Von Nico Stino

Die Schweiz leistet sich wieder einmal ein Digitalisierungsprojekt nach bewährtem Muster: gross angekündigt, schlecht koordiniert, am Ende vermutlich verschoben. Diesmal trifft es die elektronische Identitätskarte E-ID, bekannt unter dem Markennamen Swiyu. Eine Umfrage des Schweizerischen Gemeindeverbandes, des Vereins «Myni Gmeind» und der Fachhochschule Nordwestschweiz unter rund 700 antwortenden Gemeinden – knapp ein Drittel aller über 2100 Schweizer Gemeinden – zeigt ein Bild, das man getrost als Offenbarungseid bezeichnen darf: Sieben von zehn teilnehmenden Gemeinden geben an, schlicht zu wenig zu wissen, um sich auf die kommende Umstellung vorzubereiten.

Der Bund delegiert, statt zu führen

Bemerkenswert ist nicht die Komplexität des Vorhabens an sich – jedes grössere IT-Projekt der öffentlichen Hand bringt Reibung mit sich. Bemerkenswert ist die Kommunikationsverweigerung des Bundesamtes für Justiz, das auf Nachfrage lediglich auf «regelmässige Videokonferenzen» verweist, an denen sich «Interessierte aus allen Bereichen» beteiligen könnten. Übersetzt heisst das: Wer Informationen will, soll sie sich selbst zusammensuchen. Claudia Kratochvil, Direktorin des Gemeindeverbandes, bringt die Erwartungshaltung der Gemeinden knapp auf den Punkt: «Wir hätten ein früheres Auf-Uns-Zukommen erwartet.» Stattdessen herrscht ein Vakuum, in dem die unterste Verwaltungsebene – jene, die am Ende den Bürgerkontakt herstellt – im Dunkeln tappt, welche organisatorischen und technischen Vorkehrungen überhaupt nötig sind.

Verschiebung als Konstante

Pikant: Das Bundesamt für Justiz bestätigt mittlerweile selbst, dass der für Dezember 2026 angepeilte Starttermin erneut ins Wanken geraten könnte. Damit reiht sich die E-ID in eine lange Tradition Schweizer Verwaltungsdigitalisierung ein, bei der Termine eher als Richtwert denn als Verpflichtung verstanden werden. Wer sich an die Geschichte dieses Projekts erinnert – Volksabstimmung, Neustart, neues Gesetz, neuer Anlauf – wird das Muster wiedererkennen: grosse Versprechen auf Stufe Bund, fehlende Übersetzung in die operative Praxis vor Ort.

Digitalisierung ja, aber ohne Plan

Die Ironie der Situation: Die Gemeinden selbst wollen die Digitalisierung. Die E-ID gilt ihnen als zentraler Baustein einer modernen Verwaltung. Das Problem liegt nicht im fehlenden Willen an der Basis, sondern in der fehlenden Führung von oben. Bezeichnend ist auch, dass weder die Gemeinden noch ihre Verbände bislang aktiv beim Bund vorstellig wurden, um die Lücken anzusprechen – man habe zunächst die eigenen Bedürfnisse erheben wollen, heisst es. Auch das ist typisch helvetisch: abwarten, dokumentieren, dann erst reklamieren.

Einordnung

Die E-ID ist technisch kein Hexenwerk, politisch längst beschlossen und gesellschaftlich mehrheitlich scheinbar gewollt. Was fehlt, ist simple Verwaltungsdisziplin: ein verbindlicher Fahrplan, klare Zuständigkeiten, eine Stelle, die Fragen tatsächlich beantwortet statt auf Gremien zu verweisen. Ohne das wird die Einführung von Swiyu zu einem weiteren Beispiel dafür, wie der Bund Grossprojekte ankündigt und die Umsetzung der unteren Ebene überlässt – und sich anschliessend wundert, wenn die Kritik von dort kommt, wo die Umsetzung am Ende tatsächlich stattfinden muss.

Quelle: SRF / Echo der Zeit, 18.06.2026