Es gibt Menschen, die verändern die Welt. Und es gibt Menschen, die einfach nur der Steuerverwaltung des Kantons Bern ein Schnippchen schlagen – bis zum letzten Atemzug. Ihr Held heisst nicht Wilhelm Tell, sondern bleibt uns nur als «Rentner» bekannt. Und wie es sich für einen echten Freiheitskämpfer gehört, hat er sein grösstes Meisterstück erst im Sterben vollbracht.

Die Vorgeschichte einer Legende

Über Jahre narrte der Mann Steuerbeamte, Pfändungsbeamte und Sozialbehörden gleichermassen. Ein Leben in Saus und Braus, finanziert aus einem Vermögen, das er zuerst in Liechtenstein und später in der Schweiz versteckte – teils in Bankkonten, teils, so mutmasste man, in Goldbarren, die bis heute niemand gefunden hat. Ein Steuerbetrug von solcher Eleganz, dass man beinahe applaudieren möchte, hätten am Ende nicht andere Steuerzahler die Zeche für seinen luxuriösen Lebensabend beglichen.

Das Wirtschaftsstrafgericht sah das naturgemäss weniger romantisch und verurteilte ihn zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe. Ein Urteil, das – wie es sich gehört – noch nicht rechtskräftig war. Der Mann legte Berufung ein. Das Obergericht setzte einen Termin an.

Der letzte grosse Coup

Und dann, kurz vor der Verhandlung, gelang ihm der Schachzug, den kein Anwalt der Welt hätte planen können: Er starb. Pünktlich, bevor das Urteil je rechtskräftig werden konnte.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ein Leben lang hat er Behörden ausgetrickst – und sein letzter Trick bestand darin, sich der Rechtskraft selbst zu entziehen. Kein Berufungsverfahren, kein letztinstanzlicher Schuldspruch, keine endgültige Antwort auf die Frage, was mit dem beschlagnahmten Vermögen geschieht. Nur eine offene Akte und ein Gericht, das nun mit sich selbst verhandeln darf, ob ein Verfahren gegen einen Verstorbenen überhaupt noch einen Sinn ergibt.

Sein Anwalt hätte es kaum besser inszenieren können. Vielleicht hat er es auch gar nicht müssen.

Bilanz einer Heldentat

Natürlich ist das keine Heldentat – es ist bloss der bittere Treppenwitz eines Systems, das notorische Betrüger jahrzehntelang gewähren lässt, bis am Ende weder Gefängnis noch Rückzahlung, sondern nur eine juristische Fussnote übrigbleibt. Die Ironie dabei: Wäre der Mann einfach ehrlich gewesen, hätte ihn vermutlich niemand je «Held» genannt – nicht einmal in Anführungszeichen.

Was mit dem Vermögen nun geschieht, muss das Obergericht klären. Die Goldbarren, sollte es sie je gegeben haben, bleiben derweil dort, wo sie schon immer waren: im Ungewissen.