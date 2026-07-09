Von Nico Stino

Die «Sternstunde Philosophie» ist eines der Aushängeschilder von SRF Kultur: ruhige Gesprächsformate, philosophische Tiefenbohrung, Anspruch auf Substanz statt Talkshow-Lärm. In der jüngsten, wiederholt ausgestrahlten Ausgabe führte Moderator Yves Bossart ein langes Gespräch mit der deutschen Medizinethikerin Alena Buyx über Sterben, Selbstbestimmung und die Frage, was ein «lebenswertes Leben» ausmacht. Die Sendung lief zuletzt am 4. Juli auf SRF 1 und wurde seither mehrfach wiederholt, unter anderem am 8. Juli in den frühen Morgenstunden.

Formal ist daran nichts auszusetzen: Ärztin, Philosophin, Ex-Vorsitzende des Deutschen Ethikrats über Sterbehilfe und Frühgeburten sprechen zu lassen, ist ein legitimes Sendungskonzept. Die Kritik, die sich an diesem Auftritt entzündet, richtet sich denn auch nicht gegen das Thema, sondern gegen die Wahl der Gesprächspartnerin – und gegen das, was SRF dabei unerwähnt liess.

Die Rolle während der Pandemie

Buyx war von 2020 bis 2024 Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und in dieser Funktion eine der prägendsten öffentlichen Stimmen der Corona-Politik. Sie trat regelmässig in Talkshows auf, befürwortete Impfungen auch für Kinder pointiert und ohne grosse Zurückhaltung gegenüber abweichenden Positionen. Vor der Corona-Enquete-Kommission des Bundestages erklärte sie im vergangenen November, ihre damaligen Aussagen seien als persönliche «Einschätzungen» zu verstehen gewesen – eine nachträgliche Relativierung, die in Deutschland selbst für Diskussionen sorgte, weil sie im Widerspruch zur öffentlichen Autorität steht, mit der diese Einschätzungen seinerzeit vorgetragen wurden.

Neue Vorwürfe: Plagiatsverdacht gegen die Dissertation

Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch eine Entwicklung, die SRF in der Sendung nicht thematisierte: Seit Februar 2026 stehen gegen Buyx handfeste akademische Vorwürfe im Raum. Der österreichische Plagiatsprüfer Stefan Weber veröffentlichte ein Gutachten, in dem er in ihrer 2005 an der Universität Münster eingereichten Dissertation 73 mutmassliche Text- und Quellenplagiatsfragmente dokumentiert haben will. Besonders belastet laut Weber: identische Zitierfehler, die nahelegen, dass Originalquellen nicht selbst konsultiert, sondern aus fremden Literaturverzeichnissen übernommen wurden. Die Universität Münster hat eine Vorprüfung angekündigt; ein abschliessendes Ergebnis steht bis heute aus. Es gilt die Unschuldsvermutung – Buyx selbst weist die Vorwürfe über ihre Anwälte zurück und hat sich bislang nicht inhaltlich zu den konkreten Einzelpunkten geäussert.

Auch ihre Habilitationsschrift geriet in der Folge in den Fokus, weil sie zunächst nicht öffentlich zugänglich war; die Universität Münster veröffentlichte sie erst nach Druck aus Medien und Fachkreisen im März 2026.

Die eigentliche Frage: redaktionelle Auswahl

Damit ist keineswegs gesagt, dass Buyx nichts zum Thema Sterben und Selbstbestimmung beizutragen hätte – Fachkompetenz und persönliches Verhalten in einer öffentlichen Rolle sind zwei verschiedene Dinge. Die Frage, die sich stellt, ist redaktioneller Natur: Wenn eine Gesprächspartnerin mit derart offenen wissenschaftlichen Integritätsfragen konfrontiert ist und zugleich für ihre Rolle in einer der polarisierendsten Phasen der jüngeren Zeitgeschichte steht, gehört das in eine seriöse Anmoderation eingeordnet – nicht ausgeblendet zugunsten einer harmonischen Gesprächsatmosphäre über «Work-Life-Balance» und griechische Philosophie als «Rettungsanker».

Das ist der eigentliche Kern der Kritik an SRF: nicht, dass Buyx eingeladen wurde, sondern dass die Sendung sie ohne jede Einordnung ihrer aktuellen Kontroversen präsentierte – ein Muster, das bei öffentlich-rechtlichen Formaten wiederkehrend zu beobachten ist, wenn es um Personen aus dem pandemiepolitischen Establishment geht.

Einordnung

Wer als Sender den Anspruch erhebt, Bildungsauftrag und kritische Distanz zu verkörpern, muss auch bei sympathisch inszenierten Gesprächsformaten den Kontext mitliefern. Eine Stunde Sendezeit ohne ein Wort zu offenen Plagiatsvorwürfen oder zur eigenen relativierenden Aussage vor dem Bundestag ist kein Zeichen von Bösartigkeit, aber ein Beleg für redaktionelle Bequemlichkeit – und die lässt sich, anders als wissenschaftliche Integrität, nicht vor Gericht klären, sondern nur durch aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer korrigieren.