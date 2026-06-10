Nico Stino | Swissvox

Bern, Juni 2026. Das Schweizer Parlament hat dieser Tage eine Entscheidung getroffen, die in ihrer Symbolik kaum zu überbieten ist: Es hat beschlossen, dass es alleine keine Entscheidung treffen kann. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente — jener Massnahme, die das Schweizer Volk vor mehr als zwei Jahren mit einer bemerkenswert klaren Mehrheit an der Urne gutgeheissen hat — muss nun in eine Einigungskonferenz. National- und Ständerat, die beiden Kammern des eidgenössischen Parlaments, haben sich nach monatelangen Beratungen so gründlich in ihren eigenen Positionen verkämpft, dass ein Sondergremium her muss, um zu retten, was die reguläre Gesetzgebungsarbeit nicht geschafft hat.

Es ist ein unscheinbares Verfahren, diese Einigungskonferenz. Verfassungsrechtlich sauber, prozessual korrekt, institutionell vorgesehen. Wer die parlamentarischen Abläufe kennt, wird achselzuckend sagen: Das kommt vor. Differenzen zwischen den Räten sind normal. Das Differenzbereinigungsverfahren ist Teil des Systems.

Stimmt. Aber es kommt auf den Kontext an.

Ein Volksauftrag, der wartet

Am 3. März 2024 stimmte die Schweizer Bevölkerung über die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter» ab. Das Resultat war eindeutig. Wer eine AHV-Altersrente bezieht, soll künftig einen dreizehnten Monatslohn erhalten — eine zusätzliche Auszahlung einmal pro Jahr, im Dezember. Die Initiative wurde von Volk und Ständen angenommen. Damit war die Sache demokratisch entschieden.

Was blieb, war die Umsetzung. Und genau hier beginnt die Geschichte, die dieses Land etwas über den Zustand seiner politischen Institutionen lehrt.

Der Bundesrat verabschiedete seine Botschaft zur Umsetzung und Finanzierung im Oktober 2024. Die Zahlungsmodalitäten wurden genehmigt — die 13. AHV-Rente wird im Dezember 2026 erstmals ausbezahlt. Nur: Die Finanzierung ist bis heute nicht geregelt. ￼

Man lese diesen Satz nochmals. Die Auszahlung ist beschlossen. Der Termin steht. Das Geld fehlt — nicht im wörtlichen Sinne, denn der AHV-Ausgleichsfonds schloss Ende 2025 auf 60,4 Milliarden Franken ab, was über 113 Prozent einer Jahresausgabe entspricht. ￼ Was fehlt, ist der politische Konsens darüber, wie die laufende Finanzierung langfristig gesichert werden soll. Und diesen Konsens hat das Parlament in zwei Jahren nicht gefunden.

Das Differenzbereinigungstheater

Die Positionen der beiden Räte liegen gar nicht so weit auseinander, wie die Dauer der Debatte vermuten lassen würde. Der Ständerat will die 13. AHV-Rente über eine Kombination aus Mehrwertsteuererhöhung und höheren Lohnbeiträgen finanzieren — unbefristet. Der Nationalrat hingegen bevorzugt eine befristete Lösung, ebenfalls mit Mehrwertsteuererhöhung, aber ohne zusätzliche Lohnprozente. ￼ Beide Seiten bewegen sich also im selben finanztechnischen Universum. Die Differenz ist eine Frage der Dosierung und der Befristung — nicht der Grundsatzfrage.

Und dennoch: Kein Ergebnis. Session um Session. Kommission um Kommission. Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Frühjahr wieder. Auch in der Frühjahrssession 2026 haben sich die Räte mit der Finanzierung befasst — und sind erneut ohne Einigung auseinandergegangen. ￼

Jetzt also die Einigungskonferenz.

Dieses Gremium, paritätisch aus Mitgliedern beider Räte zusammengesetzt, hat die Aufgabe, einen Kompromissvorschlag zu erarbeiten, über den dann beide Kammern abstimmen. Es ist das parlamentarische Äquivalent eines Mediationsverfahrens. Man holt sich Hilfe von aussen — oder genauer: man holt sich Hilfe von innen, aber in einem anderen Zimmer, mit anderen Regeln, weil die normalen Regeln nicht gereicht haben.

Man muss das aushalten können: Das Parlament braucht institutionelle Starthilfe, um eine Entscheidung zu treffen, die das Volk längst getroffen hat.

Was das kostet — und wer zahlt

Zahlen sind in dieser Debatte reichlich vorhanden. Die Kosten der 13. AHV-Rente betragen 2026 rund 4,2 Milliarden Franken. Bis 2030 steigen sie wegen der wachsenden Zahl von Pensionierten auf rund 4,6 Milliarden, bis 2040 auf 5,4 Milliarden Franken. ￼ Das sind bekannte, publizierte, seit Monaten diskutierte Grössen. Keine Überraschung, keine neue Information.

Gleichzeitig kostet das Parlament selbst. Jede Session, jede Kommissionssitzung, jede Tagespauschale, jedes Sitzungsgeld, jeder Aufenthalt im Bundeshaus — das sind reale Aufwendungen, die der Steuerzahler trägt. Wieviel die zwanzigjährige Nichtentscheidung über die AHV-Finanzierungsfrage den Bund direkt gekostet hat, lässt sich nicht isoliert berechnen. Aber die Frage stellt sich: Was genau hat man in den letzten zwei Jahren für dieses Geld erhalten?

Man hat Protokolle erhalten. Medienmitteilungen. Pressegespräche. Kommissionsberichte. Und am Ende: die Einigungskonferenz.

Das Kontrastbild: Ukraine

Es wäre unfair, diesen Befund in einem Vakuum stehen zu lassen. Die politische Realität liefert einen Vergleich, der sich aufdrängt.

Bis Ende 2025 hat der Bund die vom Krieg in der Ukraine betroffene Bevölkerung mit insgesamt rund 6,08 Milliarden Franken unterstützt. ￼ Für den Zeitraum 2025 bis 2036 sind im Rahmen des Länderprogramms Ukraine weitere fünf Milliarden Franken vorgesehen. ￼ Dieses Engagement mag man gutheissen oder kritisch betrachten — das ist eine separate Diskussion. Was auffällt, ist die Geschwindigkeit, mit der diese Entscheide gefallen sind.

Als das Parlament das Abkommen für den Schweizer Beitrag an den Wiederaufbau der Ukraine verabschiedete, fand es im Nationalrat mit 148 zu 9 Stimmen eine klare Mehrheit. ￼ Keine monatelangen Differenzbereinigungsverfahren. Keine Einigungskonferenz. Kein institutionelles Mediationsverfahren.

Für fünf Milliarden an einen ausländischen Staat: zügige Einigkeit.

Für vier Milliarden an die eigene Bevölkerung, auf deren ausdrücklichen demokratischen Wunsch hin: zwei Jahre Patt.

Man muss daraus keine politische Grosstheorie ableiten. Aber ignorieren lässt es sich nicht.

Das eigentliche Problem: Die Demokratie als Kulisse

Die direkte Demokratie ist das Fundament des schweizerischen Selbstverständnisses. In keinem anderen Land der Welt hat die Stimmbevölkerung derart weitreichende und regelmässige Mitwirkungsrechte. Die Volksinitiative ist das schärfste Instrument dieser Demokratie: Sie erlaubt es Bürgerinnen und Bürgern, den politischen Betrieb direkt zu gestalten, Themen auf die Tagesordnung zu zwingen und Entscheide herbeizuführen, die das Parlament allein nie getroffen hätte.

Was passiert aber, wenn ein solcher Entscheid gefallen ist, das Ergebnis akzeptiert wird — und dann beginnt das grosse Verwalten?

Der Volksauftrag zur 13. AHV-Rente ist über zwei Jahre alt. Er ist verfassungsrechtlich verankert. Er ist verbindlich. Und er wird, in seiner Essenz, seit zwei Jahren von einem Parlament bearbeitet, das entweder nicht einigungsfähig ist oder nicht einigungswillig — oder beides.

Das Ergebnis ist dasselbe: Die Menschen, die ihr Leben lang in dieses System eingezahlt haben, warten. Nicht weil das Geld fehlt. Nicht weil die Massnahme technisch nicht umsetzbar wäre. Sondern weil die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter keine gemeinsame Sprache finden für eine Entscheidung, die das Volk ihnen bereits abgenommen hat.

Das ist keine Frage der Parteipolitik. SVP, FDP, SP, Mitte, Grüne — sie alle tragen diese institutionelle Lähmung mit. Es ist eine systemische Frage. Eine Frage danach, was es bedeutet, wenn eine Demokratie ihre eigenen Instrumente aushöhlt — nicht durch Verfassungsbruch, sondern durch schlichte Verschleppung.

Einigungskonferenz als Symptom

Man soll die Einigungskonferenz nicht dämonisieren. Sie ist ein legales, legitimes Instrument. Und vielleicht bringt sie am Ende eine tragfähige Lösung — irgendeinen Kompromiss zwischen Mehrwertsteuer und Lohnprozenten, befristet oder unbefristet, der beiden Räten annehmbar erscheint.

Aber das Symptom bleibt. Ein Parlament, das für eine solche Aufgabe externe Vermittlung braucht, hat etwas über sich selbst offenbart. Es hat gezeigt, dass die Partikularinteressen der Fraktionen stärker wiegen als der Volksauftrag. Dass das Differenzbereinigungsverfahren — eigentlich ein technisches Instrument für genuine Sachkonflikte — zur Bühne für politisches Beharrungsvermögen geworden ist.

Der Schweizer Steuerzahler finanziert diesen Betrieb. Er finanziert die Sitzungen, die Pendenzenlisten, die Medienmitteilungen und jetzt die Einigungskonferenz. Im Gegenzug erhält er ein Parlament, das ihn an die Hand nehmen muss, um eine Entscheidung zu treffen, die er selbst längst gefällt hat.

Das nennt sich Armutszeugnis. Nicht als polemischer Begriff, sondern als nüchterne Beschreibung.

Nico Stino ist Journalist, Publizist und Gründer des unabhängigen Medienportals Swissvox.