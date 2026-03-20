WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

PFAS – per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen – sind die vielleicht folgenreichste Hinterlassenschaft der modernen Chemieindustrie. Über 12.000 verschiedene Verbindungen dieser Art befinden sich in Böden, Grundwasser und im Blut nahezu jedes Menschen auf der Erde. Die Rechnung dafür werden nicht die Konzerne bezahlen, die jahrzehntelang von diesen Substanzen profitierten – sondern die Steuerzahlenden. Eine wissenschaftliche und ökonomische Bestandsaufnahme.

Redaktion / 20. März 2026

Was sind PFAS – und warum heissen sie «Ewigkeitschemikalien»?

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind eine Klasse von mehr als 12.000 synthetischen chemischen Verbindungen, die durch aussergewöhnlich stabile Kohlenstoff-Fluor-Bindungen charakterisiert sind – die stärksten Bindungen, die in der organischen Chemie bekannt sind. Diese chemische Stabilität ist zugleich ihr grösstes Problem: PFAS bauen sich in der natürlichen Umwelt praktisch nicht ab. Weder UV-Strahlung, noch mikrobielle Prozesse, noch chemische Verwitterung zerstören sie in relevanten Zeiträumen. Daher der Name «Ewigkeitschemikalien» – im Englischen: «forever chemicals».

Seit ihrer industriellen Entwicklung in den 1940er-Jahren – massgeblich vorangetrieben durch den US-Konzern 3M und später DuPont – haben PFAS eine schwindelerregende Verbreitung gefunden. Ihre wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften machten sie zum Allzweckmittel der Nachkriegsindustrie: Antihaftbeschichtungen in Pfannen (Teflon), imprägnierte Textilien und Outdoorbekleidung, Feuerlöschschäume, Lebensmittelverpackungen, Kosmetika, Halbleiterproduktion, medizinische Geräte, Flugzeughydraulik. Die Liste ist nahezu endlos.

Das Problem: Einmal in die Umwelt gelangt, wandern PFAS durch Böden ins Grundwasser, gelangen über die Nahrungskette in den menschlichen Organismus und reichern sich dort bioakkumulativ an – vor allem in der Leber, den Nieren und im Blutplasma. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat 2020 festgestellt, dass erhebliche Teile der europäischen Bevölkerung die tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge für vier besonders kritische PFAS-Verbindungen bereits überschreiten. Laut Studien des deutschen Umweltbundesamtes finden sich in den Blutproben von Kindern und Jugendlichen ausnahmslos PFAS-Spuren – bei bis zu einem Viertel in Konzentrationen, bei denen «gesundheitliche Wirkungen nicht mehr mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können».

Die Gesundheitsschäden: Von Krebs bis Immunschwäche

Die toxikologische Forschung zu PFAS hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein bedrückendes Bild gezeichnet. Besonders gut untersucht sind die vier Leitsubstanzen PFOS (Perfluoroctansulfonsäure), PFOA (Perfluoroctansäure), PFHxS und PFNA. Die nachgewiesenen und stark vermuteten Gesundheitswirkungen umfassen ein breites Spektrum:

Krebserkrankungen: Epidemiologische Studien belegen erhöhte Risiken für Nieren-, Hoden-, Prostata-, Brust-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs bei Menschen mit erhöhten PFAS-Blutspiegeln. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat PFOA 2023 als «karzinogen für den Menschen» eingestuft.

Immunsuppression: PFAS beeinträchtigen die Antikörperreaktion auf Impfungen und erhöhen die Infektionsanfälligkeit. Dies betrifft besonders Kinder, deren Immunsystem sich noch entwickelt. Forschungen im Kontext der Covid-19-Pandemie haben diese Zusammenhänge neu in den Fokus gerückt.

Hormonsystem und Reproduktion: PFAS sind endokrine Disruptoren. Sie stören den Schilddrüsenhormonhaushalt (T3/T4-Spiegel), beeinflussen die Spermienqualität und die Fertilität beider Geschlechter, hemmen die Brustdrüsenentwicklung bei Säuglingen und stehen im Verdacht, zur frühzeitigen Pubertät bei Mädchen beizutragen.

Stoffwechsel und kardiovaskuläre Erkrankungen: Erhöhte PFAS-Exposition korreliert mit erhöhten Gesamtcholesterin- und LDL-Spiegeln sowie mit einem höheren Diabetesrisiko (Typ 2). Leberschäden und veränderte Leberfunktionswerte sind in Tierversuchen gut belegt, epidemiologisch beim Menschen stark nahegelegt.

Pränatale und kindliche Entwicklung: PFAS passieren die Plazentaschranke und finden sich in der Muttermilch. Niedrigeres Geburtsgewicht, verzögerte Entwicklung und erhöhte Mortalität bei Neugeborenen sind in Tierversuchen einwandfrei belegt; für den Menschen liegen starke epidemiologische Hinweise vor.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Forschung bislang nur einen Bruchteil der 12.000 bekannten PFAS-Verbindungen toxikologisch untersucht hat. Das Dunkelfeld der nicht charakterisierten Substanzen ist gewaltig – und die Kombinations- und Cocktaileffekte bei gleichzeitiger Exposition gegenüber mehreren PFAS sind kaum erforscht.

Die ökonomische Dimension: Billionen, die niemand bezahlen will

Die finanziellen Dimensionen der PFAS-Krise sind so astronomisch, dass sie im politischen Diskurs bisher kaum angemessen reflektiert werden. Im Januar 2026 veröffentlichte die EU-Kommission eine Studie, die auf Basis der vier wichtigsten PFAS-Typen allein die jährlichen Gesundheitskosten in Europa auf 39,5 Milliarden Euro beziffert. Das ist eine konservative Schätzung – sie berücksichtigt nicht die Tausenden weiterer PFAS-Verbindungen. Berechnungen des Nordischen Rates bezifferten die jährlichen Gesamtkosten durch PFAS-Verschmutzung im Europäischen Wirtschaftsraum auf 52 bis 84 Milliarden Euro.

Ohne entschlossene Gegenmassnahmen werden sich diese Kosten bis 2050 auf kumuliert rund 440 Milliarden Euro aufsummieren – allein bei unverändertem «Business as usual». Entscheidet man sich für den Weg der Wasseraufbereitung statt eines Verbots an der Quelle, übersteigen die Aufbereitungskosten für verschmutztes Wasser allein eine Billion Euro bis 2050 – zum Vergleich: der gesamte deutsche Bundeshaushalt 2026 beläuft sich auf gut 500 Milliarden Euro. Ein vollständiges PFAS-Verbot hingegen würde die Gesamtkosten auf rund 330 Milliarden Euro bis 2050 reduzieren – und würde damit als wirtschaftlichste Option gelten. Selbst unter rein fiskalischen Gesichtspunkten ist Handeln günstiger als Nichtstun.

Besonders aufschlussreich ist das Verhältnis von Marktpreis und externen Kosten: Laut einer deutschen Schätzung kostet ein Kilogramm PFAS im Handel etwa 19 Euro. Die externen gesellschaftlichen Kosten, die dieses Kilogramm über seinen Lebenszyklus verursacht, belaufen sich jedoch auf rund 18.700 Euro – ein Faktor von fast tausend. Es ist dieses fundamentale Marktversagen, das den PFAS-Skandal zu einem Paradebeispiel für die Externalisierung von Kosten macht: Gewinne werden privatisiert, Schäden sozialisiert.

Die Schweiz: Das Verursacherprinzip als Papiertiger

Für die Schweiz hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) im Juni 2025 ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das im vergangenen Herbst still und ohne Medienmitteilung publiziert wurde. Der Zürcher Rechtsprofessor Felix Uhlmann kommt darin zu einem ernüchternden Befund: Das in der Bundesverfassung verankerte Verursacherprinzip – «wer Umweltschäden verursacht, bezahlt für deren Behebung» – lässt sich bei PFAS und vergleichbaren Schadstoffen kaum durchsetzen.

Der Grund liegt in der Natur «diffuser Quellen»: Wenn ein Stoff flächendeckend eingesetzt wird, wenn Tausende von Unternehmen, Landwirten und Konsumenten gleichzeitig zur Verbreitung beitragen, lässt sich die Kausalität für konkrete Schäden juristisch nicht mehr einem einzelnen Verursacher zuordnen. Das Ergebnis ist nicht Gerechtigkeit, sondern die Vergesellschaftung der Schadenskosten. Gemeinden, Kantone und der Bund – also letztlich die Steuerzahlenden – übernehmen den Löwenanteil der Sanierungs- und Gesundheitskosten.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle hatte bereits 2024 festgehalten, dass die Verursacher von Umweltverschmutzung stärker in die Pflicht genommen werden müssten. Das Ergebnis dieser Forderung ist das besagte Gutachten – und dessen Empfehlung, «die Situation zu beobachten». Ein Aktionismus, der an die jahrzehntelange Untätigkeit bei Asbest erinnert, wie Kommentatoren anmerkten.

Parallel dazu haben Versicherungsgesellschaften damit begonnen, PFAS-bezogene Sanierungskosten systematisch aus ihren Vertragswerken auszuschliessen. Wer also auf private Absicherung hoffte, muss dies künftig ohne Netz und doppelten Boden tun. Das Muster ist vertraut: Die Industrie streicht die Gewinne ein, der Steuerzahler übernimmt das Risiko – eine stille Subvention in Billionenhöhe.

Industrielles Wissen, politisches Schweigen: Das Asbest-Muster wiederholt sich

Die Geschichte der PFAS-Kontamination ist auch eine Geschichte des Verschweigens. Interne Dokumente belegen, dass 3M bereits in den 1950er-Jahren erste Hinweise auf die toxischen Eigenschaften von PFOS hatte. DuPont wusste spätestens in den 1980er-Jahren von der PFOA-Kontamination des Trinkwassers in der Umgebung seiner Werke in Parkersburg, West Virginia – und informierte weder Behörden noch Anwohner. Erst nach jahrzehntelangen Zivilklagen, enthüllenden Journalistenrecherchen und millionenschweren Vergleichen kamen diese Fakten ans Licht.

In Europa folgte das Drehbuch einem ähnlichen Muster. Im norditalienischen Veneto verseuchte die Chemiefabrik Miteni über Jahrzehnte Boden und Grundwasser mit PFOA und PFOS. Rund 350.000 Menschen in drei Provinzen waren betroffen, ihre Trinkwasserversorgung nachhaltig geschädigt. Im Juni 2025 verurteilte ein italienisches Gericht elf ehemalige Manager der beteiligten Unternehmen – darunter die Muttergesellschaft Mitsubishi Corporation – zu insgesamt 141 Jahren Haft. Es ist das historisch erste Strafurteil dieser Art in Europa und ein Signal, dass die strafrechtliche Immunität der PFAS-Produzenten nicht mehr selbstverständlich ist.

In den USA haben chemische Grosskonzerne bereits Milliarden in Vergleichen bezahlt. 3M einigte sich 2023 auf einen Vergleich von 10,3 Milliarden Dollar zur Entschädigung kommunaler Wasserversorger; DuPont und Abspaltungen bezahlten weitere Milliarden. Auf dieser Seite des Atlantiks hingegen dauert die juristische Aufarbeitung noch an – und die Versicherungswirtschaft hat vorsorglich die Reissleine gezogen.

Die EU und die Regulierungsfrage: Zwischen Verbotswillen und Industrielobby

Auf europäischer Ebene hat die Regulierung Fahrt aufgenommen, wenn auch langsamer als von Umweltbehörden und Gesundheitsexperten gefordert. Die europäische Chemikalienagentur ECHA prüft seit 2023 einen universellen Beschränkungsvorschlag für alle PFAS im Rahmen der REACH-Verordnung. Die wissenschaftlichen Gutachten werden nun für Ende 2026 erwartet – der ursprüngliche Zeitplan wurde durch die Komplexität der Materie und den massiven Lobbyingdruck der Industrie um mehrere Jahre verzögert.

Einzelne Massnahmen sind bereits in Kraft: Die besonders schädlichen PFAS-Verbindungen PFOS, PFOA, PFHxS und langkettige Perfluorcarbonsäuren sind in der EU verboten. Seit Oktober 2025 gilt ein stufenweises Verbot aller PFAS in Feuerlöschschäumen. Für Lebensmittelkontaktmaterialien und Kosmetika sind Verbote in Vorbereitung. Industrielle Anwendungen sollen aus «Wettbewerbsgründen» vorerst verschont bleiben – ein Kompromiss, der von Umweltökonomen als kurzsichtig kritisiert wird.

EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall brachte das Dilemma auf den Punkt: Die Kommission müsse «wirtschaftliche Interessen mit den Kosten für Natur und Gesundheit ausbalancieren». Dass diese Abwägung strukturell zugunsten der Industrie ausgeht, solange externe Kosten nicht in Marktpreise eingerechnet werden, ist das eigentliche regulatorische Versagen des Systems.

Technologische Hoffnungen: Kann man Ewigkeitschemikalien vernichten?

Die chemische Stabilität, die PFAS so problematisch macht, erschwert auch ihre Beseitigung. Konventionelle Wasseraufbereitungsverfahren – Chlorierung, biologische Filtration – versagen bei den meisten PFAS-Verbindungen weitgehend. Aktivkohlefilter und Umkehrosmose können PFAS zwar aus Trinkwasser entfernen, konzentrieren sie aber in Filterrückständen, die dann als Sondermüll entsorgt werden müssen.

Hoffnung setzen Forscher auf thermische und chemische Destruktionsverfahren: Hochtemperaturverbrennung bei über 1.100 Grad Celsius, Hochdruckwasseroxidation und vor allem Plasma-Technologien, bei denen hochenergetische ionisierte Gasentladungen die Kohlenstoff-Fluor-Bindungen aufbrechen. Das Fraunhofer-Institut arbeitet an skalierbaren Plasma-Reaktoren, die kontaminierte Abwässer in durchsatzstarken Anlagen reinigen könnten. Ein Durchbruch in der Pilotphase ist erfolgt; die industrielle Skalierung auf Zehntausende Kubikmeter pro Jahr steht noch aus.

Gleichwohl bleibt die fundamentale Asymmetrie bestehen: Sanierung ist um Grössenordnungen teurer als Prävention. Die EU-Kommissarsstudie rechnet vor, dass ein Verbot an der Quelle bis 2040 rund 110 Milliarden Euro an Kosten einspart – gegenüber einer Billion Euro für die nachträgliche Wasseraufbereitung. Reparieren kostet immer mehr als verhüten.

Drei Mal bezahlen: Ein Resümee

Infosperber hat es präzise formuliert: Die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz – und, mutatis mutandis, jedes anderen europäischen Landes – bezahlen dreimal für schädliche Chemikalien. Erstens an der Ladentheke, wo PFAS-Produkte günstig zu haben sind, weil ihre wahren gesellschaftlichen Kosten nicht im Preis enthalten sind. Zweitens mit ihren Steuern, weil öffentliche Haushalte die Sanierungskosten für Böden, Grundwasser und Trinkwasserversorgung tragen. Und drittens mit ihrer Gesundheit, durch Krebs, Immunschwäche, Fruchtbarkeitsstörungen und eine Vielzahl chronischer Erkrankungen, deren Behandlungskosten wiederum das Gesundheitssystem belasten.

Die Produzenten hingegen haben in der Regel dreimal profitiert: durch die Gewinne aus dem Verkauf der Produkte, durch die jahrzehntelange Unterlassung kostspieliger Substitutionsforschung und durch die Externalisierung aller Folgekosten. Das ist kein Marktversagen im technischen Sinne – es ist das Resultat einer politisch gewollten Kostenverteilung, die jahrzehntelang von mächtigen Industrielobbys verteidigt wurde.

Die wissenschaftliche Evidenz ist erdrückend. Die ökonomischen Argumente für ein rasches Handeln sind eindeutig. Was fehlt, ist der politische Wille, das Verursacherprinzip mit Zähnen auszustatten – und die Bereitschaft, den Konzernen gegenüber jene Konsequenz zu zeigen, die man bei jedem Kleinunternehmer selbstverständlich voraussetzt.

Bis dahin zahlen alle.

Quellen und weiterführende Literatur

Infosperber (17.03.2026): PFAS: Steuerzahlende bekommen die Rechnung

EU-Kommission/Deutsches Ärzteblatt (29.01.2026): EU-Report zeigt enorme Kosten durch PFAS auf

European Environment Agency (2026): The cost of PFAS pollution for our society

EFSA (2020/2025): Risikobewertung per- und polyfluorierter Alkylsubstanzen in Lebensmitteln

Nordischer Rat (2019/2023): Cost of Inaction – PFAS in the Nordic Countries

Umweltbundesamt Deutschland: PFAS im Menschen – Human-Biomonitoring-Studien

Fraunhofer-Gesellschaft (2024): PFAS – Herausforderungen und neue Destruktionstechnologien

BDEW/Universität Bonn (2025): PFAS-Verschmutzung der Umwelt – Dimension und Kosten

Eidgenössische Finanzkontrolle (2024): Umgang des Bundes mit problematischen Stoffen