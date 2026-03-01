Schon seit über einem Jahrhundert verbindete die scheinbar neutrale Schweiz ein aussergewöhnliches,oft undurchsichtiges Verhältnis mit der islamischen Republik, Iran. Ein Bündnis, das so harmlos nicht ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Hinter den diplomatischen Fassaden und den offiziellen Friedensmissionen verbirgt sich ein Netz aus Geheimkanälen, politischen Pfadfinderrollen und turbulenten Affären.

Von geheimen Botschaftskommunikationen zwischen Iran und den USA über Schweizer Schutzmachtmandate, die weit mehr sind als reine Vermittlungsdienste, bis hin zu Vorwürfen gegen die Schweizer Finanzinstitute, die im Schatten internationaler Sanktionen für iranische Akteure operiert haben sollen. Gleichzeitig werfen ungelöste politische Morde im Exil, juristische Auseinandersetzungen und diplomatische Proteste Fragen auf, die bis heute niemand beantworten will. Dunkle Geheimnisse im Herzen Europas, die weit in den Nahen Osten reichen.

Und mich nimmt es hier Wunder, was für eine Rolle spielt jetzt die Schweiz inmitten dieser Misere, dieser Tragödie wieder, weil die Schweiz ist wiederum mittendrin in dieser Angelegenheit.

Sie ist verwickelt, mehr als wir wollen. Und das hören wir uns mal an und zwar mit einer Live-Schaltung aus Teheran, mitten aus dem Konfliktgebiet.