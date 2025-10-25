Während sich die Europäische Union offiziell für Datenschutz und digitale Sicherheit rühmt, arbeitet sie gleichzeitig an Gesetzen, die die Privatsphäre von Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürgern massiv bedrohen könnten. Unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung will Brüssel Verschlüsselung in privaten Chats aufweichen – während Regierungsstellen selb…