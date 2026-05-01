Wenn der Staat flüstert und die Ärzteschaft nickt — eine Abrechnung mit dem Schweizer Pandemiereflexen

von Nico Stino | Swissvox

Es war keine Anordnung. Das muss man verstehen. Es war eine Empfehlung. So, wie wenn der Bund empfiehlt, beim Gotthard-Tunnel mit 200 Stundenkilometern durchzufahren — und alle Autofahrerinnen und Autofahrer, ohne einmal kurz innezuhalten, einfach aufs Gaspedal treten. Hauptsache, der Hinweis kam vom richtigen Absender.

In der Schweiz nennt man das Demokratie. In anderen Kreisen nennt man es Gehorsam.

Die Kunst der «Empfehlung»

Eine der grössten Leistungen der helvetischen Pandemiepolitik war sprachlicher Natur: Man hat erfolgreich den Begriff «Empfehlung» in ein Instrument verwandelt, das faktisch unwidersprochen blieb — und trotzdem in Millionen von Körper injiziert wurde.

Der Bundesrat empfahl. Das Bundesamt für Gesundheit empfahl. Die Kantonsärzte empfahlen. Und die rund 8’650 Hausärztinnen und Hausärzte in der Schweiz — laut FMH-Ärztestatistik 2024 jene, die in der allgemeinen inneren Medizin tätig sind — sie empfahlen ebenfalls. Oder sie taten mehr als das: Sie impften einfach. Ohne zu fragen. Ohne zu diskutieren. Ohne das hippokratische Grundprinzip auch nur für einen Moment ernsthaft zu berücksichtigen.

Primum non nocere. Zuerst: Nicht schaden.

In einer funktionierenden Demokratie wäre es möglich — ja, geradezu notwendig —, jene Ärztinnen und Ärzte vor ein Gericht zu bringen, die noch in einer Phase weitergeimpft haben, in der die Nebenwirkungen längst kein Geheimnis mehr waren. Die Myokarditis-Fälle, die Meldeberichte aus Vigibase, die zurückgezogenen Chargen, die VAERS-Daten aus den USA — das alles lag auf dem Tisch. Für jene, die hinschauen wollten.

Manche haben hingeschaut. Sie wurden dafür bestraft.

Ärzte mit Gewissen — und was ihnen geschah

Die Initiative aerzte-mit-gewissen.de dokumentiert, was passiert, wenn ein Arzt tatsächlich Arzt ist. Die Plattform hält fest, was nicht vergessen werden darf: Ärztinnen und Ärzte, die ihrem hippokratischen Eid treu bleiben, werden weltweit verfolgt, suspendiert und zum Schweigen gebracht.

Das klingt nach Dritter Welt. Es ist Europa.

In Deutschland erhielt eine Ärztin im erstinstanzlichen Urteil zwei Jahre und neun Monate Haft — weil sie Maskenatteste ausstellte, nach individueller Untersuchung, mit dokumentierter Indikation. Im selben Zeitraum verurteilte ein deutsches Gericht einen Staatsanwalt, der seinen eigenen achtjährigen Sohn vergewaltigt hatte, zu anderthalb Jahren auf Bewährung.

Man darf das ruhig zweimal lesen.

Die Botschaft an die Ärzteschaft war unmissverständlich: Wer sich dem politischen Konsens widersetzt, selbst auf Grundlage einer medizinischen Untersuchung, selbst zum Schutz des Patienten, wird existenziell vernichtet.

Und die Schweiz? Die schaut zu — und findet das alles nicht weiter erwähnenswert.

8’650 Hausärzte. Und die Frage, die niemand stellt.

Aktuell arbeiten 8’650 Ärzte in der allgemeinen Medizin in der Schweiz, was eine Hausärztedichte von 0,8 pro 1’000 Personen ergibt. Diese rund 8’650 Hausärztinnen und Hausärzte waren während der Pandemie die Nahtstelle zwischen Staatsapparat und Körper der Bevölkerung. Sie waren es, die Empfehlungen in Konsultationen übersetzten. Die aus «du solltest» ein «komm, ich mach das schnell» machten.

Manche taten das mit gutem Glauben. Manche mit schlechtem Gewissen. Manche gar nicht — und wurden dafür reglamentarisch gegerbt.

In einer funktionalen Demokratie hätte man zumindest die Möglichkeit, diese Fragen vor Gericht zu klären: Wer hat wann was gewusst? Wer hat trotzdem gehandelt? Wer hat geschwiegen, obwohl er hätte reden müssen?

In der Schweiz existiert diese Möglichkeit praktisch nicht. Nicht weil die Gesetze es formal ausschliessen — sondern weil das politische und mediale Ökosystem jeden solchen Versuch schon im Keim erstickt.

Die Angriffsformation: Journalisten, Nationalräte, Politiker

Man muss der Schweizer Pandemiebewältigung eines lassen: Sie war in ihrer Ausführung beeindruckend kohärent. Der Bundesrat sprach. Die Medien verstärkten. Die Nationalrätinnen und Nationalräte applaudierten. Und wer eine abweichende Frage stellte, wurde nicht argumentativ widerlegt — sondern gesellschaftlich erledigt.

«Schwurbler». «Covidiot». «Gefährder».

Das waren die Kategorien. Nicht «Kritiker», nicht «Zweifler», nicht «jemand, der eine Gegenfrage hat». Die Angriffsformationen aus Leitmedien, Parteisoldaten und gekaufter Wissenschaft haben ganze Arbeit geleistet. Hauptsache, der Lohn stimmte — ob in Form von Inseraten, Mandaten, Parteizugehörigkeit oder schlichter Karrieresicherheit.

Die Demokratie der Schweiz basiert theoretisch auf dem Souverän: dem Volk. Auf dem Misstrauen gegenüber dem Staat. Auf dem Hinterfragen. Auf dem Referendum.

Während der Pandemie basierte sie auf: Vertrauen Sie uns. Wir sind die Experten.

Das ist kein helvetisches Sonderphänomen. Aber es ist besonders pikant in einem Land, das seine demokratische Reife gerne als Exportartikel vermarktet.

Ärzte ohne Gewissen — eine Schweizer Spezialität

Auf der anderen Seite der Gleichung stehen jene, die einfach funktionierten. Die nicht fragten. Die den Arm hinstreckten — den des Patienten, wohlgemerkt — und injizten, was empfohlen wurde.

Die meisten von ihnen werden nie vor einem Gericht stehen. Nicht weil sie unschuldig sind — das ist eine Frage, die man stellen darf, ohne sie vorschnell zu beantworten. Sondern weil das System keine Mechanismen kennt, um die eigene Mittäterschaft zu prüfen.

Ärzte ohne Gewissen klagen nicht. Sie sitzen still. Und wer keine Fragen stellt, bekommt auch keine Antworten.

Demokratie endet, wo das Hinterfragen aufhört

Die Gotthard-Metapher ist kein Scherz. Sie ist ernst gemeint.

Wenn ein Staat — oder eine supranationale Behörde, die sich als «Empfehlung» tarnt — eine Handlungsanweisung herausgibt, und keine Instanz diese hinterfragt; wenn Ärzte nicht individuell urteilen, sondern kollektiv nicken; wenn Journalisten nicht recherchieren, sondern kommunizieren; wenn Nationalräte nicht repräsentieren, sondern ausführen — dann ist das keine Demokratie mehr.

Es ist eine sehr gut organisierte Choreografie.

aerzte-mit-gewissen.de ist eine dieser seltenen Initiativen, die das Gewissen dort einfordern, wo es fehlt. Sie dokumentieren. Sie benennen. Sie erinnern. Aus Einzelfällen wird ein Gesamtbild. Aus dem Schweigen eine Anklage.

Die Frage ist, wer in der Schweiz bereit ist, diese Anklage zu hören.

Vorläufige Antwort: Zu wenige. Und viele von ihnen haben gerade eine «Empfehlung» bekommen, still zu sein.

Ärzte mit Gewissen

Nico Stino ist Gründer von Swissvox, einem unabhängigen Schweizer Medienportal.