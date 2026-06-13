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Manchmal genügt ein Gespräch, um zu spüren, wie viel verloren geht, wenn eine Gesellschaft das gemeinsame Musizieren verlernt – und wie viel zurückgewonnen werden könnte, wenn man es wieder lernt. Im Gespräch mit Nico Stino erzählt Thomas, Musiker, Elektroingenieur und Gründer der Community «Ode to Joy», von zwei Lebenslinien, die er konsequent miteinander verbunden hat: die musikalische und die industrielle Karriere.

Von der Trompete zur Direktion – und zurück

Thomas begann als Kind mit der Trompete, inspiriert von Louis Armstrong und Herb Alpert. Es folgten Mundharmonika, Farfisa- und Hammond-Orgel, Klavier, Schlagzeug und schliesslich Komposition und Produktion. Parallel dazu absolvierte er ein Studium der Elektrotechnik und stieg zum Sales Engineer und später zum Direktor mit 30 Mitarbeitenden auf. Auftritte im Atlantis Basel, am Jazzfestival Montreux und im Schweizer Fernsehen zeugen von der musikalischen Seite dieser Doppelkarriere.

Mit 42 kam der Bruch: Im Zuge einer Fusion bei ISS Facility Management wurde Thomas freigestellt. Statt zu verzweifeln, verband er beide Welten neu – mit einer Ausbildung im Mentalcoaching und Angeboten für Personal Development und Cultural Development, die er unter anderem für Raiffeisen, UBS, IKEA und den Schweizer Staat umsetzte.

Corona als Wendepunkt

Die Pandemie traf Thomas hart – seine Eltern starben am selben Tag, eine gemeinsame Beerdigung war alles, was möglich war. Doch aus dieser Zeit der Trauer entstand ein Entschluss: Sich nicht mehr an den Gefahren der Welt abzuarbeiten, sondern den Aufbau einer freudvollen Zukunft in den Mittelpunkt zu stellen. Daraus entstand die Community «Ode to Joy» – benannt nach Beethovens neunter Sinfonie und Schillers Gedicht «An die Freude», das er als Botschaft beschreibt, deren Melodie jeder kennt, deren eigentlicher Inhalt aber «noch nicht auf der Erde angekommen» sei.

Joy4U: Akademie, Business Club, Travel Club

Die Ode-to-Joy-Bewegung gliedert sich in drei Bereiche: eine Ausbildungsakademie, einen Business Club und einen Travel Club. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass Musik und Leadership eng zusammengehören. Wer als Bandleader unterschiedliche Persönlichkeiten zu einem Klangkörper formen kann, so Thomas, habe bereits einen intensiven Führungsprozess durchlaufen. Diese Erfahrung lässt sich auf Unternehmen übertragen – inklusive eines neuen Verständnisses von Fehlern als Lernchance, nicht als Makel.

Als praktisches Beispiel nennt Thomas ein Projekt bei IKEA, bei dem er 50 Instrumente in ein Firmenmeeting brachte und gemeinsam mit den Mitarbeitenden eine Guggenmusik entstehen liess – ein Erlebnis, das zeige, wie viel ungenutztes musikalisches Potenzial in Menschen stecke, die sich selbst längst nicht mehr als musikalisch betrachten.

Kulturkritik: Wenn Sponsoring zur Kulturkontrolle wird

Deutliche Worte findet Thomas zur aktuellen Lage der Musikszene in der Schweiz: Live-Auftritte seien rar geworden, Streaming habe Einnahmen aus CD-Verkäufen verdrängt. Wer als Kulturschaffender überleben wolle, brauche grosse Sponsoren – Banken, Versicherungen, Detailhandelsketten. Thomas sieht darin keine freie Kultur, sondern eine Form der «Kulturkontrolle über die Finanzen», und plädiert dafür, Kulturschaffende direkt zu honorieren, anstatt sich auf Konzern-Sponsoring zu verlassen.

Thailand als Sehnsuchtsort und Kreativraum

Über seine thailändische Tochter Naomi besteht eine persönliche Verbindung nach Thailand, das Thomas als «Land des Lächelns» beschreibt. Die niedrigeren Lebenshaltungskosten dort eröffneten Kulturschaffenden – darunter befreundete Musiker und Filmkomponisten in Bangkok – kreative Freiräume, die in der Schweiz aufgrund des hohen Arbeits- und Überlebensdrucks kaum möglich seien. Gleichzeitig bekennt sich Thomas klar zur Schweiz: Strukturiertheit und Verlässlichkeit seien Werte, die er nicht missen möchte, auch wenn er in Thailand «über den Tisch gezogen» worden sei.

KI, Robotik und die Frage nach dem Wesentlichen

Auch das Thema künstliche Intelligenz beschäftigt Thomas intensiv – nicht zuletzt im Hinblick auf eine geplante Reise nach China, wo er sich mit Robotik, KI und Drohnentechnologie auseinandersetzen möchte. Er sieht darin eine ambivalente Entwicklung: Einerseits könne KI Menschen die Hemmschwelle nehmen, selbst kreativ zu werden; andererseits drohe die Gefahr, dass Menschen glauben, etwas erschaffen zu haben, ohne den eigentlichen kreativen Prozess durchlaufen zu haben. Seine Prognose: Routinejobs, insbesondere im Finanzsektor, würden in den kommenden Jahren grösstenteils von KI übernommen – eine Entwicklung, die Diskussionen über ein Grundeinkommen befeuern dürfte.

Die Botschaft: Freude entsteht nicht durch Politik

Durchgängig zieht sich durch das Gespräch Thomas’ zentrale These: Frieden und Freude lassen sich nicht verordnen oder verhandeln – sie entstehen im Menschen selbst und strahlen von dort nach aussen. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Stabilität vielerorts brüchig wirkt, ist dies eine Einladung, die eigene Kreativität – ob am Klavier, der Trommel oder im Gespräch mit anderen – als Ausgangspunkt für etwas Grösseres zu begreifen.

Kontakt zu Thomas und seiner Ode-to-Joy-Community: über WhatsApp, +41 79 372 69 23.