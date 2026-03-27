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Diskussion über diese Post

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Hans-Ulrich Grimm
40m

Alles richtig und wichtig. Fragt sich nur, ob es so viel besser war in der analogen Welt der berühmten 200 reichen Leute, welche die Meinungsfreiheit gepachtet hatten (frei nach Gilbert K. Chesterton), und arme Schreiberlinge für ein paar Cent auch ein paar Zeilen vollschreiben ließen (aber auch nur, wenn sie das Gewünschte lieferten). Haben wir heute mehr Meinungsfreiheit oder weniger als damals?

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