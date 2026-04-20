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Im Bedrettolab, dem unterirdischen Forschungslabor der ETH Zürich im ehemaligen Bedretto-Baustollen des Furkatunnels, beginnt dieser Woche ein aufsehenerregendes Experiment: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lösen gezielt künstliche Erdbeben aus – gesteuert per Knopfdruck aus Zürich.

Wasser als Zünder

Das Verfahren ist technisch bestechend simpel: Über mehrere Tage pressen die Forschenden Wasser in einen Bruch zwischen zwei Gesteinsschichten tief im Tessiner Untergrund. Der zunehmende Wasserdruck setzt die Gesteinsblöcke in Bewegung – und erzeugt damit ein kontrollierbares Erdbeben. Das Experiment wird schrittweise hochgefahren, bis entweder eine Magnitude von 1,0 erreicht wird oder 2.000 Kubikmeter Wasser in das Gestein injiziert worden sind.

Während des gesamten Versuchs befindet sich niemand im Tunnel. Der Auslöser sitzt in Zürich.

Wie gefährlich ist das?

Die Projektverantwortlichen haben eine detaillierte Risikobewertung vorgenommen. Ein Erdbeben der Magnitude 1 dürfte demnach keine nennenswerten Schäden verursachen. Geringfügige Schäden in unmittelbarer Tunnelnähe seien zwar nicht völlig auszuschliessen, ernsthafte Schäden an der Infrastruktur aber erst ab einer Magnitude von 2,5 zu erwarten – die Wahrscheinlichkeit dafür liege bei rund einem Prozent.

Ausserhalb des Tunnels sinkt die Schadenwahrscheinlichkeit noch drastisch: 1 zu 10.000. Die Forschenden betonen, dass diese Wahrscheinlichkeit deutlich tiefer liegt als jene eines natürlichen Erdbebens, das im gleichen Zeitraum in der Region spürbar sein oder Schäden verursachen könnte.

Warum das Ganze?

Hinter dem Experiment steht eine der fundamentalsten offenen Fragen der Geophysik: Was passiert unmittelbar bevor ein Erdbeben einsetzt, und was bringt es wieder zum Stillstand? Trotz jahrzehntelanger Forschung weltweit fehlen bis heute verlässliche Vorläufersignale für Erdbeben.

Stefan Wiemer von der ETH Zürich und dem Schweizerischen Erdbebendienst brachte die Logik des Vorgehens auf den Punkt: «Da wir nicht die Zeit haben, zu warten, bis es am genau richtigen Ort wieder zu einem Erdbeben kommt, lösen wir sie selber aus.»

Das klingt provokativ, ist aber wissenschaftlich durchdacht. Nur wer ein Beben unter kontrollierten Bedingungen direkt am Entstehungsort messen kann, bekommt die Daten, die für verlässlichere Prognosen nötig wären.

14 Millionen Euro aus Brüssel

Das Projekt trägt den Namen «Fault Activation and Earthquake Rupture» – kurz FEAR – und wird vom Europäischen Forschungsrat mit 14 Millionen Euro gefördert. Ein Seitentstollen von 120 Metern Länge wurde eigens für die Experimente in den Berg getrieben.

Das Bedrettolab hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit einzigartigen Forschungsstandorte für Geomechanik und Seismologie entwickelt. Die jetzt startenden FEAR-Experimente sind der bisher ambitionierteste Versuch, Erdbeben nicht nur zu beobachten, sondern aktiv zu studieren – in dem Moment, in dem sie entstehen.

Quelle: Keystone-SDA / ETH Zürich