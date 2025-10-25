„Es geht nicht um Sicherheit, es geht um Kontrolle“ – Wie EU-Regierungen ihre eigene Kommunikation verschlüsseln, aber unsere privaten Chats knacken wollen
Während sich die Europäische Union offiziell für Datenschutz und digitale Sicherheit rühmt, arbeitet sie gleichzeitig an Gesetzen, die die Privatsphäre von Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürgern massiv bedrohen könnten. Unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung will Brüssel Verschlüsselung in privaten Chats aufweichen – während Regierungsstellen selb…