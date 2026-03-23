Fast live aus dem Europäischen Parlament, mit Sibylle Berg & Martin Sonneborn. Gibt (wahrscheinlich) nicht 100% die Meinung von Parlamentspräsidentin Metaxa, Außenbeauftragter Kallas & Kommissionschefin vonderLeyen ("Trullah-Regime") wieder... Und Friedrich "FF" Merz wird's wohl auch nicht freuen... Smiley!
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EU unplugged
Sibylle Berg & Martin Sonneborn senden (fast) live
März 23, 2026
Fast live aus dem Europäischen Parlament, mit Sibylle Berg & Martin Sonneborn. Gibt (wahrscheinlich) nicht 100% die Meinung von Parlamentspräsidentin Metaxa, Außenbeauftragter Kallas & Kommissionschefin vonderLeyen ("Trullah-Regime") wieder... Und Friedrich "FF" Merz wird's wohl auch nicht freuen... Smiley!
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