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Wie YouTube und Facebook ihre Nutzer knechten – und warum die Klage aus Los Angeles nur die halbe Wahrheit erzählt

Von der Swissvox-Redaktion | 27. März 2026

Kategorien: Medienkritik, Digitale Plattformen, Content-Creator-Rechte

Ein Los-Angeles-Gericht hat Google und Meta verurteilt, weil ihre Plattformen Nutzer absichtlich süchtig machen. Toni Saller von Inside Paradeplatz findet das absurd – und vergleicht es mit der Bravo-Zeitschrift seiner Jugend. Doch der Kommentar blendet das dunklere Kapitel konsequent aus: die systematische Ausbeutung der Content-Creator, die YouTube mit ihrer unbezahlten Arbeit am Leben erhalten.

Das Urteil aus Los Angeles: Wenn der Kapitalismus sich selbst anklagt

Am Mittwoch, dem 26. März 2026, fällte ein Gericht in Los Angeles ein bemerkenswertes Urteil: Google und Meta wurden verurteilt, weil ihre Plattformen – YouTube und Facebook – ihre Nutzerinnen und Nutzer durch algorithmisch erzwungene Sucht in psychische Leiden getrieben haben sollen. Die Hauptklägerin machte die Plattformbetreiber für ihre Depression und Angstzustände verantwortlich. Nicht der Inhalt selbst stand auf der Anklagebank, sondern das Design – jener systematische, datengestützte Versuch, Menschen möglichst lange online zu halten, ihre Aufmerksamkeit zu monetarisieren und ihre Verhaltensweisen durch Dopaminschleifen zu konditionieren.

Toni Saller, freier Journalist und Ethnologe, kommentierte das Urteil auf Inside Paradeplatz mit spürbarem Sarkasmus. Als junger Mann sei er dem «Bravo»-Heft verfallen gewesen, seine Eltern hätten deswegen aber nicht den Verlag verklagt. Das stimmt natürlich – und der Vergleich ist rhetorisch geschickt. Doch er trägt letztlich nicht weit.

«Im Grunde genommen ist damit das Geschäftsmodell des Kapitalismus auf der Anklagebank.» – Toni Saller, Inside Paradeplatz

Saller hat recht: Der ideale Konsument ist der Süchtige. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern Betriebswirtschaft. Doch was sein Kommentar geflissentlich ignoriert, ist der Unterschied in der Dimension und in der Asymmetrie der Macht. Eine Jugendzeitschrift konnte die Lesegewohnheiten ihrer Zielgruppe nicht in Echtzeit messen, anpassen und optimieren. YouTube und Meta können das – sekundengenau, personenbezogen und auf Milliarden von Menschen gleichzeitig.

Die andere Seite: Was mit den Schöpfern des Inhalts passiert

Der Gerichtsfall in Los Angeles dreht sich um die Konsumenten – um Menschen, die passive Opfer eines algorithmischen Überzeugungsapparats werden. Doch es gibt eine zweite Gruppe, die in der öffentlichen Debatte fast vollständig vergessen wird: die Content-Creator. Jene Hunderttausenden von Menschen weltweit, die täglich Videos produzieren, Kanäle aufbauen, Gemeinschaften formen – und das unter Bedingungen, die einem fairen Arbeitsverhältnis in keiner Weise entsprechen.

Sie sind die eigentlichen Produzenten des Inhalts, den YouTube verkauft. Ohne sie kein Produkt, keine Werbeeinnahmen, keine Marktkapitalisierung von fast zwei Billionen Dollar. Und doch sitzen sie am kürzesten Hebel.

Shadow Bans: Die unsichtbare Strafe

Eine der perfidesten Kontrollmethoden, die YouTube gegenüber seinen Produzenten einsetzt, ist der sogenannte Shadow Ban – ein Mechanismus, der einen Kanal de facto unsichtbar macht, ohne dass der Betroffene offiziell davon in Kenntnis gesetzt wird. Die Videos erscheinen zwar noch auf dem Kanal selbst, tauchen aber in keiner Suche, in keiner Empfehlung, in keinem Feed mehr auf. Der Algorithmus hat entschieden – und schweigt darüber.

Betroffen sind häufig Kanäle, die politisch unbequeme Inhalte produzieren: Medienkritiker, Querdenker, Journalisten, die an Narrativen zweifeln, die den grossen Tech-Konzernen und ihren politischen Verbündeten genehm sind. Aber auch völlig unpolitische Kanäle werden ohne erkennbaren Grund sanktioniert – durch ein Regelwerk, das so komplex, so widersprüchlich und so undurchsichtig ist, dass selbst erfahrene Anwälte es kaum auslegen können.

«Du arbeitest Monate an einem Kanal, baust eine Community auf – und von einem Tag auf den anderen existierst du algorithmisch nicht mehr. Ohne Erklärung, ohne Einspruchsmöglichkeit.»

Das ist kein Zufall. Es ist System. YouTube hat kein Interesse daran, transparente und nachvollziehbare Regeln zu schaffen – denn Transparenz würde die Plattform angreifbar machen. Intransparenz hingegen schützt sie.

Kanalschliessungen: Digitale Enteignung

Schlimmer als der Shadow Ban ist die vollständige Kanalschliessung. Wer jahrelang eine Gemeinschaft aufgebaut hat, Zehntausende oder gar Hunderttausende Abonnenten gewonnen hat, Videos produziert und hochgeladen hat – der verliert mit einem einzigen Klick eines YouTube-Moderators alles. Den Kanal, die Videos, die Subscriber, die Kommentargeschichte, die Einnahmen, den Ruf.

YouTube beruft sich dabei auf seine sogenannten Community Guidelines – ein Regelwerk, das regelmässig nachträglich angepasst wird, rückwirkend gilt und einseitig interpretiert wird. Kein Gericht, kein unabhängiger Schiedsrichter prüft die Entscheidung. Die Plattform ist Richter, Ankläger und Vollstrecker in Personalunion.

Besonders stossend: In vielen Fällen werden Kanäle geschlossen, die ausdrücklich kritische, aber legale Inhalte produzieren. Investigativer Journalismus, Regierungskritik, Analyse von Pharmadaten, alternative Wirtschaftskommentare – all das kann zum Verlust eines jahrelang aufgebauten Kanals führen. In Ländern mit Pressefreiheit wäre ein solches Vorgehen eines Staatsorgans undenkbar. Dass ein Privatkonzern damit ungestraft davonkommt, ist eine rechtliche Anomalie des digitalen Zeitalters.

Gratis arbeiten für einen Billionen-Konzern

Das Geschäftsmodell von YouTube ist in seiner Grundstruktur parasitär. Die Plattform produziert keinen einzigen Inhalt selbst. Jede Minute Video, die YouTube streamt – und das sind über 500 Stunden pro Minute, weltweit, rund um die Uhr –, stammt von Menschen, die dafür ihre Zeit, ihre Kreativität, ihre technische Infrastruktur und oft auch ihre psychische Gesundheit einsetzen.

Das YouTube-Partnerprogramm, das Creators Werbeeinnahmen in Aussicht stellt, ist für die grosse Mehrheit ein Minimalgeschäft. Um überhaupt daran teilnehmen zu können, braucht ein Kanal mindestens 1.000 Abonnenten und 4.000 Stunden Watchtime innerhalb eines Jahres – eine Hürde, die Millionen von Kleinproduzenten nie überwinden. Sie produzieren Inhalte, die gesehen werden, die Daten generieren, die YouTube verkauft – und erhalten dafür: nichts.

Aber auch jene Creators, die im Partnerprogramm sind, befinden sich in einer strukturellen Schieflage. Der Anteil, den YouTube an den Werbeeinnahmen behält, beträgt 45 Prozent. Das ist keine Verhandlungsgrundlage, sondern ein Diktat. Wer es nicht akzeptiert, verlässt die Plattform – und verliert damit seine Reichweite, seine Community, seine digitale Existenz.

Der psychische Druck: Leben im Zeichen des Algorithmus

Zu den wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten gesellt sich eine psychische Dimension, die in der öffentlichen Debatte kaum thematisiert wird. Content-Creator leben in einem Zustand permanenter Ungewissheit, der klinisch betrachtet pathologische Ausmasse annehmen kann. Ihr Einkommen, ihre Reichweite, ihre soziale Relevanz – all das hängt von Algorithmusentscheidungen ab, die sie weder kennen noch beeinflussen können.

Ein Video, das gestern zehntausend Aufrufe generierte, wird heute von keinem Nutzer mehr angezeigt. Ein Kanal, der monatelang wuchs, stagniert plötzlich ohne erkennbaren Grund. Die Plattform kommuniziert diese Entscheidungen nicht – oder wenn, dann in Form von automatisierten Meldungen, die keine echte Information liefern.

«Du weisst nie, ob du morgen noch existierst. Du baust auf Sand – und YouTube hält die Flut.»

Zahlreiche Creators berichten von Burnout, Schlafstörungen, Angstzuständen und Depressionen – ausgelöst nicht zuletzt durch eben diesen Kontrollverlust. Die Ironie ist kaum zu überbieten: Dieselbe Plattform, die jetzt vor Gericht steht, weil sie ihre passiven Nutzer in Depressionen treibt, erzeugt durch ihre Machtstruktur bei den aktiven Produzenten ganz ähnliche Symptome.

Digitaler Faschismus: Kein rhetorischer Überschuss

Der Begriff «Faschismus» wird im politischen Diskurs oft zu schnell verwendet – und verliert dadurch an Schärfe. Hier ist er dennoch angebracht, zumindest in seiner strukturellen Bedeutung: Faschismus beschreibt eine Verschmelzung von wirtschaftlicher und politischer Macht, bei der die Unterordnung des Individuums unter einen zentralen Steuerungsapparat das Grundprinzip ist. Transparenz, Widerspruch und Rechtsmittel sind nicht vorgesehen.

YouTube – und in ähnlicher Weise Facebook, TikTok, Instagram – agiert nach exakt diesem Muster. Die Regeln werden einseitig gesetzt und einseitig ausgelegt. Die Entscheidungen werden ohne Begründung vollzogen. Widerspruch ist formal möglich, praktisch aber wirkungslos. Die Macht ist absolut, die Kontrolle ist digital, die Konsequenzen sind real.

Was diesen Plattformfaschismus besonders gefährlich macht, ist sein freiwilliger Charakter. Niemand zwingt Content-Creator, auf YouTube zu publizieren. Und doch: Wer im digitalen Raum eine breite Öffentlichkeit erreichen will, kommt an den Megaplattformen kaum vorbei. Die Alternativen – Odysee, Rumble, Substack, eigene Websites – existieren, aber ihre Reichweite ist eine andere. Das schafft eine strukturelle Abhängigkeit, die der Freiwilligkeit ihren realen Inhalt entzieht.

Was die Schweiz tun könnte – und nicht tut

Die Schweiz, die sich gerne als Verteidigerin der Meinungsfreiheit und der direkten Demokratie versteht, hat bislang kaum substanzielle regulatorische Massnahmen ergriffen, um Creator und Nutzer vor dem Willkürregime der grossen Plattformen zu schützen. Die EU hat mit dem Digital Services Act (DSA) zumindest erste Schritte unternommen: Transparenzpflichten für Algorithmen, Rechte auf Erklärung und Einspruch, Verbote für bestimmte Formen der manipulativen Werbung.

In der Schweiz hingegen dominiert die Haltung, die auch Toni Saller in seinem Kommentar andeutet: Es sei Sache des Individuums, die eigene Mediennutzung zu regulieren. Das ist eine bequeme Position – für jene, die nicht auf Plattformen angewiesen sind, die nicht von Löschungen und Shadow Bans betroffen sind, die sich ihren Konsum aussuchen können.

Für die Zehntausenden von Schweizer Content-Creators hingegen – YouTuber, Podcaster, Blogger –, die täglich unter den Bedingungen dieser digitalen Feudalordnung arbeiten, klingt das wie Hohn.

Fazit: Das LA-Urteil ist ein Anfang – aber nur ein halber

Das Urteil aus Los Angeles ist historisch, auch wenn seine Tragweite noch unklar ist. Es markiert den Moment, in dem eine westliche Justiz anerkannt hat, dass algorithmische Manipulation Schaden anrichten kann – realen, messbaren, klagbaren Schaden.

Toni Sallers Einwand, dass das Geschäftsmodell des Kapitalismus seit jeher auf Verführung basiert, ist nicht falsch. Aber er ist unvollständig. Denn das Neue an YouTube und Facebook ist nicht, dass sie verführen – das tun Zeitschriften, Werbetafeln und Fernsehsender auch. Das Neue ist die Präzision, die Skalierung und die Asymmetrie: Milliarden von Menschen, algorithmisch konditioniert, überwacht, sortiert und monetarisiert. Und auf der anderen Seite Millionen von Content-Creators, die das System mit ihrer Arbeit am Laufen halten – unter Bedingungen, die in keiner anderen Branche toleriert würden.

Wer den digitalen Faschismus von YouTube und Co. wirklich verstehen will, muss beide Seiten der Gleichung betrachten: die süchtig gemachten Konsumenten und die ausgebeuteten Produzenten. Das Urteil aus Los Angeles hat erst die erste Hälfte gesehen.

Die zweite wartet noch auf ihr Gericht.

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