Von Nico Stino

Es war ein ungewöhnliches Bild, das sich am Pfingstmontag im Vatikan abspielte. Papst Leo XIV., der erste US-amerikanische Pontifex der Kirchengeschichte, trat persönlich vor die Kameras, um seine erste grosse Enzyklika «Magnifica Humanitas» vorzustellen – ein Novum für ein Dokument dieser Gattung. Auf 245 Absätzen entfaltet der Papst eine Sozialethik des KI-Zeitalters, die in ihrer Schärfe sowohl theologisch als auch politisch Sprengkraft besitzt. Wer den Text liest, erkennt schnell: Hier spricht kein ferner Kirchenfürst über abstrakte Technikfragen, sondern ein Mahner, der sich unmissverständlich gegen die Konzentration von Macht, Reichtum und Deutungshoheit bei einer Handvoll amerikanischer Technologiekonzerne richtet – ohne je einen Namen zu nennen, aber für jeden Kenner der Szene unübersehbar adressiert.

Zwischen Turmbau zu Babel und neuem Jerusalem

Leo XIV. bedient sich zweier biblischer Bilder, um seine Botschaft zu transportieren. Das eine ist der Turmbau zu Babel: Symbol menschlicher Selbstüberhebung, eines Projekts, das aus Hybris entsteht und zwangsläufig in Chaos und Zerstörung mündet. Das andere ist das neue Jerusalem – die Vision einer Gemeinschaft, die Schritt für Schritt, in gemeinsamer Anstrengung und unter Wahrung der Menschenwürde aufgebaut wird. Zwischen diesen beiden Polen verortet der Papst die gegenwärtige Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Die Botschaft ist unzweideutig: Die heutige Entwicklung gleicht eher dem ersten Bild als dem zweiten – und es liegt an «allen Menschen guten Willens», den Kurs zu korrigieren.

Bemerkenswert ist, dass der Papst seine Ansprache auf Englisch hielt – ein klares Signal an sein Heimatland, wo die gesellschaftliche Debatte über künstliche Intelligenz derzeit so aufgeladen ist wie nirgendwo sonst.

«KI entwaffnen» – ein Begriff mit doppeltem Boden

Das Herzstück der Enzyklika ist die Forderung, künstliche Intelligenz zu «entwaffnen» (Absatz 110). Der Begriff ist bewusst doppeldeutig gewählt. Gemeint ist nicht allein die militärische Dimension – also der Einsatz von KI in autonomen Waffensystemen, ein Thema, das auch in Genf und Brüssel seit Jahren diskutiert wird. Gemeint ist ebenso die Entwaffnung von KI als geopolitischem Wettrüstungsinstrument und als ökonomischem Machthebel gegen die eigene Bevölkerung. Damit stellt sich Leo XIV. implizit gegen den in Washington parteiübergreifend zelebrierten «KI-Wettlauf mit China» – eine Position, die in den Augen mancher amerikanischer Strategen einer Provokation gleichkommt.

Konkret verlangt die Enzyklika in den Absätzen 71, 76 und 178 Transparenz, öffentliche Kontrolle und echte Mitwirkungsrechte der Bevölkerung bei Entscheidungen über Algorithmen, Daten und Plattformen. Es ist die päpstliche Variante einer Forderung, die in säkularer Sprache «Demokratisierung der KI-Governance» heisst – und die in den USA derzeit fast ausschliesslich von der politischen Linken vertreten wird.

Zwei Sätze, die in Washington für Stirnrunzeln sorgen dürften

Zwei Passagen der Enzyklika gehen über die KI-Thematik hinaus und dürften insbesondere in konservativen und neokonservativen Kreisen der USA auf Widerstand stossen. Zum einen erklärt Leo XIV., die traditionelle «Theorie des gerechten Krieges» sei überholt (Absatz 192) – eine Aussage mit unmittelbarer Relevanz für die aktuellen Debatten über Rüstungsexporte, Drohnenkriege und automatisierte Kampfsysteme. Zum anderen entschuldigt sich der Papst dafür, dass die katholische Kirche die transatlantische Sklaverei erst im 19. Jahrhundert entschieden verurteilt habe (Absatz 176) – ein Schuldbekenntnis, das in einem Land, in dem die Aufarbeitung der Sklavereigeschichte ein permanentes politisches Reizthema ist, zusätzlichen Zündstoff liefert.

Der Auftritt von Christopher Olah – ein gezielter Affront

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Gästeliste der Präsentation. Eingeladen war nicht irgendein Vertreter der Tech-Industrie, sondern Christopher Olah, Mitbegründer von Anthropic – jenem KI-Unternehmen, das sich gegenwärtig in einem offenen Rechtsstreit mit dem US-Verteidigungsministerium befindet, weil es sich weigert, seine Sprachmodelle für vollautomatisierte Waffensysteme oder die Massenüberwachung der eigenen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Olah, der sich selbst als Atheist bezeichnet, dankte in seiner kurzen Ansprache für die päpstlichen Leitlinien und betonte, wie schwierig es für führende KI-Labore unter Wettbewerbs- und geopolitischem Druck sei, «das Richtige zu tun». Es brauche die kritische Stimme der Kirche im engen Austausch mit den Forschungslaboren. Dass ausgerechnet Anthropic – und nicht etwa OpenAI, Google oder Meta – als Gesprächspartner ausgewählt wurde, ist als deutliches Signal zu lesen: Der Vatikan positioniert sich an der Seite jener Akteure, die sich dem militärisch-industriellen Komplex zumindest punktuell verweigern, und distanziert sich von jenen, die sich ihm andienen.

Ein Land im Umbruch: Wachsender Unmut gegen KI

Die Enzyklika trifft auf eine US-Gesellschaft, in der die Stimmung gegenüber künstlicher Intelligenz zunehmend kippt. Umfragen zeigen eine wachsende Skepsis, KI ist in der öffentlichen Debatte zum Reizwort geworden. Symptomatisch dafür war der Auftritt des früheren Google-Chefs Eric Schmidt bei einer Abschlussfeier in Arizona, wo er von den Studienabgängern ausgebuht wurde – ein Vorfall, der in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte.

Die Ursachen dieser Stimmung sind struktureller Natur. Die Vermögensschere in den USA klafft immer weiter auf: Während Aktienbesitzer – getrieben von der KI-Rally an den Börsen – immer reicher werden, fürchten breite Bevölkerungsschichten um ihre Arbeitsplätze. Rund die Hälfte der US-Bevölkerung hat praktisch keinen Zugang zum Aktienmarkt. Die oberen zehn Prozent der Vermögenden halten rund 90 Prozent des Aktienbesitzes, das reichste eine Prozent davon allein die Hälfte – Vermögen, die in den USA grösstenteils unversteuert bleiben, solange sie nicht realisiert werden.

Die grossen Technologiekonzerne – Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla – machen mittlerweile fast 30 Prozent des S&P-500-Index aus. Die Entwicklung des Nasdaq 100 wird de facto von einer Handvoll KI-, Cloud- und Halbleiterwerten dominiert. Gleichzeitig stammt der Grossteil der Steuereinnahmen vieler Bundesstaaten weiterhin aus der Besteuerung von Einkommen – nicht von Vermögen. Ein Missverhältnis, das die Enzyklika implizit anspricht, wenn sie von «Verfügungsmacht in privater Hand» spricht.

Politische Antworten: Vermögenssteuern, Grundeinkommen, Staatsfonds

Die Reaktionen auf diese Entwicklung sind vielfältig – und reichen mittlerweile bis ins Zentrum der amerikanischen KI-Industrie selbst. Mehrere von Demokraten regierte Bundesstaaten haben die Besteuerung von Millionären verschärft. Die Senatorin Elizabeth Warren, eine der profiliertesten Kritikerinnen der Trump-Administration, fordert eine umfassende nationale Steuerreform, die gezielt auf die Gewinne der KI-Industrie abzielt.

Parallel dazu wurden in mehreren Bundesstaaten Pilotprojekte zu einem bedingungslosen Grundeinkommen lanciert – Initiativen, die paradoxerweise auch von Tech-Grössen unterstützt werden. OpenAI-Chef Sam Altman war an einem entsprechenden Pilotversuch beteiligt, sein Rivale, Anthropic-CEO Dario Amodei, befürwortet das Konzept ebenfalls. Beide betonen jedoch – ganz im Sinne der Enzyklika, die in den Absätzen 212ff. dieselbe Position vertritt –, dass ein Grundeinkommen allein nicht ausreiche, da Arbeit dem Menschen Sinn und Selbstwert vermittle, was ein Geldtransfer nicht ersetzen könne.

Noch weiter gehen Vorschläge für einen «KI-Staatsfonds» (Sovereign Wealth Fund). Amodei skizzierte ein solches Modell bereits im Oktober 2025 in seinem Strategiepapier zu den wirtschaftspolitischen Folgen der KI. Altman folgte im April 2026 mit einem eigenen Konzept für einen «Public Wealth Fund» und forderte einen neuen Gesellschaftsvertrag nach dem Vorbild des New Deal. Diese Ideen wurden vom unabhängigen Senator Bernie Sanders aufgegriffen, der mit dem «AI Sovereign Wealth Fund Act» einen Gesetzesvorschlag vorlegt, wonach 50 Prozent der Aktien grosser Tech-Konzerne einmalig in einen öffentlich kontrollierten Fonds überführt werden sollen – samt entsprechenden Stimmrechtsanteilen. Ob dieser Vorschlag jemals Gesetzeskraft erlangt, ist allerdings höchst zweifelhaft: Wie wenig politischer Wille derzeit tatsächlich vorhanden ist, zeigt die deutlich verwässerte KI-Verordnung, die Donald Trump erst im zweiten Anlauf am 2. Juni 2026 unterzeichnete.

Kalifornien als Testfall: Die Milliardärssteuer

Besondere Brisanz erhält die Debatte in Kalifornien, der viertgrössten Volkswirtschaft der Welt. Eine Volksinitiative, die im November 2026 zur Abstimmung kommt, verlangt eine einmalige, rückwirkend ab Januar 2026 geltende Abgabe von fünf Prozent auf Vermögen über einer Milliarde Dollar – ein Vorhaben, das bei den über 200 im Silicon Valley ansässigen Milliardären rund 100 Milliarden Dollar generieren könnte.

Gouverneur Gavin Newsom warnt vor einer Abwanderungswelle. Schätzungen zufolge könnten allein sechs wegziehende Milliardäre fast ein Drittel des erwarteten Steuerertrags zunichtemachen – ein Szenario, das Kalifornien bereits aus der Vergangenheit kennt, als prominente Unternehmer wie Elon Musk ihren Wohnsitz nach Texas verlegten. Auch der Wegzug von Peter Thiel nach Florida und schliesslich Argentinien wird in diesem Kontext gedeutet – offiziell als Reaktion auf Weltuntergangsängste, tatsächlich wohl ebenso als Steueroptimierung.

Bemerkenswert: Nvidia-Chef Jensen Huang signalisierte als einer der wenigen Tech-Bosse Zustimmung zur kalifornischen Initiative – ein Befund, der zeigt, dass die Fronten innerhalb der Branche keineswegs einheitlich verlaufen.

Bezos’ Steuervorschlag – Symbolpolitik aus Florida

Für Kritik sorgte derweil ein Vorschlag von Amazon-Gründer Jeff Bezos, der unteren Hälfte der amerikanischen Bevölkerung die Einkommenssteuer vollständig zu erlassen. Zwar ist der fiskalische Effekt gering – diese Bevölkerungsgruppe trägt ohnehin nur rund drei Prozent zum gesamten Steueraufkommen bei. Doch die Symbolik wirkt zwiespältig: Der Vorschlag stammt vom viertreichsten Mann der Tech-Branche, der mittlerweile im steuergünstigen Florida residiert und dessen einst renommierte «Washington Post» einen erkennbaren Schwenk in Richtung der Trump-Administration vollzogen hat.

Philanthropie als sanftere Form der Steuervermeidung

Andere Milliardäre setzen auf Philanthropie – eine in den USA verbreitete, steuerlich attraktive Form des Vermögenstransfers, die freilich ein deutlich freundlicheres Image besitzt als offene Steuerflucht. Neben der bekannten Gates-Foundation finden sich Namen wie Mark Zuckerberg, Elon Musk, Oracle-Chairman Larry Ellison und Sam Altman auf der Unterschriftenliste des «Giving Pledge». Allerdings hat ein Grossteil der Unterzeichner sein Versprechen bislang nicht eingelöst – Berichten zufolge soll Peter Thiel Musk gar dazu geraten haben, sich von der Liste streichen zu lassen.

Eine Ausnahme bildet die Gründerriege von Anthropic: Die sieben Mitgründer, darunter Christopher Olah, verkündeten Ende Januar 2026 das bislang grösste Versprechen dieser Art – 80 Prozent ihres Vermögens sollen dem sozialen Ausgleich zugutekommen. Ihr gemeinsames Vermögen wird kurz vor dem geplanten Börsengang des Unternehmens auf rund 965 Milliarden Dollar geschätzt.

Religiöse Resonanz: Endzeit versus neues Jerusalem

Dass die Enzyklika ausgerechnet in den USA besondere Wirkung entfalten könnte, liegt auch an der religiösen Prägung des Landes. Insbesondere in evangelikalen Kreisen sind Endzeiterwartungen weit verbreitet – eine Weltsicht, die gesellschaftliches Engagement angesichts eines vermeintlich nahenden Untergangs als wenig sinnvoll erscheinen lässt. Mit dem Bild des aufzubauenden neuen Jerusalem stellt sich Leo XIV. explizit gegen diesen Defätismus.

Gleichzeitig wendet sich der Papst gegen jene Strömungen im amerikanischen Technologiesektor, die den Menschen mittels KI «optimieren» wollen – Stichworte Transhumanismus und Posthumanismus, also die Vorstellung einer Verschmelzung von Mensch und Maschine. Auch hier richtet sich die Enzyklika gegen Denkfiguren, die im Silicon Valley keineswegs Randphänomene sind.

Schweigen als Strategie

Auffällig ist die bisherige Zurückhaltung der grossen Tech-Milliardäre gegenüber der Enzyklika. Eine offene Konfrontation mit dem Kirchenoberhaupt dürfte in der gegenwärtig ohnehin aufgeladenen gesellschaftlichen Atmosphäre als riskant gelten – jede öffentliche Kritik könnte der päpstlichen Botschaft erst recht zu jener Aufmerksamkeit verhelfen, die ihr Inhalt verdient. Ob dieses Schweigen anhält, oder ob «Magnifica Humanitas» tatsächlich zum Katalysator einer politischen Debatte wird, die in Washington bislang sorgfältig vermieden wurde, bleibt abzuwarten. Die Bausteine für eine solche Debatte – von der Vermögenssteuer-Initiative in Kalifornien bis zum Sanders-Vorstoss für einen KI-Staatsfonds – liegen jedenfalls bereit.