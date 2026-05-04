INLAND

Fedpol-Skandal: Ein Maulwurf im Herzen der Bundespolizei

Am 28. April verhaftete die Bundesanwaltschaft im Rahmen einer Grossrazzia gegen die organisierte Kriminalität sechs Personen – darunter einen Mitarbeiter des Bundessicherheitsdienstes (BSD), jener Fedpol-Abteilung, die Bundesräte, Parlamentarier und Richter schützt. Dem Mann werden Beteiligung an einer kriminellen Organisation, bandenmässiger Drogenhandel, Bestechlichkeit, Verletzung des Amtsgeheimnisses sowie Begünstigung vorgeworfen. Er soll gegen Entgelt vertrauliche Informationen an mutmassliche Drogenhändler weitergegeben haben.

Das ist kein Randvorkommnis. Es ist ein Symptom. Insider werten den Fall als deutlichen Hinweis, dass die organisierte Kriminalität in der Schweiz schon viel stärker präsent ist, als die Öffentlichkeit wahrhaben will. Fedpol-Direktorin Eva Wildi-Cortés hatte noch im Januar gewarnt: Die Schweiz ziehe wegen ihrer wirtschaftlichen Stärke und politischen Stabilität kriminelle Netzwerke an – und verfüge seit Jahren über viel zu wenige Ermittler. Bis zu 200 neue Stellen sollen schrittweise bis 2035 geschaffen werden. Das Tempo ist bescheiden, die Bedrohungslage nicht.

Was den Fall besonders brisant macht: Die verhaftete Person war nicht in der für Ermittlungen zuständigen Bundeskriminalpolizei tätig, sondern im Bundessicherheitsdienst – also genau dort, wo die sensibelsten Personenschutzdossiers geführt werden. Welche Informationen konkret an die Drogenbande flossen, wird erst ein öffentlicher Prozess klären.

Crans-Montana: Parmelin trifft Meloni – und die Schweiz krebst zurück

Der diplomatische Nachklang zum Brandinferno von Crans-Montana beschäftigt weiterhin den Bundesrat. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kritisiert die Schweiz scharf, weil Kopien von Spitalrechnungen aus Sitten an italienische Opferfamilien versandt wurden. In Rom ist von «unmenschlicher Bürokratie» die Rede.

Bundespräsident Guy Parmelin traf Meloni am Montag am Rande des Gipfels der Europäischen politischen Gemeinschaft in Jerewan. Laut EU-Reglement 883/2004 könnten die betroffenen Staaten auf eine gegenseitige Erstattung verzichten – und der Bund hat inzwischen alle Schweizer Spitäler gebeten, keine Rechnungskopien mehr an Patienten mit ausländischem Wohnsitz zu versenden. Die eigentliche Botschaft: Kein einziger Cent der Spitalkosten soll am Ende von den Opferfamilien getragen werden.

Die Episode zeigt die doppelte Schwäche des Bundes: technokratische Reflexe in humanitären Ausnahmesituationen – und eine Diplomatie, die erst auf öffentlichen Druck reagiert.

Der König und sein Panzer: Teilerfolg vor Berner Gericht

Jonas Lauwiner, der selbsternannte «König der Schweiz», hat im Streit um seinen sowjetischen Spähpanzer BRDM-2 vor dem Berner Verwaltungsgericht einen Teilerfolg errungen. Die Behörden hätten den Entzug von Fahrzeugausweis und Kontrollschildern nicht ohne vorgängige vertiefte Prüfung der Verkehrs- und Betriebssicherheit verfügen dürfen. Das Strassenverkehrsamt muss den Fall neu beurteilen.

Das Gericht hält fest, dass keine Vorschrift die Zulassung ehemaliger Militärfahrzeuge zum zivilen Strassenverkehr grundsätzlich verbiete. Der Fall ist absurd genug, um zu amüsieren – und rechtsstaatlich ernst genug, um zu beachten. Lauwiners Anliegen: klare Regeln statt behördlicher Willkür. Das Urteil kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

WIRTSCHAFT

UBS: Zu gross zum Abwickeln – und noch nicht bereit dafür

Die Frage, die nach dem CS-Desaster 2023 aufgeworfen wurde, bleibt offen: Kann die Schweiz eine systemrelevante Grossbank geordnet abwickeln – ohne staatliche Rettungsgarantien, ohne Schockwellen fürs globale Finanzsystem?

Ökonom Yvan Lengwiler, der für den Bundesrat einen Bankenstabilitätsbericht erstellt hat, widerspricht der offiziellen Begründung: «Es gibt keine Hinweise, dass es nicht funktioniert hätte.» Sowohl die Finma als auch ausländische Behörden seien 2023 für eine CS-Abwicklung bereit gewesen. «Es waren die politischen Behörden, die bremsten.»

Ex-UBS-Chef Marcel Rohner, heute Präsident der Bankiervereinigung, hält die Abwicklungsbereitschaft der Schweiz noch immer für unvollständig. Unter anderem sei ungeklärt, wie das Management bestimmt würde, das eine Bank während der Abwicklung führt. Zudem brauche es eine Frühintervention, die greift, «wenn eine Bank noch handlungsfähig ist». Gleichzeitig bezeichnet er den bundesrätlichen Vorschlag zur Eigenkapitalerhöhung als «überzogen».

Lengwiler seinerseits sieht in der Stärkung der Finma den zentralen Hebel – nicht im Eigenkapital. Die Finma, so Lengwiler, werde immer wieder hintertrieben. Sie brauche mehr Unabhängigkeit, um auch gegen grosse und einflussreiche Firmen das Recht durchsetzen zu können – allenfalls verankert in der Verfassung. Der Sommer soll Klarheit bringen: Der Bundesrat will dann konkrete Vorschläge für erweiterte Finma-Kompetenzen vorlegen.

Schwermetall im Frühstück: Cadmium in Haferflocken

Ein Test des französischen Verbrauchermagazins «60 Millions de Consommateurs» gibt Anlass zur Sorge: Von 12 untersuchten Haferflockenproben – aus biologischem wie konventionellem Anbau – enthielten alle Spuren von Cadmium. Das Schwermetall gilt als krebserregend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend. Bei langfristiger Aufnahme drohen Nierenschäden bis hin zum Versagen.

In der Schweiz fehlen laut dem Westschweizer Konsumentenverband FRC die Daten, um eine Bestandsaufnahme der Cadmiumbelastung der Böden vorzunehmen. «Es ist unwahrscheinlich, dass die Schweiz gegenüber dem Problem vollständig immun ist» – doch die nötigen Mittel zur Datenerhebung seien gestrichen worden.

Kurz: Die Behörden wissen nicht genau, was im Schweizer Boden steckt – und auf unseren Tellern landet.

MEDIENKRITIK

«Enthüllungen, die keine sind»: Borer über die UBS-Nazi-Debatte

Thomas Borer, der ehemalige Schweizer Botschafter in Deutschland, kritisiert in der «Weltwoche» die laufende US-Untersuchung zur Nazi-Vergangenheit der Credit Suisse durch Anwalt Neil Barofsky: Was in Washington als heroische Aufklärung inszeniert werde, sei bei genauerem Hinsehen ein Entstauben alter Akten. Der «Globalvergleich» von 1998 habe alle Ansprüche endgültig geregelt – Richter Edward R. Korman in New York habe dies kürzlich bestätigt.

Borers Einschätzung verdient Beachtung – auch wenn die Weltwoche sie naturgemäss nicht ohne politische Rahmung präsentiert. Die Frage bleibt: Wessen Interessen bedient eine Untersuchung, die juristisch abgeschlossenes Terrain neu aufrollt?

KULTUR & GESELLSCHAFT

«Wir und der Krieg»: Das Landesmuseum zeigt die Schweiz ohne Unschuldsmaske

Die neue Ausstellung im Landesmuseum Zürich, die bis Januar 2027 läuft, räumt mit der Vorstellung auf, die Schweiz stünde ausserhalb der Weltgeschichte. Von der mittelalterlichen Hellebarde bis zur Schweizer Drohne, von Söldnerinnen und Kriegsgewinnerinnen bis zu Waffenexporten und der GSOA zeigt sie, wie Krieg Gesellschaft, Wirtschaft und Politik dieses Landes bis heute geformt hat.

Ein interaktiver «Neutralitätskompass» fordert die Besucher heraus, die eigene Position zu reflektieren: Ist Neutralität ein moralisches Prinzip oder ein aussenpolitisches Instrument? Im Jahr 2025 war statistisch jede sechste Person weltweit von Krieg betroffen. Die Ausstellung stellt keine bequemen Antworten bereit – und das ist ihr Verdienst.

MEDIZIN IM FOKUS

Parkinson-Medikament löst Epilepsie aus: Wenn Helfen schadet

Mehrere Senioren mit fortgeschrittener Parkinson-Erkrankung erlitten schwere epileptische Anfälle, die auf gängige Antiepileptika nicht ansprachen. Ursache war ein extremer Vitamin-B6-Mangel, verursacht durch das Parkinson-Medikament Levodopa/Carbidopa in hoher Dosierung.

Das Mechanismus ist subtil: Carbidopa blockiert ein Enzym, das Vitamin B6 bindet – bei hohen Dosen und gleichzeitig reduzierter Nahrungsaufnahme entsteht ein gefährlicher Mangel. Die US-Arzneimittelbehörde FDA kennt 14 solcher Fälle, darunter zwei mit tödlichem Ausgang, und vermutet weitere unerkannte Fälle. Sie hat nun eine Pflicht zum Warnhinweis im Beipackzettel angeordnet und empfiehlt, den Vitamin-B6-Spiegel vor und während der Behandlung regelmässig zu messen.

Eine Patientin hatte sogar aktiv zu ihrem eigenen Mangel beigetragen: In einer Selbsthilfegruppe hatte sie gehört, Vitamin B6 schwäche die Levodopa-Wirkung – eine längst widerlegte Hypothese. Sie verstarb an den Komplikationen.

ZAHLEN DES TAGES

6 Personen verhaftet bei der Fedpol-Razzia vom 28. April, darunter ein BSD-Mitarbeiter.

200 neue Ermittlerstellen sollen beim Fedpol bis 2035 geschaffen werden – ein Tempo, das Insider als ungenügend bezeichnen.

12 Haferflockenproben wurden in Frankreich getestet. Alle enthielten Cadmium-Spuren.

14 Fälle von Epilepsie durch Vitamin-B6-Mangel bei Levodopa/Carbidopa sind der FDA bekannt – Dunkelziffer vermutet.

KURZMELDUNGEN

Schweizer Banken / Nazi-Debatte. Thomas Borer hält die US-Untersuchung zur CS-Vergangenheit für ein politisches Projekt, nicht für echte Aufklärung. Der Globalvergleich von 1998 blieb rechtlich bindend.

UBS-Regulierung. Nationalbank-Präsident Martin Schlegel stellt sich hinter den Bundesrat: Die Kapitalunterlegung ausländischer Beteiligungen sei «absolut zentral». Ex-UBS-Chef Rohner widerspricht und hält die Vorschläge für übertrieben.

Cadmium in Böden. Das Bundesamt für Umwelt stellte im Juli 2025 zwar einen allgemeinen Rückgang der Cadmiumkonzentrationen in Schweizer Böden fest – doch flächendeckende Daten zur Lebensmittelbelastung fehlen weiterhin.

Landesmuseum Zürich. Die Ausstellung «Wir und der Krieg» läuft bis 17. Januar 2027. Begleitpublikation im Verlag Hatje Cantz erschienen.

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