«Es geht um Betrug, Machtmissbrauch und Korruption» – Was eine AfD-Europaabgeordnete aus Brüssel berichtet

von Nico Stino | Swissvox Media

Anja Arndt sitzt seit 2024 im Europäischen Parlament, für die AfD, in der Fraktion ESN (Europa der Souveränen Nationen). Sie ist studierte Lehrerin und Betriebswirtin, Mutter von vier Kindern, und befindet sich derzeit in einem internen Parteikonflikt: Ihre Mitgliedsrechte in der AfD wurden – nach eigenen Angaben ohne Vorwarnung und ohne stichhaltige Begründung – entzogen. Anfang 2025 hielt sie einen Vortrag vor einer kleinen Gruppe politisch interessierter Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen, in dem sie Einblick in ihr Arbeitsumfeld im EU-Parlament gab.

Was sie zu berichten hatte, ist – unabhängig von der parteipolitischen Einordnung – in Teilen bemerkenswert und verdient eine sachliche Auseinandersetzung.

Das Parlament, das keines ist

Arndt schildert eine institutionelle Grundspannung, die in der europapolitischen Debatte selten klar ausgesprochen wird: Das Europäische Parlament hat formal keine echte gesetzgebende Initiative. Gesetze, Verordnungen und Richtlinien gehen von der EU-Kommission aus – einem Gremium von Kommissaren, das von den Bürgern nicht direkt gewählt wird. Das Parlament kann Änderungen vorschlagen, muss dafür aber Mehrheiten organisieren; bei sogenannten delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten hat es ohnehin kaum Einfluss.

Allein im Jahr 2025 brachte die Kommission laut Arndt 1.456 Rechtsakte auf den Weg – darunter 21 neue Richtlinien, 102 Verordnungen, 137 delegierte Rechtsakte und 1.196 Durchführungsrechtsakte. Dies, obwohl Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen öffentlich und wiederholt einen «beispiellosen Bürokratieabbau» versprochen hatte. Arndt nennt es eine «dreiste Täuschung» – eine Einschätzung, die auch jenseits des AfD-Milieus geteilt wird. Selbst EU-freundliche Wirtschaftsverbände beklagen seit Jahren die Regulierungsdichte aus Brüssel.

Der Green Deal und die Frage, die niemand beantwortet

Im Umweltausschuss, dem Arndt angehört, konfrontierte sie EU-Klimakommissarin Teresa Ribera mit einer Rechnung: Der Anteil der EU an den globalen CO₂-Emissionen beträgt rund sechs Prozent. Der menschliche Anteil am gesamten atmosphärischen CO₂ liegt bei etwa vier Prozent des ohnehin minimalen Gesamtanteils. Selbst wenn die EU ihre gesamte Industrie lahmlegen würde, resultiere daraus eine rechnerisch verschwindend kleine Reduktion des atmosphärischen CO₂-Gehalts.

Arndt fragte die Kommissarin: Wo kann man den wissenschaftlichen Nachweis nachlesen, dass genau diese Einsparung die Welttemperatur senken wird? Die Antwort, die sie erhielt: «Klimaleugner wie Sie sind die grösste Bedrohung für die Menschheit.»

Eine Antwort auf die Frage blieb aus.

Man muss Arndts klimaskeptische Grundhaltung nicht teilen – und die Wissenschaft zur menschengemachten Erwärmung ist breiter abgestützt, als sie suggeriert – um festzuhalten: Eine gewählte Volksvertreterin mit einer konkreten Rechenfrage abzuspeisen und sie als «Bedrohung für die Menschheit» zu bezeichnen, ist kein Diskurs. Es ist Diffamierung.

67 Milliarden Euro Betrugsschaden – und «unzureichende Kontrollsysteme»

Arndt berichtet über Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft, die derzeit in über 3.600 Fällen aktiv sein soll. Der geschätzte Schaden: 67 Milliarden Euro. Der Fokus liegt auf dem «Next Generation EU»-Fonds – einem 800-Milliarden-Programm, von dem allein rund 300 Milliarden in Klimaprojekte fliessen.

Der Europäische Rechnungshof habe festgestellt, so Arndt, dass die «Anti-Betrugs-Systeme nicht ausreichend» seien – ein Befund, der angesichts der Grössenordnung der Summen beunruhigend ist. Unabhängige Berichte zur Rechenschaftspflicht des NGeu-Fonds bestätigen strukturelle Kontrolldefizite.

Spanien wollte seinen Bürgern helfen. Brüssel sagte Nein.

Als die spanische Regierung angesichts explodierender Energiepreise die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 21 auf 10 Prozent senken wollte, intervenierte die EU-Kommission: Die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie lasse dies nicht zu. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis habe gefordert, Entlastungsmassnahmen müssten «mit der Dekarbonisierung in Einklang stehen».

Übersetzt: Wer Bürgern günstigeres Benzin ermöglichen will, verstösst gegen die Klimaideologie.

Gleichzeitig sind laut Arndt im vergangenen Jahr vier Millionen deutsche Haushalte nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Gas- und Stromrechnungen zu bezahlen – EU-weit sollen es 14 Millionen Betroffene sein. Der Begriff «Energiearmut» hat in Brüssel längst Einzug gehalten, ändert aber offenbar nichts am Kurs.

Sanktionen gegen Einzelpersonen: Der Fall Jacques Baud

Das schwerste Geschütz, das Arndt auffährt, betrifft ein Thema, das auch in der Schweiz Aufmerksamkeit verdient: die EU-Sanktionen gegen Einzelpersonen wegen angeblicher «pro-russischer Propaganda».

Der Schweizer Oberst a.D. und Autor Jacques Baud – bekannt für seine militäranalytischen Bücher zum Ukraine-Konflikt – wurde Ende 2024 auf eine EU-Sanktionsliste gesetzt. Die Konsequenzen: Einreiseverbot in die EU, vollständiges Einfrieren seines EU-Vermögens sowie seines Schweizer Bankkontos. Kein EU-Bürger und kein Unternehmen darf ihm direkt oder indirekt finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.

Für Grundbedürfnisse wie Miete, Lebensmittel und Medikamente müsse er Genehmigungen einholen – um Zugang zu seinem eigenen Geld zu erhalten.

Baud selbst erklärte in einem Interview, er habe systematisch Einladungen von RT und TASS abgelehnt, in seinen Büchern ausschliesslich westliche und ukrainische Quellen verwendet, und explizit propagandistische Terminologie vermieden. Seine Schlussfolgerungen zum Ukraine-Krieg weichen von der offiziellen NATO-Lesart ab – das scheint als Grundlage für die Sanktionierung zu genügen.

Laut Arndt stehen inzwischen 59 Einzelpersonen und 17 Organisationen auf dieser Liste – viele davon seit Dezember 2025. Darunter auch der deutsche Blogger Thomas Röper (Betreiber von «Anti-Spiegel») und die Journalistin Alina Lipp.

Juristen zweifeln an der Rechtsgrundlage der Massnahmen. Der zugrunde liegende Ministerratsbeschluss vom Oktober 2024 gegen «destabilisierende russische Aktivitäten» wurde offenbar ohne parlamentarische Mitsprache gefasst.

Die eingefrorenen russischen Vermögen und das Risiko für den Finanzplatz Europa

Arndt spricht auch das Thema der eingefrorenen russischen Staatsvermögen an: Die EU überweist Zinserträge daraus als Finanzhilfe an die Ukraine – zuletzt 1,4 Milliarden Euro. Sie warnt, dies ruiniere langfristig das Vertrauen in den Finanzplatz Europa: Grossinvestoren beobachteten den Zugriff auf Staatskonten genau, und das Signal – dass Vermögenswerte per Brüsseler Beschluss konfisziert werden können – könnte Kapital dauerhaft abschrecken.

Swissvox Media | swissvox.news | Quellen: Transkript des Vortrags von Anja Arndt MdEP (2025), öffentlich verfügbare EU-Dokumente und Presseberichte zum Fall Jacques Baud.