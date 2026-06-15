Es ist eine dieser Volten, die man sich in der Schweizer Politik schöner nicht ausdenken könnte. Albert Rösti, einst Chef-Lobbyist der Erdöl-Vereinigung und über Jahre als SVP-Nationalrat verlässlicher Gegner jeder neuen Abgabe, präsentiert sich nun als Bundesrat, der ausgerechnet bei der CO2-Lenkungsabgabe den Geldhahn für die Bevölkerung zudrehen will. Ab 2030, so der Plan seines Departements, soll die Rückerstattung über die Krankenkassenprämien wegfallen. Die betroffenen Mittel – geschätzt rund 1,2 Milliarden Franken jährlich – würden künftig vollständig in der Bundeskasse verbleiben.

Für eine vierköpfige Familie bedeutete die bisherige Rückverteilung 2024 rund 250 Franken. Insgesamt flossen mehr als 457 Millionen Franken an die Bevölkerung zurück, seit Einführung der Abgabe 2008 summiert sich das auf über 11 Milliarden Franken. Diese Rückerstattung war kein Zufall, sondern Verfassungslogik: Die CO2-Abgabe wurde als Lenkungsabgabe konzipiert, nicht als Steuer. Eine Lenkungsabgabe lebt davon, dass sie Verhalten ändert, aber dem Staat keine zusätzlichen Mittel verschafft – die Einnahmen müssen grundsätzlich zurückfliessen.

Genau dieses Prinzip wird nun zu Grabe getragen.

Vom Versprechen zum Dammbruch

Schon bei der Einführung hatte der damalige Umweltminister Moritz Leuenberger betont, die Erträge kämen vollständig der Bevölkerung zugute und flössen nicht in die Staatskasse. Dieses Versprechen wurde seither in mehreren Schritten ausgehöhlt: Ab 2010 zweigte man Teile der Einnahmen für das Gebäudeprogramm ab, mit dem Entlastungspaket 2027 darf der Bund bereits bis zu 41 Prozent der Einnahmen behalten. Röstis Vorstoss wäre die konsequente Fortsetzung dieser Erosion – nur dass am Ende nicht mehr ein Teil, sondern die gesamte bisherige Rückerstattung an die privaten Haushalte verschwindet.

Der St. Galler Rechtsprofessor Peter Hettich bringt es in der «NZZ» auf den Punkt und spricht von einem «Dammbruch»: Zweck der Abgabe sei der Umweltschutz, nicht die Beschaffung von Staatseinnahmen. Auch die Erträge eines neuen Systems müssten daher an die Bevölkerung zurückfliessen.

Offiziell soll ab 2030 ein Emissionshandelssystem die heutige CO2-Abgabe ablösen. Das Departement bestätigt unmissverständlich: Mit dem Wegfall der Abgabe entfalle automatisch auch die Rückverteilung über die Krankenkassenprämien. Die Mittel sollen künftig direkt in Förderprogramme und Klimaschutzmassnahmen fliessen – sprich: in die Diskretion der Verwaltung statt in die Brieftasche der Bürger.

Wer profitiert wirklich?

Bemerkenswert ist, wer in diesem Spiel als heimlicher Profiteur gilt. Ohne dass das Bundesamt für Umwelt dies offiziell bestätigt, kursiert in Bundesbern die Einschätzung, dass Finanzministerin Karin Keller-Sutter ein erhebliches Interesse an diesem zusätzlichen Zustupf für die Bundeskasse hat. Die klamme Bundesfinanzlage – Stichworte AHV-Finanzierung, Armeebudget, diverse Sparpakete – schafft offenbar einen Sog, dem auch zweckgebundene Abgaben nicht mehr entgehen.

Damit zeichnet sich ein Muster ab, das über die CO2-Abgabe hinausweist: Zweckbindungen und Lenkungsabgaben, einst als Vertrauensgarantie gegenüber den Stimmberechtigten eingeführt, werden bei Bedarf zu allgemeinen Finanzierungsquellen umdefiniert. Was als Anreizsystem verkauft wurde, wird zur stillen Zusatzsteuer, sobald der Bundeshaushalt unter Druck gerät.

Politischer Widerstand quer durch das Spektrum

Bezeichnend ist, dass der Widerstand gegen Röstis Plan praktisch das gesamte politische Spektrum umfasst. Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt nennt das Vorhaben in der «NZZ» «dicke Post» und zeigt sich überrascht, dass ausgerechnet der frühere Abgabengegner Rösti diesen Weg einschlägt. SP-Nationalrätin Nadine Masshardt kritisiert die Abschaffung eines bewährten, sozialverträglichen Modells. Und selbst aus der eigenen SVP-Fraktion kommt Skepsis: Nationalrat Christian Imark sieht das Vorhaben «sehr kritisch» und verweist süffisant darauf, dass derzeit viele Bundesräte versuchten, ihre Probleme mit höheren Einnahmen zu lösen.

Diese seltene Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg zeigt, dass es hier nicht primär um Klimapolitik im engeren Sinne geht, sondern um eine grundsätzlichere Frage: Darf der Staat eine Abgabe, die der Bevölkerung mit dem Versprechen der Rückerstattung verkauft wurde, nachträglich in eine reine Einnahmequelle umwandeln – ohne dass die Stimmberechtigten je darüber entscheiden konnten?

Eine zynische Lesart

Wer Röstis politische Biografie kennt, kommt um eine weitere, zugegeben spekulative Lesart nicht herum. Der frühere Erdöl-Lobbyist könnte mit diesem unpopulären Vorstoss durchaus ein Eigeninteresse verfolgen, das über die kurzfristige Budgetlage hinausgeht: Sobald die Schweizer Haushalte den Krankenkassenrabatt verlieren und die CO2-Abgabe für sie nur noch als reine Belastung spürbar wird, dürfte der politische Druck für eine Volksinitiative zur Abschaffung der Abgabe insgesamt deutlich steigen. Für einen Bundesrat, der die CO2-Abgabe als Parlamentarier konsequent bekämpft hat, wäre das kein unwillkommenes Resultat.

Ob Kalkül oder schlicht fiskalische Verlegenheit – am Ende zahlen es, wie so oft, die Haushalte: 250 Franken pro Jahr, die niemand vermissen soll, weil kaum jemand merkt, dass er sie je erhalten hat. Genau diese Unauffälligkeit macht die Sache so bequem für den Bund – und so symptomatisch für den schleichenden Umbau von Lenkungsabgaben zu stillen Steuern.