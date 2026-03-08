Die Demokratie lässt sich (wieder einmal) überstimmen – und viele schauen nur zu.

Der heutige Abstimmungssonntag dürfte in die Annalen eingehen als weiteres Lehrstück politischer Resignation und medialer Einseitigkeit. Die Bilanz fällt ernüchternd aus: Die SRG-Gebühren bleiben vorerst unangetastet, die Zwangsfinanzierung von Radio und Fernsehen wird also weiterhin von Hunderttausenden Bürgern mitgetragen, die weder das Programm wollen noch nutzen. Die Bargeld-Initiative scheitert kläglich, stattdessen wird der zahnlose, kosmetische Gegenvorschlag des Bundesrats angenommen – eine leere Hülle, die in die Bundesverfassung geschrieben wird, ohne dass irgendetwas Substantielles geschützt wäre.

Die Individualbesteuerung schafft es voraussichtlich knapp durch – ein bürokratischer Moloch wird entfesselt, der am Ende weder echte Steuergerechtigkeit bringt noch die berüchtigte Heiratsstrafe wirklich beseitigt, sondern vor allem neue Formulare und Verwaltungsaufwand produziert. Und dass die Klimafonds-Initiative sang- und klanglos untergeht, überrascht niemanden mehr – der ideologische Überschwang war schon lange verpufft.

Die wahren Mitschuldigen: die ewigen Ausreden-Sucher

Was aber besonders deprimierend stimmt: Einmal mehr hat die geballte Propagandamaschinerie aus Systemparteien, Bundeshaus und Mainstream-Medien funktioniert. Die einen haben mit Millionenbudgets und Dauerpräsenz Angst und schlechtes Gewissen geschürt, die anderen haben kritiklos mitgespielt. Doch mindestens genauso verantwortlich sind jene, die sich mit Achselzucken und billigen Sprüchen aus der Affäre ziehen: «Abstimmen bringt ja eh nichts», «Die machen sowieso, was sie wollen», «Meine eine Stimme ändert gar nichts».

Wer so daherredet, lügt sich in die eigene Tasche – und verrät zugleich die Grundidee der direkten Demokratie. Gerade bei knappen Entscheidungen wie heute zählt jede einzelne Stimme. Jeder, der zu Hause bleibt oder den Stimmzettel ungültig macht, weil er angeblich «nichts bewirkt», schiebt in Wahrheit den Befürwortern der Staatsquote und der Bevormundung den Riegel vor die Tür – buchstäblich mit eigenen Händen. Diese Haltung ist nicht nur feige, sie ist zynisch und letztlich systemstabilisierend: Sie lässt die etablierten Kräfte in Ruhe weiterregieren, während man sich selbst in der Rolle des ohnmächtigen Zuschauers suhlt.

Wer wirklich etwas ändern will, muss aufhören, sich hinter Ausreden zu verstecken. Die direkte Demokratie ist kein netter Volkssport für Sonntagnachmittage – sie ist harte, manchmal frustrierende Arbeit. Und sie funktioniert nur, solange genug Menschen mitmachen, statt sich in selbstmitleidigem Fatalismus zu suhlen. Heute hat wieder einmal zu wenig mitgemacht. Morgen könnte es anders sein – wenn wir endlich aufhören, uns selbst zu belügen.