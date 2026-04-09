BÜNZLI MAGAZIN — WIRTSCHAFT & VERKEHR

Wie der Ölpreisverfall das älteste Transportmittel der Welt zum heissesten Investment macht

Seit die Strasse von Hormus wieder offen ist, kollabiert der Ölpreis – und mit ihm das Geschäftsmodell der Individualmobilität. Analysten empfehlen: Esel kaufen.

Von Hansrudolf Brupbacher-Müller, Bünzli-Wirtschaftskorrespondent | Zürich, 9. April 2026

ZÜRICH. – Es war ein schwarzer Dienstag für die Ölkonzerne und ein goldener für Equus asinus: Nachdem der Iran-USA-Israel-Waffenstillstand die Strasse von Hormus überraschend wieder geöffnet hat, ist der Rohölpreis innerhalb von 48 Stunden um 18 Prozent eingebrochen. Während IOGP-Sprecher Ian Howitzer in London weinend an die Presse trat und um Spenden für in Not geratene Ölmultis bat, registrierten Schweizer Eselzüchter einen Nachfrageanstieg von 340 Prozent. Der Esel, jahrtausendelang als Lasttier verspottet, feiert seine Rückkehr als Premiumverkehrsmittel.

«Günstiger als ein Twingo – und er braucht keinen Service»

«Ich habe meinen Diesel-Kangoo verkauft und mir einen Nubischen Esel aus dem Tessin geholt», erzählt Ruedi Schläpfer, 54, Versicherungsvertreter aus Hinwil. «Das Tier heisst Konrad, frisst Heu für achtzehn Franken im Monat, und ich habe noch nie einen Stau erlebt, weil Konrad grundsätzlich auf Trottoirs ausweicht.» Schläpfer ist kein Einzelfall. Auf dem Zürcher Eselmarkt – der nach zwanzig Jahren Pause letzte Woche in Wädenswil spontan wiedereröffnet wurde – wechselten 47 Tiere den Besitzer, zu Preisen zwischen 800 und 4200 Franken. «Wir sind überrannt worden», sagt Züchterin Vreni Howald, die eigentlich nur ihren Stand mit Apfelmost betreiben wollte. «Ich habe am Ende meine eigene Stute verkauft, weil ein Herr aus Küsnacht doppelten Preis geboten hat. Er wollte das Tier für den Arbeitsweg nach Zollikon.»

Die Nachfrage trifft auf ein knappes Angebot. Während der letzten dreissig Jahre hat die Schweiz ihren Eselbestand von einst 12'000 Tieren auf rund 2'300 reduziert – eine Folge, die Ökonomen heute als «strukturelle Fehlallokation im Transportmittelportfolio» bezeichnen und die damals schlicht als «wir brauchen keine Esel mehr» dokumentiert wurde.

Ölkonzerne fordern Gegenmassnahmen – und den Rückmarsch des Esels in den Stall

Die Internationale Vereinigung der Öl- und Gasproduzenten (IOGP) hat unterdessen reagiert. In einer Notmitteilung fordert sie nicht nur die sofortige Wiederschliessung der Strasse von Hormus, sondern auch ein «EU-weites Moratorium auf Huftiere als Fortbewegungsmittel im Individualverkehr». IOGP-Sprecherin Belinda Chase erklärte gegenüber Medien: «Wenn sich dieser Trend fortsetzt, verlieren wir nicht nur Marktanteile im Treibstoffbereich. Wir verlieren auch die emotionale Bindung des Autofahrers ans Benzin. Und die ist seit 1923 unser wichtigstes Produkt.»

Auf die Frage, ob nicht ein niedrigerer Ölpreis eigentlich gut für die Konsumenten sei, reagierte Chase mit sichtlicher Irritation: «Gut für die Konsumenten? Das sagen Sie auch über Generika bei Medikamenten. Schauen Sie, wie das endet.»

Bundesrat prüft «Esel-Vignette» – Verkehrskommission tagt notfallmässig

In Bern ist die Lage ebenfalls angespannt. Das UVEK hat nach Auskunft von Kreisen, die namentlich nicht genannt werden wollen, eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die prüfen soll, ob Esel unter das Strassenverkehrsgesetz fallen. «Technisch gesehen ist ein Esel kein Motorfahrzeug», gibt ein Experte des ASTRA zu bedenken. «Aber er belegt Strassenraum, produziert Emissionen – organischer Natur – und kann eine erhebliche Gefahr für den Veloverkehr darstellen, wenn er plötzlich stehenbleibt, was er bekanntlich gerne tut.»

Die Idee einer «Esel-Vignette» zu 45 Franken jährlich wird laut gut informierten Quellen im EFD bereits ernsthaft diskutiert. Finanzminister Karin Keller-Sutter soll dem Vernehmen nach gesagt haben, man müsse «alle Optionen prüfen». Was in Bundesratskreisen bekanntlich bedeutet: Es kommt sicher.

Der Esel als ESG-Asset: Zürcher Vermögensverwalter entdecken die «Grüne Reittierstrategie»

Besonders aufmerksam verfolgt wird die Entwicklung in der Zürcher Finanzbranche. Die Privatbank Maerki Baumann soll laut einem Bloomberg-Bericht bereits an einem ersten «Donkey-ETF» arbeiten, der in diversifizierte Bestände von Eseln, Maultieren und verwandten Lasttieren investiert. «Der Esel erfüllt sämtliche ESG-Kriterien», erklärt Analyst Christoph Dürrenmatt-Bosshard von der Universität St. Gallen. «Er ist CO2-neutral, sozial inklusiv – er trägt buchstäblich alle –, und Governance ist durch den Tierbesitzer geregelt. Das ist nachhaltiger als jede Tesla-Aktie.»

Zürich ist indes nicht allein. In Genf hat die kantonale Polizei bereits drei Beschwerden von Lamborghini-Fahrern registriert, die an der Seestrasse hinter Eseln feststeckten. «Das Tier war korrekt eingeordnet und signalisierte nichts», heisst es im Polizeibericht. «Der Fahrer des Supersportwagens hat das Fahrzeug verlassen und versucht, den Esel durch Hupen zu beeinflussen. Ohne Erfolg.»

Kommentar: Endlich ehrlich

Man muss die Situation nüchtern betrachten: Der Esel hat nie gelogen. Er hat nie versprochen, 500 Kilometer Reichweite zu haben. Er hat nie eine Ladepauseninfrastruktur eingefordert, ist nie wegen eines Software-Updates ausgefallen und hat noch nie Steuern auf Treibstoff verursacht, der aus einem geschlossenen Meereskanal stammte. Der Esel ist, was er ist: störrisch, verlässlich, und günstiger im Betrieb als ein Mittelklassewagen im Jahr 2026.

Dass die Ölkonzerne nun Lobbying betreiben gegen das Tier, sagt mehr über unsere Wirtschaft aus als jeder Geschäftsbericht. Und dass der Bundesrat eine Vignette für ihn prüft, sagt alles über den Bundesrat.

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Dieser Artikel ist Satire. Alle genannten Personen und Institutionen sind fiktiv oder satirisch überzeichnet. Der Esel ist real und verfügbar. | Bünzli Magazin / Swissvox Media, April 2026