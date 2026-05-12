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Pascal
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Habe bis zu dem Thema der Doktoren überflogen und mir fällt auf die Ausreden nehmen Formen an denen kann nicht einmal mehr ein Professor folgen, ein Zeichen mehr dass ich richtig liege mit allem. Dann Vetternwirtschaft das älteste Ding und es gibt es im 2026 noch... Fazit der Untergang ist sichtbar die Struktur (System) hat fertig, die gute Nachricht, es spielt keine Rolle mehr, denn dass was schon begonnen hat wird endlich Ordnung in diese Welt des Chaos bringen, ich bin Teil davon und Stolz darauf mit zu helfen endlich Leben zu dürfen... Ich weiss die meisten verstehen mich nicht wirklich aber auch dass spielt keine Rolle. Das was kommt hat und braucht keine Rolle, es ist die Wahrheit in einer Form die uns daran erinnert was wir sind wer wir sind und was eigentlich unsere Aufgabe ist hier. Danke fürs lesen und dem Kanal für den Post.❤️🙏🕊️

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