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The Cazuzo
10m

... comme tout devient fluide, plus aucun planificateur, ne connaît " les lois de conservation thermodynamique"

... devenus portes-monnaies sur pattes pour les uns

... réveil en tombant du lit pour les autres...

jour après jour on lit les chroniques de morts annoncées....🤷‍♂️

ah sauf en Chine où le dernier plan quinquennal est déjà adapté à la crise avenir...

mais c'est dictatorial de construire 20000 km d' autoroute et 40000 km de TGV...

je viens enfin de comprendre:

qui veut faire l' ange, devient (la)bête.. hop schwitz!

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