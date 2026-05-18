INLAND

USZ-Herzskandal: Maisano zeigt auf die Universität – und auf Zürcher Kreise

Der Herzchirurgie-Skandal am Universitätsspital Zürich (USZ) gewinnt an Brisanz. Francesco Maisano, dem das Ableben von 70 Herz-Patienten am USZ vorgeworfen wird, geht in die Gegenoffensive. In der NZZ am Sonntag droht er Thierry Carrel, dem bekanntesten Schweizer Herzchirurgen, der nach Maisanos Ära in Zürich übernommen hatte, mit einer Verleumdungsklage. Carrel hatte ihm zuvor «Betrug der schlimmsten Art» vorgeworfen – es ging um Operationsvideos, die so geschnitten worden waren, dass negative Ergebnisse und Komplikationen nicht gezeigt wurden.

Was den Fall politisch auflädt: Maisano behauptet, die Universität Zürich habe einen Anteil an den Einnahmen aus seinen Industriekooperationen erhalten. Diese Beziehungen seien, so Maisano, einer der Gründe gewesen, warum man ihn nach Zürich geholt hatte.

Im Zentrum des Skandals steht das Cardioband, ein Herzimplantat der israelischen Entwicklerfirma Valtech. 2017 verkauften Maisano und die übrigen Valtech-Aktionäre das Cardioband für 340 Millionen US-Dollar an den US-Pharmamulti Edwards – mit Aussicht auf weitere 350 Millionen. In der Folge flossen total 390 der maximal 690 Millionen Dollar. Die restlichen 300 Millionen verweigerte Edwards, nachdem sich das Cardioband als Flopp erwiesen hatte.

FDP-Mann Urs Lauffer, der als «graue Eminenz» galt und ab 2015 dem USZ-Spitalrat angehörte, verliess das Gremium durch die Hintertür, als der Skandal platzte. Als Vize-Präsident hätte er heikle Fragen beantworten müssen – durch seinen Rücktritt blieben sie ihm erspart.

Maisanos Gegenangriff zielt erkennbar nicht nur auf Carrel, sondern auf das gesamte Zürcher Establishment. Die entscheidende Frage – wer wusste wann was, und wer verdiente mit – ist noch nicht beantwortet. Die Staatsanwaltschaft bleibt auffällig still.

Ukraine-Flüchtlinge: Kantone und Gemeinden droht Kostenschock

Ein brisantes Finanzproblem kündigt sich für Schweizer Gemeinden an. Ab März 2027 leben die ersten Ukrainer mit Schutzstatus S seit fünf Jahren in der Schweiz. Damit erhalten bis zu 46’000 Schutzbedürftige Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung B – und werden in der Sozialhilfe Schweizern gleichgestellt. Gleichzeitig zieht sich der Bund ab nächstem Jahr aus der Finanzierung zurück, nachdem die ursprünglich geplante hälftige Kostenbeteiligung im Rahmen des Entlastungspakets gestrichen wurde.

Die Zahlen sind konkret und alarmierend: Im Kanton Waadt wären über 4000 Personen betroffen. Allein der Anstieg der Sozialhilfe würde 25 Millionen Franken kosten; zusammen mit dem Wegfall der Bundesgelder fehlen rund 75 Millionen Franken. Der Kanton Aargau rechnet 2027 mit Mehrkosten von bis zu 30 Millionen Franken. Schweizweit beziffert die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) die Zusatzkosten für Kantone und Gemeinden auf über 300 Millionen Franken.

Das Justizdepartement unter SP-Bundesrat Beat Jans prüft nun, die Gleichstellung in der Sozialhilfe aufzuheben und den Kantonen mehr Flexibilität bei der Unterstützungsgestaltung zu geben. Eine Verordnungsanpassung bis März 2027 wäre allerdings kaum mehr zu erreichen. Der SVP-Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg bringt es auf den Punkt: «Wir werden über den Tisch gezogen.»

Post baut ab – und beschönigt es

Von einst 4000 Poststellen gibt es in der Schweiz mittlerweile noch rund 700. Die Post-Medienstelle hat beim Schönreden des Kahlschlags eine gewisse Meisterschaft erlangt. Für die Schliessung der Filiale in der Thuner Länggasse griff sie nun zu einer neuen Formulierung: «Postangebot wird auf umliegende Standorte verteilt.» Tatsächlich schliesst die Post die Filiale ersatzlos – die nächsten Alternativen sind zu Fuss 20 bis 40 Minuten entfernt.

Salt-Cyberangriff: Schweizweiter Festnetzausfall bestätigt

Am Freitagabend, dem 15. Mai, kämpfte der Telekommunikationsanbieter Salt mit einem schweizweiten Unterbruch seiner Festnetzdienste. Nun ist klar: Es handelte sich um eine externe DDoS-Attacke. Die Störung dauerte rund 40 Minuten; Technikteams hätten schnell reagiert und Abwehrmassnahmen eingeleitet. Wer hinter dem Angriff steckt und was die Motive waren, bleibt bisher unbekannt.

Der Angriff reiht sich in eine Häufung von Cyberattacken auf Schweizer Infrastruktur ein. Die Verwundbarkeit kritischer Telekommunikationssysteme bleibt ein strukturelles Sicherheitsproblem.

Bundespräsident Parmelin ungehalten über die EU

Bundespräsident Guy Parmelin hat sich öffentlich überrascht und verärgert über das Vorgehen der Europäischen Union in den laufenden Bilaterale-III-Verhandlungen gezeigt. Der Ton signalisiert: Die Verhandlungen verlaufen alles andere als reibungslos.

WIRTSCHAFT

Iran-Krieg trifft Schweizer Tourismus: Jungfraujoch minus 25 Prozent

Auf dem Jungfraujoch ging die Gästezahl im April im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent zurück. Als Hauptgrund nennen die Bahnen den Irankrieg und die damit verbundenen Luftraumbeschränkungen sowie steigende Kerosinpreise. Der Aktienkurs der Jungfraubahn Holding AG tauchte seit Kriegsausbruch um knapp 20 Prozent, jener der Titlis Bergbahnen um rund 10 Prozent.

Die aktuellsten Zahlen von Schweiz Tourismus zeigen: Hotelübernachtungen aus Asien verzeichneten im März mit –15,8 Prozent den stärksten Rückgang aller Marktgruppen. Besonders stark betroffen ist Indien mit –31,5 Prozent – fast die Hälfte der Flüge zwischen Indien und Europa verläuft über Drehkreuze im Mittleren Osten. In den Regionen Luzern und Bern gingen die chinesischen Übernachtungszahlen um jeweils knapp 20 Prozent zurück.

Die Folgen des Kriegs im Nahen Osten treffen die Schweiz damit nicht nur an der Zapfsäule und im Geldbeutel, sondern im ureigenen Wirtschaftsmotor Tourismus – und das ausgerechnet zur Hochsaison.

Hauseigentümer sitzen auf Mega-Schuldenberg

Die Immobilienpreise in der Schweiz haben sich völlig von der Lohnentwicklung entkoppelt: Ein typisches Einfamilienhaus kostete 1998 rund 610’000 Franken, heute sind es über 1,7 Millionen Franken. Das Medianeinkommen wuchs im selben Zeitraum lediglich von 5000 auf 7000 Franken. Das Hypothekarvolumen der Schweizer Haushalte übersteigt heute 1300 Milliarden Franken. Ein Käufer müsste 45 Jahre lang jährlich 30’000 Franken zurücklegen, um eine entsprechende Hypothek abzuzahlen.

Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger warnt vor einem zentralen Risiko: «Es weiss eigentlich niemand so richtig, warum die Zinsen so tief sind.» Privatpersonen werden als Käufer durch institutionelle Investoren verdrängt, die laut einer Raiffeisen-Studie keinerlei Angebotsimpulse auslösen – sprich: keine zusätzlichen Wohnungen entstehen.

Norwegen: Iran-Krieg füllt Staatskasse

Norwegen erwartet für 2026 Öl- und Gaseinnahmen von rund 70 Milliarden Euro – rund 30 Prozent mehr als budgetiert. Die Zusatzeinnahmen sollen dem bereits 2,2 Billionen Dollar schweren Staatsfonds zugeführt werden. Die Regierung rechnet mit einem durchschnittlichen Rohölpreis von 91 Dollar pro Barrel, nach 67 Dollar im Oktober. Während Europas Konsumenten unter hohen Energiepreisen leiden, füllt derselbe Konflikt die Staatskassen des grössten westeuropäischen Energieproduzenten.

GEOPOLITIK

Armenien zwischen Russland und EU: Wahlen am 7. Juni als Schicksalsentscheid

Am 4. Mai fand in Jerewan der 8. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) statt. Rund 50 Staats- und Regierungschefs nahmen teil – kein Vertreter der US-Regierung wurde eingeladen. Die Schweiz war durch Bundespräsident Parmelin vertreten.

Für Premierminister Nikol Paschinjan war es ein historischer Moment. Russland reagierte scharf: Kreml-Senator Kosatschow warf dem Westen vor, eifrig an einer Abkopplung Armeniens von Russland zu arbeiten. Putin seinerseits forderte ein Referendum über die strategische Ausrichtung und drohte, ein EU-Beitritt könnte ähnliche Folgen haben wie in der Ukraine.

Der Wandel in der armenischen Bevölkerung ist tiefgreifend: Laut Umfragen sieht erstmals nach über 100 Jahren eine Mehrheit der Armenier Russland als den grössten Feind ihres Landes – seit Moskau 2023 tatenlos zusah, wie Bergkarabach von seiner armenischen Bevölkerung gesäubert wurde.

Die EU-Rhetorik über Werte und Prinzipien bleibt jedoch selektiv: Kaja Kallas besuchte nach Jerewan umgehend Baku, um dem autokratisch regierenden Präsidenten Alijew den Respekt der EU zu bezeugen – aus Energieinteressen.

Amnesty: 2707 Hinrichtungen weltweit – höchster Stand seit 44 Jahren

Amnesty International erfasste 2025 weltweit 2707 Hinrichtungen in 17 Ländern – ein Anstieg von 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste Stand seit 1981. Allein im Iran wurden 2159 Hinrichtungen gezählt, mehr als doppelt so viele wie 2024. In Saudi-Arabien wurden mindestens 356 Exekutionen vollzogen. Anstiege verzeichneten auch die USA (von 35 auf 47), Singapur, Ägypten und Kuwait. China dürfte die absolut höchste Zahl vollstrecken – die Daten gelten als Staatsgeheimnis.

Der Befund ist ernüchternd: Ausgerechnet in einer Zeit, in der westliche Regierungen Menschenrechtsrhetorik als geopolitisches Instrument nutzen, nimmt staatlich verordnetes Töten weltweit zu.

PERSON IM FOKUS

Urs Lauffer – Zürichs graue Eminenz im Abseits

In der Aufarbeitung des USZ-Herzskandals taucht ein Name immer wieder am Rande auf, ohne je ins Zentrum zu geraten: Urs Lauffer, langjähriger FDP-Politiker, Berater von Wirtschaftskapitänen und Vize-Präsident des USZ-Spitalrats. Lauffer gehörte seit 2015 dem Spitalrat an. Als der Skandal um Maisano platzte und der Spitalratspräsident zurücktreten musste, verabschiedete sich Lauffer still durch die Hintertür – ohne die heiklen Fragen zu beantworten, die ihm als Vize-Präsident hätten gestellt werden müssen. Maisanos jüngste Aussagen über Industriezahlungen an die Universität könnten das ändern.

ZAHLEN

2707 – weltweit erfasste Hinrichtungen 2025, höchster Stand seit 1981 (Amnesty International).

300 Millionen Franken – geschätzte Mehrkosten für Kantone und Gemeinden ab 2027 durch den Übergang ukrainischer Schutzsuchender in die ordentliche Sozialhilfe.

–25 Prozent – Gästerückgang am Jungfraujoch im April, verglichen mit dem Vorjahr.

70 Milliarden Euro – Norwegens erwartete Öl- und Gaseinnahmen 2026 dank Iran-Kriegsdividende.

1300 Milliarden Franken – aktuelles Hypothekarvolumen Schweizer Haushalte.

KURZMELDUNGEN

Salt-Cyberangriff. Der Telekommunikationsanbieter Salt bestätigt, dass der schweizweite Festnetzausfall vom Freitagabend auf eine DDoS-Attacke zurückzuführen ist. Der Angriff dauerte rund 40 Minuten; die Täterschaft ist unbekannt.

Amnesty Todesstrafe. 2707 erfasste Hinrichtungen weltweit im Jahr 2025 – ein Anstieg von 78 Prozent. Der Iran allein verantwortet über 2000 davon.

Meghan in der Schweiz. Herzogin Meghan ist laut Nau.ch zu einem nicht öffentlichen Besuch in der Schweiz eingetroffen. Details zu Zweck und Programm sind nicht bekannt.

Goldvreneli im Aufwind. Das Schweizer Goldvreneli erlebt angesichts geopolitischer Unsicherheiten eine Renaissance als Anlageprodukt.

Swatch x Audemars Piguet «Royal Pop». Erste Exemplare der neuen Kooperation sollen Qualitätsmängel aufweisen – ein PR-Desaster für beide Marken kurz nach dem Launch.

Swissmedic / Tavneos. Nach Todesfällen im Zusammenhang mit dem Medikament Tavneos hat Swissmedic eine Beobachtungsphase eingeleitet.

Tschechien. Tausende Menschen demonstrieren für Medienfreiheit – ein Zeichen des schleichenden Drucks auf unabhängige Berichterstattung in mehreren EU-Staaten.

Taiwan / USA. Taiwans Präsident äussert Bedenken über die Verlässlichkeit amerikanischer Sicherheitsversprechen angesichts der wechselhaften Trump-Aussenpolitik.

Betrug Kanton Freiburg. Rund 30 Betrugsversuche durch falsche Polizisten verzeichnet; das Muster ist bekannt, die Täter professionell organisiert.

Fantasy Basel. Die MCH Group verzeichnet wachsende Besucherzahlen. Pop-Kultur, Gaming und Cosplay füllen jene Messehallen, die der klassischen Wirtschaftsmesse entwachsen sind.

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