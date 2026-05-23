Der Herzchirurg, der warnte – und dafür bestraft wurde

Adeplas ist Herzchirurg, Whistleblower und SVP-Kantonsrat. Im Interview zeichnet er ein vernichtendes Bild der Vorgänge rund um das Universitätsspital Zürich, den umstrittenen Kardiologen Francesco Maisano und ein Medizinprodukt, das Hunderte Millionen einbrachte – und möglicherweise Dutzende Menschenleben kostete.

Inland / Gesundheitswesen

Es braucht eine gewisse Chuzpe, um als leitender Arzt eines Schweizer Universitätsspitals den eigenen Chef anzuzeigen. Es braucht noch mehr davon, wenn man weiss, dass dieser Chef bestens vernetzt ist – mit Klinikdirektoren, Kardiologiechefs, Kongresspräsidenten und einem Milliardendeal im Hintergrund. Adeplas, Herzchirurg, habilitiert unter 39, 17 Jahre lang am Universitätsspital Zürich tätig, hat es trotzdem getan. Die Quittung: Operationsverbot, Entlassung ohne Begründung, Strafanzeige gegen ihn selbst – und jahrelange öffentliche Demontage.

Jetzt, da der Bericht von Altbundesrichter Niklaus Oberholzer auf dem Tisch liegt und von rund 70 vermeidbaren Todesfällen die Rede ist, wirkt das, was Adeplas schon 2019 gemeldet hat, wie eine Prophezeiung, die niemand hören wollte.

Das Produkt: Schrauben, die nicht halten können

Im Zentrum der Geschichte steht das sogenannte Cardioband – ein Katheterimplantat zur Behandlung undichter Herzklappen, entwickelt von der israelischen Firma Valtek, vorangetrieben massgeblich von Francesco Maisano, der 2013/14 als Leitender Arzt und 2015 als Klinikdirektor der Herzchirurgie ans Unispital Zürich geholt wurde.

Adeplas war von Beginn an skeptisch. Die Konstruktion des Cardiobands basiert auf Schrauben, die direkt in das Herzmuskelgewebe gedreht werden – ohne dass das Herz dabei ruhiggestellt werden kann. «Wenn man eine Schraube in einen Knochenbruch macht, bekommt der Patient einen Gips, damit die Schraube einwachsen kann», erklärt Adeplas. «Das kann man beim Herz nicht machen. Das Herz bewegt sich immer weiter.» Die Pulling Force der Schrauben, die Gewebequalität, das Risiko des Ausreissens – nichts davon sei je sauber in Tiermodellen definiert worden.

Unter Maisanos Vorgänger Volkmar Falk wurde das Cardioband in Zürich nie am Patienten eingesetzt. Unter Maisano kam es ab 2015 zum klinischen Einsatz – trotz wachsender interner Kritik aus der Kardiologie, die bei Nachkontrollen schlechte Ergebnisse feststellte.

Der Drahtbruch: Eine Weltpremiere, geschnitten und geschönt

2016 sollte das Cardioband erstmals auch an der Trikuspidalklappe – der rechten Herzseite – eingesetzt werden. Ein historischer Moment, live gefilmt, am Nachmittag auf Social Media gestellt: «Weltpremiere», «sensationell», «super Ergebnis». Was das Video verschwieg: Der Draht war während des Eingriffs gebrochen. Man hatte ein zweites Implantat darübergesetzt, ohne es zu erwähnen. Das Ergebnis war schlecht.

«Heute würde man sagen: Fake-Video», sagt Adeplas trocken. «Das ist bestätigt.» Die wissenschaftliche Publikation, die zeitgleich erschien, enthielt den Drahtbruch ebenfalls nicht. Erst nach öffentlichem Druck wurde nachträglich ein «Word of Caution» ergänzt.

Der Zeitpunkt war kein Zufall. Wenige Monate zuvor hatte Valtek für die Mitralklappe (linke Herzseite) die CE-Zulassung erhalten – jene europäische Zertifizierung, die für einen Verkauf der Firma unerlässlich war. Im Februar 2017, vier bis fünf Monate nach dem Drahtbruch, wurde Valtek für 690 Millionen US-Dollar an die amerikanische Firma Edwards Life Sciences verkauft. Die erste Tranche: 340 Millionen. Sofort fällig. Der Drahtbruch war zu diesem Zeitpunkt nicht öffentlich bekannt.

Das Netzwerk: Schlüsselfiguren in Schlüsselpositionen

Was Adeplas beschreibt, ist kein Einzeltäter-Szenario. Maisano war eingebettet in ein dichtes Geflecht aus klinischen Führungspersonen, Journalherausgebern und Kongresspräsidenten, die das Cardioband über Jahre voranpushten und kritische Stimmen mundtot machten.

Volkmar Falk, Maisanos Vorgänger in Zürich, war Präsident der Europäischen Gesellschaft für Cardiothoracic Surgery. Thomas Lüscher, langjähriger Direktor der Kardiologie am Unispital, war Chief Editor des European Heart Journal – jenem Journal, in dem zentrale Cardioband-Studien publiziert wurden – und hatte laut Adeplas das Projekt von Beginn an aktiv unterstützt. Ein Berner Kardiologe, der 2019 ein internes Audit durchführte und zum Schluss kam, die Ergebnisse seien vertretbar, hatte «vergessen» zu erwähnen, dass er von Edwards Life Sciences als Principal Investigator für eine Postmarktstudie zum Cardioband bezahlt wurde.

«Es waren ganz wichtige Schlüsselfiguren in Schlüsselpositionen», sagt Adeplas, «die sowohl in fachlichen Publikationen als auch bei wichtigen Kongressen Einfluss hatten. Und die haben das immer weiter vorangepusht.»

Die Meldung: 17 Jahre, dann die Tür

Im Dezember 2019 legte Adeplas dem damaligen CEO des Unispitals, Gregor Zünd, ein detailliertes Dokument vor – zuerst eine Kurzfassung am 6. Dezember, dann die Langfassung am 12. Dezember. Darin: zwölf exemplarische Patientenfälle, Beschreibungen von Qualitätseinbrüchen, fragwürdigen Devices, unterdrückten Komplikationen. Kein Aufruf zur sofortigen Entlassung Maisanos, sondern die Bitte um «flankierende Schutzmassnahmen».

Die Antwort liess bis Februar auf sich warten – und kam vom Rechtsdienstleiter. Die Frage: Ob er die Namen der Patienten hätte. Nicht: Was genau war bei diesen Fällen falsch? Nicht: Was brauchen Sie, damit Sie sicher sind?

Kurz darauf wurde ihm ein mehrmonatiges Sabbatical angeboten – bei voller Bezahlung. Als er ablehnte, folgte ein telefonisches Operationsverbot. Mit der Begründung, man «überlege sich noch einen Grund».

Nach 17 Jahren am Unispital Zürich, nach Hunderten von Herzoperationen, nach einer Habilitation und einer anstehenden Titularprofessur – entlassen. Ohne Angabe von Gründen. Maisano durfte bleiben.

Der erste Bericht: Verharmlosung als Methode

Im Frühjahr 2020 erschien der erste Bericht der Anwaltskanzlei Walder Wyss, mandatiert vom Unispital selbst. Adeplas sagt über den Bericht, er sei «schlimmer als Vincenz» gewesen – ein Auftragsgutachten, das die katastrophalen Befunde im Kleingedruckten versteckte und in den Schlussfolgerungen systematisch verharmloste.

Ein Beispiel aus dem Bericht: Ein Patient, der für einen anderen Eingriff kam, erhielt ohne entsprechende Indikation ein Klappen-Implantat und verstarb. Die Schlussfolgerung der Kanzlei: Das Implantat habe vielleicht gar nichts damit zu tun gehabt. «Alles wurde völlig umgedreht», sagt Adeplas.

Kernaussage des ersten Walder-Wyss-Berichts: Es habe «keine Patientengefährdung» stattgefunden. Adeplas wurde entlassen. Maisano blieb – mit Lobeshymnen, bis er unter medialem Druck schliesslich doch freigestellt und 2021 nach Mailand verabschiedet wurde.

Die Milliarde: Wo ist das Geld geblieben?

Adeplas benennt in dem Interview eine Zahl, die aufhorchen lässt: «Es ging um 1 Milliarde US-Dollar. 700 Millionen sind tatsächlich geflossen.»

Von Valtek an Edwards: 690 Millionen, wovon letztlich rund 340 Millionen ausgezahlt wurden (die zweite Tranche über 300 Millionen blieb aus, weil ein Gericht das Produkt als untauglich einstufte). Danach: der Deal mit einer chinesischen Medtech-Firma rund um das Folgeprodukts CardioValve – abermals über 300 Millionen.

Was Adeplas für bemerkenswert hält: Vom Universitätsspital Zürich und der Universität Zürich, wo die Produkte massgeblich zur Marktreife entwickelt wurden, kam nach dem Trade Sale 2017 keine einzige Medienmitteilung. Kein «Unser Klinikdirektor hat einen Mega-Deal abgeschlossen». Keine Ankündigung einer Beteiligung. Nichts.

«Wenn ein Produkt am Unispital Zürich und an der Universität entwickelt wird, hat die Universität automatisch ein gewisses Anrecht darauf – das ist Obligationsrecht», sagt Adeplas. Dass offenbar nichts geflossen ist – oder dass zumindest nichts öffentlich bekannt wurde –, hält er für «auffällig». Und wirft die Frage auf, wohin die 700 Millionen denn tatsächlich geflossen sind.

Die Staatsanwaltschaft Zürich hat eine Spezialeinheit mit vier Staatsanwältinnen und Staatsanwälten eingesetzt. Adeplas selbst hat vor zwei Jahren eine über dreissigseitige Strafanzeige eingereicht. Er wurde bis heute noch nie dazu befragt.

Einordnung

Die Geschichte des Cardiobands ist mehr als ein Spitalskandal. Sie ist ein Lehrstück darüber, was passiert, wenn kommerzielle Interessen in den klinischen Alltag eindringen – und wenn die Strukturen, die das verhindern sollten, stattdessen schützen, vertuschen und verzögern.

Was Adeplas 2019 gemeldet hat, steht heute im Bericht von Altbundesrichter Oberholzer: beschönigte Ergebnisse, unterschlagene Komplikationen, ein Klinikdirektor ohne funktionierendes Qualitätsmanagement. Rund 70 Menschen, die möglicherweise in einem anderen Spital noch leben würden.

Fünf Jahre hat es gedauert, bis die offizielle Schweiz das anerkennt. Der Mann, der es als Erster schriftlich dokumentiert und gemeldet hat, sitzt heute im Zürcher Kantonsrat – und wartet immer noch auf eine Befragung zu seinen Patientenfällen.