Inland

Crans-Montana: Informationslecks und neue Einvernahmen

Das juristische Nachspiel zur Silvestertragödie von Crans-Montana, bei der in der Neujahrsnacht 41 Menschen in der Bar «Le Constellation» den Tod fanden, geht in eine neue Runde. Der Präsident des Walliser Anwaltsverbands, Gonzague Vouilloz, warnte öffentlich vor zunehmenden Informationslecks aus dem Verfahren und rief die inzwischen 99 beteiligten Anwälte an ihre Schweigepflicht gegenüber der Presse. ￼ Parallel dazu wurden für diese Woche drei weitere Beschuldigte vorgeladen, darunter der amtierende Gemeinderat von Crans-Montana, Patrick Clivaz, der allerdings erst seit dem 1. Januar 2025 im Amt ist ￼ – also nach den letzten Brandschutzkontrollen der Unglücksbar im Jahr 2019.

Der diplomatische Streit mit Italien um die Spitalkosten scheint indes auf dem Weg zur Entschärfung. Bundespräsident Guy Parmelin versicherte in Rom, dass die Schweiz keine Rechnungskopien mehr an Familien italienischer Opfer senden werde ￼, und der italienische Botschafter Gian Lorenzo Cornado bestätigte: Man stehe kurz vor einer Lösung.

Menschenhandel vor Zürcher Gericht

Eine 33-jährige Ungarin steht seit heute Montag vor dem Bezirksgericht Zürich wegen gewerbsmässigen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Sie soll zwischen Dezember 2016 und November 2022 mindestens 14 Frauen aus Ungarn nach Zürich gebracht und dort zur Prostitution gezwungen haben. ￼ Die Opfer wurden in Hotels im Langstrassenquartier untergebracht, rund um die Uhr überwacht und mussten Mindestverdienste zwischen 1000 und 2150 Franken abliefern – grösstenteils an die Beschuldigte. ￼ Die Anklage listet zahlreiche Fälle körperlicher und psychischer Gewalt auf. Die Frau befindet sich seit November 2022 in Untersuchungshaft.

Wirtschaft

Mittelstand unter Druck: 800’000 können unerwartete Rechnungen nicht zahlen

Laut dem Bundesamt für Statistik geben rund 800’000 Personen des Schweizer Mittelstands an, nicht über genügend Mittel zu verfügen, um unerwartete Rechnungen über 2500 Franken zeitnah zu begleichen. Rund 300’000 Mittelständler sind von Wohnkosten betroffen, die mehr als 40 Prozent des verfügbaren Einkommens ausmachen – und ebenfalls rund 300’000 verzichten gänzlich auf Ferien. ￼

Budgetberater Philipp Frei, Geschäftsführer des Dachverbands Budgetberatung Schweiz, bestätigt: In gewissen Kantonen gibt es bereits Wartelisten, und Klienten erscheinen teils mit ungeöffneten Rechnungen. ￼ Die Ursachen seien selten individuelles Versagen – Schicksalsschläge wie Trennung oder Krankheit sowie strukturell steigende Prämien und Mieten treffen auch jene, die nichts an ihrem Lebensstil ändern.

Frankreich strömt in die Schweiz

Die Zahl der in der Schweiz tätigen Grenzgänger mit Bewilligungsausweis G stieg Ende März auf rund 413’000 – ein Zuwachs von 21,3 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2021. ￼ Wenig bekannt: Mehr als die Hälfte aller Grenzgänger – 58,3 Prozent – wohnen in Frankreich, was knapp 250’000 Personen entspricht. Aus Deutschland pendeln lediglich 67’000 Menschen täglich in die Schweiz, also gut 16 Prozent. ￼ Hintergrund ist nicht allein die Attraktivität des Schweizer Lohniveaus, sondern auch das Stottern der französischen Wirtschaft und das starre dortige Arbeitsrecht, das Neueinstellungen für viele Betriebe unattraktiv macht.

Qualitätsmessung

Schweizer Messgenauigkeit auf dem Rückzug

Die Schweiz gilt als Präzisionsland – doch das Eidgenössische Institut für Metrologie Metas zeichnet ein anderes Bild. Im Jahr 2025 mussten 10,7 Prozent aller kontrollierten eichpflichtigen Messmittel beanstandet werden, gegenüber 9,9 Prozent im Vorjahr. ￼ Besonders auffällig: Bei Elektrizitätszählern wurden in zehn Prüflosen 17’442 fehlerhafte Zähler festgestellt. Hochgerechnet auf den Gesamtbestand von 5,8 Millionen Geräten bedeutet dies, dass rund 156’600 Stromzähler in der Schweiz täglich falsch messen. ￼ Im Jahr 2020 lag die Beanstandungsquote bei Stromzählern noch bei 1,1 Prozent. Neun von zwölf Verzeigungen im Berichtsjahr betrafen den Kanton Bern. ￼ Einzig bei Fertigpackungen war eine Verbesserung zu verzeichnen.

Person im Fokus

Papst Leo XIV. und die Bankbürokratie

Auch der neue Papst ist nicht gefeit vor den Absurditäten des modernen Bankwesens. Als Robert Francis Prevost kurz nach seiner Wahl zum Pontifex versuchte, Adresse und Telefonnummer in seinem Chicagoer Bankkonto zu ändern, lehnte eine Callcenter-Mitarbeiterin das Ansinnen ab – er möge persönlich erscheinen. Als er erklärte, er sei Papst Leo XIV., wurde aufgelegt. ￼ Erst der direkte Kontakt zum Bankpräsidenten brachte die Lösung. Die Episode, die sein Jugendfreund Tom McCarthy öffentlich machte, trifft einen strukturellen Nerv: Während Kriminelle mit Deepfakes Konten leerräumen, kommen legitime Kunden kaum an ihr eigenes Geld. ￼ Hierzulande stehen Systeme wie das «gelbe Gerät» der Postfinance seit über einem Jahrzehnt weitgehend unverändert im Einsatz. Experten fordern Multi-Faktor-Verfahren mit biometrischer Erkennung und Live-Analyse statt PIN und TAN.

Zahlen des Tages

413’000 – Grenzgänger mit Ausweis G in der Schweiz (Stand März 2026)

156’600 – geschätzte fehlerhafte Stromzähler in der Schweiz

800’000 – Mittelständler, die eine unerwartete Rechnung über 2500 Franken nicht kurzfristig begleichen können

41 – Todesopfer der Silvestertragödie in Crans-Montana

Kurzmeldungen

— Das Verfahren gegen Barbesitzer Jacques Moretti in Crans-Montana zieht sich weiter: Frankreich hat ein Schweizer Rechtshilfeersuchen zur Beschlagnahme von Vermögenswerten der Morettis in Cannes und auf Korsika abgelehnt. Die Massnahmen gegen Jessica Moretti wurden bis Juli 2026 verlängert.

— Beim Menschenhandel-Prozess in Zürich wirft die Anklage der Beschuldigten vor, sich über Zwangsprostitution ihren Lebensunterhalt, Schönheitsbehandlungen und Liegenschaften finanziert zu haben.

— Der Schweizer Mittelstand umfasst laut BFS 55,2 Prozent der Gesamtbevölkerung, also rund 4,7 Millionen Menschen. Alleinstehende mit einem Bruttomonatseinkommen zwischen 4229 und 9061 Franken zählen dazu.

— Der Präsident des Walliser Anwaltsverbands bezeichnet den Crans-Montana-Prozess als «Prozess des Jahrhunderts» – warnt aber, dass die Verfahrenskosten letztlich teilweise die Steuerzahler des Kantons Wallis tragen werden.​​​​​​​​​​​​​​​​