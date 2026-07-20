Von Nico Stino

In einem Labor der Empa in Dübendorf steht Alessia Cesarini seit zwei Jahren an einem Prototyp, der eine der hartnäckigsten Fragen der Verkehrswende lösen soll: Was passiert mit den Millionen Fahrzeugen, die noch jahrzehntelang mit Benzin fahren werden? Ihre Antwort lautet nicht Elektrifizierung, sondern ein synthetischer Kraftstoff, der in denselben Motor passt, den es schon gibt.

Zwei Millionen Fahrzeuge, ein Zeitfenster

Der Verkehr verursacht 47 Prozent der energiebedingten CO₂-Emissionen der Schweiz, weltweit sind es 25 Prozent. Eine Schweizer Studie geht davon aus, dass 2040 noch rund zwei Millionen Autos mit Verbrennungsmotor auf Schweizer Strassen fahren. Cesarinis Kalkül: Wer diese Flotte ignoriert, verschiebt das Klimaproblem bloss um eine Generation. «Ich möchte eine Lösung, die mit bestehenden Fahrzeugen und der vorhandenen Infrastruktur funktioniert – und ökologisch wie ökonomisch nachhaltig ist», sagt die Chemieingenieurin gegenüber Swissinfo.

Von der Luftfahrt zur Waldstrasse

Begonnen hat Cesarini ihre Forschung an der ETH Zürich mit nachhaltigen Flugkraftstoffen. Doch die Zertifizierung in der Luftfahrt kann über zehn Jahre dauern – zu langsam für ein Start-up, das sie nun aus ihrem Forschungsprojekt gründen will. Also wechselte sie die Route: zuerst Strassenverkehr, wo nationale Zulassungen schneller greifen. Erprobt werden soll ihr Treibstoff im Forstsektor, wo kleine Mengen und kontrollierte Nutzung Markttests erleichtern. Danach soll die Produktion auf eine Million Liter pro Jahr wachsen, bevor die Industrie beliefert wird. Die Luftfahrt bleibt ein späteres Kapitel.

Kohlenwasserstoffe wie Legosteine

Technisch basiert das Verfahren auf Oligomerisierung: CO₂ aus Biomasse oder der Atmosphäre wird zu Methanol oder Ethanol, dann durch Wasserentzug zu Ethylen und Propylen. Ein Katalysator spaltet und verbindet diese Moleküle neu, zu längeren Kohlenwasserstoffen, die herkömmlichem Benzin ähneln. «Wir beginnen mit winzigen Molekülen, die man mit kleinen Legosteinen vergleichen kann», beschreibt Cesarini den Prozess. Welcher Katalysator dabei zum Einsatz kommt, verrät sie nicht – «das ist ein enormer Wettbewerbsvorteil».

Unabhängige Tests bescheinigen dem Kraftstoff bereits eine Forschungsoktanzahl von 95, ein zentraler Richtwert für bleifreies Benzin. Bei industrieller Skalierung könnte der Preis mit fossilem Benzin mithalten, so erste Schätzungen. Die Empa nennt den Stoff klimafreundlich, konkrete Emissionsdaten stehen aber noch aus. Cesarinis eigene Einschätzung ist vorsichtiger als ihr Marketing: Theoretisch seien bis zu 100 Prozent Reduktion möglich, «realistischerweise werden es eher 90 bis 95 Prozent sein».

Einordnung

Das Forschungsfeld synthetischer Drop-in-Kraftstoffe wächst rasant, vor allem in China, den USA und Europa – noch im frühen Stadium, aber im Übergang von der Theorie zu ersten Pilotanlagen. Die meisten Projekte zielen entweder direkt auf Flug-E-Fuels oder auf solarbasierte Verfahren. Cesarinis Nische liegt dazwischen: ein Treibstoff für den Motor, der schon in der Garage steht. Ob daraus ein industrietaugliches Geschäftsmodell wird, hängt von genau jenen Zahlen ab, die noch fehlen – Emissionsbilanz, Skalierbarkeit, Preis im Massenmarkt. Die Idee selbst adressiert aber ein reales Problem der Schweizer Klimapolitik: Man kann eine Flotte von zwei Millionen Fahrzeugen nicht wegdiskutieren, man muss sie dekarbonisieren.

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