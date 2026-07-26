Genf, ein Videocall, irgendwo zwischen Silicon Valley und Europa. Jemand sagt einen Satz, der eigentlich eine Bombe ist, aber wie eine Nebenbemerkung klingt: «Geld wird 2036 keine Rolle mehr spielen.» Niemand widerspricht sofort. Das ist das Beunruhigende daran.

Von Nico Stino

Es gibt Sätze, die im ersten Moment nach Science-Fiction klingen und beim zweiten Nachdenken zur ökonomischen Kernfrage des Jahrhunderts werden. «Geld wird 2036 keine Rolle mehr spielen» ist so ein Satz. Ausgesprochen wurde er kürzlich in einem Gespräch über künstliche Intelligenz und Robotik – die Grundthese: Wenn Maschinen mehr Güter und Dienstleistungen produzieren, als Menschen konsumieren können, verliert Geld seine Funktion als Verteilungsmechanismus für Knappheit. Es gibt schlicht keine Knappheit mehr.

Die These ist elegant. Sie ist auch, bei näherem Hinsehen, hochgradig unvollständig.

Die Rechnung mit der Inflation – rückwärts gelesen

Der interessanteste Teil des Arguments betrifft nicht die Utopie selbst, sondern den Übergang dorthin. Klassische Ökonomen warnen seit Jahrzehnten vor der Gelddruckmaschine: Mehr Geld bei gleichbleibendem Güterangebot heisst Inflation. Die Gegenrechnung lautet: Wenn das Güterangebot schneller wächst als die Geldmenge, entsteht das Gegenteil – Deflation.

Das ist rein mathematisch nicht falsch. Die Quantitätstheorie des Geldes kennt dieses Verhältnis seit Jahrhunderten. Doch die Prämisse – dass die Produktivität durch Automatisierung derart explosionsartig steigt, dass sie die Geldschöpfung überholt – ist eine empirische Wette, keine ökonomische Gesetzmässigkeit. Frühere technologische Umbrüche, von der Dampfmaschine bis zur Digitalisierung, haben Produktivität gesteigert, aber selten mit der Geschwindigkeit, die eine solche Rechnung voraussetzt. Der Fortschritt in einzelnen Sektoren – etwa bei Photovoltaik, wo die Kosten seit 2010 um über 80 Prozent gefallen sind – lässt sich nicht ungeprüft auf die gesamte Volkswirtschaft übertragen. Wohnraum, Pflege, Bildung: Diese Sektoren zeigen bislang wenig Anzeichen für vergleichbare Kostenrevolutionen durch KI.

Wer verliert, bevor irgendjemand gewinnt

Hier liegt das eigentliche politische Problem, und es ist kein technisches, sondern ein zeitliches. Selbst wenn die Utopie am Ende eintrifft, verläuft der Weg dorthin nicht gleichmässig. Die Automatisierung trifft Berufsgruppen sequenziell, nicht simultan. Lastwagenfahrer, Kassiererinnen, Sachbearbeiter verlieren ihre Erwerbsgrundlage womöglich Jahre bevor die versprochene Fülle an Gütern und Dienstleistungen tatsächlich für alle spürbar wird.

Diese Lücke – zwischen Verlust und Ausgleich – ist der Nährboden für genau jene politische Polarisierung, vor der auch in besagtem Gespräch gewarnt wurde: Enteignungsforderungen, radikale Vermögenssteuern, ein Vertrauensverlust in demokratische Institutionen, die den Übergang nicht ausreichend abfedern. Die Schweiz hat mit der Volksabstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen 2016 bereits eine Kostprobe dieser Debatte erlebt – mit 76,9 Prozent Ablehnung, notabene, in einem Land, das sich wirtschaftliche Stabilität seit jeher besonders genau leistet.

Umverteilung: Steuern auf Kapital statt auf Arbeit

Wenn Maschinen die Arbeit übernehmen, verschiebt sich die Steuerbasis zwangsläufig – weg von Lohnsteuern, hin zu Kapital-, Roboter- oder Wertschöpfungssteuern. Bill Gates hat eine «Robotersteuer» bereits 2017 vorgeschlagen, europäische Ökonomen diskutieren seither Varianten davon. Das Grundproblem bleibt jedoch bestehen: Kapital ist mobil, Arbeit ist es kaum. Unternehmen, die durch hohe Steuern auf automatisierte Produktion belastet werden, können Standorte verlagern – ein Wettlauf nach unten, den einzelne Staaten allein kaum gewinnen.

Genau deshalb kursieren derzeit Modelle eines «Staatsfonds für alle» – vergleichbar mit dem norwegischen Ölfonds, nur gespeist aus KI-Produktivitätsgewinnen statt Erdöleinnahmen. Alaska zahlt seit 1982 aus seinem Permanent Fund jährliche Dividenden an alle Einwohner; ein kleines, aber reales Vorbild für kapitalbasierte statt arbeitsbasierte Umverteilung.

Die unbequeme Wahrheit: Geld verschwindet nicht, es verändert sich

Die steilste These im Ausgangsgespräch – Geld werde 2036 irrelevant – übersieht möglicherweise etwas Grundlegenderes. Geld ist nicht nur ein Tauschmittel für knappe Güter. Es ist auch ein Statusmarker, ein Koordinationsinstrument, ein Mass für relative Wertschätzung. Selbst in einer Welt materiellen Überflusses bleiben Dinge knapp, die sich nicht beliebig vervielfältigen lassen: Aufmerksamkeit, Boden in bevorzugter Lage, ein Tisch im besten Restaurant der Stadt, ein Sitzplatz im Konzertsaal, menschliche Beziehung. Diese positionalen Güter – ein Begriff, den der Ökonom Fred Hirsch bereits 1976 prägte – lassen sich durch Automatisierung nicht vermehren, weil ihr Wert gerade aus ihrer relativen Seltenheit entsteht.

Das bedeutet: Selbst im optimistischsten KI-Szenario dürfte Geld nicht verschwinden, sondern seine Funktion verlagern – von der Verteilung überlebensnotwendiger Güter hin zur Verteilung positionaler Güter. Eine andere Welt, gewiss. Eine geldlose jedoch kaum.

Einordnung

Die Debatte, die derzeit in Silicon-Valley-Gesprächsrunden geführt wird, ist im Kern eine Wette auf Geschwindigkeit: Schafft es die Produktivität, schnell genug zu steigen, um den sozialen Bruch zu vermeiden, den ihre eigene Beschleunigung verursacht? Die Antwort darauf ist heute nicht seriös zu geben – wohl aber die Beobachtung, dass demokratische Gesellschaften selten Geduld mit langen Übergangsphasen haben, deren Nutzen erst am Ende sichtbar wird. Wer den Weg in die Utopie plant, sollte sich weniger mit der Utopie selbst befassen als mit dem, was während der Reise dorthin politisch überlebt.