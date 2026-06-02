Versäumte Obduktionen, zögerliche Verhaftungen, fehlende Empathie – der einstige oberste Strafverfolger der Schweiz übt scharfe Kritik an der Aufarbeitung der schlimmsten Brandkatastrophe in der jüngeren Schweizer Geschichte.

Das Unglück, das die Schweiz erschütterte

In der Silvesternacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 bricht in der Bar «Le Constellation» im Walliser Skiort Crans-Montana ein Feuer aus. Sprühfontänen an Champagnerflaschen hatten die brennbare Deckenverkleidung der Bar entzündet. Innerhalb kurzer Zeit stand die gesamte Decke in Flammen, ein Flashover verwandelte den Brand schlagartig in einen Vollbrand. 41 Personen kommen ums Leben, 119 werden verletzt. Die Toten sind vorwiegend junge Menschen, die den Jahreswechsel feiern wollten.

Am 9. Januar 2026 gedachte die Schweiz landesweit der Todesopfer. Bundespräsident Guy Parmelin lud gemeinsam mit den Schweizer Kirchen zu einer Schweigeminute ein; im ganzen Land läuteten die Kirchenglocken.

Die Erschütterung war landesweit spürbar. Doch seither häufen sich die Fragen: Wie konnte es so weit kommen – und warum agieren die Behörden seither so zögerlich?

Laubers Kritik: Drei Punkte, die er nicht loslassen

Nun meldet sich Michael Lauber zu Wort – jener Mann, der acht Jahre lang als Bundesanwalt an der Spitze der Schweizer Strafverfolgung stand. Im SRF-Tagesgespräch vom 2. Juni 2026 nennt er drei konkrete Punkte, die ihn stören: die Kommunikation der Staatsanwaltschaft, die unterlassenen Obduktionen und die zu späten Verhaftungen.

Zur Kommunikation sagt Lauber, sie sei am Anfang zu technisch gewesen und habe die Gefühle im Land – Wut, Chaos, Unverständnis – nicht aufgenommen. Es habe an Empathie gefehlt und an einer klaren Orientierung darüber, was die Rolle der Staatsanwaltschaft ist und was man von ihr erwarten kann. Dadurch sei der Eindruck entstanden, das Schweizer Justizsystem handle langsam und nicht zugunsten der Opfer.

Dem Einwand, ein laufendes Strafverfahren unterliege dem Amtsgeheimnis und eine Staatsanwaltschaft könne deshalb nicht öffentlich kommunizieren, hält Lauber klar entgegen: Nicht zu kommunizieren sei keine Option. Man erfülle eine öffentliche Funktion – und es gebe Momente, in denen man kommunizieren müsse.

«Ein grosses Versäumnis» – die Obduktionsfrage

Besonders hart geht Lauber mit dem Umstand ins Gericht, dass offenbar zunächst nur zwei der 41 Todesopfer obduziert wurden. Er bezeichnet dies als «grosses Versäumnis». Sein Argument ist unmissverständlich: Ein Brand mag als Todesursache offensichtlich erscheinen, doch woran die einzelnen Menschen wirklich gestorben seien – ob durch Flammen, Rauch, Herzversagen oder Panik –, lasse sich nur durch eine Obduktion feststellen. Man hätte alle obduzieren müssen. Die Angehörigen hätten ein Anrecht darauf, dass mit aller Macht herausgefunden werde, warum ihre Liebsten nicht mehr am Leben seien. Das lasse sich nachträglich nicht mehr nachholen.

Die Kritik trifft auf fruchtbaren Boden. Opferanwälte haben seit Wochen auf systemische Probleme in der Ermittlung hingewiesen. Experten rechnen mit drei bis vier Jahren bis zu einem Urteil. Für die Betroffenen bedeutet das: eine jahrelange Ungewissheit über die genauen Umstände des Todes ihrer Angehörigen.

Verhaftungen erst auf öffentlichen Druck

Ebenso deutlich äussert sich Lauber zur Frage der Untersuchungshaft. Die Barbetreiber – das Ehepaar Jacques und Jessica Moretti – hätten sofort in Haft genommen werden müssen, um Beweismittel zu sichern und Verdunkelung zu verhindern. Stattdessen wurde erst auf öffentlichen Druck reagiert.

Der Ablauf der Ereignisse gibt ihm Recht: Jacques Moretti wurde im Januar in Untersuchungshaft genommen, da die Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr als real einschätzte – zwei Wochen später konnte er das Gefängnis verlassen, nachdem jemand eine Kaution von 200’000 Franken hinterlegt hatte. Die Barbetreiber befinden sich heute auf freiem Fuss, unter Auflagen.

Zu Moretti war zudem bekannt, dass er 2008 in Frankreich wegen Zuhälterei zu zwölf Monaten Haft verurteilt worden war, davon acht auf Bewährung. Und dass er laut eigener Aussage in einer Anhörung den brennbaren Akustikschaum an der Decke eigenständig montiert hatte – jenes Material, das in der Neujahrsnacht zum tödlichen Brandbeschleuniger wurde.

Neu aufgetauchte Ermittlungsdetails rund um ein anonymes Revolut-Konto von Jessica Moretti nähren unterdessen den Verdacht auf Geldwäscherei und nicht deklarierte Gelder.

Institutionelle Lücken im Wallis

Laubers Kritik steht nicht im luftleeren Raum. Je länger die Ermittlungen laufen, desto mehr zeigt sich, dass die Katastrophe wohl hätte vermieden werden können, wenn die Behörden besser kontrolliert hätten. Im Februar klagte die Staatsanwaltschaft einen ehemaligen Sicherheitsverantwortlichen der Gemeinde Crans-Montana an sowie jene Person, die das Amt heute ausübt.

Das Büro der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis lehnte es im April ab, einen ausserordentlichen Staatsanwalt ausserhalb des Kantons einzusetzen – trotz entsprechender Anträge von Opferanwälten, die Zweifel an der Unabhängigkeit der kantonalen Ermittlung geäussert hatten. Der frühere Gemeindepräsident Jean-Claude Savoy, der 2015 die Betriebsbewilligung für die Unglücksbar mit unterschrieben hatte, verweigert vorerst die Aussage und verlangt Akteneinsicht.

Laubers eigene Vergangenheit – kein Hinderungsgrund

Unvermeidlich stellt sich die Frage, ob Lauber als Kritiker der Justiz glaubwürdig ist. Er selbst musste 2020 nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Bundesanwaltschaft verlassen – im Zusammenhang mit nicht protokollierten Treffen mit Fifa-Präsident Gianni Infantino, bei denen ihm vorgeworfen wurde, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Das Strafverfahren gegen ihn wurde 2023 eingestellt; die Ermittlungen fanden keine Hinweise auf strafbares Verhalten. Seit Ende 2024 ist Lauber Sprecher der christkatholischen Kirche Schweiz.

Auf die Frage, ob er mit seiner eigenen Vergangenheit der Richtige sei, der sich einmische, antwortet er trocken: Nur weil er kritisiert worden sei, sei er keine Persona non grata und habe seine Meinungsfreiheit. Dieses Ereignis sei zu schlimm und die Fehler zu gravierend, als dass er dazu schweigen könnte. Seine Kritik sei sachlich – er greife niemanden persönlich an. Das sei der Unterschied zu dem, was damals bei ihm selbst passiert sei.

Einordnung

Michael Lauber war acht Jahre Bundesanwalt der Schweiz. Im August 2020 ist er nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zurückgetreten. Ihm wurde vorgeworfen, er habe im Zusammenhang mit einem vertraulichen, nicht protokollierten Treffen mit Fifa-Präsident Gianni Infantino nicht die Wahrheit gesagt. Das Strafverfahren gegen Lauber wurde 2023 eingestellt, die Ermittlungen fanden keine Hinweise auf strafbares Verhalten. Seit Ende 2024 ist Michael Lauber Sprecher der christkatholischen Kirche Schweiz. Laubers Wortmeldung ist unbequem – und sie ist notwendig. Was er beschreibt, ist kein blosser Kommunikationsfehler einer überforderten Kantonsstaatsanwaltschaft. Es ist das Versagen einer Institutionenkultur, die in einem der schwersten Unglücksfälle der modernen Schweiz nicht in der Lage oder nicht willens war, von Anfang an mit der nötigen Konsequenz zu handeln.

Versäumte Obduktionen lassen sich nicht nachholen. Verpasste Verhaftungsfenster können Beweise kosten. Und eine Kommunikation ohne Empathie hinterlässt Angehörige im Stich, die in ihrer Trauer auch auf das Funktionieren des Rechtsstaats angewiesen wären.

Ob die Walliser Justiz die Kraft aufbringt, diesen Fall restlos aufzuklären – und ob sie dabei frei von politischem Filz agiert –, bleibt die zentrale Frage der kommenden Monate.

Quellen: SRF News, NZZ, Blick, Tages-Anzeiger, BAG, Wikipedia