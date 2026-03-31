Der grösste Datenleck der Geschichte und was er über das System verrät

Ein KYC-Anbieter liess eine Datenbank mit einer Milliarde persönlicher Datensätze aus 26 Ländern monatelang ungeschützt im Netz stehen. Kein Passwort, keine Verschlüsselung, kein Wächter. Wer einen Link kannte, konnte herunterladen, was er wollte. Die Geschichte des IDMerit-Lecks ist nicht nur eine Cybersecurity-Panne — sie ist ein Symptom eines fundamental kaputten Systems.

Der Fund

Es war der 11. November 2025, als Forscher des Cybersicherheitsportals Cybernews im digitalen Untergrund auf etwas stiessen, das sie zunächst kaum fassen konnten. Eine ungeschützte MongoDB-Instanz — eine Datenbank, die ohne jede Passwortabsicherung frei im Internet zugänglich war — enthielt Datensätze, die nach erster Einschätzung mehr als eine Milliarde Menschen betrafen, verteilt über 26 Länder. ￼

Die Forscher handelten schnell. Sie meldeten den Fund sofort an IDMerit, das Unternehmen, dem die Datenbank offenbar gehörte. Bereits am nächsten Tag, dem 12. November, war die Datenbank abgesichert. ￼ Schnelle Reaktion, möchte man meinen. Und doch: Die eigentlich wichtige Frage — wie lange die Daten ungeschützt zugänglich waren, bevor die Researcher sie entdeckten — blieb bis heute unbeantwortet.

Einen Bruchteil von einer Sekunde braucht ein automatischer Crawler, um eine ungeschützte Datenbank zu finden und abzusaugen. Tage, Wochen oder gar Monate hatten möglicherweise vergehen können. Niemand weiss es. Niemand wird es je mit Sicherheit wissen.

Was steckte in dieser Datenbank?

Die Datenbank enthielt vollständige Namen, Wohnadressen, Postleitzahlen, Geburtsdaten, nationale Identifikationsnummern, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Angaben zum Geschlecht — und das für Menschen aus 26 Ländern. ￼ Manche Datensätze enthielten darüber hinaus Telekommunikations-Metadaten sowie interne Markierungen, die auf frühere Datenpannen hinwiesen.

Man muss sich das einen Moment lang vergegenwärtigen. Es geht nicht um Werbepräferenzen, Einkaufshistorien oder Netflix-Gewohnheiten. Es geht um genau die Informationen, die jemanden eindeutig und rechtlich verbindlich identifizieren: Personalausweis-Nummern, Passdaten, Wohnadressen. Es ist genau jene Art von Daten, die dazu verwendet werden, Bankkonten zu eröffnen, Visa zu beantragen und Sicherheitsüberprüfungen zu bestehen. ￼

Geografisch war das Leck global: Die USA waren mit über 203 Millionen Datensätzen am stärksten betroffen. Es folgten Mexiko mit 124 Millionen, die Philippinen mit 72 Millionen, Deutschland mit 61 Millionen, sowie Italien und Frankreich mit je 53 Millionen betroffenen Datensätzen. ￼

Deutschland und die Schweiz — beide Länder mit strengen Datenschutzgesetzen, beide stolz auf ihre staatlichen Institutionen und ihre Bürokratie — sind Teil dieser Liste. 61 Millionen deutsche Datensätze lagen offen wie ein aufgeschlagenes Telefonbuch. Wie viele Schweizer betroffen sind, ist nicht präzise beziffert, da die Schweiz in den veröffentlichten Top-Ländern nicht explizit genannt wird — aber angesichts der globalen Verbreitung von KYC-Diensten und der engen Verflechtung des Schweizer Finanzsektors mit solchen Anbietern wäre Naivität fehl am Platz.

Was ist IDMerit — und warum ist das relevant?

IDMerit ist ein globaler Anbieter von Identitätsprüfungsdiensten, der Banken, Fintech-Unternehmen und anderen Finanzdienstleistern zuarbeitet. Das Unternehmen nutzt KI-gestützte Werkzeuge, um Unternehmen bei der Durchführung von KYC-Prozessen zu helfen — also bei dem Identitätsverifikationsverfahren, das gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn man ein Finanzkonto eröffnet. ￼

KYC steht für «Know Your Customer» — kenne deinen Kunden. Es ist eines der zentralen Gebote der modernen Finanzregulierung, eingeführt nach dem 11. September als Mittel zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Wer heute ein Bankkonto eröffnet, eine Krypto-Börse nutzt, einen Kredit beantragt oder eine neue Versicherung abschliesst, durchläuft in der Regel irgendeine Form von KYC.

Das Problem ist dabei struktureller Natur: Die Banken und Fintech-Unternehmen machen diese Prüfung in der Regel nicht selbst. Sie lagern sie aus. An Drittanbieter wie IDMerit. Unternehmen, die man nicht kennt, die man nie beauftragt hat, deren Datenschutzpraktiken man nie bewertet hat — und die dennoch die sensibelsten Informationen über die eigene Person besitzen.

IDMerit ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, das KYC-Identitätsprüfungsdienste anbietet. Wenn Banken, Krypto-Börsen und Finanzdienstleister bestätigen müssen, dass Sie die sind, die Sie vorgeben zu sein, nutzen sie häufig Unternehmen wie IDMerit, um Ihre Dokumente gegen offizielle Datenbanken abzugleichen. ￼

Das Geschäftsmodell lebt also von Vertrauen. Von dem Versprechen, dass Ihre sensibelsten Daten sicher verwahrt werden. Und dieses Versprechen wurde — zumindest für eine unbekannte Zeitspanne — gebrochen. Ohne Passwort. Ohne Verschlüsselung. Offen wie ein Schaufenster.

Das Dementi und seine Grenzen

Nach der Veröffentlichung des Cybernews-Berichts am 18. Februar 2026 reagierte IDMerit. Das Unternehmen erklärte, dass es zwar eine eigene proprietäre Plattform besitze und betreibe, jedoch weder Kundendaten noch die von unabhängigen Datenquellen bereitgestellten zugrundeliegenden Daten besitze, kontrolliere oder speichere. ￼

Eine klassische juristische Abwehrhaltung. Übersetzt ins Deutsche: «Wir haben die Daten nicht, also können wir auch nicht verantwortlich sein.» Die Forscher von Cybernews sahen das anders. Ihre technische Analyse zeigte, dass die Datenbank offensichtlich zum Betrieb der IDMerit-Plattform gehörte — unabhängig davon, wer formell als «Eigentümer» der enthaltenen Datenpunkte gilt.

Solche Dementis sind im Bereich der Datenpannen ein bekanntes Muster. Wenn nichts mehr zu retten ist, beginnt das Spiel mit der Verantwortungsdiffusion. Der Drittanbieter zeigt auf den Datenprovider, der Datenprovider auf den Kunden, der Kunde auf die Regulierungsbehörde. Am Ende ist niemand schuldig — und die betroffene Person ist allein.

Das eigentliche Skandalon: Das offene Scheunentor

Die Datenbank war nicht mit einem Passwort geschützt. Jeder, der wusste, wo er suchen musste, konnte darauf zugreifen. ￼

Das ist keine technische Sophistikation. Das ist keine ausgeklügelte Cyberattacke staatlicher Akteure. Das ist keine Zero-Day-Lücke in einer komplexen Softwarearchitektur. Das ist das digitale Äquivalent davon, den Schlüssel unter der Fussmatte zu lassen — ausser dass die Fussmatte öffentlich sichtbar ist und die «Türe» Zugang zu den Identitätsdaten von einer Milliarde Menschen gewährt.

MongoDB — die verwendete Datenbanktechnologie — ist ein weitverbreitetes, gut dokumentiertes System. Die Grundprinzipien der Absicherung sind seit Jahren bekannt, frei zugänglich und in jedem Einführungskurs beschrieben. Trotzdem passiert es immer wieder: Entwickler oder Administratoren konfigurieren Datenbanken falsch, vergessen Authentifizierungsschichten oder priorisieren Schnelligkeit über Sicherheit. Das eigentliche Problem liegt nicht bei der Technologie. Es liegt bei den Anreizen.

Ein Unternehmen, das Identitätsprüfung als Dienstleistung anbietet, hat einen massiven wirtschaftlichen Anreiz, günstig und schnell zu sein. Sicherheit kostet Zeit. Sicherheitsaudits kosten Geld. Zertifizierungen kosten Ressourcen. Solange die Kosten einer Datenpanne — im Sinne von Reputationsschäden, Bussen und Haftung — geringer ausfallen als die Kosten einer lückenlosen Sicherheitsarchitektur, sind solche Vorfälle strukturell vorprogrammiert.

Die Zeitbombe: Was Angreifer mit diesen Daten anfangen können

Wer die Tragweite dieses Vorfalls verstehen will, muss sich fragen: Was kann jemand mit einem vollständigen Datensatz — Name, Adresse, Geburtsdatum, Personalausweisnummer, Telefonnummer, E-Mail — anstellen?

Die Antworten sind vielfältig und beunruhigend.

Identitätsdiebstahl in seiner reinsten Form: Mit diesen Daten kann man im Namen einer anderen Person ein Bankkonto eröffnen, einen Kredit aufnehmen, einen Mobilfunkvertrag abschliessen oder staatliche Leistungen beantragen. In Ländern mit schwachen Verifikationsprozessen für das Ferngeschäft ist das erschreckend einfach.

SIM-Swapping: Die Offenlegung von Personalausweisnummern in Kombination mit Authentifizierungsdaten schafft ein ernstes Risiko für Identitätsdiebstahl und Kontoübernahmen. ￼ Beim SIM-Swapping gibt sich ein Angreifer bei einem Mobilfunkanbieter als die Zielperson aus, mit ausreichend persönlichen Daten als «Beweis» — und lässt die Telefonnummer auf eine neue SIM-Karte portieren. Damit umgeht er SMS-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierung und kann Bankkonten plündern.

Spear-Phishing: Mit einem vollständigen Profil einer Person — Adresse, Geburtsdatum, vielleicht sogar Hinweise auf frühere Datenpannen — kann ein Angreifer täuschend echte, personalisierte Phishing-Nachrichten verfassen. Nicht die plumpen nigerianischen Prinzen-E-Mails, sondern präzise, glaubwürdige Kommunikation, die auf realen Fakten basiert.

Erpressung und Stalking: Vollständige Adressen, verbunden mit Identifikationsnummern und Telefonnummern, sind für Kriminelle Gold wert — nicht nur für Finanzbetrug, sondern auch für physische Bedrohungsszenarien.

Und das alles gilt für Daten aus 26 Ländern, in mindestens vier Zeitzonen, in verschiedenen Rechtssystemen. Die Schadensdimension ist schlicht nicht vollständig abschätzbar.

Der chinesische Kontext: IDMerit ist nicht allein

IDMerit ist nicht das einzige Kapitel in dieser Geschichte. Cybernews-Forscher entdeckten zu Beginn des Jahres 2026 einen massiven Datencluster, der für über drei Wochen offen zugänglich war und 8,7 Milliarden chinesische Datensätze enthielt. ￼ Ein weiterer Vorfall aus dem Mai 2025 hatte über vier Milliarden Dokumente mit Finanzdaten, WeChat- und Alipay-Details sowie anderen sensiblen persönlichen Daten offengelegt. ￼

Das sind keine Einzelfälle. Das ist ein Muster. Datenbanken werden fehlkonfiguriert, Sicherheitsaudits werden übersprungen, Meldepflichten werden ignoriert oder minimiert. Und im Hintergrund sammeln, aggregieren und weiterverkaufen Unternehmen — von denen die meisten Menschen nie gehört haben — Daten in einem Massstab, den die Politik kaum zu regulieren vermag.

Laut IBM betrugen die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne im Jahr 2024 rund 4,88 Millionen Dollar und sanken 2025 leicht auf 4,44 Millionen Dollar. ￼ Das klingt viel. Verglichen mit dem Schaden, den eine Milliarde kompromittierter Identitäten anrichten kann, ist es ein Witz.

Das KYC-Paradox: Regulierung als Datenmultiplikator

Hier liegt eine tiefe Ironie. Das KYC-System wurde geschaffen, um Sicherheit zu gewährleisten: um Geldwäsche zu verhindern, Terrorismusfinanzierung zu unterbinden, den Finanzsektor sauber zu halten. Es wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 massiv ausgebaut und gilt seither als Goldstandard der Finanzregulierung.

Was dabei entstanden ist, war ein riesiger, zentralisierter Pool hochsensibler Identitätsdaten — verwaltet von privaten Drittanbietern, mit variablen Sicherheitsstandards, in Ländern mit unterschiedlichen Rechtssystemen, unter dem Schutzmantel regulatorischer Notwendigkeit.

Mit anderen Worten: Die Regulierung hat selbst eine der grössten Sicherheitslücken der digitalen Geschichte produziert. Die staatlich erzwungene Datenzentralisierung hat ein Ziel geschaffen, das für Angreifer so attraktiv ist wie ein Tresor voller Bargeld — nur dass der Tresor manchmal ohne Schloss dasteht.

Jedes Mal, wenn Sie ein Bankkonto eröffnen, eine Krypto-Börse registrieren, eine Hypothek beantragen oder einen Kreditkartenwechsel durchführen, übergeben Sie Ihre sensibelsten persönlichen Daten an ein System, das diese Daten an Drittanbieter weitergibt, die Ihnen gegenüber keine direkte Rechenschaft schulden. Sie können diese Weitergabe nicht verweigern — sie ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie können den Anbieter nicht wählen. Sie können die Sicherheitspraktiken nicht überprüfen.

Das ist das KYC-Paradox: Im Namen der Sicherheit hat der Staat ein System erschaffen, das strukturell unsicher ist.

DSGVO und die Schönwetterbürokratie

In Europa gibt es die Datenschutz-Grundverordnung. Die DSGVO gilt als das strengste Datenschutzgesetz der Welt, wird als Exportartikel europäischer Werte vermarktet und hat eine ganze Industrie von Compliance-Beratern, Datenschutzbeauftragten und Zertifizierungsstellen hervorgebracht.

Deutschland allein ist mit 61 Millionen Datensätzen in diesem Leck vertreten. ￼ Wenn ein Dienstleister, der nachweislich Daten europäischer Bürger verarbeitete, diese Daten ungeschützt im Netz liess — ohne Passwort, ohne Verschlüsselung — dann stellt sich die Frage: Wo war die DSGVO?

Die ehrliche Antwort ist: Die DSGVO reguliert in erster Linie europäische Datenverarbeiter. IDMerit ist ein amerikanisches Unternehmen. Ob und inwieweit es als Auftragsverarbeiter europäischer Banken und Fintech-Firmen unter die DSGVO fällt, ist eine juristische Detailfrage, die sich Heerscharen von Anwälten jahrelang beschäftigen kann — während die Daten längst in den Händen Dritter sind.

Das ist das wahre Gesicht der Datenschutzbürokratie: Sie produziert Compliance-Dokumente, Einwilligungsbanner und Risikoregister — und lässt gleichzeitig zu, dass das dichte Geflecht aus Subunternehmern, Drittanbietern und Datenintermediären durch alle Raster fällt.

Die Schweiz hat ihr eigenes Datenschutzgesetz — das revidierte DSG, in Kraft seit September 2023. Auch hier gelten Meldepflichten bei Datenpannen, auch hier gibt es Grundsätze der Datensicherheit und der Verhältnismässigkeit. Aber auch hier: Solange die eigentliche Datenverarbeitung im Ausland stattfindet, bei einem Unternehmen, das seine Daten nach eigenem Bekunden «nicht besitzt», ist die regulatorische Reichweite begrenzt.

Was die Stille der Medien verrät

Der IDMerit-Datenleck wurde am 18. Februar 2026 von Cybernews veröffentlicht. Es vergingen Wochen, bis grössere internationale Medien darüber berichteten — und selbst dann blieben die Berichte meist technisch und distanziert.

Kein Aufschrei. Keine parlamentarischen Anfragen. Keine Unternehmenschefs, die vor Kameras Rede und Antwort standen. Keine breit angelegten staatlichen Untersuchungen. Ein Datenleck, das eine Milliarde Menschen betrifft, verschwand nach wenigen Tagen wieder aus dem Nachrichtenzyklus.

Zum Vergleich: Wenn ein Politiker eine SMS schreibt, die ihm politisch schadet, wenn eine bekannte Persönlichkeit etwas Ungeschicktes postet oder wenn eine Behörde eine Impfentscheidung kommuniziert — dann ist der Medienzirkus tagelang, manchmal wochenlang im Gange.

Eine Milliarde Identitätsdaten? Eine Pressemitteilung, ein paar Artikel, dann Stille.

Das sagt mehr über das Verhältnis zwischen Medien, Technologieindustrie und öffentlichem Bewusstsein aus als jede Analyse. Datenpannen dieser Grösse sind so zahlreich geworden, so technisch, so abstrakt in ihrer Schadenwirkung, dass selbst der grösste anzunehmende Unfall kaum noch emotionale Resonanz erzeugt.

Die Systemfrage: Wer profitiert von diesem Status quo?

Es lohnt sich, einen Schritt zurückzutreten und die Systemfrage zu stellen.

Das Ökosystem der Identitätsverifikation ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Markt. Regierungen weltweit schreiben KYC vor. Banken sind gesetzlich verpflichtet, es umzusetzen. Und da die meisten Banken dies nicht selbst tun wollen, entstand eine ganze Industrie von Drittanbietern — IDMerit, aber auch Dutzende ähnlicher Unternehmen — die von diesem regulatorischen Zwang profitieren.

Diese Anbieter haben keine direkte Kundenbeziehung zu den Menschen, deren Daten sie verwalten. Ihre Kunden sind die Banken und Fintech-Unternehmen. Die betroffenen Personen sind Datenobjekte, keine Vertragspartner. Die Anreize, in Datensicherheit zu investieren, sind entsprechend schwach — zumindest solange die regulatorische Durchsetzung zahnlos bleibt.

Hinzu kommt: Datenpannen sind für die Branche oft weniger schädlich, als man erwarten würde. Aktionäre reagieren kurzfristig, aber die Verträge mit den Banken laufen weiter. Die Marktmacht der grossen Anbieter in einem regulierten Oligopol ist strukturell abgesichert. Der Schaden trifft die Betroffenen, nicht die Verursacher.

Das ist kein Versagen des Marktes — es ist sein korrektes Funktionieren unter falschen Anreizen.

Was bleibt für die Betroffenen?

Für die rund eine Milliarde Menschen, deren Daten in dieser Datenbank lagen, bleibt im Wesentlichen Unsicherheit. Niemand weiss, wie lange die Datenbank offen war, bevor Cybernews sie entdeckte. Wenn Sie in den letzten Jahren bei einem Finanzdienstleister, einer Krypto-Börse oder einer Fintech-App Ihre Identität verifiziert haben, könnten Ihre Daten in diesem Leck enthalten sein. ￼

Praktische Massnahmen, die Sicherheitsexperten empfehlen, sind bekannt: Kreditüberwachung aktivieren, Passwörter ändern, Zwei-Faktor-Authentifizierung über eine App statt per SMS einrichten, unerwartete Kontaktaufnahmen mit persönlichen Daten als verdächtig behandeln.

Aber das sind Pflaster auf eine Schnittwunde. Das eigentliche Problem — dass Ihre sensibelsten Identifikationsdaten bei Unternehmen liegen, die Sie nie beauftragt haben, die Ihnen gegenüber keine Rechenschaft schulden und die von fragwürdigen Sicherheitspraktiken profitieren — das löst kein Passwortmanager.

Fazit: Der Datenstaat frisst seine Kinder

Der IDMerit-Datenleck ist mehr als eine Cybersecurity-Panne. Er ist ein Lehrstück über die politische Ökonomie der digitalen Identität.

Staaten haben in den letzten zwei Jahrzehnten eine umfassende Regulierungsarchitektur aufgebaut, die private Unternehmen zwingt, massenhaft sensible Personendaten zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten — unter dem Deckmantel von Sicherheit, Geldwäschebekämpfung und Regulierungskonformität. Gleichzeitig haben sie weder die Ressourcen noch den politischen Willen aufgebracht, sicherzustellen, dass diese erzwungene Datenzentralisierung auch wirklich sicher ist.

Das Ergebnis ist eine Welt, in der jeder Mensch, der am modernen Finanzleben teilnimmt — und das ist in den Industriestaaten faktisch jeder — seine Identität an ein undurchsichtiges Geflecht aus Drittanbietern übergeben hat. Nicht freiwillig. Nicht informiert. Sondern weil der Staat es so verlangt.

Ihre Identität ist die Währung des digitalen Zeitalters. ￼ Und wie alle Währungen kann sie gestohlen, gefälscht und gegen Sie verwendet werden.

Die wirklich beunruhigende Frage ist nicht, was mit den Daten aus dem IDMerit-Leck passieren wird. Die wirklich beunruhigende Frage ist: Wie viele ähnliche Datenbanken stehen gerade, in diesem Moment, offen im Netz — ohne Passwort, ohne Verschlüsselung, ohne dass irgendein Forscher von Cybernews sie zufällig gefunden hat?

Die Antwort, wenn man die Geschichte kennt, lautet: mehr als wir uns vorstellen möchten.

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