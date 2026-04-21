Ein Ingenieur als neuer Chef des wertvollsten Konzerns der Welt – was das für Apple, die Tech-Branche und uns alle bedeutet

Nach 15 Jahren an der Spitze von Apple tritt Tim Cook ab. Der 65-Jährige wird Executive Chairman des Verwaltungsrats, während John Ternus, derzeit Senior Vice President Hardware Engineering, am 1. September 2026 als neuer CEO übernimmt. ￼ Der Verwaltungsrat hat den Wechsel einstimmig genehmigt.

Cook hatte Apple 2011 übernommen – in einem Moment, den viele für einen Abgesang hielten. Steve Jobs war tot, die Konkurrenz hungrig, und die Frage stand im Raum: Kann jemand anderes als Jobs Apple führen? Die Antwort schrieb Cook mit Zahlen, die kaum zu glauben sind. Unter seiner Führung stieg Apple zum 4-Billionen-Dollar-Konzern auf und prägte die Identität des Unternehmens in der Post-Jobs-Ära entscheidend mit. ￼

Und doch: Cook war nie Jobs. Er war kein Visionär mit Turtleneck und Reality-Distortion-Field, sondern ein kühler Operativer, ein Logistikgenie, ein Meister der Lieferketten. Wo Jobs Magie verkaufte, verkaufte Cook Systeme – und das mit beeindruckendem Erfolg. Die Apple Watch, der Einstieg ins Services-Geschäft, AirPods, der Umbau zur Datenschutzmarke: Das alles trägt Cooks Handschrift.

Ob der Abgang freiwillig ist oder sanft angestossen wurde, lässt sich von aussen nicht sicher beurteilen. Bemerkenswert ist, dass Apple Ende 2025 mehrere Führungswechsel erlebte – darunter der Abgang des KI-Chefs, des Policy-Leiters und eines der leitenden Design-Verantwortlichen. ￼ Das deutet auf eine tiefere Neuausrichtung hin, nicht bloss auf eine Staffelübergabe.

Sein Nachfolger ist kein Fremder: John Ternus, 50, ist seit 2001 bei Apple und übernahm 2021 die Leitung des Hardware-Engineering. ￼ Er gilt als produktnah, technisch versiert und intern respektiert. Cook lobte ihn als jemanden mit dem Verstand eines Ingenieurs, der Seele eines Innovators und dem Charakter, mit Integrität zu führen. ￼ Das klingt nach geordneter Übergabe – aber auch nach einer Botschaft an die Märkte: Ruhe bitte, alles unter Kontrolle.

Die Apple-Aktie reagierte mit einem leichten Minus von rund 0,5 Prozent im nachbörslichen Handel. ￼ Die Märkte schlafen nie – aber panikten sie auch nicht. Das zeigt: Ternus ist keine Überraschung, er war seit Monaten der Favorit in Branchenkreisen.

Was bedeutet das alles für die Zukunft? Apple steht vor der wohl grössten Weichenstellung seit 2011: Künstliche Intelligenz, AR/VR, die Integration von Apple Intelligence in alle Produktlinien – das sind die Baustellen. Gerade bei KI hinkt Apple hinter Google und Microsoft hinterher. Ein Ingenieur an der Spitze könnte Fluch und Segen zugleich sein: Nah am Produkt, weit von der Polit-Bühne. Genau das Gegenteil von dem, was Tim Cook in seinen letzten Jahren war – ein CEO, der in Washington Türen klopfte, in Brüssel verhandelte und mit Peking tanzte.

Als Executive Chairman soll Cook sich weiterhin um den Dialog mit Politikerinnen und Politikern weltweit kümmern. ￼ Das ist kein Ehrenamt, das ist eine strategische Entscheidung – in einer Welt, in der Handelskriege und Tech-Regulierung enger zusammenwachsen als je zuvor.

Eine Ära geht zu Ende. Ob die nächste besser wird, entscheidet sich nicht am 1. September, sondern in den Jahren danach.

Nico Stino / SWISSVOX