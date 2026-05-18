Dr. Marc Faber über Marktüberbewertung, Iran-Konflikt und die Illusion des Aktienreichtums

Nico Stino | Swissvox

Der Schweizer Ökonom und Investmentstratege Dr. Marc Faber, besser bekannt unter seinem Spitznamen «Dr. Doom», hat in seinem aktuellen Monthly Market Commentary vom 1. Mai 2026 eine ungewöhnlich nüchterne Lageanalyse vorgelegt – und dabei sowohl technische Marktsignale als auch geopolitische Risiken ins Zentrum gerückt. Fabers Einschätzungen, publiziert im Rahmen seines «Gloom Boom & Doom Report», lesen sich einmal mehr wie eine Gegenerzählung zur herrschenden Wall-Street-Euphorie.

Neue Hochs, aber auf tönernen Füssen

Entgegen seinen eigenen Erwartungen haben die wichtigsten US-Aktienindizes in den vergangenen zehn Handelstagen nach oben ausgebrochen und neue Höchststände markiert. Faber bremst den Optimismus jedoch sofort: Die neuen Hochs seien technisch wenig überzeugend. Die Marktbreite habe sich zwar leicht verbessert, doch die Zahl der Aktien, die über ihrem 200-Tage-Durchschnitt handeln, enttäusche. Noch deutlicher: Die Anzahl der Titel, die 12-Monats-Hochs erreichen, ist ausserordentlich gering.

Fabers Kernthese lautet, dass der laufende Aufschwung kein neuer Bullenmarkt sei, sondern ein alternder. Seit dem Sommer 2024 – also seit fast zwei Jahren – hat sich der Marktaufschwung stetig auf immer weniger Aktien verengt. Eine strukturelle Stärke sieht anders aus.

Die unbequeme Wahrheit über Aktien

Besonders aufschlussreich ist Fabers Verweis auf Forschungsergebnisse des Professors Hendrik Bessembinder von der Arizona State University. Dessen Analyse sämtlicher an New York Stock Exchange, American Stock Exchange und Nasdaq gehandelten Aktien seit 1926 fördern ein ernüchterndes Bild zutage: 59 Prozent aller US-Aktien haben über ihre gesamte Lebensdauer hinweg schlechter abgeschnitten als kurzfristige Staatsanleihen, und 45 Prozent endeten mit einem negativen Gesamtertrag.

Die Konsequenz, die Faber daraus zieht, ist direkt: Wer in T-Bills – also in Cash – investiert bleibt, erleidet keinen nennenswerten Opportunitätsverlust. Den gesamten Wohlstandszuwachs des amerikanischen Aktienmarkts kann man auf die tausend leistungsstärksten Titel zurückführen, während die restlichen 96 Prozent der Aktien kollektiv nicht besser abschneiden als einmonatige Staatsanleihen.

Das ist eine fundamentale Herausforderung für das Narrativ, wonach Aktieninvestments per se überlegen seien – und ein Argument, das in der breiteren Finanzberichterstattung kaum je so klar formuliert wird.

Iran-Krieg als Preistreiber

Jenseits der Markttechnik richtet Faber den Blick auf das geopolitische Risiko, das er für derzeit besonders unterschätzt hält: den Krieg rund um Iran. Der Konflikt werde ohne Zweifel Aufwärtsdruck auf Preise und Zinsen ausüben – eine Entwicklung, die Faber dazu veranlasst, seinen Anteil an Cash und Anleihen vorübergehend zu erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt halten US-Anleger laut Faber so wenig Cash wie nie zuvor – ein konträres Signal, das er als Warnung liest.

Seinen Freund Fernando del Pino Calvo Sotelo zitiert Faber ausführlich: Dessen Essay «The Iranian Trap: Anatomy of a Blunder» bezeichnet er als Meisterwerk, das Literatur, Geschichte, Geopolitik, Philosophie und Ökonomie vereine. Faber teilt die Analyse inhaltlich.

Orwell und Karl Kraus statt Börsenprospekten

Dass Faber kein gewöhnlicher Marktkommentator ist, zeigt sich auch diesmal im Schluss seiner Publikation. Er zitiert George Orwell – jeder Krieg werde, bevor er beginnt, nicht als Krieg dargestellt, sondern als Notwehr gegen einen mörderischen Wahnsinnigen – und Karl Kraus, der den Krieg als Abfolge von Hoffnung, Schadenfreude und allgemeiner Enttäuschung beschrieb.

Es sind keine zufälligen Zitate. Faber, 1946 in Zürich geboren und seit Jahrzehnten in Südostasien ansässig, versteht seine Marktanalyse stets auch als gesellschaftspolitischen Kommentar. Der magna cum laude promovierte Ökonom der Universität Zürich hat eine lange Geschichte des Querdenkers: Er sagte den Schwarzen Montag vom 19. Oktober 1987 voraus, als der Dow Jones an einem einzigen Tag 23 Prozent einbrach – und trägt seitdem seinen Beinamen «Dr. Doom» mit einer gewissen Gelassenheit.

Einordnung

«Faber weiss, dass Märkte keine Einbahnstrasse sind – und analysiert entsprechend mit offenem Horizont.»

Für Schweizer Anleger und Beobachter der globalen Märkte lohnt sich die Lektüre von Fabers «Gloom Boom & Doom Report» nicht als Handelsanleitung, sondern als intellektuelle Hygiene gegen allzu bequeme Gewissheiten.

Nico Stino | Swissvox