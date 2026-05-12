Die Schweiz und ihre Whistleblower: ein Muster des Versagens

von Nico Stino / Swissvox

Der Fall ist bezeichnend für ein Land, das sich gerne als Rechtsstaat der besonderen Güte versteht. André Plass, Herzchirurg am Universitätsspital Zürich, meldete Ende 2019 schwerwiegende Missstände in seiner eigenen Klinik. Er tat, was ein verantwortungsvoller Arzt tun muss: Er schlug Alarm. Vergangene Woche bestätigte eine Administrativuntersuchung, was Plass schon lange wusste – rund 70 unerwartete Todesfälle, eine erschreckende Übermortalität, verursacht durch systemische Mängel in der Herzchirurgie am USZ.

Die Direktorin des Universitätsspitals, Monika Jänicke, bedankte sich öffentlich bei Plass. Er habe Respekt verdient, liess sie die «Sonntagszeitung» wissen. Eine noble Geste. Und eine, die das eigentliche Problem elegant übertüncht: Das Universitätsspital Zürich hat Plass entlassen. Das Gericht hat diese Entlassung für rechtmässig befunden. Respekt als Ersatz für Rechtschutz – das ist Schweizer Whistleblowing-Politik in einem Satz zusammengefasst.

Quadroni: Psychiatrie statt Schutz

Wer glaubt, der Fall Plass sei ein Ausreisser, täuscht sich. Das Muster zieht sich durch Jahrzehnte Schweizer Justiz- und Politikgeschichte.

Adam Quadroni informierte 2009 das kantonale Tiefbauamt in Graubünden über illegale Preisabsprachen unter Bauunternehmern im Unterengadin. Ein Baukartell, das den Steuerzahler systematisch geschädigt hatte. Was folgte, war kein Dank, keine staatliche Anerkennung, kein Schutz. 2017 wurde Quadroni verhaftet und in eine psychiatrische Klinik nach Chur eingewiesen. Ein Gericht qualifizierte diesen Polizeieinsatz nachträglich als «unrechtmässig». Doch der Schaden war angerichtet – an einem Mann, der das Richtige getan hatte.

Das Bündner Baukartell ist kein Randphänomen. Es ist eine der grössten dokumentierten Wettbewerbsverletzungen in der Schweizer Geschichte. Der Mann, der es aufgedeckt hat, wurde in die Psychiatrie gesperrt.

Meili: Amerika statt Zürich

Noch früher, noch drastischer: Christoph Meili verhinderte 1997 bei der Schweizerischen Bankgesellschaft – heute UBS – die Vernichtung von Bankbelegen nachrichtenloser Vermögen. Es handelte sich um Dokumente, die Aufschluss geben konnten über Konten von Holocaust-Opfern. Meili rettete sie. Die Schweiz strafte ihn dafür. Er sah sich gezwungen, das Land zu verlassen und in die USA auszuwandern. Seine Geschichte wurde 2018 verfilmt – in Hollywood, nicht in Zürich.

Die UBS, deren Vorgängerinstitut er vor einer Straftat bewahrt hatte, hat bis heute keine öffentliche Entschuldigung an Meili gerichtet. Der Schweizer Staat hat ihn nicht rehabilitiert.

Sozialamt Zürich: Verurteilung statt Lob

Margrit Zopfi und Esther Wyler, zwei Controllerinnen des Stadtzürcher Sozialamts, gaben 2007 Informationen über Sozialhilfebetrug an die Medien weiter. Sie handelten im Interesse der Öffentlichkeit. Sie verloren ihre Jobs. Und sie wurden wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses strafrechtlich verurteilt.

Nicht die Betrüger wurden zum Symbol des Skandals. Sondern die zwei Frauen, die den Betrug aufgedeckt hatten.

Julius Bär: Wikileaks als letzter Ausweg

Rudolf Elmer, Wirtschaftsprüfer bei Julius Bär, veröffentlichte 2008 über Wikileaks interne Bankdokumente, die systematische Beihilfe zur Steuerhinterziehung und -umgehung belegten. Elmer wurde strafrechtlich verfolgt, das Verfahren zog sich über viele Jahre. Auch er erlebte den Schweizer Rechtsstaat nicht als Schutz, sondern als Verfolgungsinstanz.

Das gesetzliche Vakuum

All diese Fälle haben eine gemeinsame Ursache: Die Schweiz kennt bis heute keinen gesetzlichen Schutzrahmen für Whistleblower in der Privatwirtschaft. Arbeitnehmende unterliegen einer Treue- und Geheimhaltungspflicht gegenüber ihrem Arbeitgeber. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn ein «überwiegendes Interesse» an der Offenlegung besteht. Doch wann dieses Interesse überwiegt, entscheiden Gerichte – im Einzelfall, ohne klare gesetzliche Leitplanken, oft zum Nachteil der hinweisgebenden Person.

Für Bundesangestellte existiert immerhin ein gesetzlicher Schutz, sofern sie «in guten Treuen» Meldung erstatten. Für alle anderen gilt: Mut haben auf eigenes Risiko.

Transparency International Schweiz benennt das Problem klar. Whistleblower verlören weiterhin häufig ihren Arbeitsplatz, und der von ihnen gemeldete Missstand verbessere sich in vielen Fällen nicht einmal. Danach fänden sie oft keinen Fuss mehr in der eigenen Branche. Urs Thalmann von Transparency International bringt es auf den Punkt: Die Schweiz müsse verinnerlichen, wo der Unterschied zwischen böswilligem Verpetzen und lösungsorientiertem, gutgläubigem Hinweisen liege.

Die OECD kritisiert die Schweiz in diesem Punkt regelmässig. In einem Bericht von 2025 hielt die Organisation fest, dass alle seit 2018 unternommenen Reformversuche gescheitert seien.

Parlament versenkt Vorlage – wieder

2024 hätte sich das ändern können. Eine Vorlage zum Schutz von Whistleblowern gelangte ins Parlament. Sie scheiterte. An links und an rechts, wie SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann einräumt. Keine griffige Definition, keine Einigung, kein Gesetz.

Sibel Arslan von den Grünen kündigt neue Vorstösse an. Man brauche eine gute, unkomplizierte und haltbare Bundesregelung. Das klingt vernünftig. Es klingt auch nach vielen weiteren Jahren, in denen Whistleblower ohne Schutz dastehen werden.

Dankbarkeit als Ersatz für Recht

Was bleibt von André Plass? Ein Urteil, das seine Entlassung für rechtmässig erklärt. Und ein öffentliches Dankeschön der Spitaldirektorin, das ihn moralisch rehabilitiert, rechtlich aber in der Luft hängen lässt.

Die Schweiz produziert Helden wider Willen. Menschen, die aus Überzeugung Missstände aufdecken, werden entlassen, geächtet, verfolgt – und manchmal, wenn der Skandal gross genug war und die Zeit vergangen ist, mit ein paar warmen Worten in der Sonntagszeitung bedacht.

Das ist kein Rechtsstaat im vollen Sinn des Wortes. Das ist Lippenbekenntnis mit Konsequenzen für die Falschen.

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