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Diskussion über diese Post

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Andreas Müller
20m

Warum unternimmt unsere Schweizer Regierung nicht endlich was um Druck auf die USA Justiz aus zu üben damit alle Opfer im Epstein & Maxwell Fall alle Dokumente im Original veröffentlicht werden um die schuldigen Straftäter entsprechend zu bestrafen und den Opfern eine finanzielle Entschädigung zu bezahlen aus den konfiszierten Vermögenswerten der Täter und selbst verständlich auch für die Strafuntersuchung.

https://youtu.be/NrvE8Fb6YMo?si=N1r6Dgz2ZIFLIbZ9

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