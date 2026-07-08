von Nico Stino

Die Übernahmeschlacht um EasyJet ist entschieden – zumindest im Grundsatz. Der amerikanische Luftfahrtinvestor Castlelake hat mit seinem fünften Angebot den Widerstand des britischen Billigfliegers gebrochen. Rund 6 Milliarden Franken sollen fliessen, 6,90 Pfund je Aktie. Der Kurs machte prompt einen Sprung von rund 10 Prozent. Bis August will Castlelake das Angebot verbindlich machen.

Für Europa – und für die Schweiz im Besonderen – ist der Deal aber mehr als eine gewöhnliche Übernahmegeschichte. Er berührt eine strukturelle Schwachstelle des europäischen Luftverkehrsrechts, die schon einmal, vor über zwanzig Jahren, zur Nagelprobe für die Schweizer Souveränität wurde.

Das Kontrollproblem

EU-Recht verlangt, dass Fluggesellschaften mit Zugang zum europäischen Luftraum mehrheitlich von EU-Bürgern kontrolliert werden müssen. Ein US-Investor wie Castlelake kann diese Hürde nicht einfach mit Kapital überspringen. Nach ersten Plänen würde Castlelake deshalb selbst nur 49 Prozent übernehmen, während zwei EU-Bürger den Rest halten sollen – ein Konstrukt, das die Landerechte formal absichert, ohne die eigentlichen Eigentumsverhältnisse zu verändern.

Genau dieses Dilemma kennt die Schweiz aus eigener, schmerzhafter Erfahrung.

Die Lehren aus dem Swissair-Grounding

Als die deutsche Lufthansa-Gruppe 2005 die Reste der insolventen Swissair übernahm, stand sie vor demselben rechtlichen Problem: Eine Mehrheitsbeteiligung durch ein deutsches Unternehmen hätte die Schweizer Verkehrsrechte gefährdet. Die Schweiz ersann daraufhin zwei Stiftungskonstrukte, die – nach hiesigem Recht – niemandem gehören und damit formal unabhängig sind.

Die Almea-Stiftung hielt zusammen mit der Holding Airtrust 51 Prozent an der neuen Swiss, während Lufthansa vorerst bei 49 Prozent verharrte. Erst als 2007 sämtliche Start- und Landerechte mit allen relevanten Ländern neu verhandelt waren, übertrug Almea die restlichen Anteile an die Deutschen. Eine zweite Stiftung, die Swiss Luftfahrtstiftung SLS, wachte zehn Jahre lang – mit Bund und Bazl im Boot – über die unternehmerische Eigenständigkeit der Swiss innerhalb des Lufthansa-Konzerns.

Das Modell war pragmatisch, rechtlich elegant und diente einem klaren Ziel: die Anbindung der Schweiz an den globalen Luftverkehr zu sichern, ohne die Kontrolle vollständig aus der Hand zu geben.

Was für Basel auf dem Spiel steht

Bei EasyJet geht es nicht um ein Schweizer Unternehmen, doch die Verflechtung ist erheblich. Am Euroairport Basel-Mulhouse ist die Airline der mit Abstand grösste Kunde und steht für rund die Hälfte des gesamten Geschäftsvolumens am Flughafen. Über 1000 Arbeitsplätze bei EasyJet Switzerland hängen direkt an diesem Standort.

Sollte die Übernahme durch Castlelake zu einer Zerschlagung des Konzerns führen – ein Szenario, das in Europa bereits kursiert, weil neben dem operativen Flugbetrieb auch werthaltige Flugzeugbestellungen und das Ferienreisegeschäft locken –, träfe dies die Region Basel und den grenzüberschreitenden Flughafenbetrieb direkt.

Einordnung

Der Lufthansa-Kniff von 2005 zeigt, dass es rechtliche Instrumente gibt, um ausländisches Kapital zuzulassen, ohne die strategische Kontrolle über kritische Verkehrsinfrastruktur vollständig preiszugeben. Ob ein ähnliches Stiftungsmodell im Fall EasyJet zur Anwendung kommt, liegt zwar in der Verantwortung von Brüssel und London, nicht Bern. Doch die Debatte erinnert daran, wie schnell Landerechte, Arbeitsplätze und regionale Wirtschaftsstrukturen zur Verhandlungsmasse werden, wenn US-amerikanisches Finanzkapital nach europäischer Verkehrsinfrastruktur greift. Die Schweiz hat 2005 vorgemacht, wie sich Souveränität und Kapitalöffnung austarieren lassen – ein Präzedenzfall, der in der aktuellen Debatte um EasyJet auffällig wenig Erwähnung findet.