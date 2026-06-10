Von Nico Stino

Es begann mit einem Volksversprechen und endet vorerst mit einem milliardenschweren Scherbenhaufen: Der Kauf von 36 F-35-Kampfjets für die Schweizer Luftwaffe ist zum teuersten und peinlichsten Rüstungsdossier der jüngeren Schweizer Geschichte geworden. Eine RSI-Falò-Recherche hat die Dimensionen des Debakels nochmals schonungslos offengelegt – und zeigt, wie systematisch Warnungen ignoriert, Kontrollorgane mundtot gemacht und das Parlament sowie die Öffentlichkeit über Jahre hinweg im Dunkeln gelassen wurden.

Sechs Milliarden – und kein Festpreis

Im September 2020 stimmte eine hauchdünne Mehrheit des Schweizer Stimmvolks dem Rahmenkredit von 6 Milliarden Franken für neue Kampfflugzeuge zu. Armasuisse und die damalige Verteidigungsministerin Viola Amherd verteidigten das Vorhaben mit einem zentralen Argument: Es gebe einen Festpreis. «Wir haben einen Vertrag mit den USA, der uns einen Festpreis garantiert. Es gibt kein Risiko», betonte Amherd damals. Das Parlament beruhigte sich, die Abstimmung wurde gewonnen.

Es war eine Behauptung, die sich als unhaltbar erweisen sollte.

Bereits 2022 – vor der Vertragsunterzeichnung – warnte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) unter ihrem damaligen Chef Michel Wiссоu, dass die Verträge keinen rechtsverbindlichen Festpreis enthielten. Die Reaktion des Verteidigungsdepartementes war bezeichnend: Die EFK wurde brüsk zurückgewiesen. Man warf ihr vor, die nationalen Interessen der Schweiz zu schwächen. «Das ist vor allem eine Dummheit», sagt Wissоu heute rückblickend. «Die Verträge waren noch nicht unterzeichnet. Es wäre noch Zeit gewesen, nachzuverhandeln.»

Stattdessen wurde unterschrieben – ohne Nachbesserungen, ohne Festpreisgarantie.

Homburger, 550’000 Franken und zwei Seiten Text

Pikant ist die Rolle der Zürcher Anwaltskanzlei Homburger. Für ein Gutachten zur «Plausibilität» der F-35-Beschaffung kassierte sie 550’000 Franken – und lieferte laut Falò gerade einmal zwei Seiten, auf denen das Verfahren als «plausibel» bezeichnet wurde. Als die EFK nach dem Inhalt fragte, erhielt sie kaum Auskunft.

Noch brisanter: Homburger beriet Armasuisse und das Generalsekretariat des Verteidigungsdepartementes über Jahre hinweg im Rahmen des gesamten Programms Air 2030 – also für Kampfflugzeuge und Boden-Luft-Raketensysteme. Aus von Falò beschafften, teils geschwärzten Departementsdokumenten geht hervor, dass die Honorare bis 2025 auf insgesamt 1,67 Millionen Franken angewachsen sind.

Urs Loher, seit August 2023 Chef von Armasuisse, zeigte sich im Interview überrascht: «Diese Daten sehe ich zum ersten Mal.» Er distanzierte sich von den Tönen seiner Vorgänger, schloss eigene Fehler jedoch aus. Zwei von ihm in Auftrag gegebene Rechtsgutachten – eines einer Schweizer, eines einer amerikanischen Kanzlei – hätten den Festpreis bestätigt. Das Resultat ist bekannt: Im Februar 2025 teilten die USA mit, es habe ein «Missverständnis» bezüglich des Vertrages gegeben. Im Juni folgte die Kostensteigerung.

Amherd wusste – und schwieg vier Monate

Die vielleicht folgenreichste Enthüllung der Recherche betrifft Viola Amherd persönlich. Sie soll bereits im August 2024 erfahren haben, dass es keinen Festpreis gibt. Der Bundesrat wurde erst vier Monate später, im Dezember 2024, informiert. Die Öffentlichkeit erfuhr es im Juni 2025. Im Januar 2025 erklärte Amherd ihren Rücktritt – nach über 30 Jahren in der Politik, davon mehr als ein Vierteljahrhundert in Exekutivfunktionen.

«Die grosse Frage ist, ob Frau Amherd die Verträge gelesen hat», sagt ein Kenner des Dossiers. «Für mich war alles klar, als wir das Audit durchführten. Die Vertragsdokumente widersprachen sich gegenseitig.»

Nicht nur Amherd ist verschwunden. Kurz nach Jahresbeginn 2024 traten fast gleichzeitig sämtliche massgeblichen Verantwortlichen des Kampfjet-Projekts zurück: die Spitze des Departements, der Armeechef, der Chef der Luftwaffe. «Ich habe mich gefragt: Warum alle auf einmal? Gibt es etwas, das uns niemand sagen will?», kommentiert ein ehemaliger Parlamentarier. Falò versuchte, diese Personen zu befragen. Heute arbeiten alle andernorts. Interviews verweigerten sie allesamt.

30 statt 36 – und vorerst nur 8

Die finanziellen Konsequenzen sind absehbar: Um alle 36 ursprünglich geplanten Jets zu beschaffen, würde ein Zusatzkredit von rund 1,1 Milliarden Franken benötigt. Der Bundesrat beantragt stattdessen 394 Millionen Franken – womit noch etwa 30 Maschinen finanziert werden könnten. Vorerst bestellt Armasuisse konkret 8 Flugzeuge. Wie viele es am Ende werden, bleibt offen: «Das können wir erst sagen, wenn die Vereinbarungen zwischen der US-Regierung und den Herstellern abgeschlossen sind.»

Für Verteidigungsexperten ist die Reduktion von 36 auf 30 – oder womöglich noch weniger – eine sicherheitspolitische Fehlentscheidung. Die Schweiz bräuchte für eine glaubwürdige Luftverteidigung bis zu 70 Kampfflugzeuge. Heute verfügt sie über alternde F/A-18, die noch einige Jahre fliegen, bevor die ersten F-35 aus den USA ankommen – frühestens Mitte 2026. Bis Ende 2029 bleiben diese ohnehin in Amerika, für die Ausbildung der Schweizer Piloten.

Abhängigkeit von Washington

Jenseits der Finanzen stellt sich eine strategische Frage, die in Europa immer drängender wird: Wie abhängig macht sich ein Kleinstaat, wenn er sein Herzstück der Luftverteidigung einem amerikanischen Konzern anvertraut?

Der F-35 ist kein konventionelles Kampfflugzeug, sondern eine vernetzte Datenplattform. Wartung, Ersatzteile, Softwareupdates – alles läuft über Lockheed Martin und die US-Regierung. Dänemarks ehemaliger Verteidigungsminister Rasmus Jarlov, heute Vorsitzender des Parlamentsausschusses für Verteidigung in Kopenhagen, bereut die eigene Kaufentscheidung: «Es war richtig, als wir es 2016 entschieden. Aber heute wissen wir: Die USA scheuen nicht davor zurück, Verbündete zu erpressen. Sie haben mit den F-35 ein sehr starkes Druckmittel.»

In der Schweiz sieht man die Gefahr nüchterner. Die Datenteilung mit Lockheed Martin betreffe ausschliesslich Wartung und Logistik, nicht operative Daten, heisst es offiziell. Doch selbst wohlmeinende Beobachter räumen ein: Wer amerikanisches Gerät kauft, begibt sich in eine Abhängigkeit – gerade in einer Zeit, in der Washington seine Verlässlichkeit als Partner systematisch untergräbt.

Lärm ohne Ende

Während die grossen politischen Fragen noch ungeklärt sind, leben die Gemeinden rund um den Militärflugplatz Payerne schon jetzt mit den Konsequenzen. Die F/A-18 sind laut. Die F-35 werden laut Angaben von Betroffenen doppelt so laut sein. Cédric Péclard, Präsident der Anwohnervereinigung, schildert Zustände, die an Zumutung grenzen: Starts und Landungen bis 22 Uhr, Überflüge in 100 Metern Gebäudeabstand, minutenlanger Dauerlärm an Montagen.

Der Bund hat erste Zugeständnisse gemacht – keine Flüge am Montagmorgen, kein Freitagabend – und 30 Millionen Franken für Fensterisolierungen zugesichert. Experten betonen jedoch: Die tatsächlichen Lärmschutzkosten sind noch gar nicht erfasst. Sie tauchen in keinem Budget auf.

Einordnung

Das F-35-Dossier ist mehr als ein Beschaffungsfehler. Es ist wie immer, das Protokoll eines institutionellen Versagens: Ein Kontrollgremium wird systematisch ignoriert, eine Bundesrätin schweigt monatelang über eine wesentliche Vertragsänderung, ein ganzes Führungsgremium tritt in kurzer Zeit zurück, ohne je Rechenschaft abzulegen – und das Parlament folgte jahrelang brav einem Drehbuch, das von Anfang an auf Sand gebaut war.

Die Lieferung der ersten F-35 ist für Mitte 2026 geplant, vorausgesetzt, es gibt keine weiteren Verzögerungen. Was die Schweiz dann effektiv erhalten wird – wie viele Flugzeuge, zu welchem Preis, mit welchen Einschränkungen –, ist bis heute nicht restlos geklärt.