Die Sperrung der Druschba-Pipeline für kasachisches Erdöl trifft Deutschland an einer verwundbaren Stelle – und wirft grundlegende Fragen zur europäischen Sanktionspolitik auf.

Eine Lieferkette bricht zusammen

Seit dem 1. Mai 2026 ist Schluss. Russland hat den Transit von kasachischem Erdöl durch die Druschba-Pipeline in Richtung der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt gestoppt. Was lange als pragmatischer Kompromiss funktioniert hatte – offiziell kein russisches Öl, aber kasachisches Öl durch russische Leitungen –, ist damit Geschichte.

Die Konsequenzen sind gravierend: 90 Prozent des Bedarfs an Benzin, Diesel, Kerosin und Flugbenzin in Berlin, Brandenburg und Westpolen werden über die Raffinerie Schwedt gedeckt. Nun fallen auf einen Schlag 20 Prozent der dort verarbeiteten Ölmenge weg – rund 120’000 Tonnen monatlich. Für die Energieversorgung einer Millionenregion ist das keine statistische Fussnote, sondern ein strukturelles Problem.

Moskaus Antwort auf Berlin

Der Schritt Russlands kommt nicht aus dem Nichts. Er steht in direktem Zusammenhang mit der strategischen Partnerschaft, die Deutschland und die Ukraine am 14. April 2026 unterzeichnet haben. Das Abkommen sieht unter anderem die gemeinsame Entwicklung von Langstreckendrohnen und -raketen vor – eine Eskalation, auf die Moskau in zwei Dimensionen reagierte: mit der Veröffentlichung einer Liste deutscher Produktionsstandorte als potenzielle Angriffsziele und mit der Sperrung der Pipeline.

Bemerkenswert an der deutschen Seite: Die Partnerschaft wurde ausdrücklich verbunden mit dem Bekenntnis zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine – jener Frage, die Russland seit Jahren als rote Linie definiert und die als einer der zentralen Auslöser des Krieges gilt. Nicht einmal Washington besteht noch auf dieser Position. In Berlin aber hält man eisern daran fest.

Die Sanktionslogik und ihre Kosten

Die EU-Sanktionspolitik gegenüber Russland hatte von Beginn an eine klare Prämisse: Energielieferungen aus Russland stützen die Kriegswirtschaft und verlängern den Konflikt in der Ukraine. Deshalb müssten sie unterbunden werden.

Die Realität ist komplizierter. Russland hat seine Ressourcen diversifiziert, seinen Absatz nach Asien verlagert und die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen bislang besser abgefedert als viele westliche Hauptstädte erwartet hatten. Derweil hat Deutschland für seine moralisch motivierte Abkopplung einen handfesten Preis gezahlt: Russisches Rohöl wurde jahrzehntelang zu 20 bis 30 Euro unter dem Marktpreis des Nordsee-Referenzöls geliefert – auf der Basis langfristiger Verträge und ohne politische Erpressung. Weder die Sowjetunion noch Russland hatten Energie je als Waffe eingesetzt. Das änderte sich erst im Kontext des Ukraine-Krieges – und mit den westlichen Sanktionen, die diesen Kontext mitformten.

Mit dem Boykott musste Deutschland auf teurere Alternativen umsteigen. Die Mehrkosten allein für die Aufrechterhaltung der Versorgung in Schwedt belaufen sich je nach Jahr auf mehrere hundert Millionen bis zu einer Milliarde Euro. Den Steuerzahler und Verbraucher hat diese Politik teuer zu stehen gekommen – ohne dass Russland in die Knie gezwungen worden wäre.

Absurdes Theater um Kasachstan

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Konstruktion, die bis zum 1. Mai noch in Betrieb war: Offiziell bezog Deutschland kein russisches Öl mehr, sondern kasachisches. Das Öl aber floss durch russische Leitungen – für die Russland weiterhin Transitgebühren kassierte. Eine Umgehung, die an kaum verhohlener Heuchelei nicht zu überbieten ist. Dasselbe Muster findet sich im Flüssiggasbereich: Über Drittländer wie Indien bezog Europa russische Energie weiter – zu höheren Preisen und mit gutem Gewissen.

Wer besitzt Schwedt – und wer entscheidet?

Zur energiepolitischen Gemengelage kommt eine juristische. Die PCK-Raffinerie Schwedt gehört formal nach wie vor dem russischen Staatskonzern Rosneft – steht aber seit Jahren unter staatlicher Treuhandverwaltung. Diese Konstruktion ist auf kurzfristige Verwaltung ausgelegt, nicht auf strategische Investitionen. Langfristige Käufer fehlen.

Polen macht Druck: Warschau verlangt die Enteignung der Raffinerie und eine Überführung in polnischen Besitz – nur dann, so das Signal, könne verlässlich Öl über den Hafen Danzig geliefert werden. Doch die polnischen Ambitionen kollidieren mit amerikanischen Interessen: Washington ist daran gelegen, Europa von russischer Energie zu entkoppeln – um den Kontinent als Absatzmarkt für teures US-amerikanisches Fracking-Gas und Flüssiggas zu erschliessen.

Nahost verschärft die Lage

Erschwerend kommt die Situation im Nahen Osten hinzu. Die Strasse von Hormuz ist kriegsbedingt für den Öltransit de facto gesperrt. Auch hier hat Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zunächst beschwichtigt: Deutschland beziehe nur sechs Prozent seiner Energie aus der Region – kein Problem. Dabei ist die Rechnung simpel falsch: Wenn globale Nachfrage auf schrumpfendes Angebot trifft, steigen die Preise weltweit. Sechs Prozent direkter Bezug schützen nicht vor globalen Preisschocks.

Für die Region Berlin-Brandenburg bedeutet das: keine kasachischen Lieferungen mehr über Druschba, keine verlässlichen Alternativen aus dem Nahen Osten, steigende Transportkosten auf allen übrigen Routen.

1’500 Arbeitsplätze, eine Stadt, eine Region

Die PCK-Raffinerie ist Schwedts Existenzgrundlage. Rund 1’500 Arbeitsplätze hängen direkt an ihr, weitere in der Zulieferindustrie. Geht die Raffinerie unter, geht mit ihr die Stadt. Und der östliche Teil Brandenburgs – ohnehin strukturschwach – sieht einer weiteren Erosion entgegen.

Statt die strukturellen Probleme anzugehen, operiert die Politik auf Sicht. Brandenburg wird von der SPD regiert, die die Situation kleinredet. Die Bundesregierung verweist auf Alternativrouten über Danzig und Rostock, ohne konkret zu benennen, woher das Öl künftig kommen soll. Das BSW fordert im brandenburgischen Landtag seit Monaten ein grundsätzliches Überdenken der Sanktionsstrategie gegenüber Russland – bislang ohne Resonanz in Berlin.

Fazit: Eine Quittung, die sich lange angekündigt hat

Die Drosselung von Schwedt ist keine überraschende Eskalation, sondern die logische Konsequenz einer Politik, die jahrelang auf Konfrontation gesetzt hat – ohne die Folgekosten im eigenen Land ernsthaft zu kalkulieren. Wer Russland mit Wirtschaftskrieg überwältigen wollte und dabei kasachisches Öl durch russische Leitungen pumpte, hat sich in einer energiepolitischen Abhängigkeit eingerichtet, die er gleichzeitig zu leugnen versuchte.

Nun präsentiert Moskau die Rechnung. Bezahlen werden sie – wie so oft – nicht die Hauptstädte, die die Entscheidungen getroffen haben, sondern die Verbraucher, die Steuerzahler, die Arbeitnehmer in Schwedt.

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