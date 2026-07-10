Das Europäische Parlament hat am Donnerstag den Weg für den digitalen Euro freigemacht. Mit 416 Ja- zu 169 Nein-Stimmen bei 22 Enthaltungen billigte Strassburg ein Rahmenabkommen, das nun in den sogenannten Trilog mit Rat und Kommission mündet. Das erste Treffen der drei Institutionen ist für den 13. Juli angesetzt, der Abschluss der Verhandlungen wird noch für dieses Jahr angestrebt.

Ein Projekt mit geopolitischem Unterton

Die Europäische Zentralbank behandelt den digitalen Euro als Priorität – nicht primär aus technologischer Neugier, sondern aus strategischem Kalkül. Es geht darum, die Abhängigkeit von aussereuropäischen Zahlungsdienstleistern wie Visa und Mastercard zu verringern. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Die Beschleunigung fällt in eine Phase spürbarer Spannungen zwischen Brüssel und Washington, befeuert durch wiederholte Attacken von Präsident Trump und einen schwelenden Handelskonflikt.

Berichterstatter ist der Spanier Fernando Navarrete Rojas von der EVP-Fraktion. Die Parlamentsdelegation soll in den kommenden Tagen mit der irischen Ratspräsidentschaft zusammentreffen. Zentrale Streitpunkte im Trilog dürften der Datenschutz, die Obergrenze für individuell haltbare Digitaleuro-Bestände sowie die Gebührenfrage bei digitalen Zahlungen sein. Strassburg betont, dass Basisdienstleistungen – Kontoeröffnung, Verwahrung von Guthaben, Zugang zu mindestens einem Zahlungsinstrument – kostenlos bleiben sollen. Zugleich soll das Bargeld nicht verdrängt werden: Die Euro-Staaten müssten dessen Verfügbarkeit weiterhin sicherstellen, mit besonderem Augenmerk auf ältere Menschen, Personen mit tiefem Einkommen und jene ohne Zugang zum traditionellen Bankensystem. Die Ausgabe der digitalen Währung ist frühestens für 2029 vorgesehen.

Was das für die Schweiz bedeutet

Die Schweiz ist nicht Teil der Eurozone, doch die Entwicklung ist alles andere als irrelevant für den Werkplatz und Finanzplatz Schweiz. Ein digitaler Euro würde den grössten Handelspartner der Schweiz technologisch und regulatorisch enger zusammenschweissen – mit direkten Folgen für Schweizer Exportunternehmen, die im Zahlungsverkehr mit der EU tätig sind, für Banken mit Euro-Geschäft und für die Interoperabilität zwischen Schweizer und europäischer Zahlungsinfrastruktur.

Die Schweizerische Nationalbank verfolgt das Thema seit Jahren mit betonter Zurückhaltung. Anders als die EZB hat die SNB bislang keine Pläne für einen «Digitalen Franken» für die breite Bevölkerung vorangetrieben; sie konzentriert sich auf Pilotprojekte mit Geschäftsbanken im Grosskundenbereich. Sollte der digitale Euro tatsächlich 2029 eingeführt werden, dürfte sich der Druck auf die SNB erhöhen, ihre Position zu überdenken – nicht zuletzt, weil ein europäisches digitales Zahlungssystem, das gezielt auf Unabhängigkeit von US-Anbietern zielt, auch als Vorbild für eine europäische «Zahlungssouveränität» dienen könnte, an der die Schweiz teilhaben oder gegenüber der sie sich abgrenzen muss.

Souveränität als wiederkehrendes Motiv

Bemerkenswert ist die Parallele zur Schweizer Debatte um Datenschutz und staatliche Kontrolle: Auch beim digitalen Euro dominieren Sorgen um Überwachung von Transaktionen die politische Diskussion in Strassburg. Die EU-Verantwortlichen versichern, Transaktionen würden verifiziert, ohne persönliche Daten offenzulegen, die nur im für den Systembetrieb notwendigen Mass verarbeitet würden. Ob sich diese Zusicherung im Trilog und in der praktischen Umsetzung bewahrheitet, bleibt offen – ein Muster, das Schweizer Beobachter aus eigenen Debatten über E-ID und staatliche Datenprojekte gut kennen.

Einordnung

Für die Schweiz stellt sich weniger die Frage, ob sie den digitalen Euro einführt – das ist ausgeschlossen –, sondern wie sie sich zu einem monetären Grossprojekt positioniert, das ihre wichtigste Aussenwirtschaftsbeziehung technologisch umgestalten könnte. Die Debatte um Zahlungssouveränität, die in Brüssel primär gegen die USA geführt wird, dürfte über kurz oder lang auch in Bern ankommen – als Frage nach der eigenen digitalen Handlungsfähigkeit gegenüber einem geeinten europäischen Zahlungsraum vor der eigenen Haustür.