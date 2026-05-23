Die Arena diskutierte Zivilschutz und Militärdienst – mit Schülern im Publikum. Das ist kein Zufall.

Das Thema

Wieder mal Pflichtdienst. Wieder mal Arena. SRF lud zur grossen nationalen Sinnfrage: Braucht die Schweiz mehr Zivilschutz, mehr Militär, oder beides? Das Podium stritt, das Publikum klatschte – und am Ende wusste man ungefähr so viel wie vorher. Aber immerhin hatte man es «diskutiert». Demokratisch. Ausgewogen. Mit Schülern.

Das Kulissenproblem

Wer die Arena kennt, kennt das Ritual. Politikerinnen und Politiker verschiedener Couleur sitzen sich gegenüber, liefern ihre vorbereiteten Zitate ab, und dazwischen: das Publikum. Junge Gesichter. Sehr junge Gesichter.

Das ist kein Zufall, und es verdient einen Moment der Aufmerksamkeit.

Die SRF Arena hat sich in den letzten Jahren zur Gewohnheit entwickelt, bei Themen rund um Militär, Dienst, Pflicht und Vaterland besonders viele Schülerinnen und Schüler ins Publikum zu laden. Die offizielle Lesart: Junge Menschen sollen eingebunden werden, Politik soll nahbar gemacht werden. Das ist löblich. In der Theorie.

In der Praxis sitzt da eine Gruppe von Menschen, die noch keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, keine Steuern zahlt, keinen Krieg erlebt hat, und keinen einzigen Arbeitstag im Zivilschutz geleistet hat – und wird gebeten, zwischen Sendungsminute 18 und 43 zu einer der komplexesten sicherheitspolitischen Fragen der Gegenwart eine Meinung zu äussern. Per Applaus. Per Handzeichen. Per emotionalem Impuls.

Das ist nicht Demokratieförderung. Das ist Meinungskulisse.

Die eigentliche Frage: Wozu eigentlich?

Beiseite die Inszenierung. Stellen wir die Frage, die im Studio kaum jemand wirklich beantwortet hat: Was soll Zivilschutz oder Militärdienst im Jahr 2025 eigentlich leisten?

Die klassische Antwort lautet: Schutz des Landes, Verteidigung der Grenzen, Katastrophenhilfe. Und ja, der Schweizer Zivilschutz leistet im Katastrophenfall echte Arbeit. Das ist unbestritten.

Aber die Welt hat sich verändert. Radikal.

Der Krieg, den man nicht sieht

Moderne Kriege werden nicht mehr primär auf dem Schlachtfeld entschieden. Sie werden in Rechenzentren geführt, in Serverfarmen, in den dunklen Korridoren von Staatsapparaten, die man nie beim Namen nennt. Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen – Stromnetze, Wasserversorgung, Krankenhäuser, Finanzsysteme – sind längst kein Sci-Fi-Szenario mehr, sondern dokumentierter Alltag.

Der Angriff auf die Ukrainische Infrastruktur. Die Attacken auf estnische Regierungsserver 2007. Der Stuxnet-Wurm gegen iranische Atomanlagen. Colonial Pipeline in den USA. Die Liste ist lang, und sie wird länger.

Was nützt in diesem Kontext eine Armee von gut ausgebildeten Soldaten, die Karabiner tragen können, aber nicht wissen, was eine SQL-Injection ist? Was nützt ein Zivilschutz, der Sandsäcke stapelt, aber keine Firewall konfigurieren kann?

Die Antwort ist unbequem: In einem ernsthaften Cyberangriff auf die Schweiz – etwa auf das Stromnetz, die SBB, das Bankensystem oder das Bundesrechenzentrum – sind weder die Armee noch der Zivilschutz in ihrer heutigen Form die entscheidenden Akteure. Entscheidend wären Cyber-Spezialisten, Netzwerktechniker, Kryptologen, Forensiker. Menschen, die man nicht in einem Zehn-Wochen-Kurs ausbildet.

Was die Schweiz wirklich hat – und was nicht

Die Schweiz verfügt über das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC), inzwischen ins Departement des Innern eingebettet. Es leistet solide Arbeit – mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln. Eine eigentliche Cyberarmee, wie sie Israel, die USA oder auch kleinere NATO-Staaten aufgebaut haben, existiert in der Schweiz nur in Ansätzen.

Das Cyber Command der Schweizer Armee ist jung, unterfinanziert und kämpft um qualifiziertes Personal in einem Markt, in dem private Technologieunternehmen ein Mehrfaches des Staatsgehalts zahlen. Die Milizarmee, so patriotisch ihre Idee auch ist, produziert keine Cyber-Spezialisten am Laufband.

Während man also im SRF-Studio darüber stritt, ob der Zivildienst zu einfach zugänglich ist und ob man vielleicht wieder mehr Männer ins Militär zwingen sollte, blieb die strategische Kernfrage ungestellt: Worin investiert die Schweiz ihre Sicherheitsressourcen – und reicht das für die Bedrohungen von morgen?

Die Schüler und die Propaganda-Mechanik

Zurück zum Publikum.

Es gibt eine bekannte Regel der Massenbeeinflussung: Wer die Jugend gewinnt, gewinnt die Debatte. Nicht weil Jugendliche dumm wären – das sind sie nicht. Sondern weil sie sich in einer Phase befinden, in der Identität, Weltbild und politische Überzeugungen noch formbar sind. Das ist keine Schwäche, das ist schlicht menschliche Entwicklungsbiologie.

Genau diese Phase eignet sich besonders gut für das, was man früher Propaganda nannte und heute «Medienbildung» oder «Politikvermittlung» heisst, je nach Perspektive.

Wer ein Studio füllt mit Menschen, die noch nie eine Steuerrechnung gesehen haben, noch nie einen Arbeitgeber um eine Gehaltserhöhung gebeten haben, noch nie die Konsequenzen eines falschen politischen Entscheids am eigenen Leib gespürt haben – der bekommt ein gefälliges, formbares Publikum. Eines, das applaudiert, wenn man es geschickt anspricht. Eines, das emotionalen Appellen zugänglicher ist als nüchternen Zahlen.

Das ist nicht zwingend böse Absicht. Aber es ist ein strukturelles Problem, das man benennen muss.

Eine wirklich ausgewogene Arena zu diesem Thema hätte Berufsoffiziere neben Informatik-Professorinnen gesetzt. Cybersicherheitsexperten neben Wirtschaftsführern, die Ransomware-Angriffe aus eigener Erfahrung kennen. Und ein Publikum, das den Unterschied zwischen einem Allgemeinplatz und einem Argument erkennt – weil es Lebenserfahrung mitbringt.

«30 Sekunden Lebenszeit» – Was der Militärdienst wirklich formt

Nicht die Landesverteidigung steht im Zentrum der Milizarmee – sondern der gehorsame Staatsbürger.

Die Zahl, die alles sagt

Dreissig Sekunden.

So lange überleben Infanteriesoldaten im modernen Gefecht im statistischen Durchschnitt, sobald sie ins direkte Feuer geraten. Das ist keine Kriegsromantik, das ist Militärdoktrin. Drohnen, Präzisionsartillerie, autonome Waffensysteme und satellitengestützte Zielerfassung haben das Schlachtfeld in eine Tötungsmaschine verwandelt, gegen die der einzelne Mensch mit Gewehr schlicht keine Rolle mehr spielt.

Wer also heute einen jungen Mann acht Monate lang zum Soldaten ausbildet – Karabiner reinigen, Befehle ausführen, marschieren, gehorchen – und dies mit «Landesverteidigung» begründet, der lügt. Nicht aus Versehen. Sondern strukturell.

Denn wenn der Nutzen im Kriegsfall gegen null tendiert, muss der eigentliche Nutzen woanders liegen.

Die wahre Funktion: Formung, nicht Verteidigung

Es gibt eine alte, nüchterne Erkenntnis aus der Soziologie staatlicher Institutionen: Jede Pflichtinstitution, die den Einzelnen über Monate in ein hierarchisches System zwingt, verändert ihn. Das ist ihr Zweck.

Der Militärdienst lehrt nicht primär Schiessen. Er lehrt:

Hierarchie akzeptieren – Befehle kommen von oben, Fragen sind unerwünscht

Kollektivzwang normalisieren – das Individuum ordnet sich unter, ohne zu verhandeln

Staatstreue internalisieren – wer monatelang im Namen des Staates schwitzt, identifiziert sich mit diesem Staat

Eigendenken abtrainieren – wer im Gleichschritt marschiert, denkt nicht im Gleichschritt

Das klingt hart. Es ist aber keine Verschwörungstheorie, sondern beschreibbare Sozialmechanik. Militärsoziologen haben das seit Jahrzehnten dokumentiert. Der preussische Drill, auf dem viele europäische Armeen noch immer basieren, war nie zur Kriegsführung gegen überlegene Feinde gedacht. Er war dazu gedacht, aus Bauernburschen und Arbeitersöhnen gefügige Staatsorgane zu machen.

Die Schweiz hat dieses System mit helvetischem Selbstbild übertüncht – «Milizheer», «Bürger in Uniform», «direkte Demokratie auch beim Militär» – aber die Grundmechanik ist dieselbe.

Der Staatsbürger als Produkt

Was verlässt die Rekrutenschule? Im Idealfall der Vorstellung: ein junger Mann, der weiss, dass der Staat Ansprüche stellen kann. Dass Gehorsam eine Tugend ist. Dass Institutionen Respekt verdienen. Dass man nicht fragt, warum – sondern ausführt.

Das sind keine Nebenwirkungen des Militärdienstes. Das sind seine Kernleistungen.

Und sie sind wertvoll – nicht für die Bevölkerung, sondern für den Staat selbst. Ein Bürger, der gelernt hat zu gehorchen, zahlt brav Steuern, stellt keine unbequemen Fragen, wählt zuverlässig innerhalb des vorgegebenen Rahmens und hält das System am Laufen.

Das ist die Investitionsrechnung hinter dem Militärbudget. Nicht Panzer gegen russische Divisionen. Sondern Gehorsamsschulung im Grossmassstab.

Und die Cyberbedrohung? Interessiert nicht.

Wenn es wirklich um Sicherheit ginge, würde die Schweiz heute einen anderen Weg gehen. Sie würde nicht Tausende junger Männer in Kasernenhöfe schicken, um Drill zu absolvieren. Sie würde:

Cyberspezialisten ausbilden und staatlich finanzieren

Kritische Infrastruktur härten

Ein ernsthaftes nationales Cyber Command aufbauen, mit Ressourcen, die dem Namen gerecht werden

Internationale Sicherheitskooperationen im digitalen Bereich stärken

Stattdessen: Marschieren. Putzen. Gehorchen.

Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit existiert, arbeitet – und ist chronisch unterfinanziert. Das Cyber Command der Armee kämpft gegen den Fachkräftemangel, weil der Privatsektor das Doppelte zahlt. Die echten Sicherheitsexperten des Landes arbeiten für Google, für Banken, für internationale Konzerne. Nicht für die Armee.

Aber das scheint niemanden ernsthaft zu stören. Weil es nicht der Punkt ist.

Die Arena und die jungen Männer

Alles fügt sich zusammen, wenn man es von dieser Warte betrachtet.

Die Arena lädt Schüler ins Publikum, um über Militärpflicht zu diskutieren. Nicht zufällig. Schüler sind die Zielgruppe dieser Formungsmaschinerie. Sie sind es, die demnächst in die Rekrutenschule einrücken – oder eben nicht. Ihre Meinung ist formbar, ihre Lebenserfahrung begrenzt, ihre Bereitschaft, institutionellen Narrativen zu vertrauen, noch intakt.

Wenn man sie früh genug mit dem richtigen Framing erreicht – «Pflicht», «Gemeinschaft», «Kameradschaft», «Verantwortung» – dann läuft die Maschine von selbst weiter.

Niemand muss lügen. Man muss nur die richtigen Fragen weglassen.

Die Frage zum Beispiel, wozu ein Soldat gut ist, der dreissig Sekunden überlebt.

Die Frage, warum die Schweiz Milliarden in Systeme investiert, die im Ernstfall nutzlos sind.

Die Frage, wessen Interessen eine gehorsame, staatstreue Bevölkerung eigentlich dient.

«Verfassung respektieren» – sagt ausgerechnet Guy Parmelin

Wer in der Pandemie die Grundrechte suspendiert hat, sollte das Wort Verfassung nicht leichtfertig in den Mund nehmen.

Der Satz, der alles entlarvt

Guy Parmelin sass in der Arena und sagte sinngemäss, es gehe beim Militärdienst letztlich darum, die Verfassung zu respektieren und zu verteidigen. Staatstragende Worte. Gewichtige Worte.

Worte, die in seinem Mund klingen wie ein schlechter Witz.

Denn Parmelin war Bundesrat während der Pandemie. Er war Teil jenes Gremiums, das die Schweizer Verfassung systematisch beiseitegeschoben hat – nicht im Ausnahmezustand eines echten Krieges, nicht unter äusserer militärischer Bedrohung, sondern im Namen eines Virus und einer Impfkampagne.

Was in der Pandemie wirklich geschah

Erinnern wir uns, was zwischen 2020 und 2022 in der Schweiz passierte:

Das Notrecht wurde aktiviert – und blieb es weit über jeden verhältnismässigen Rahmen hinaus. Versammlungsfreiheit? Suspendiert. Bewegungsfreiheit? Eingeschränkt. Berufsausübungsfreiheit? Für Hunderttausende vernichtet. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Faktisch unter Druck gesetzt durch ein Zertifikatssystem, das Ungeimpfte vom öffentlichen Leben ausschloss.

Das Parlament wurde monatelang marginalisiert. Der Bundesrat regierte per Verordnung. Die Gewaltenteilung – ein Kernprinzip jeder funktionierenden Demokratie und selbstverständlich der Schweizer Verfassung – wurde zur Farce.

Und die Bevölkerung? Die wurde angelogen. Bewusst. Systematisch.

«Der Hype» – was der Dokumentarfilm aufgedeckt hat

Der Schweizer Dokumentarfilm Der Hype, den Swissvox seinen Leserinnen und Lesern vorgestellt hat, ist in dieser Hinsicht ein wichtiges zeithistorisches Dokument.

Er zeigt nicht einfach Kritik an der Pandemiepolitik. Er zeigt anhand von Originalmaterial, internen Dokumenten und Aussagen Beteiligter, wie politische Entscheidungsträger wider besseres Wissen kommuniziert haben. Wie Zahlen verdreht wurden. Wie Expertenmeinungen, die nicht ins Narrativ passten, unterdrückt oder diskreditiert wurden. Wie die Angst als Steuerungsinstrument eingesetzt wurde – gezielt, kalkuliert, effektiv.

Das ist kein Verschwörungsdenken. Das ist dokumentierter Machtmissbrauch.

Und die Männer und Frauen, die diesen Machtmissbrauch zu verantworten haben, sitzen heute noch in denselben Parlamentssälen. Manche von ihnen tauchen in Arenasendungen auf und reden über Verfassungstreue.

Die Chuzpe des Auftritts

Es braucht eine bemerkenswerte Chuzpe, um nach allem, was dokumentiert ist, öffentlich das Wort «Verfassung» in den Mund zu nehmen und damit politisches Kapital zu schlagen.

Aber es funktioniert. Warum?

Weil das kollektive Gedächtnis kurz ist. Weil die grossen Schweizer Medien – SRG inklusive – die Pandemiepolitik nie wirklich aufgearbeitet haben. Weil kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss je die volle Verantwortlichkeit geklärt hat. Weil die Verantwortlichen nie zur Rechenschaft gezogen wurden.

In diesem Vakuum kann Parmelin in der Arena sitzen und über Verfassungstreue dozieren – und ein Publikum aus Schülerinnen und Schülern, die 2020 zwölf Jahre alt waren, nickt dazu.

Das ist das System. Es funktioniert, weil es auf Vergessen baut.

Die Verbindung zum Militärdienst

Und jetzt schliesst sich der Kreis.

Der Militärdienst – so argumentiert Parmelin – dient der Verfassung. Der Staat – verkörpert durch denselben Bundesrat – hat die Verfassung während der Pandemie nach Belieben gedehnt, gebogen und gebrochen.

Wer also junge Männer darauf verpflichtet, «die Verfassung zu verteidigen», der sollte zuerst erklären: Welche Verfassung? Die auf dem Papier? Oder jene, die der Bundesrat gerade für opportun hält?

Denn wenn die Verfassung gilt, wenn es dem Staat passt – und nicht gilt, wenn es unbequem wird – dann ist sie kein Fundament. Dann ist sie Dekoration.

Und einen Militärdienst zur Verteidigung von Dekoration zu verlangen, ist nicht Staatsraison. Das ist Zynismus.

Was eine echte Verfassungsdebatte wäre

Eine ernsthafte Diskussion über Verfassung und Dienst würde nicht bei der Frage «Militär oder Zivil?» beginnen. Sie würde beginnen bei:

Welche Mechanismen verhindern künftig, dass ein Bundesrat in einer Krise per Notrecht regiert, ohne parlamentarische Kontrolle?

Wie werden jene zur Rechenschaft gezogen, die nachweislich falsche Informationen verbreitet haben?

Wie stellt die Schweiz sicher, dass Grundrechte auch in Ausnahmesituationen nicht zur Verhandlungsmasse werden?

Diese Fragen wurden in der Arena nicht gestellt. Sie werden selten irgendwo gestellt.

Stattdessen: Parmelin über Verfassungstreue. Mit Schülerpublikum. Bei SRF.

Einordnung

«Der Hype» hat geleistet, was der öffentliche Rundfunk hätte leisten sollen: Aufklärung über staatlichen Machtmissbrauch in der grössten innenpolitischen Krise seit Jahrzehnten. Dass ein unabhängiger Dokumentarfilm diese Arbeit übernehmen musste, sagt alles über den Zustand des Schweizer Mediensystems.

Und dass ausgerechnet jene Politiker, die in der Pandemie die Verfassung mit den Füssen getreten haben, heute als ihre Hüter auftreten dürfen – unwidersprochen, im Primetime-Fernsehen – das sagt alles über den Zustand unserer politischen Kultur.

Die Verfassung zu respektieren beginnt nicht mit Militärdienst.

Es beginnt damit, dass jene, die sie gebrochen haben, dafür geradestehen.

Der Schweizer Militärdienst ist nicht böse. Er ist auch nicht nutzlos in jedem Sinne – der Zivilschutz leistet echte Arbeit bei Katastrophen, und Kameradschaftserfahrungen können prägend sein.

Aber er ist keine Landesverteidigung im militärischen Sinne. Das weiss jeder, der die aktuellen Kriegsdoktrinen kennt. Dreissig Sekunden Lebenserwartung im Gefecht sprechen eine klare Sprache.

Was er ist: ein staatliches Sozialisierungsprogramm. Ein Instrument, das aus individuellen jungen Männern systemkonforme Bürger macht. Das ist sein eigentlicher Output. Und solange diese Frage nicht offen gestellt wird – in der Arena, im Parlament, in der Öffentlichkeit – solange wird die Debatte über «Militär oder Zivildienst» eine Ablenkung bleiben.

Von der Frage, die wirklich zählt: Wem nützt das alles – und wem nicht?

Der Schweizer Militär- und Zivilschutzdienst ist kein schlechtes System. Er hat seine Berechtigung, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz. Aber er ist kein Allheilmittel, und er ist nicht die Antwort auf die Sicherheitsherausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Die Arena-Sendung hat das nicht herausgearbeitet. Sie hat stattdessen geliefert, was sie immer liefert: eine gut ausgeleuchtete Simulation von Debatte. Mit einem Publikum, das emotional ansprechbar, aber politisch noch unfertig ist.

Die wirklich erwachsene Frage – wie die Schweiz ihre digitale Souveränität verteidigt, wenn der nächste grosse Angriff nicht mit Panzern, sondern mit Zeilen Code kommt – die bleibt vorerst unbeantwortet.

Bis zur nächsten Sendung.

Swissvox / Nico Stino