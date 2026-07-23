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Peter Ganz
1h

Sehr guter Bericht. Das sehe ich genau so. Die Schweiz soll zuerst ihren eigenen Garten aufräumen, bevor sie andere Länder an den Pranger setzt.

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