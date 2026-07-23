Als das Schweizer Radio und Fernsehen kürzlich eine Dokumentation über die eingeschränkte Meinungsfreiheit in Dubai ausstrahlte, war die Botschaft eindeutig. Gezeigt wurde ein Staat, in dem politische Opposition kaum geduldet wird, Kritik an den Herrschenden erhebliche persönliche Risiken birgt und die Scharia wesentliche Bereiche der Rechtsordnung prägt. Internationale Menschenrechtsorganisationen berichten seit Jahren von Einschränkungen fundamentaler Freiheiten, von Repressionen gegen Dissidenten und von einem politischen System, das unabhängige Kontrolle weitgehend ausschliesst.

Solche Dokumentationen erfüllen eine wichtige Aufgabe. Journalismus verliert seinen Sinn, wenn er Macht nicht hinterfragt. Wo Regierungen Freiheitsrechte beschneiden, müssen Medien genau hinsehen – unabhängig davon, ob es sich um eine Diktatur, eine Monarchie oder eine Demokratie handelt.

Doch genau an diesem Punkt beginnt eine unbequeme Debatte.

Wer den moralischen Anspruch erhebt, autoritäre Entwicklungen im Ausland kritisch zu beleuchten, sollte denselben Massstab auch an die eigene Gesellschaft anlegen. Glaubwürdigkeit entsteht nicht dadurch, dass man Missstände ausschliesslich anderswo sucht. Sie entsteht dadurch, dass Kritik keine geografischen Grenzen kennt.

Die Schweiz ist selbstverständlich kein autoritärer Staat. Dieser Vergleich wäre historisch ebenso unpräzise wie politisch irreführend. Das Land verfügt über unabhängige Gerichte, freie Wahlen, Volksabstimmungen, föderale Machtstrukturen und eine pluralistische Medienlandschaft. Diese Institutionen unterscheiden die Eidgenossenschaft grundlegend von Staaten, in denen politische Macht kaum kontrolliert wird.

Gerade deshalb lohnt sich die Selbstprüfung.

Während der Corona-Pandemie griff der Staat so tief in das öffentliche und private Leben ein wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Bundesrat regierte über längere Zeit auf Grundlage ausserordentlicher Kompetenzen. Restaurants und Geschäfte wurden geschlossen, Versammlungen untersagt, Reisen eingeschränkt und mit dem Covid-Zertifikat entstand zeitweise ein System unterschiedlicher Zugangsrechte zum gesellschaftlichen Leben. Verstösse gegen einzelne Vorschriften konnten empfindliche Sanktionen nach sich ziehen.

Viele dieser Massnahmen wurden mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit begründet. Rückblickend dürfte kaum bestritten werden, dass Regierungen in einer unbekannten Krisensituation unter erheblichem Zeitdruck entscheiden mussten. Gleichzeitig gehört es jedoch zu einer offenen Demokratie, auch die Schattenseiten solcher Entscheidungen zu analysieren.

Denn neben der gesundheitspolitischen Debatte entwickelte sich eine gesellschaftliche Dynamik, die bis heute nachwirkt. Wer staatliche Massnahmen öffentlich kritisierte, wurde nicht selten pauschal bestimmten politischen Lagern zugeordnet oder als unsolidarisch bezeichnet. Der Ton verschärfte sich. Freundschaften zerbrachen, Familien gerieten in Konflikt, Arbeitsverhältnisse wurden belastet und Demonstrationen stiessen teilweise auf erhebliche Einschränkungen. Nicht jede Kritik war sachlich, doch auch nicht jede Kritik war unbegründet.

Demokratien leben davon, dass Minderheitsmeinungen ausgesprochen werden dürfen, ohne ihre Vertreter gesellschaftlich zu ächten. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie belastbar liberale Grundprinzipien tatsächlich sind.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob die Schweiz mit den Vereinigten Arabischen Emiraten vergleichbar wäre. Sie ist es nicht.

Die interessantere Frage lautet vielmehr: Haben wir in einer aussergewöhnlichen Lage die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit richtig gefunden? Wurden Grundrechte nur so weit eingeschränkt, wie es tatsächlich notwendig war? Haben Gerichte, Parlamente und Medien ihre Kontrollfunktion jederzeit ausreichend wahrgenommen? Und war genügend Raum vorhanden für wissenschaftliche und politische Gegenpositionen?

Diese Fragen sind kein Angriff auf den Rechtsstaat. Im Gegenteil. Sie sind Ausdruck einer demokratischen Kultur, die weiss, dass staatliche Macht stets überprüfbar bleiben muss.

Eine Demokratie unterscheidet sich von autoritären Systemen nicht dadurch, dass ihre Regierungen niemals Fehler machen. Sie unterscheidet sich dadurch, dass Fehler öffentlich diskutiert, korrigiert und politisch aufgearbeitet werden können. Selbstkritik ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine ihrer grössten Stärken.

In den vergangenen Monaten ist mir noch ein anderer Aspekt aufgefallen. Über die Whistleblower-Plattform von Swissvox.news erreichen uns regelmässig Zuschriften von Menschen, die sich vom Schweizer Staat ungerecht behandelt fühlen. Sie schildern langwierige Verwaltungsverfahren, finanzielle Belastungen, den Verlust von Vermögenswerten oder Eingriffe staatlicher Behörden, die sie als unverhältnismässig empfinden.

Selbstverständlich beweist eine grosse Zahl solcher Meldungen noch keine strukturellen Missstände. Jeder einzelne Fall verlangt eine sorgfältige Prüfung, und nicht jede Schilderung hält einer objektiven Überprüfung stand. Dennoch erzählen diese Zuschriften eine Geschichte, die Demokratien nicht ignorieren sollten: das schwindende Vertrauen eines Teils der Bevölkerung in staatliche Institutionen.

Vertrauen lässt sich nicht verordnen. Es entsteht dort, wo Bürger überzeugt sind, fair behandelt zu werden, wo Verfahren nachvollziehbar sind und wo staatliches Handeln transparent überprüft werden kann. Geht dieses Vertrauen verloren, genügt es nicht, auf funktionierende Institutionen zu verweisen. Dann muss gefragt werden, weshalb Menschen den Eindruck gewinnen, der Staat arbeite nicht mehr für sie, sondern gegen sie.

Besonders eindrücklich erscheint in diesem Zusammenhang der Fall eines ehemaligen SVP-Grossrats, gegen den schwere Vorwürfe im Raum stehen. Nach den bislang öffentlich bekannten Informationen mussten sich mutmassliche Opfer zeitweise zusätzlich mit ausländerrechtlichen Fragen auseinandersetzen. Unabhängig von den juristischen Einzelheiten entstand dadurch zumindest der Eindruck, dass Personen, die Schutz suchten und mit den Strafverfolgungsbehörden kooperierten, gleichzeitig um ihren Aufenthaltsstatus fürchten mussten.

Selbst wenn Strafverfahren und migrationsrechtliche Verfahren formal voneinander getrennt sind, bleibt eine grundsätzliche Frage bestehen: Welche Signale sendet ein Rechtsstaat an Menschen, die Opfer schwerer Straftaten geworden sind?

Wer den Eindruck gewinnt, dass eine Strafanzeige zugleich existenzielle Unsicherheit über den eigenen Aufenthalt auslösen könnte, überlegt sich möglicherweise zweimal, ob er sich überhaupt an die Behörden wendet. Ein funktionierender Rechtsstaat sollte jedoch das Gegenteil erreichen: Er sollte Vertrauen schaffen und Opfer ermutigen, Straftaten anzuzeigen, ohne zusätzliche Ängste auszulösen.

Der Umgang mit den Schwächsten ist oft der verlässlichste Gradmesser für die Qualität einer Demokratie. Es reicht nicht, Straftäter konsequent zu verfolgen. Ebenso wichtig ist die Frage, ob Opfer das Gefühl haben, dass der Staat uneingeschränkt auf ihrer Seite steht.

Am Ende geht es deshalb um mehr als den Vergleich zwischen Dubai und der Schweiz. Es geht um die Bereitschaft, universelle Prinzipien konsequent anzuwenden. Wer Einschränkungen von Freiheitsrechten im Ausland kritisiert, sollte auch im eigenen Land bereit sein, schwierige Fragen zu stellen. Nicht, weil beide Systeme gleich wären, sondern weil demokratische Glaubwürdigkeit gerade davon lebt, dass sie mit denselben Massstäben misst.

Freiheit verliert ihren Wert, wenn sie nur dort verteidigt wird, wo dies politisch bequem ist. Eine offene Gesellschaft beweist ihre Stärke nicht allein dadurch, dass sie autoritäre Staaten kritisiert. Sie beweist sie vor allem dadurch, dass sie den Mut besitzt, auch sich selbst kritisch zu hinterfragen. Denn Demokratie ist kein Zustand, den man einmal erreicht und für selbstverständlich halten kann. Sie ist ein fortlaufender Prozess der Kontrolle, der Selbstkorrektur und der öffentlichen Debatte. Gerade darin liegt ihre eigentliche Stärke.