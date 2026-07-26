Schokolade verkauft sich seit je über Geborgenheit. Die Goldfolie, das Glöckchen in der Lindor-Werbung, die Fabrik in Kilchberg am Zürichsee – Lindt & Sprüngli verwandelt seit 180 Jahren Kakao in Schweizer Verlässlichkeit. Genau diese Verlässlichkeit steht nun vor Gericht.

Am 21. Juli reichte International Rights Advocates (IRA), eine Anwaltskanzlei aus Washington mit einer gewissen Vorliebe für Klagen gegen Schokoladenhersteller, eine Klage gegen Lindt bei einem Gericht im District of Columbia ein. Der Vorwurf lautet nicht, Lindt setze Kinderarbeit ein – das haben diverse Kontrollstellen für die Kakaoanbaugebiete in Ghana und der Elfenbeinküste längst dokumentiert –, sondern dass Lindt über die Bekämpfung dieser Praxis lüge. Kanzleigründer Terry Collingsworth sagt, seine Recherchen hätten gezeigt, dass Lindt wie seine Konkurrenten «hervorragende Papierrichtlinien und praktisch keine Umsetzung» vorweise. Die Klage verlangt keinen Schadenersatz, sondern eine gerichtliche Anordnung, die Lindt zur Unterlassung irreführender Werbung gegenüber gewissenhaften Konsumenten in der US-Hauptstadt verpflichten soll.

Das Muster ist bekannt. IRA ist bereits gegen Mars, Mondelez, Nestlé, Hershey sowie gegen Apple und Starbucks vorgegangen, jeweils mit ähnlicher Begründung. Eine frühere Klage, mit der amerikanische Zollbehörden gezwungen werden sollten, mit Kinderarbeit hergestellten Kakao an der Grenze zu stoppen, verlief im Sand; Gerichte zeigen sich generell zurückhaltend, wenn es darum geht, Unternehmen für Zustände mehrere Glieder vorgelagert in der Lieferkette haftbar zu machen. Diesmal wählt die Kanzlei eine andere Angriffslinie: nicht der Kakao selbst steht im Fokus, sondern die Werbung darum – Konsumentenschutzrecht ist freundlicheres Terrain als Handelsrecht.

Lindt weist die Vorwürfe zurück und verweist auf Lieferantenprotokolle sowie systematische Untersuchungen von Verdachtsfällen. Das Unternehmen beruft sich auf seinen «2030 Sustainability Plan» und eine «Modern Slavery Statement» mit einer «massgeschneiderten Strategie», die unter anderem die Standards der Rainforest Alliance einschliesst. Im vergangenen Jahr ging Lindt noch weiter und versprach, ab 2026 ausschliesslich Kakao von Lieferanten mit funktionierenden Kontrollsystemen gegen Kinderarbeit zu beziehen. Ob solche Systeme viel auffangen, ist eine andere Frage: Die Kontrolle im westafrikanischen Kakaogürtel der Kleinbauern, wo laut branchenfinanzierten Erhebungen schätzungsweise 1,5 Millionen Kinder zumindest zeitweise auf Farmen arbeiten, ist seit zwei Jahrzehnten reich an Protokollen und arm an Überprüfung.

Das Problem der Branche ist struktureller, nicht organisatorischer Natur. Rund 800’000 Bauern in Ghana und der Elfenbeinküste bauen Kakao an, meist auf wenigen Hektaren, viele verdienen weniger, als eine einzige Tafel der Schokolade kostet, die aus ihren Bohnen entsteht. Kinder arbeiten mit, weil sich Haushalte keine Lohnarbeiter leisten können und Schule oft teuer oder weit entfernt ist. Zertifizierungssysteme prüfen nur einen Bruchteil der Farmen; sobald Bohnen in einer Genossenschaft zusammengeführt werden, lässt sich ihre Herkunft kaum mehr zuverlässig zurückverfolgen. Jeder grosse Schokoladenhersteller hat seit 2001 versprochen, dieses Problem zu lösen – damals im branchenweiten Harkin-Engel-Protokoll –, doch die Frist wurde seither dreimal still verschoben.

Verändert hat sich, wer bereit ist, wegen der Kluft zwischen Versprechen und Praxis zu klagen. Klagen wegen Greenwashing werden in der Konsumgüterbranche zunehmend salonfähig, von Fast Fashion bis zu Fluggesellschaften mit Klimaneutralitäts-Behauptungen. Lindt, dessen Premiumpreise fast ausschliesslich auf einem Image von Qualität und Sorgfalt beruhen, ist ein naheliegendes Ziel: Kaum ein Unternehmen, das gleichzeitig so stark mit seiner Marke wie mit seiner Beschaffungsrealität wirbt, klafft dabei so weit auseinander.

Das bedeutet nicht, dass die Klage Erfolg haben wird. Amerikanische Gerichte zeigen wenig Neigung, Werbefloskeln in strafbaren Betrug zu verwandeln, und Lindts Nachhaltigkeitsversprechen sind vorsichtig genug formuliert, um einer Prüfung standzuhalten. Doch selbst eine verlorene Klage bewirkt etwas, das kein Nachhaltigkeitsbericht leistet: Sie stellt die Formulierungen des Unternehmens, Satz für Satz, vor einen Richter. Für ein Geschäft, das darauf beruht, dass ein Stück Goldfolie für eine Lieferkette auf einem anderen Kontinent bürgt, könnte diese Prüfung teurer werden als jeder Vergleich.