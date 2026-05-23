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Peter Ganz
6h

Die Arena Sendung habe ich nicht gesehen. Wurde überhaupt erwähnt, dass junge Menschen die in die RS wollen, geimpft sein müssen? Wenn nicht, werden die Kandidaten am Ort geimpft. Ich bin sicher, dass es eine mRNA Impfung sein wird und das sagt ja alles aus.

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