Donnerstag, 7. Mai 2026

INLAND

USZ-Herzklinik: Wenn der Staat zuschaut und schweigt

Der Skandal am Universitätsspital Zürich nimmt nach der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts immer schärfere Konturen an. Zwischen 2016 und 2020 starben unter der Ägide von Herzchirurg Francesco Maisano statistisch 68 bis 74 Patienten mehr als an vergleichbaren Häusern – bei rund 4500 Operationen. Von 263 genauer untersuchten Todesfällen galten 11 als «nicht zu erwartend», 64 als «eher nicht zu erwartend»; in 13 Fällen kam das von Maisano mitentwickelte Implantat Cardioband unangemessen zum Einsatz.

Fachexperte und Untersuchungs-Co-Autor Oliver Peters, ehemaliger BAG-Vizedirektor, zieht nüchterne Schlüsse: Patienten sollten sich vor jedem risikobehafteten Eingriff vergewissern, ob das gewählte Spital tatsächlich über ausreichend Erfahrung mit dem betreffenden Eingriff verfügt – ein Kriterium, das häufig unterschätzt wird. Peters warnt explizit vor Interessenkonflikten: In einem guten Spital werde der Patient unabhängig von seiner Versicherungsklasse vom kompetentesten Arzt behandelt – nicht von demjenigen, der am meisten in Rechnung stellen darf.

Die eigentliche politische Dimension des Falls rekonstruiert Inside Paradeplatz in einer detaillierten Chronologie. Bereits 2011 beteiligte sich Maisano an der israelischen Medtech-Firma Valtech Cardio Ltd., die das Cardioband entwickelte – und setzte das noch unzureichend erprobte Implantat an der USZ-Herzklinik ein, während er gleichzeitig weltweit für potenzielle Käufer des Unternehmens auf Roadshow ging. 2017 kaufte die kalifornische Edwards Lifesciences Valtech für bis zu eine Milliarde US-Dollar; allein die CE-Zertifizierung des Cardiobands löste eine Milestones-Zahlung von 50 Millionen Dollar aus.

Was danach folgte, ist eine Lehrstunde über institutionelles Versagen. Dr. André Plass, der spätere Whistleblower, meldete schwerste Missstände an Gesundheitsdirektion und USZ-CEO Gregor Zünd – woraufhin seine Karriere mittels klassischer Salamitaktik beendet wurde. Eine Strafanzeige der Zürcher Patientenstelle aus dem Jahr 2020 wurde von der Staatsanwaltschaft mit einer Nichtanhandnahme abgelegt. Regierungsrätin Natalie Rickli, der das vollständige Maisano-Dossier seit 2020 vorlag, wählte die Strategie der Deckung. Der Kantonsrat liess sich als Zahnrad der Vertuschungsmaschine einspannen. Nun hat eine unabhängige Kommission unter dem ehemaligen Bundesrichter Niklaus Oberholzer den Sachverhalt dokumentiert – und der Spitalrat sich entschuldigt. Rickli ist noch im Amt.

Peters hält fest, dieser Fall müsse Folgen haben: Interessenkonflikte müssten in allen Spitälern wasserdicht geregelt werden, und Spitaldirektionen sowie Verwaltungsräte müssten sich ihrer Qualitätsverantwortung bewusster werden. Die naheliegenden Fragen – wer Maisano entschädigt, wer die Opfer entschädigt, und warum Israel keine eigenen Staatsbürger ausliefert – bleiben vorläufig offen.

Quadroni-Freispruch: Das Gericht nennt das Kind beim Namen

Im langjährigen Verfahren um den Bündner Baukartell-Whistleblower Adam Quadroni hat das Regionalgericht Engiadina Bassa beide Angeklagten freigesprochen: den ehemaligen Polizeichef von Scuol sowie Quadroni selbst. Der Vorwurf des persönlichen Feldzugs gegen Quadroni liess sich gerichtlich nicht belegen; die Verantwortung für den umstrittenen Einsatz war auf mehrere Entscheidungsträger verteilt gewesen.

Bemerkenswert ist die Sprache des Richters. Er bezeichnete den Polizeieinsatz vom 15. Juni 2017 – bei dem Quadroni auf offener Strasse aus seinem Fahrzeug gezogen, gefesselt und mit verbundenen Augen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde – als einem James-Bond-Film gleichend und bewusst als «unrechtmässig». Quadronis Anwalt Matthias Brunner zeigte sich wenig überrascht vom Freispruch für den Polizisten: Wenn auf der anderen Seite ein Polizist stehe, sei der Freispruch der Normalfall. Ob das Urteil weitergezogen wird, liessen beide Parteien zunächst offen.

WIRTSCHAFT

Millionenbetrug in Gemeinde und Freistaat: Zwei Anklagen, ein Muster

Gleich zwei Wirtschaftsstrafsachen stehen derzeit vor Schweizer Gerichten und illustrieren, wie tief Vertrauen in öffentliche und halbprivate Institutionen erschüttert werden kann. In Freiburg muss Pascal Jaussi, ehemaliger Direktor der Kantonalbank-nahen Freistaat-Finanzgesellschaft, wegen Betrugs und Veruntreuung Rechenschaft ablegen. Im bernischen Vechigen BE wurde der ehemalige Gemeindefinanzverwalter wegen Millionenbetrugs angeklagt – er soll über Jahre Gemeindegelder für eigene Zwecke abgezweigt haben.

Beide Fälle werfen ähnliche Strukturfragen auf: Wie lange können einzelne Personen in Vertrauenspositionen unkontrolliert agieren? Und welche Aufsichtsmechanismen versagen systematisch?

St. Moritz: Luxusimmobilien als Spiegelbild einer gespaltenen Gesellschaft

Während die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten stagniert, setzt der Schweizer Luxusimmobilienmarkt neue Massstäbe. Laut muula.ch entwickelt sich St. Moritz zur teuersten Destination der Alpen – mit Eigentumswohnungspreisen, die selbst Verbier, Gstaad, Aspen und Monaco hinter sich lassen. UBS stuft den Markt als strukturell robust ein. Für den durchschnittlichen Schweizer Haushalt ist ein Feriendomizil im Oberengadin längst nicht mehr eine Frage des Sparens, sondern des Erbes.

GEOPOLITIK

Palantir: Vom Geheimdienstpartner zum ideologischen Manifest

Die amerikanische Datenfirma Palantir – gegründet 2003 von Peter Thiel und Alex Karp, mit Büro in Zürich und rund 60 Angestellten in der Schweiz – vollzieht einen auffälligen Strategiewechsel. Nachdem die Firma lange im Verborgenen operierte und ihre Kernkompetenz – die Echtzeitauswertung inkompatibler Datenbanken mittels «Semantic Web Technology» – vorwiegend für CIA, NSA, Militär und Strafverfolgungsbehörden einsetzte, hat sie im April 2026 ein 22-Punkte-Manifest auf X veröffentlicht, das international scharfe Reaktionen provoziert hat.

Der Philosoph Mark Coeckelbergh bezeichnet das Manifest als «Beweis für einen aufkommenden KI-Techno-Faschismus»; der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis nennt es eine unverhüllte Deklaration des «Techno-Feudalismus». Palantir-CEO Karp skizziert in seinem Buch «The Technological Republic» einen gesellschaftspolitischen Kurs, der weit über Technologie hinausgeht – und de facto politische Führungsansprüche von Konzernen formuliert.

In der Schweiz sind alle bisherigen Versuche Palantirs, öffentliche Aufträge bei Bund und Kantonen zu erhalten, gescheitert. Dass UBS und Schweizerische Nationalbank dennoch Aktionäre des Unternehmens sind, verleiht der Debatte um technologische Abhängigkeit und demokratische Kontrolle eine helvetische Dimension, die bislang kaum diskutiert wird.

PERSON IM FOKUS

Natalie Rickli – Die Ministerin, die wusste

Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli steht seit der Veröffentlichung des USZ-Untersuchungsberichts im Zentrum der öffentlichen Kritik. Seit 2020 lag ihr das vollständige Maisano-Dossier vor. Ihre Reaktion darauf: Beauftragte Anwälte, Kanzlei Walder Wyss, für eine interne Untersuchung, die die Kardinalfrage nach Maisanos Aktienoptionen konsequent ausklammerte. Den Rücktritt des Spitalratspräsidenten veranlasste sie – USZ-CEO Gregor Zünd durfte bleiben. Nun, da das Ausmass des Versagens dokumentiert und öffentlich ist, hält Rickli an ihrem Amt fest. In der politischen Kultur der Schweiz ist das System der nicht gezogenen Konsequenzen keine Ausnahme – es ist die Regel.

ZAHLEN

CHF 1 Mrd. – Kaufpreis, den Edwards Lifesciences maximal für Valtech Cardio Ltd. bezahlte; das von Maisano mitentwickelte Cardioband war das zentrale Verkaufsargument.

68–74 – Statistisch errechnete Übersterblichkeit in der USZ-Herzklinik zwischen 2016 und 2020 gegenüber vergleichbaren Universitätsspitälern.

5:5 – Stimmengleichstand in der Ständeratskommission WBK-S zum Erasmus-plus-Kredit; der Stichentscheid von Kommissionspräsident Matthias Michel (FDP/ZG) gab den Ausschlag für ein knappes Ja.

CHF 300 Mrd. – Börsenwert von Palantir im April 2026; zum Vergleich: Novartis kommt auf rund 255 Milliarden.

KURZMELDUNGEN

Schweiz–EU / Erasmus plus. Mit dem Stichentscheid des Kommissionspräsidenten sprach sich die Ständeratskommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-S) dafür aus, dem Bundesbeschluss zur Teilnahme am EU-Bildungsprogramm Erasmus plus zuzustimmen – gegen einen Antrag der Finanzkommission, die auf den angespannten Bundeshaushalt verwies. Der Beschluss soll im Herbst gemeinsam mit dem gesamten EU-Vertragspaket in den Ständerat kommen.

Epstein / Bundesrat. Der Bundesrat hat keine Kenntnis von allfälligen Immobilienkäufen Jeffrey Epsteins in der Schweiz – schliesst solche aber auch nicht aus, da Immobilienerwerb durch Ausländer nicht vollständig bei kantonalen Bewilligungsbehörden erfasst wird. Die Antwort erfolgte auf eine parlamentarische Interpellation von Benoît Gaillard (SP/VD), nachdem im Frühjahr Verbindungen des Epstein-Netzwerks in die Schweiz bekannt geworden waren.

Romanshorn TG. Ein mehrstündiger Grosseinsatz der Polizei endete nach einem Einsatz mit einem bewaffneten, in einer Wohnung verschanzten Mann. Anwohner hatten bereits Tage zuvor Bedenken gemeldet. Details zum Ausgang werden erwartet.

Pascal Jaussi / Freiburg. Der ehemalige Direktor der Freistaat-Finanzgesellschaft steht wegen Betrugs und Veruntreuung vor dem Freiburger Strafgericht. Der Prozess hat begonnen; ein Urteil wird in den nächsten Tagen erwartet.