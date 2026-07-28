Ein New Yorker Berufungsgericht bestätigt: Die Schweiz durfte AT1-Anleihen der Credit Suisse für wertlos erklären — und bleibt dabei unantastbar

Ein Gericht in Manhattan, ein Urteil, das niemand in der Schweiz laut kommentiert — und ein Präzedenzfall, der trotzdem alles verändert.

Drei Jahre nach dem Wochenende, an dem der Bundesrat eine Grossbank verschwinden liess, hat ein amerikanisches Gericht ein Urteil gefällt, das in der Schweiz kaum Schlagzeilen macht, in New Yorker Anwaltskanzleien aber für Ernüchterung sorgt: das United States Court of Appeals hat eine Berufung von Credit-Suisse-Anleihengläubigern gegen ein erstinstanzliches Urteil abgewiesen. Die Kläger wollten die Schweiz vor einem amerikanischen Gericht zur Rechenschaft ziehen. Die Schweiz musste sich nicht einmal in der Sache verteidigen.

Die Verteidigung, die keine war

Die Richter bestätigten die Einschätzung der Vorinstanz, wonach die Schweiz bei der Wertloserklärung der AT1-Anleihen nicht als Marktteilnehmerin, sondern als Regulierungsbehörde gehandelt habe. Diese Unterscheidung ist keine juristische Spitzfindigkeit, sie ist der ganze Fall. Wer als Aufsichtsbehörde handelt, geniesst Staatsimmunität. Wer als Vertragspartnerin handelt, kann verklagt werden wie jeder Schuldner auch. Die Schweiz hat sich, mit Erfolg, als Erstere positioniert — und musste damit die eigentliche Frage, ob die Abschreibung fair war, nie beantworten.

Eine Gruppe internationaler Investoren hatte im Juni 2024 Forderungen von rund 370 Millionen Dollar geltend gemacht, nachdem das New Yorker Bezirksgericht die Klage bereits im Herbst 2025 abgewiesen hatte. Zwei Instanzen, ein Ergebnis: Die Kläger dürfen ihre Verluste behalten.

Ein Wort für 17 Milliarden

AT1-Anleihen wurden nach der Finanzkrise 2008 geschaffen, um taumelnde Banken zu stabilisieren — im Ernstfall werden sie zu Eigenkapital umgewandelt oder eben abgeschrieben. Bei der Notfusion von UBS und CS im Frühling 2023 bildete die Abschreibung dieser Anleihen im Umfang von rund 17,3 Milliarden Dollar den finanziellen Kern des Rettungspakets. Für die Investoren war das eine Enteignung mit Ansage. Für die Finma war es exakt das, wofür das Instrument geschaffen wurde: Verluste dort ankommen zu lassen, wo sie vertraglich hingehören, bevor der Steuerzahler haftet.

Beide Lesarten sind zutreffend, was den Fall so unbequem macht. Genau das ist der Punkt, an dem «Swiss made» zur Chiffre wird — nicht für Präzision, sondern für Rechtssicherheit, die im Ernstfall eben doch Verhandlungssache war.

Was auf dem Spiel steht, ist nicht das Geld

Die Klagesumme ist, gemessen an 17,3 Milliarden, ein Rundungsfehler. Was tatsächlich verhandelt wurde, ist etwas anderes: ob ein souveräner Staat, der eine Bank rettet, sich hinterher vor ausländischen Gerichten für die Rettungsbedingungen rechtfertigen muss. Die «Aargauer Zeitung» hatte über das auf Mitte Juli datierte Urteil berichtet, bevor es überhaupt in den grossen Deutschschweizer Medien auftauchte — ein Hinweis darauf, wie leise dieser Präzedenzfall bislang verhandelt wurde, obwohl er künftigen Bankenrettungen den rechtlichen Rahmen absteckt.

Für Bern ist das Urteil ein Freibrief: Notrecht bleibt Notrecht, auch rückblickend, auch vor amerikanischen Richtern. Für institutionelle Anleger ist es eine Warnung, die sie längst verstanden haben sollten — AT1-Anleihen zahlen hohe Coupons, weil sie genau dieses Risiko tragen. Wer das Kleingedruckte 2017 überlas, liest heute das Urteil.

Nico Stino, Swissvox

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