierte: Für 2025 werden nur noch 3,5 Millionen ausgeschüttet, verglichen mit 10 Millionen im Vorjahr und 13 Millionen für 2022.

Kurz vor der Jahresversammlung der GKB wurde zudem bekannt, dass die Revisionsstelle gewechselt hat – von Ernst & Young zu KPMG. Der offizielle Grund: «Best Practice of Corporate Governance». Der eigentliche Zusammenhang dürfte tiefer liegen. Der Reputationsschaden für die langjährige BZ-Kundschaft durch die nun öffentlich gewordenen Vorwürfe ist kaum kalkulierbar. Am Ende trägt das Risiko – wie bei Kantonalbanken üblich – der Steuerzahler.

SRF, Fischer und die Party-Falle

Eine medienpolitische Affäre beschäftigt die Schweiz weiter: Das Schweizer Fernsehen ehrte Hockey-Nationaltrainer Patrick Fischer am 29. März 2026 an den «Sports Awards» noch als Trainer des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt liefen die SRF-Recherchen zu Fischers gefälschtem Covid-Zertifikat für die Olympischen Spiele 2022 in Peking bereits seit rund zwei Wochen. Den entscheidenden Strafbefehl der Luzerner Staatsanwaltschaft erhielt SRF nach eigenen Angaben erst nach der Preisverleihung. Am 13. April wurde der Bericht publiziert. Fischer verlor seinen Job innerhalb von 48 Stunden.

Nachrichtenchef Gregor Meier bestätigt den Ablauf, betont aber, man habe berichtet, «sobald die Geschichte bereit war». Die Frage, die bleibt: Ob eine Preisverleihung bei laufender eigener Recherche zur Person mit journalistischer Sorgfaltspflicht vereinbar ist, beantwortet SRF nicht. Aus medienkritischer Sicht ist dies ein klassisches Beispiel für institutionelle Befangenheit – der Sender agiert gleichzeitig als Verleiher von Ehrungen und als investigativer Enthüller derselben Person. Das erzeugt strukturelle Glaubwürdigkeitsprobleme, die weit über den Einzelfall Fischer hinausgehen.

Zürich: Polizei im Palais – Gymischüler draussen

Ein kleines, aber symptomatisches Stück Stadtpolitik: Die Stadt Zürich warf vor rund zehn Jahren das Gymnasium Stadelhofen aus der Villa Hohenbühl oberhalb des Bahnhofs Stadelhofen. Gefordert wurden 558’000 Franken Jahresmiete – zu viel für den Kanton. Heute nutzen 60 Stadtpolizistinnen und -polizisten die 736 Quadratmeter grosse Prachtsvilla mit Grotte und Wasserspiel. Sie zahlen dafür eine Basismiete von 506’000 Franken – also rund 52’000 Franken unter dem damals als «kostendeckend» deklarierten Betrag. Berücksichtigt man Mietpreissteigerungen seit 2016, dürfte der Fehlbetrag gegenüber dem Marktwert über 100’000 Franken jährlich liegen. Eine öffentliche Ausschreibung hat nie stattgefunden. Die Stadt begründet es schlicht: stadteigene Liegenschaften für internen Bedarf hätten stets Vorrang.

EGMR: Schweiz verletzt Versammlungsfreiheit

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Schweiz wegen Verletzung der Versammlungsfreiheit verurteilt. Details zum konkreten Fall sind noch nicht vollständig öffentlich, doch das Urteil unterstreicht einmal mehr, dass der hiesige Behördenapparat bei politischen Versammlungen regelmässig an Grenzen stösst, die Strassburg für unzulässig hält.

Tessin: Externe Prüfung des Arbeitsklimas bei der Kantonspolizei

Die Tessiner Regierung ordnet eine externe Überprüfung des Arbeitsklimas bei der Kantonspolizei an. Hintergrund sind offenbar interne Spannungen und Vorwürfe, die die Behörden zur Einschaltung externer Prüfer veranlasst haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizeikorps der Südschweiz mit Führungsproblemen in den Schlagzeilen landen.

WIRTSCHAFT

Swisscom in der Negativspirale

Der Staatsbetrieb Swisscom kommt aus den Negativzahlen nicht heraus. Nach einem Gewinnrückgang von 10 Prozent auf 1,7 Milliarden Franken für das Geschäftsjahr 2024 folgte 2025 ein weiterer Einbruch um fast 20 Prozent auf 1,27 Milliarden. Im ersten Quartal 2026 sank der Reingewinn abermals um rund 10 Prozent auf 332 Millionen Franken – hochgerechnet auf das Gesamtjahr wären das knapp 1,3 Milliarden, weit unter dem Niveau von 1,8 Milliarden, das 2021 noch erreicht wurde.

Die Hauptursache ist klar: die schuldenfinanzierte Übernahme von Vodafone Italia. Die Nettoverschuldung ist von 7 Milliarden Franken vor der Akquisition auf mittlerweile 16,2 Milliarden Franken per Ende erstes Quartal 2026 angestiegen. In Italien sanken die Erlöse im ersten Quartal um 4,5 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. In der Schweiz gingen die Umsätze um 1,3 Prozent auf 1,9 Milliarden zurück. Um die Erosion zu bremsen, erhält die Schweizer Kundschaft Preiserhöhung um Preiserhöhung – KMU müssen ab Juli teilweise bis zu 300 Prozent mehr bezahlen. Und obwohl der Gewinn pro Aktie 2025 bei 24.54 Franken lag, wurde die Dividende auf 26 Franken erhöht – also über dem Jahresgewinn. Die Reserven schmelzen.

Ein Detail am Rande, das nicht verschwiegen werden sollte: muula.ch, das kritisch über Swisscom berichtet, wurde von Swisscom kommentarlos vom Presseverteiler gestrichen.

Luzern unterbietetet Zug – Steuerwettbewerb in der Zentralschweiz

Ein steuerlicher Paukenschlag aus dem Kanton Luzern: Unternehmen zahlen dort neu weniger Steuern als in Zug – traditionell als Steueroase schlechthin bekannt. Damit ist ein neues Kapitel im innereidgenössischen Steuerwettbewerb aufgeschlagen. Was aus volkswirtschaftlicher Sicht als Attraktivitätssteigerung gilt, erhöht den Druck auf die übrigen Kantone und stellt Fragen zur langfristigen Finanzierbarkeit öffentlicher Leistungen.

Krypto: Bitcoin dominiert, Altcoins leiden

Laut dem CEO der Sygnum Bank bleibt Bitcoin der unbestrittene Anker im Kryptomarkt, während alternative Coins strukturell unter Druck stehen. Die Empfehlung: zuerst Bitcoin, dann Ethereum – und liegenlassen. Die Konzentration von Kapital auf die führenden Kryptowerte spiegelt eine reifende Marktstruktur wider, in der spekulative Nischenprodukte zunehmend an Boden verlieren.

GEOPOLITIK

Iran-Krieg: CIA sieht lange Durchhaltefähigkeit

Im Liveticker des laufenden Konflikts im Nahen Osten meldet die CIA, dass der Iran den Krieg noch lange durchhalten kann. Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen Raketenangriffe verzeichnet haben. Die militärische und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Regimes in Teheran wird westlicherseits offenbar unterschätzt – eine Einschätzung, die Implikationen für die Dauer und die diplomatischen Lösungsräume des Konflikts hat.

Zelensky-Umfeld: Honey Traps in Washington

RT veröffentlichte eine Recherche zu den sogenannten «Mindich Tapes», die Versuche aus dem inneren Kreis Zelenskys belegen sollen, Einfluss auf die Trump-Kampagne und US-Entscheidungsträger zu gewinnen – unter anderem durch gezielte Annäherungsversuche (Honey Traps). Wie belastbar die Quellen sind, ist schwer einzuschätzen; die Veröffentlichung auf RT muss entsprechend kontextualisiert werden. Dennoch: Sollten die Inhalte der Bänder authentisch sein, werfen sie ernste Fragen zur Ukraine-Lobby in Washington auf.

Weltwoche: Schweizer Elite ist der EU geistig beigetreten

In einem pointierten Kommentar wirft die Weltwoche der Schweizer Politikelite vor, die eigenständige, souveräne Schweizer Position aufgegeben zu haben und stattdessen Brüsseler Rhetorik zu übernehmen. Besonders scharf kritisiert wird der jüngste Sicherheitsbericht des Bundesrates, der Russland als alles überragende Gefahr darstellt und die Neutralität als veraltetes Hindernis behandle. Die Weltwoche fragt, wo das «schweizerische Widerstandsgen» geblieben ist – und ob ein Bundesrat, der bereits verinnerlicht hat, was ausländische Medien über die Schweiz schreiben, noch glaubwürdig Schweizer Interessen vertreten kann.

PERSON IM FOKUS

Remo Stoffel

Der Bündner Immobilienentwickler, bekannt für seinen nie vollendeten Glasturm in Vals, taucht nun als Kläger in der Causa GKB/BZ Bank auf. Er fordert einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag und damit rund zwei Jahresgewinne der GKB. Stoffel ist keine unbekannte Figur: 2019 sass er kurz in Untersuchungshaft wegen Urkundenfälschung, bevor er in die Emirate ausreiste. Dass ausgerechnet er die Klage gegen die BZ Bank anstrengt, sorgt für Ironie: Ein Investor mit eigenem juristischem Ballast klagt gegen eine Bank, deren Leumund seit Jahren bröckelt. Die Klage könnte dennoch die schwächste Flanke der GKB treffen – ihr Engagement als 100-Prozent-Eigentümerin einer Privatbank, die strukturell schrumpft und nun auch juristisch unter Beschuss steht.

ZAHLEN DES TAGES

16,2 Mrd. CHF – aktuelle Nettoverschuldung von Swisscom (Ende Q1 2026), gegenüber 7 Milliarden vor der Vodafone-Italia-Übernahme.

7 Mrd. CHF – Netto-Kapitalabfluss aus der BZ Bank seit der GKB-Übernahme 2021.

500+ Mio. CHF – Mindestbetrag der Klage von Remo Stoffel gegen die BZ Bank und die GKB.

300% – maximale Preiserhöhung für gewisse Swisscom-KMU-Dienste ab Juli 2026.

KURZMELDUNGEN

E-Bike-Helm: Infosperber-Autor Marco Diener zieht eine scharfe Parallele: Die Argumente der Velo-Lobby Pro Velo gegen ein Helmobligatorium für E-Bike-Fahrer ähneln frappant den Widerständen gegen das Gurtenobligatorium von 1980. Damals wie heute: Unfallverhütung wird mit Freiheitseinschränkung gleichgesetzt, und Statistiken werden selektiv zitiert. Bemerkenswert: Der Autor ist selbst Mitglied von Pro Velo.

Promi-Scam: Nach dem gefälschten Brad Pitt kursiert nun ein falscher Stephan Eicher in der Schweiz. Über Social Media werden Menschen unter dem Namen des Musikers um Geld gebracht. Die Masche ist bekannt – und die Opferzahlen wachsen.

Cash Insider: Insider-Meldungen vom Finanzportal cash deuten auf unruhige Zeiten an den Schweizer Märkten hin, insbesondere vor dem Hintergrund der Swisscom-Quartalszahlen und des anhaltenden Drucks auf den Finanzsektor.

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