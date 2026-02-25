Im Innern des kantonalen Gefängnisses Bois-Mermet in Lausanne, hinter den schweren Metalltüren und blickdichten Zellenfenstern, manifestiert sich ein Paradox: Der Justizvollzug, ursprünglich geschaffen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und schwerwiegende Straftaten zu sühnen, hat sich in einen Mechanismus verwandelt, der vor allem Menschen ins Gefängnis bringt, die schlichtweg kein Geld haben. So überbelegt war das Gefängnis in Lausanne, dass im Jahr 2024 die Auslastung bei sagenhaften 166 Prozent lag. Gleichzeitig waren Ende Dezember 2025 94 Prozent aller Schweizer Haftplätze belegt – ein nationaler Durchschnitt, der nicht mehr allein mit schweren Straftaten erklärt werden kann. ￼

Weshalb? Der Grund liegt in einer juristischen Konstruktion, die einst als milde, flexibel und sozial „gerecht“ gedacht war, inzwischen aber die Gefängnisse füllt: die Geldstrafe – und ihr juristisches Gegenstück, die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe.

Diese Ersatzfreiheitsstrafe wird verhängt, wenn jemand eine verhängte Geldbusse nicht bezahlen kann. Das Resultat ist erstaunlich und politisch sprengstoffgeladen: 43,6 Prozent aller Gefängniseintritte im Jahr 2024 waren Ersatzfreiheitsstrafen, also Freiheitsentzug allein weil jemand seine Geldstrafe nicht begleichen konnte. ￼

Hier sitzt nicht der Gewalttäter, nicht der wiederholte Kriminelle und nicht automatisch der Gefährder. Hier sitzt der Mensch, der eine Busse für Schwarzfahren, eine Verkehrsübertretung oder ein vergleichsweise geringes Delikt nicht zahlen konnte. Im Justizjargon heißt dieser Freiheitsentzug „Ersatzfreiheitsstrafe“. Im Leben heißt es für viele schlicht: Knast, weil kein Geld da ist.

Die Ersatzfreiheitsstrafe: Credo einer „sozial gerechten“ Justiz?

Die Idee der Geldstrafe ist auf den ersten Blick simpel: Statt jemanden ins Gefängnis zu schicken, wird eine finanzielle Strafe verhängt. Vor dem Hintergrund eines Rechtsstaats und einer gerechten Sanktion klingt das humaner als ein zementierter Freiheitsentzug bei jedem Vergehen. Doch dieses System kennt eine fatale Schwachstelle: Es gilt für alle gleich – ungeachtet der finanziellen Lage des Verurteilten.

Wer eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, der landet automatisch in Haft. Und hier liegt das Problem: Viele derjenigen, die ihre Bussen nicht begleichen können, sind in sozial prekären Lagen, ohne geregeltes Einkommen, manchmal drogenabhängig, oft marginalisiert. Der vermeintlich „humanere“ Ersatz bei Zahlungsunfähigkeit führt somit in vielen Fällen direkt in Zellen, über die das Personal klagt und die Exekutive vor logistische Herausforderungen stellt. ￼

Laut Statistiken des Bundesamts für Statistik und weiteren Erhebungen sind es jährlich mehrere Tausend Menschen, die allein wegen unbezahlter Bussen und Geldstrafen in Haft kommen – rund 4985 Personen im Jahr 2024 bei insgesamt etwa 9030 Gefängniseintritten. ￼ Diese Zahlen lassen aufhorchen: Fast die Hälfte aller Inhaftierten sitzt nicht, weil er eine schwere Straftat begangen hätte, sondern weil er seine wirtschaftliche Verpflichtung nicht erfüllen konnte.

Menschen hinter Gittern: Bilder einer strukturellen Fehlkonstruktion

Was bedeutet das konkret? In zahlreichen Kantonen – das zeigt ein Blick auf Gefängnisse wie Bois-Mermet – sind Untersuchungshäftlinge und Ersatzfreiheitsstrafen diejenigen, die das System belasten. Kurzaufenthalte von oft nur wenigen Tagen summieren sich zu gigantischen Bettenbelegungen, die Betreuungs- und Personalkosten steigen, Wartelisten entstehen.

Die Kosten? Rund 200 Franken pro Tag kostet ein Gefängnistag laut polizeilichen und justiziellen Schätzungen – ein Betrag, der die ursprüngliche Busse oftmals um ein Vielfaches übersteigt. ￼

Das System produziert damit ironischerweise nicht nur soziale Härtefälle, sondern auch ökonomisch fragwürdige Folgen: Die Kosten für einen Gefängnisaufenthalt übersteigen bei weitem die eigentlich ursprünglich angedachte Geldstrafe. Statt einer Busse von wenigen hundert Franken werden so schnell mehrere tausend Franken an öffentlichen Ausgaben produziert.

Hinzu kommt die soziale Realität: Für viele bedeutet der kurzzeitige Freiheitsentzug nicht nur die Unterbrechung des Alltags, sondern den Verlust von Arbeit, sozialer Stabilität und oft auch die Verschärfung der sozialen Probleme, die sie ohnehin schon hatten.

Politik, Justiz und Reformbedarf – Zwischen Debatte und Handlungsdruck

Dass dieses System nicht ohne Kritik geblieben ist, zeigt die politische Auseinandersetzung: In parlamentarischen Initiativen wird öffentlich diskutiert, ob etwa das Schwarzfahren nicht entkriminalisiert oder anders sanktioniert werden sollte. Die SP-Nationalrätin Jessica Jaccoud etwa kritisierte diese Praxis scharf und verlangte Reformen, weil der Gefängnistatbestand für Schwarzfahren die Gefängnisse unnötig belaste und die Kosten für die Allgemeinheit kaum gerechtfertigt seien. ￼

Die Diskussion verläuft nicht ohne Spannungen, weil sie an Grundfragen rührt: Wie umgehen mit Bagatelldelikten? Wie sozial gerecht ist ein System, das Armut faktisch mit Freiheitsentzug beantwortet? Der Justizapparat steht unter Druck, weil ihm die personellen und räumlichen Ressourcen ausgehen, während gleichzeitig die gesellschaftliche Erwartung an eine funktionierende, faire Rechtsordnung wächst.

In der Debatte taucht oft ein fundamental widersprüchlicher Gedanke auf: Sollte die Justiz streng und „gleich für alle“ sein – oder sollte sie differenziert und sozial ausgewogen urteilen? Der Strafvollzugsexperte Benjamin Brägger etwa hält an der Idee fest, dass Sanktionen notwendig seien, aber die Form müsse überdacht werden. ￼

Einer seiner zentralen Vorschläge ist, das Gesetz so zu ändern, dass Geldstrafen auch dann in alternative Sanktionen – etwa gemeinnützige Arbeit – umgewandelt werden können, selbst wenn die ursprüngliche Strafe nicht bezahlt wurde. Derzeit hindert eine Formulierung im Artikel 79a Absatz 2 des Schweizer Strafgesetzbuchs genau dies: Wenn eine Person wegen einer unbezahlten Geldstrafe ins Gefängnis soll, kann diese nicht in gemeinnützige Arbeit übertragen werden. Brägger fordert, diesen Absatz zu streichen – eine kleine Änderung mit potenziell großer Wirkung. ￼

Armut als Straftat? Die gesellschaftlichen und ethischen Dimensionen

Diese Entwicklung wirft tiefere Fragen auf als nur fiskalische oder juristische: Strafen für Armut – ist das der Preis einer modernen Rechtsordnung?

Südlich der Alpen, im Kanton Zürich, zeigt ein Pilotprojekt, wie Alternativen funktionieren könnten: Menschen ohne Geldstrafe können dort spontan auf dem Kasernenareal erscheinen und einfache gemeinnützige Arbeit leisten – ohne digitale Hürden, ohne bürokratische Barrieren. Diese Form der niedrigen Schwelle hat die Bereitschaft zur sinnvollen Sanktion spürbar erhöht und bietet damit einen praktikablen Ansatz, die Spirale von Ersatzfreiheitsstrafe – Gefängnis – soziale Desintegration zu durchbrechen. ￼

Aber das ist ein lokales Modell in einem föderalen System, das stark von kantonalen Kompetenzen geprägt ist. Eine einheitliche nationale Reaktion bleibt bisher aus. Stattdessen verfestigt sich der Eindruck, dass die Ersatzfreiheitsstrafe ein Anachronismus ist, der nicht mehr zur komplexen sozialen Realität passt, in der die Schweiz als wohlhabendes Land mit starkem sozialen Gefüge steht.

Während in der Bevölkerung die Debatte um Sinn und Zweck solcher Strafen wächst, wächst zugleich die Kritik an den öffentlichen Kosten: Die Gefängnisse sind voll, nicht weil die Gesellschaft gefährlich geworden wäre, sondern weil das Gesetz Menschen ins Gefängnis schickt, die schlicht kein Geld haben.

Ein Rechtsstaat auf dem Prüfstand

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Hälfte oder mehr aller Haftfälle allein wegen Geldstrafen – das ist kein Nebenschauplatz im Justizsystem mehr, sondern ein strukturelles Problem. Die Diskussion darüber gehört längst nicht mehr nur in Fachkreise, sondern in den öffentlichen Diskurs.

Ein funktionierender Rechtsstaat muss zwei Dinge verbinden:

• Gerechtigkeit und Rechtsgleichheit,

• soziale Fairness und Verhältnismäßigkeit.

Ob das aktuelle System diesen Anforderungen gerecht wird, muss offen in Frage gestellt werden: Wenn Armut zur Ursache von Freiheitsentzug wird und dabei die Gefängnisse überlastet – könnte es sein, dass das System, das einst als „gerecht und flexibel“ galt, heute an seinen eigenen Widersprüchen erstickt.

Denn ein Gefängnis, das aus allen Nähten platzt, ist nicht nur ein logistisches Problem der Justizvollzugsanstalten – es ist ein Spiegel der gesellschaftlichen und rechtlichen Grundentscheidungen eines Landes. Und dieser Spiegel zeigt ein tiefes, strukturelles Dilemma, das nicht mehr mit Lippenbekenntnissen gelöst werden kann.