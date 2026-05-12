INLAND

Jungfraubahn ohne Asiaten — Nahost-Krise trifft «Top of Europe»

Die Jungfraubahn-Gruppe hat per Ad-hoc-Mitteilung eingeräumt, dass sich ein bereits verhaltener Jahresstart im April weiter zugespitzt hat. In den ersten vier Monaten zählte das «Top of Europe» rund 12,3 Prozent weniger Besucher als im Vorjahr — über 25’000 Personen weniger in wenigen Wochen. ￼ Als Hauptursachen nennt das Unternehmen die anhaltenden Kriegshandlungen im Nahen Osten, steigende Kerosinpreise sowie Verunsicherung auf den asiatischen Märkten. Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss bietet zwar einen zweiten täglichen Flug zwischen Zürich und Delhi an, doch die klassischen Drehkreuze über Dubai, Doha und Abu Dhabi funktionieren kaum mehr reibungslos. ￼ Die Finanzziele für 2026 dürften damit nicht mehr erreichbar sein — während die Generalversammlung dennoch eine um 13,3 Prozent erhöhte Dividende von 8.50 Franken je Aktie genehmigt.

Präzise Schweiz misst ungenau — Metas-Bericht mit ernüchternden Befunden

Im Jahr 2025 mussten 10,7 Prozent aller geprüften Messmittel beanstandet werden — nach 9,9 Prozent im Vorjahr. ￼ Noch deutlichere Mängel zeigen sich bei Stromzählern: Von rund 584’000 geprüften Elektrizitätszählern mussten über 17’000 beanstandet werden. Hochgerechnet auf den Gesamtbestand von 5,8 Millionen Zählern ergäben sich rund 156’600 täglich falsch messende Geräte. ￼ Besonders auffällig: Neun von zwölf Verzeigungen im Berichtsjahr betrafen den Kanton Bern. ￼ Einzig bei Fertigpackungen gab es eine positive Entwicklung — die Beanstandungsquote sank gegenüber den Vorjahren leicht.

Bund verlor Kontrolle über Asyl-Gesundheitskosten

Die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt fest, dass dem Staatssekretariat für Migration verlässliche Instrumente zur Kostensteuerung fehlen — darunter eine einheitliche Datenbasis und ein nationales Controlling. Teilweise blieben dadurch fehlerhafte Abrechnungen des Versicherers unbemerkt. ￼ 2023 beliefen sich die Gesundheitskosten in den Bundesasylzentren auf 65,5 Millionen Franken. ￼ Der Krankenversicherer CSS hatte seit 2019 eine quasi-monopolartige Stellung inne; eine besser gewählte Franchise hätte allein 2023 rund 1,5 Millionen Franken eingespart. ￼ Das SEM erklärt, man habe Massnahmen eingeleitet und per 2026 die Franchise wieder auf 300 Franken gesenkt.

WIRTSCHAFT

Pensionskasse Biel — Interessenkonflikt im Anlageausschuss

Im Anlageausschuss des Stiftungsrats der städtischen Pensionskasse Biel sitzt ein Finanzmann, dessen Firma MIC Invest AG in Pfäffikon SZ die Vorsorgegelder der Bieler Beamten verwaltet. ￼ Die Zuständigen legen zwar das Mandat offen, nicht aber die Eigentümerschaft. «Eine Neu-Ausschreibung des Mandates ist nicht geplant», erklärt der Chef der PK Biel ￼ — trotz laufender Verkaufsabsichten des Firmengründers. Das strukturelle Problem ist symptomatisch: Die Zweite Säule gilt als goldener Topf für Finanzintermediäre, deren Interessenkonflikte selten transparent gemacht werden.

USZ-Skandal: Befördert statt befragt

Jürg Hodler, einst oberster Arzt des Unispitals Zürich und involviert in die Wirren um Herzchirurg Francesco Maisano, hat nach seiner offiziellen Pensionierung einen neuen Topjob erhalten: Er leitet nun das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich — und untersucht damit aussergewöhnliche Todesfälle, darunter solche aus seinem früheren Wirkungsfeld. ￼ Maisano selbst hatte nicht einmal einen ordentlichen Doktortitel, wurde aber jahrelang als Professor der Uni Zürich geführt. Zentrale Figur im Hintergrund ist Beatrice Beck-Schimmer, Direktorin Universitäre Medizin Zürich, die als Cousine von Erziehungsdirektorin Silvia Steiner bestens vernetzt ist. ￼ Das Karriere-Karussell dreht weiter.

GEOPOLITIK

Ukraine: Waffenruhe vorbei, Drohnen wieder im Einsatz

Kurz nach Ende einer dreitägigen russischen Waffenruhe hat Moskau wieder mehrere ukrainische Städte mit Drohnen angegriffen. ￼ Parallel dazu verdichtet sich der Druck auf Selenskis inneren Zirkel: Gegen seinen langjährigen Stabschef Andrij Jermak laufen Korruptionsermittlungen. ￼ Auf der Gegenseite besuchte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius Kiew, um die gemeinsame Entwicklung neuer Waffensysteme zu vereinbaren — eine bemerkenswerte Umkehrung der bisherigen Hilfsgeberrolle Berlins.

Palantir contra «Republik» — ein Rechtsstreit mit System

Seit Januar 2026 läuft vor dem Zürcher Handelsgericht ein Gegendarstellungsverfahren zwischen dem US-Datenkonzern Palantir und dem Magazin «Republik» ￼, das über Palantirs Annäherungsversuche an Schweizer Bundesbehörden berichtet hatte. Der Fall befindet sich bereits im vierten Schriftenwechsel, mit umfangreichen Rechtsschriften auf beiden Seiten. ￼ Medienrechtsprofessor Urs Saxer hält solche langwierigen Verfahren für wenig sinnvoll: Eine Gegendarstellung sei auf rasche Klärung ausgelegt und verliere nach Monaten ihren Zweck. Für kleinere Medienhäuser könnten die Kosten rasch fünfstellig werden. ￼ Der Verdacht der strukturellen Einschüchterung steht im Raum — Palantir weist ihn zurück.

PERSON IM FOKUS

Oliver Hammel, CEO Jungfraubahn-Gruppe

Der seit 2022 amtierende CEO des Berner Oberländer Touristikkonzerns steht vor der undankbaren Aufgabe, an der heutigen Generalversammlung in Interlaken eine deutlich verschlechterte Besuchsprognose zu erläutern — während gleichzeitig eine höhere Dividende ausgeschüttet wird. Das Missverhältnis illustriert das strukturelle Dilemma börsennotierter Freizeitunternehmen: Aktionärsrenditen und operative Realität klaffen auseinander, sobald geopolitische Schocks die Gästemärkte erschüttern.

ZAHLEN DES TAGES

156’600 — geschätzte Zahl fehlerhafter Stromzähler in Schweizer Haushalten, basierend auf der Beanstandungsquote des Metas-Jahresberichts 2025.

65,5 Mio. CHF — Gesundheitskosten in den Bundesasylzentren 2023, davon rund 22 Millionen für Versicherungsprämien allein.

2,1 GWh — geplante Kapazität der Redox-Flow-Riesenbatterie, die in Laufenburg AG entsteht und bis 2029 zur grössten der Welt werden soll.

KURZMELDUNGEN

Laufenburg baut weltgrösste Batterie. In der Stadt Laufenburg AG klafft eine Baugrube so gross wie zwei Fussballfelder und 27 Meter tief — Fundament für eine Redox-Flow-Batterie mit 2,1 Gigawattstunden Kapazität, die bei Inbetriebnahme 2029 die grösste der Welt sein soll. ￼ Darüber entsteht ein Technologiezentrum mit KI-Rechenzentrum. Gesamtkosten: geschätzt zwischen 1 und 5 Milliarden Franken.

Industrienahrung und Darmkrebs. Eine in «Jama Oncology» publizierte Studie mit rund 29’000 Pflegefachfrauen zeigt, dass jene mit dem höchsten Konsum ultraverarbeiteter Lebensmittel ein 45 Prozent höheres Risiko für präkanzeröse Veränderungen im Darm aufwiesen. ￼ Besonders betroffen: Süssgetränke, Chips, verarbeitetes Fleisch.

Scheinehe-Verdacht mit 79 Jahren. Ein Schweizer Rentner kämpft darum, mit seiner in der Türkei angetrauten Ehefrau zusammenleben zu können. Die Behörden vermuten eine Scheinehe — unter anderem wegen des Altersunterschieds von 23 Jahren und fehlender gemeinsamer Wohngeschichte. ￼ Der Mann weist die Vorwürfe zurück und kündigt rechtliche Schritte an.

Maskulinismus unter Jungen. Der Infosperber-Cartoon des Tages thematisiert die Ausbreitung maskulinistischer Haltungen in der jüngeren Generation ￼ — ein Phänomen, das auch in der Schweiz an Sichtbarkeit gewinnt und politisch noch kaum systematisch adressiert wird.

Fachkräfte-Debatte eskaliert. Inside Paradeplatz lanciert eine breit diskutierte These: Das Schlagwort «Fachkräftemangel» diene dazu, die SVP-Initiative zur 10-Millionen-Grenze zu bodigen — während in der Realität ältere Schweizer Arbeitnehmende zunehmend in die Frühpensionierung gedrängt werden. ￼ Der Artikel löste über 180 Kommentare aus.

Swissvox Daily Briefing — Unabhängiger Schweizer Journalismus. Keine Inserate, keine Interessenbindungen.