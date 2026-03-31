WARUM DER BUNDESRAT ERST JETZT AUFWACHT

Von der Energiestrategie 2050 blieb das Wichtigste auf der Strecke: Strom für den Winter. Acht Jahre nach dem grossen Ja an der Urne steht die Schweiz vor einer Versorgungslücke, die sich alle lange haben kommen sehen — und die trotzdem niemand rechtzeitig gestopft hat.

Der Bundesrat ist ein bemerkenswertes Gremium. Sieben Männer und Frauen, die kollektiv die Schweiz regieren, kollektiv keine Schuld tragen und kollektiv überrascht wirken, wenn Dinge eintreten, die seit Jahren absehbar waren. Man muss ihnen lassen: Diese Art von institutioneller Verblüffung ist eine Kunstform, die jahrzehntelange Übung erfordert.

Nehmt die Energiestrategie 2050. 2017 hat das Schweizer Stimmvolk mit klarer Mehrheit Ja gesagt — Nein zu neuen Atomkraftwerken, Ja zu Solar, Wind und Wasser. Der Bundesrat hat diesen Entscheid brav umgesetzt, Pläne geschmiedet, Studien in Auftrag gegeben, Pressemitteilungen verschickt. Und dann, acht Jahre später, präsentiert dasselbe Gremium einen Gegenvorschlag, der das Neubauverbot für AKW kippen soll — weil der Ausbau der Erneuerbaren «langsamer und teurer als geplant» verlaufe.

Langsamer und teurer als geplant. Das ist Bundesrätsisch für: Wir haben uns geirrt. Aber das sagt man in Bern natürlich nicht so.

Was man stattdessen macht: Man erklärt nochmals, dass die Versorgungssicherheit oberste Priorität habe. Dass man die Lage genau beobachte. Dass man alle Optionen prüfe. Und dann lanciert man eine Initiative, die frühestens in 20 Jahren ein neues AKW ans Netz bringen würde — für ein Winterstromproblem, das in den 2030er-Jahren beginnt.

Die Schweizer Politik hat viele Qualitäten. Vorausschauend ist nicht immer die stärkste davon.

Hört euch das mal genau an. Denn hinter dieser ordentlichen, Bundesrats-typischen Ordentlichkeit steckt ein echtes Problem — eines, das Behörden, Fachleute und Energieversorger seit Jahren benennen, das aber im politischen Alltagsbetrieb konsequent auf morgen verschoben wird.

Der grosse Schwur von 2017

Es war ein schöner Abstimmungssonntag im Mai 2017. 58,2 Prozent der Schweizer Stimmberechtigten sagten Ja zum revidierten Energiegesetz. Das war der Startschuss für die Energiestrategie 2050: Raus aus der Kernkraft, rein in die Erneuerbaren. Kein Neubau von Atomkraftwerken mehr. Stattdessen Solar, Wind, Wasser — und Effizienz.

Die Idee war gut. Der Zeitplan war ambitioniert. Und die Lücke zwischen Idee und Realität ist inzwischen so gross, dass man sie mit blossem Auge sehen kann, sofern man bereit ist, hinzuschauen.

Bis 2050 könnte der Stromverbrauch in der Schweiz um 25 bis 40 Prozent steigen. Ab den 2040er-Jahren droht eine Stromlücke im Winter. Die Gründe: die schrittweise Abschaltung der bestehenden Atomkraftwerke, ein schleppender Ausbau der erneuerbaren Energien und mögliche Importbeschränkungen.

Das ist nicht die Einschätzung eines Verschwörungstheoretikers. Das ist die offizielle Lageanalyse. Die Frage ist nur: Was macht man jetzt damit?

41 Windräder. Vierzig-eins. Und ein Blick nach Deutschland.

Hier ein Satz, den man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen sollte: Landesweit sind aktuell 41 Windturbinen in der Schweiz in Betrieb. Sie produzieren pro Jahr insgesamt rund 0,15 Terawattstunden Strom — das entspricht 0,3 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs. Sustainableswitzerland

Null Komma drei Prozent.

Gemäss der Energiestrategie 2050 müsste die Windenergieproduktion 4,3 Terawattstunden erreichen und rund 7 Prozent des Stromverbrauchs liefern. EU-weit betrug der Anteil der Windenergie am Stromverbrauch zuletzt rund 17 Prozent. Sustainableswitzerland

Von 0,3 auf 7 Prozent. In weniger als 25 Jahren. Mit 41 Windrädern als Ausgangspunkt.

Bevor man nun reflexartig nach Deutschland schaut und sagt: «Seht ihr, die machen es vor» — lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was der grosse Nachbar tatsächlich vorzuzeigen hat.

Deutschland hat die Windkraft über Jahrzehnte massiv ausgebaut, gefördert und subventioniert. Das Ergebnis ist zwiespältig. Wenn die Ökostromproduktion den Bedarf übersteigt, kommt es zum sogenannten Notexport mit negativen Preisen: Strom wird ins Ausland verschenkt — und noch Geld dazugegeben. Wackerberg Das ist kein Einzelfall. Es ist Systemlogik.

Windräder müssen manchmal abgeschaltet werden, weil das Netz überlastet ist oder weil der Strom gerade nicht benötigt wird. Die Betreiber dieser Windräder erhalten trotzdem eine Entschädigung, obwohl sie keinen Strom liefern. Wackerberg Zahlen tut das — wer sonst — der Verbraucher.

Windkraftanlagen in Schwachwindregionen sind stark auf staatliche Förderung angewiesen. Ohne diese finanziellen Unterstützungen wären viele dieser Anlagen wirtschaftlich nicht tragfähig. Dies führt dazu, dass Anlagen errichtet werden, deren Energieertrag in keinem sinnvollen Verhältnis zu den Investitionskosten steht. Buergerinitiative-pronatur

Das Ergebnis für Deutschland: trotz Tausenden von Windrädern einer der höchsten Industriestrompreise in Europa, ein Netz das unter den Schwankungen stöhnt, und eine Bevölkerung, die an Weihnachten manchmal mit negativen Börsenpreisen beschenkt wird — was klingt, als wäre es ein Geschenk, aber keins ist, weil jemand trotzdem draufzahlt.

Die Schweizer Verhältnisse sind anders. Wir haben Berge, wenig Fläche, viel Einspracherecht und Speicherseen, die wirklich wertvoll sind. Windkraft kann ein Teil der Lösung sein — aber sie ist kein Allheilmittel, und wer das deutsche Modell unkritisch als Blaupause nimmt, übersieht, was es gekostet hat und was es immer noch kostet.

Ein Windpark im Berner Jura — der Windpark Tramelan — wurde seit 2008 geplant. Bis ein Bundesgerichtsentscheid grünes Licht gab, dauerte es insgesamt 15 Jahre. Sustainableswitzerland Fünfzehn Jahre für sechs Windräder. Ob das Ergebnis die Wartezeit wert ist, darf man diskutieren. Sicher ist: Die Energiestrategie 2050 hat diesen Zeitfaktor unterschätzt — und das Schweizer Gelände, das Beschwerderecht und den gesellschaftlichen Widerstand gegen Eingriffe ins Landschaftsbild gleich mit.

Das Winterproblem ist kein Geheimnis

Bereits 2021 kam die Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom in einer Studie zu einem alarmierenden Befund: Schon 2025 könnte die Schweiz im Winter Probleme bekommen. Unter Normalbedingungen sei die Versorgung zwar gesichert. Komme es jedoch zu einer Verkettung unglücklicher Umstände, sei eine Strommangellage nicht auszuschliessen.

Man beachte: Das war 2021. Vor fünf Jahren. Nicht vorgestern.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin rief Unternehmen bereits damals auf, sich auf Mangellagen vorzubereiten: «Eine Strommangellage ist neben der Pandemie die grösste Gefahr für die Versorgung der Schweiz», sagte er in einem Video.

Gleichzeitig wurden Informationsbriefe an 30’000 Strom-Grossverbraucher verschickt. Der Staat wusste also. Die Branche wusste. Die Medien berichteten. Und trotzdem hat man jahrelang weitergemacht wie bisher.

Die Elcom mahnte die Behörden seither mehrfach, den Ausbau der erneuerbaren Energien «dringend» zu beschleunigen. Eine hohe Importabhängigkeit führe zu «wesentlichen Risiken», weil die Exportfähigkeit umliegender Länder durch den Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie abnehme. Noch immer verzögert sich etwa der Ausbau der Höchstspannungsleitung, um Strom aus Wasserkraftwerken im Wallis ins Mittelland zu befördern.

Wallis nach Mittelland. Eine Leitung. Jahrzehntelang geplant. Nicht fertig.

Man muss das nicht dramatisieren. Die Zahlen tun das von alleine.

Das EU-Problem, das niemand wirklich lösen will

Dann ist da noch das andere grosse Ding. Die Schweiz ist physisch tief ins europäische Stromnetz eingebettet. Es gibt 41 Grenzleitungen, welche die Schweiz mit den Nachbarländern verbinden. Die Schweizer Speicherseen sind grosse Energiespeicher für ganz Europa.

Das klingt nach einer guten Position. Und das ist sie auch — solange der Zugang zum europäischen Strommarkt funktioniert.

Nur: Mit dem Abbruch der Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen mit der EU ist auch ein Stromabkommen in weite Ferne gerückt. Ohne Stromabkommen mit der EU kann die Schweiz als Drittland weder bei der Festlegung der europäischen Strom-Binnenmarkt-Regeln mitreden, noch kann sie in den Entscheidgremien der EU Einsitz nehmen. Von den Strommarktmechanismen und Marktplattformen ist die Schweiz zunehmend ausgeschlossen.

Und das hat konkrete Folgen. Bis spätestens Ende 2025 müssen alle europäischen Übertragungsnetzbetreiber mindestens 70 Prozent der grenzüberschreitenden Kapazitäten für den Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten freihalten. Aus Sicht der EU-Kommission dürfen die Nachbarländer die Handelskapazitäten mit der Schweiz nicht zu den 70 Prozent anrechnen. Damit droht die Gefahr, dass die Schweiz deutlich weniger Strom importieren kann.

Übersetzt für den Alltag: Die Schweiz sitzt mitten in Europa, ist physisch voll vernetzt — aber rechtlich gesehen ein Drittstaat, der nicht mit am Tisch sitzt, wenn die Spielregeln gemacht werden. Und wenn es im Winter knapp wird, schauen die Nachbarn zuerst für sich.

In der Krise schaut jeder Staat zuerst für sich, wie die Corona-Pandemie gezeigt hat. Für die Stromversorgung der Schweiz ist das ein Risiko.

Das war keine Überraschung. Das war eine absehbare Konsequenz des geplatzten Rahmenabkommens. Man hat sie trotzdem in Kauf genommen. Jetzt sitzt man damit.

Was passiert, wenn es wirklich dunkel wird?

Bevor wir weitermachen: Ein paar Begriffsklärungen, weil in der öffentlichen Debatte oft alles in einen Topf geworfen wird.

Ein Blackout ist ein grossflächiger Stromausfall. Zeichnet sich ein Blackout-Risiko ab, werden in ganz Europa automatisch einzelne Regionen vom Stromnetz getrennt, um einen grösseren Ausfall zu verhindern. Eine Strommangellage ist etwas anderes: Strom ist verfügbar, aber nicht in der nachgefragten Menge. Es kommt landesweit zu Einschränkungen über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate.

Ein klassischer Blackout — alles weg, überall, sofort — ist laut Fachleuten unwahrscheinlich. Ein Schweizer Bürger lebt im Schnitt mit gerade mal zehn Minuten ungeplanten Stromausfalls pro Jahr, was die Versorgungsqualität auf einem enorm guten Niveau hält.

Was wahrscheinlicher ist — und was die Behörden auch konkret planen — ist eine Strommangellage. Rationierung. Abschaltpläne. OSTRAL, die Organisation für Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen, hat konkrete Szenarien dafür entwickelt.

In diesem Szenario würde der Verbrauch durch OSTRAL gelenkt. Es käme während Wochen oder Monaten mehrfach zu grossflächigen Abschaltungen, Stromrationierungen und lokalen Blackouts.

Das Schadensausmass steigt exponentiell an, je länger die Wiederherstellungsdauer dauert. Kritische Infrastrukturen sind auf zirka 72 Stunden mit Notstromversorgung eingerichtet — danach wird es auch für diese komplizierter.

72 Stunden. Dann wird es ernst. Spitäler, Wasserversorgung, Telekommunikation — alles hat irgendwo einen Punkt, an dem der Notstrom aufhört.

Das grösste Risiko für die Schweiz laut den Risikoanalysen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz ist eine anhaltende, schwere Strommangellage — noch vor einer Influenzapandemie oder dem Ausfall des Mobilfunks.

Nummer eins. Noch vor einer Pandemie. Man muss das dreimal lesen, um es wirklich zu verinnerlichen.

Das Spanien-Schlaglicht

Ende April 2025 hat Spanien der Welt einen kurzen, brutalen Vorgeschmack geliefert, was gemeint ist. Ein grossflächiger Blackout legte die iberische Halbinsel lahm. Stunden ohne Strom. Züge standen still. Ampeln aus. Supermärkte geschlossen.

Könnte das in der Schweiz passieren?

Ein Blackout wie jener auf der iberischen Halbinsel sei durchaus auch in der Schweiz möglich, sagte Leonard Schliesser, Forscher für den Schutz kritischer Infrastrukturen an der ETH Zürich, gegenüber SRF. Er räumt aber ein, dass Swissgrid auf solche Szenarien vorbereitet sei. So habe die Netzbetreiberin automatisierte Mechanismen, die versuchen würden, einen Blackout aufzuhalten.

Die starke Vernetzung habe aber auch Nachteile, sagt Schliesser: Man sei davon abhängig, was im Ausland passiere, und könne dadurch auch davon beeinträchtigt werden. Ein solcher Blackout müsse auch nicht zwingend in der Schweiz passieren, sondern könnte auch durch Vorfälle im Ausland verursacht werden: «Störungen im Balkan oder in Spanien merkt man auch im Rest Europas.»

Das ist der Punkt, der in der öffentlichen Debatte oft untergeht. Die Schweiz kann alles richtig machen — und trotzdem in Mitleidenschaft gezogen werden, weil jemand in einem anderen Land einen Fehler macht oder weil eine Leitung irgendwo in Südosteuropa wegfällt.

2003 war es ein geknickter Baum auf einer Hochspannungsleitung in Brunnen, der die elektrische Verbindung über die Alpen nach Italien unterbrach und zu einem grossen Ausfall führte.

Ein Baum. Nicht ein Angriff. Nicht ein Sabotageakt. Ein Baum.

Der Bundesrat dreht plötzlich um — warum jetzt?

Acht Jahre, nachdem das Schweizer Stimmvolk den Bau neuer Atomkraftwerke verboten hat, will der Bundesrat diesen Entscheid nun rückgängig machen. Am 13. August 2025 präsentierte der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur sogenannten «Blackout-Initiative», dem der Ständerat im März als Erstrat zustimmte.

Man kann das begrüssen oder ablehnen. Das ist eine legitime politische Debatte. Aber man sollte sich die Frage stellen: Warum jetzt? Warum hat der Bundesrat 2017 einen Weg eingeschlagen, um ihn 2025 wieder zu revidieren?

Energieminister Albert Rösti argumentiert, dass sich seit 2017 mehrere Faktoren geändert hätten. So wurde 2023 mit dem Klima- und Innovationsgesetz der Ausstieg der Schweiz aus allen fossilen Energien bis 2050 beschlossen. Zudem verlaufe der Ausbau der erneuerbaren Energien langsamer und teurer als geplant.

Langsamer und teurer als geplant. Das ist die offizielle Formulierung für: Wir haben uns verschätzt.

Oppositionsparteien haben Referendumsabsichten angekündigt, sodass eine Volksabstimmung 2026 oder 2027 wahrscheinlich ist.

Das Volk darf also nochmals abstimmen. Gut so. Das ist direkte Demokratie. Aber man sollte sich bewusst sein, über was man abstimmt: nicht nur über Kernkraft, sondern über das Eingeständnis, dass die Energiestrategie 2050 in ihrer ursprünglichen Form nicht funktioniert hat, jedenfalls nicht im Tempo, das nötig wäre.

Das Investitionsproblem

Hier kommt noch eine Zahl, die besonders bitter ist. Laut einer ETH-Studie bleibt derzeit nur ein Prozent der Schweizer Investitionen in erneuerbare Energie-Grossprojekte im Land.

Ein Prozent. Das bedeutet: Schweizer Energieunternehmen investieren massiv in erneuerbare Energien — nur nicht in der Schweiz.

Mehr als die Hälfte der jährlichen Schweizer Investitionen in erneuerbare Energieprojekte fliessen heute nach Europa.

Man baut Windparks in Deutschland, Solaranlagen in Spanien, Wasserkraftwerke in Skandinavien. Das ist betriebswirtschaftlich verständlich — dort geht es schneller, die Genehmigungsverfahren sind kürzer, die Renditen oft besser. Aber es löst das Schweizer Winterstromproblem kein bisschen.

Der Bericht «Energieperspektiven 2050+» hält fest: Ab 2025 sollten jährlich neue Photovoltaik-Anlagen mit mehr als einem Gigawatt Leistung installiert werden. Der aktuelle Zubau liegt bei rund 400 Megawatt pro Jahr.

Ziel: ein Gigawatt. Realität: 400 Megawatt. Das ist weniger als die Hälfte. Und das seit Jahren.

Was die Bürgerinnen und Bürger davon haben

Es wäre falsch, die ganze Diskussion als abstraktes Energiepolitik-Problem abzutun. Sie betrifft konkret den Alltag.

Nicht nur im öffentlichen Verkehr, sondern auch bei produzierenden Unternehmen hätte ein Strommangel gravierende Auswirkungen. Der Bierproduzent Feldschlösschen in Rheinfelden geht davon aus, dass man das Sortiment verkleinern müsste. «Wir könnten weniger Produkte anbieten und dies hätte direkte Auswirkungen auf unseren Umsatz», sagte Kommunikationschefin Gaby Gerber.

Weniger Bier. Das ist natürlich kein Untergang. Aber es illustriert das Prinzip: Wenn der Strom knapp wird, schlägt das durch auf Produktion, auf Lieferketten, auf Preise. Und am Ende zahlt das der Konsument.

BLT-Chef Andreas Büttiker kommentierte damals: «Ich bin enttäuscht und erwarte, dass der Bundesrat Leadership übernimmt. Es sei seit Jahren bekannt, dass die Schweiz im Winter auf einen Strommangel zusteuere. Nun werde dieses Problem an die Unternehmen delegiert.»

Das ist der eigentliche Vorwurf. Nicht, dass man das Problem nicht erkannt hat. Sondern dass man es erkannt und dann dennoch die Verantwortung nach unten delegiert hat — an die Unternehmen, an die Bürger, an die Kantone. Hauptsache, Bern kann sagen: Wir haben informiert.

Was tun? Die ehrliche Antwort

Es gibt hier keine einfache Antwort. Wer behauptet, er habe eine, lügt euch an.

Die Blackout-Initiative will das AKW-Bauverbot kippen. Das mag sinnvoll sein, löst aber das Winterstromproblem der nächsten zehn Jahre nicht — denn bis ein neues AKW steht, dauert es nach allen realistischen Schätzungen mindestens 15 bis 20 Jahre.

Die Erneuerbaren-Strategie ist grundsätzlich richtig, aber sie braucht ein radikales Umdenken bei den Bewilligungsverfahren. Fast zwei Jahre haben sich die eidgenössischen Räte über das Wie des Ausbaus der einheimischen erneuerbaren Energieproduktion gestritten. Nun steht der sogenannte Beschleunigungserlass — die Kompromisslösung überzeugt aber nicht alle.

Und das Stromabkommen mit der EU? Es ist nach wie vor offen. Die Bilateralen III, die gerade verhandelt werden, enthalten einen Strombinnenmarkt-Zugang — aber wann und ob das ratifiziert wird, steht in den Sternen.

Die zukünftige Versorgungssicherheit hängt entscheidend von der Umsetzung des Stromgesetzes und dem Abschluss eines Stromabkommens ab. Im Winter braucht es zum Ausbau der Erneuerbaren, wie ihn das Stromgesetz vorschreibt, ergänzende Stromproduktion.

Ergänzende Stromproduktion im Winter. Das ist Fachjargon für: Irgendwas muss laufen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Was das ist — Gaskraftwerke, Speicher, Kernkraft, Importe — darüber wird gestritten. Aber dass man es braucht, darüber ist man sich einig.

Die unbequeme Bilanz

Acht Jahre nach dem grossen Ja zur Energiestrategie 2050 ist die Schweiz in einer merkwürdigen Lage:

Sie hat sich von der Kernkraft verabschiedet — aber die alten AKW laufen noch. Sie hat sich den Erneuerbaren verschrieben — aber der Ausbau hinkt massiv hinter den Zielen her. Sie ist tief ins europäische Stromnetz integriert — aber ohne Abkommen, das ihr Mitspracherecht sichert. Und sie weiss seit Jahren, dass der Winter ein Problem ist — und hat trotzdem jahrelang zu wenig dagegen getan.

Das ist keine Verschwörung. Das ist keine künstlich herbeigeführte Krise. Das ist die banale, ernüchternde Geschichte einer Energiepolitik, die zwischen Wunschdenken, Föderalismus, Einspracherechten, Investitionskalkül und europäischer Isolation steckengeblieben ist.

Der Unterschied zu echten Alarmmeldungen im Netz ist folgender: Die Fakten hier sind belegbar. Die Quellen sind offiziell. Die Warnungen kamen von Behörden, nicht von YouTube-Kanälen. Und genau deshalb sollte man sie ernster nehmen als vieles, was sonst kursiert.

Denn wer schläft, wenn Fachleute und Behörden seit Jahren Alarm schlagen, darf sich nicht wundern, wenn er eines Winters im Dunkeln sitzt.

Habt ihr auch das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt — nicht mit dem Strom selbst, sondern mit der Art, wie die Politik mit diesem Thema umgeht? Schreibt uns in den Kommentaren. Wir wollen wissen, was ihr denkt.