Wenn Bundesbern die Bürger verkauft — und das Volk schweigt

Von Nico Stino

Die Frage ist nicht, ob die Digitalisierung gefährlich ist. Die Technologie selbst ist neutral — ein Werkzeug, so mächtig wie ein Skalpell, so scharf wie ein Schwert. Die entscheidende Frage lautet: Wessen Hände halten dieses Werkzeug? Und in der Schweiz lautet die ernüchternde Antwort: unfähige, korrupte und ideologisch gleichgeschaltete Hände, die das Berner Bundeshaus bevölkern.

Das Versagen hat System

Bundesbern und Digitalisierung — das ist eine Liebesgeschichte ohne Happy End. Was auch immer der Bund in diesem Bereich anfasst, verwandelt sich zuverlässig in Asche. Das Elektronische Patientendossier EPD: ein Milliardenprojekt, das nach Jahren des Scheiterns kaum jemand nutzt. Die E-ID: erst vom Volk versenkt, dann von oben neu aufgewärmt — mit einer Architektur, die Datenschützer seit dem ersten Tag kritisieren. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT: ein träger Moloch, der Projekte verschlingt und Resultate verweigert.

Man könnte darüber lachen. Wäre da nicht die Schwere der Konsequenzen.

Denn während Bundesbern stolpert, scheitert und kostspielig versagt, geschieht etwas weit Bedrohlicheres: Die Daten der Schweizer Bevölkerung werden zu einem globalen Handelsgut — und der Bund öffnet bereitwillig die Tore.

Die WHO als Türöffner

Der WHO-Pandemievertrag und die revidierten Internationalen Gesundheitsvorschriften IGV sind mehr als gesundheitspolitische Dokumente. Sie sind Transmissionsriemen für eine neue globale Datenwirtschaft, in der nationale Gesundheitsdaten zentralisiert, harmonisiert und «geteilt» werden — sprich: dem Zugriff supranationaler Organisationen und ihrer privaten Financiers geöffnet.

Die Schweiz, Gastgeberland der WHO in Genf, nimmt in diesem Spiel eine besonders exponierte Rolle ein. Der Bund signalisiert Kooperationsbereitschaft, ohne dass das Parlament je wirklich debattiert hätte, welche Datensouveränität dabei auf dem Spiel steht. Gesundheitsdaten, Bewegungsprofile, Impfhistorien, biometrische Merkmale — sie alle sollen in supranationalen Infrastrukturen zusammenfliessen, die kein Schweizer Bürger kontrolliert und kein Schweizer Gericht beaufsichtigt.

Das nennt sich «internationale Solidarität». Kritiker nennen es, was es ist: Ausverkauf.

Korruption, salonfähig gemacht

Das Wort Korruption klingt hart. Aber was sonst soll man nennen, wenn milliardenschwere IT-Aufträge an denselben kleinen Kreis von Beratungsunternehmen gehen, Jahr für Jahr, ohne echten Wettbewerb? Was sonst, wenn Beamte, die Projekte bewilligen, später in eben jenen Firmen auftauchen, die daran verdienten? Was sonst, wenn parlamentarische Untersuchungen zwar angekündigt, aber nie zu Ende geführt werden, weil die Verstrickungen zu tief, die Netzwerke zu eng sind?

Die Schweiz pflegt das Selbstbild des sauberen, effizienten Staatswesens. Dieses Bild ist, im Bereich der staatlichen Digitalisierung, längst eine Legende. Was hier herrscht, ist eine helvetische Variante des Staatskapitalismus auf Kosten des Steuerzahlers: risikoarm für die Auftragnehmer, risikoreich für das Gemeinwohl.

Unfähigkeit als Schutzwall

Man darf dabei einen pervertierten Mechanismus nicht übersehen: Die chronische Unfähigkeit der Bundesdigitalisierung schützt — paradoxerweise — auch vor dem Schlimmsten. Was nicht funktioniert, kann nicht vollständig überwachen. Was nicht interoperabel ist, kann nicht lückenlos sammeln.

Aber dieser Schutz ist trügerisch und temporär. Denn die Unfähigkeit wird nicht behoben durch Kompetenz — sie wird behoben durch Zukauf. Externe Anbieter, globale Plattformen, ausländische Cloud-Infrastrukturen übernehmen sukzessive das, was der Bund nicht selbst bewältigt. Und damit wandert die Kontrolle endgültig dorthin, wo kein Schweizer Richter und kein Referendum mehr hinreicht.

Das Volk als Datenmasse

Am Ende dieser Entwicklung steht ein Bürger, der sich in einem digitalen Geflecht wiederfindet, das er nicht gewählt hat, nicht versteht und nicht kontrollieren kann. Seine Steuerdaten, seine Gesundheitsakte, sein Kaufverhalten, seine politischen Präferenzen, sein Aufenthaltsort — gespeichert, vernetzt, ausgewertet. Nicht für ihn. Für andere.

Die politisch gesteuerte Digitalisierung ist nicht neutral. Sie hat eine Richtung: von unten nach oben, vom Einzelnen zum Staat, vom Bürger zu supranationalen Strukturen. Und Bundesbern, zu inkompetent für gute Digitalpolitik und zu korrumpiert für ehrliche, funktioniert dabei als Transmissionsriemen — als willfähriger Mittler zwischen dem Bürger und jenen, die dessen Daten längst als Rohstoff betrachten.

Was zu tun wäre

Die Antwort liegt nicht im technologiefeindlichen Rückzug. Sie liegt in radikal anderer Governance: Datensouveränität als Verfassungsprinzip. Keine Weitergabe von Bürgerdaten an internationale Organisationen ohne direktdemokratische Legitimation. Volle Transparenz über IT-Vergaben. Unabhängige technische Aufsicht ausserhalb des Bundes. Und eine politische Klasse, die versteht, dass digitale Infrastruktur Infrastruktur der Macht ist — und dass Macht ohne Kontrolle Willkür ist.

Bis dahin gilt: Wer Bundesbern seine Daten anvertraut, vertraut einem Sieb sein wertvollstes Gut an. Es rinnt durch — und niemand fragt, wohin.

Nico Stino ist Journalist, Medienunternehmer und Herausgeber von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.